Выпуск Electron 38, платформы создания приложений на базе движка Chromium

11/09/2025
Добрый день! Вопрос к специалистам по электрону! Насколько больше ОЗУ потребляет электрон по сравнению с графической отрисовкой WinAPI? Ну там нарисовать квадратик 100x100.
11/09/2025
|–1 +/–
|
Добрый день! Специалисты задают встречный вопрос — насколько больше ресурсов будет потрачено на создание приложения — не квадратик 100×100, а объёмного приложения — на WinAPI, а не на электроне? (тут из рядов добавляют: а если кроссплатформа понадобится?)
11/09/2025
|+1 +/–
|
Так ему только квадратик нужен. На этом его hello world и закончится.
11/09/2025
|+1 +/–
|
> квадратик 100×100 ... а объёмного приложения
Чел просил квадратик - вы ему объёмное приложение :) Ну, вот и ответ на вопрос, сколько потребляет электрон.
11/09/2025
|+4 +/–
|
mov ax,0013h
int 10h
mov ax,0A000h
mov es,ax
mov di,0000h
mov ax,0FFFFh
mov cx,100
l1:
push cx
mov cx,50
rep stosw
add di,220
pop cx
loop l1
А представьте, сколько это займёт на WinAPI!
11/09/2025
|+/–
|
Представь что вот эти твои закорючки ты написал пользователю не продать? Ему нужно чтобы было наглядно.
11/09/2025
|+/–
|
На WinAPI очень наглядно, ага.
Впрочем, пользователю готовый продукт нужен, а не закорючки. Вот я ему COM-файл и продам.
11/09/2025
|+1 +/–
|
Да скоро всем плевать будет. Просто сейчас еще ИИ надо сильно поправлять, поэтому человек нужен а потом уже будет не нужен. Вполне возможно к ассемблеру еще и вернемся, или сразу в кодах процессорных писать ))
11/09/2025
|+/–
|
> Да скоро всем плевать будет. Просто сейчас еще ИИ надо сильно поправлять,
> поэтому человек нужен а потом уже будет не нужен. Вполне возможно
> к ассемблеру еще и вернемся, или сразу в кодах процессорных писать
> ))
напиши на ассемблере программу которая выводит на экран квадрат
Вот программа на ассемблере x86 для вывода квадрата на экран:
section .data
size equ 5 ; размер квадрата (5x5)
star db '*' ; символ для отрисовки
newline db 10 ; символ новой строки
section .text
global _start
_start:
mov ecx, size ; счетчик внешнего цикла (строки)
outer_loop:
push ecx ; сохраняем счетчик внешнего цикла
mov ecx, size ; счетчик внутреннего цикла (столбцы)
inner_loop:
; выводим звездочку
mov eax, 4 ; sys_write
mov ebx, 1 ; stdout
mov ecx, star ; указатель на символ
mov edx, 1 ; длина 1 символ
int 0x80
loop inner_loop ; повторяем для всех столбцов
; выводим новую строку
mov eax, 4 ; sys_write
mov ebx, 1 ; stdout
mov ecx, newline ; указатель на символ новой строки
mov edx, 1 ; длина 1 символ
int 0x80
pop ecx ; восстанавливаем счетчик внешнего цикла
loop outer_loop ; повторяем для всех строк
; завершение программы
mov eax, 1 ; sys_exit
xor ebx, ebx ; код возврата 0
int 0x80
11/09/2025
|+/–
|
> Насколько больше ОЗУ потребляет
На целый электрон больше!
Но если вся работа твоей программы сводится к отрисовке квадратика 100x100, то возьми лучше WinAPI. Правда если захочешь кроссплатформу... то у тебя проблема даже отрисовать квадратик.
11/09/2025
|–1 +/–
|
> кроссплатформу
Много знаешь "объёмных" (с) кросс-приложений? Фотошоп, что ли? Или MS офис?
11/09/2025
|+/–
|
Да любой из списка - VSCode, Mailspring, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Discord - на порядки сложнее чем "отрисовать квадратик".
На чем предложите это писать? На Qt?))
11/09/2025
|+/–
|
Об излержках по сравнению с нативным кодом.
Даже в эмуляторе можно запустить тяжелую AAA игру, и результат будет годный.
В электроне это невозможно. С более легкими приложениями аналогично.
Электрон, способ делать "нетяжелые" приложения просто, с небольшими затратами на разработку, и кросплатформенно.
Конечно, не для всяких приложений это уместно. Но для не массовых приложений, впроле вариант, особенно когда затраты времени не уместны.
Например у меня для теплиц приложение на Электроне. Работает на планшете в парнике, и на компе из дома. В отличии от конструктора в Скадах, приложениее более удобное и простое, заточены под конкретные объекты. На чем делать, обсуждалось, с коллегами, и взвесив поюсы и минусы, был выбран Электрон.
11/09/2025
|+/–
|
Почему это невозможно? Электрон что, разучился в WebAssembly?
Я вообще приложение на Rust пишу на WASM
11/09/2025
|–4 +/–
|
Пока что лучше фреймворк по созданию кросс-платформенных десктопных приложений.
