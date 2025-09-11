The OpenNET Project / Index page

Выпуск Electron 38, платформы создания приложений на базе движка Chromium

11.09.2025 11:13

Представлен релиз платформы Electron 38.0.0, предоставляющей самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Обновлены версии браузерного движка Chromium 140, платформы Node.js 22.18.0 и JavaScript-движка V8 14.0 (в прошлой ветке использовались Chromium 138, Node.js 22.16.0 и V8 13.8).
  • Предоставлена возможность изменения акцентных цветов, применяемых для выделения активных элементов, а также цвета границы активного окна.
  • Добавлены вызовы tray.{get|set}AutosaveName для сохранения позиций пиктограмм в системном лотке после перезапуска (для macOS).
  • Добавлен метод webFrameMain.fromFrameToken(processId, frameToken) для получения экземпляра WebFrameMain, указав связанный токен.
  • Для платформ Windows и macOS добавлена поддержка метода app.getRecentDocuments().
  • Для определения ресурсов через app.getPath задействован путь из переменной окружения DIR_ASSETS вместо DIR_MODULE/DIR_EXE.
  • Добавлено событие "before-mouse-event" для перехвата и предотвращения обработки событий от мыши в классе WebContents.
  • В метод window.open() добавлены опции "innerWidth" и "innerHeight".
  • В метод net.request() добавлены опции "priority" и "priorityIncremental".
  • Добавлены флаги "--no-experimental-global-navigator" и "--experimental-network-inspection".
  • Удалена поддержка платформы macOS 11, события plugin-crashed и переменной окружения ELECTRON_OZONE_PLATFORM_HINT (по умолчанию включён режим автоматического определения платформы, для использования Wayland достаточно выставить переменную окружения "XDG_SESSION_TYPE=wayland").

Платформа Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редакторы Atom и Visual Studio Code, почтовый клиент Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, систему ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 612 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.

  Главная ссылка к новости (https://www.electronjs.org/blo...)
  • 1.2, Аноним (2), 11:36, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Добрый день! Вопрос к специалистам по электрону! Насколько больше ОЗУ потребляет электрон по сравнению с графической отрисовкой WinAPI? Ну там нарисовать квадратик 100x100.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:39, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Добрый день! Специалисты задают встречный вопрос — насколько больше ресурсов будет потрачено на создание приложения — не квадратик 100×100, а объёмного приложения — на WinAPI, а не на электроне? (тут из рядов добавляют: а если кроссплатформа понадобится?)
     
     
  • 3.4, Витюшка (?), 11:42, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так ему только квадратик нужен. На этом его hello world и закончится.
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:50, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > объёмного приложения

    любишь пышные формы? :)

     
  • 3.8, Аноним (8), 11:51, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > квадратик 100×100 ... а объёмного приложения

    Чел просил квадратик - вы ему объёмное приложение :) Ну, вот и ответ на вопрос, сколько потребляет электрон.

     
     
  • 4.10, Аноним (3), 12:01, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/



    mov ax,0013h
    int 10h
    mov ax,0A000h
    mov es,ax
    mov di,0000h
    mov ax,0FFFFh
    mov cx,100
    l1:
    push cx
    mov cx,50
    rep stosw
    add di,220
    pop cx
    loop l1



    А представьте, сколько это займёт на WinAPI!
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 12:04, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Представь что вот эти твои закорючки ты написал пользователю не продать? Ему нужно чтобы было наглядно.
     
     
  • 6.16, Аноним (3), 12:12, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На WinAPI очень наглядно, ага.
    Впрочем, пользователю готовый продукт нужен, а не закорючки. Вот я ему COM-файл и продам.
     
  • 6.17, rshadow (ok), 12:13, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да скоро всем плевать будет. Просто сейчас еще ИИ надо сильно поправлять, поэтому человек нужен а потом уже будет не нужен. Вполне возможно к ассемблеру еще и вернемся, или сразу в кодах процессорных писать ))
     
     
  • 7.18, rshadow (ok), 12:16, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да скоро всем плевать будет. Просто сейчас еще ИИ надо сильно поправлять,
    > поэтому человек нужен а потом уже будет не нужен. Вполне возможно
    > к ассемблеру еще и вернемся, или сразу в кодах процессорных писать
    > ))

    напиши на ассемблере программу которая выводит на экран квадрат

    Вот программа на ассемблере x86 для вывода квадрата на экран:
    section .data
        size equ 5          ; размер квадрата (5x5)
        star db '*'         ; символ для отрисовки
        newline db 10       ; символ новой строки

    section .text
        global _start

    _start:
        mov ecx, size       ; счетчик внешнего цикла (строки)

    outer_loop:
        push ecx            ; сохраняем счетчик внешнего цикла
        mov ecx, size       ; счетчик внутреннего цикла (столбцы)

    inner_loop:
        ; выводим звездочку
        mov eax, 4          ; sys_write
        mov ebx, 1          ; stdout
        mov ecx, star       ; указатель на символ
        mov edx, 1          ; длина 1 символ
        int 0x80
        
        loop inner_loop     ; повторяем для всех столбцов

        ; выводим новую строку
        mov eax, 4          ; sys_write
        mov ebx, 1          ; stdout
        mov ecx, newline    ; указатель на символ новой строки
        mov edx, 1          ; длина 1 символ
        int 0x80

        pop ecx             ; восстанавливаем счетчик внешнего цикла
        loop outer_loop     ; повторяем для всех строк

        ; завершение программы
        mov eax, 1          ; sys_exit
        xor ebx, ebx        ; код возврата 0
        int 0x80

     
  • 2.6, Аноним (-), 11:43, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Насколько больше ОЗУ потребляет

    На целый электрон больше!
    Но если вся работа твоей программы сводится к отрисовке квадратика 100x100, то возьми лучше  WinAPI. Правда если захочешь кроссплатформу... то у тебя проблема даже отрисовать квадратик.

     
     
  • 3.9, Аноним (8), 11:54, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > кроссплатформу

    Много знаешь "объёмных" (с) кросс-приложений? Фотошоп, что ли? Или MS офис?

     
     
  • 4.14, Аноним (13), 12:04, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Блендер слышал про такое в своёю оффтопиковом мирке?
     
     
  • 5.19, неаноним (?), 12:17, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опа-на! Blender на електроне написан? А я и не знал...
     
  • 5.21, Аноним (3), 12:24, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Python 15.0%

    Эх…

     
  • 4.25, Аноним (-), 13:05, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да любой из списка -  VSCode, Mailspring, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Discord - на порядки сложнее чем "отрисовать квадратик".

    На чем предложите это писать? На Qt?))

     
  • 2.22, _kp (ok), 12:43, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Об излержках по сравнению с нативным кодом.
    Даже в эмуляторе можно запустить тяжелую  AAA игру, и результат будет годный.
    В электроне это невозможно. С более легкими приложениями аналогично.

    Электрон, способ делать "нетяжелые" приложения просто, с небольшими затратами на разработку, и кросплатформенно.
    Конечно, не для всяких приложений это уместно. Но для не массовых приложений, впроле вариант, особенно когда затраты времени не уместны.

    Например у меня для теплиц приложение на Электроне. Работает на планшете в парнике, и на компе из дома. В отличии от конструктора в Скадах, приложениее более удобное и простое, заточены под конкретные объекты. На чем делать, обсуждалось, с коллегами, и взвесив поюсы и минусы, был выбран Электрон.

     
     
  • 3.23, Витюшка (?), 12:48, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему это невозможно? Электрон что, разучился в WebAssembly?

    Я вообще приложение на Rust пишу на WASM

     

  • 1.11, Аноним (13), 12:02, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Пока что лучше фреймворк по созданию кросс-платформенных десктопных приложений.
     
     
  • 2.15, Niknak (?), 12:06, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть и по лучше, например tauri или wails
     

  • 1.20, Аноним (20), 12:17, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удалена ELECTRON_OZONE_PLATFORM_HINT и как теперь, ключ остался?
     
     
  • 2.24, iPony128052 (?), 12:57, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    навернно никак

    https://github.com/electron/electron/issues/48001#issuecomment-3249928025

     

