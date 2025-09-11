Выпуск Electron 38, платформы создания приложений на базе движка Chromium

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:39, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Добрый день! Специалисты задают встречный вопрос — насколько больше ресурсов будет потрачено на создание приложения — не квадратик 100×100, а объёмного приложения — на WinAPI, а не на электроне? (тут из рядов добавляют: а если кроссплатформа понадобится?)

3.4 , Витюшка ( ? ), 11:42, 11/09/2025
Так ему только квадратик нужен. На этом его hello world и закончится.

3.7 , Аноним ( 7 ), 11:50, 11/09/2025
> объёмного приложения любишь пышные формы? :)

3.8 , Аноним ( 8 ), 11:51, 11/09/2025
> квадратик 100×100 ... а объёмного приложения Чел просил квадратик - вы ему объёмное приложение :) Ну, вот и ответ на вопрос, сколько потребляет электрон.

4.10 , Аноним ( 3 ), 12:01, 11/09/2025





mov ax,0013h

int 10h

mov ax,0A000h

mov es,ax

mov di,0000h

mov ax,0FFFFh

mov cx,100

l1:

push cx

mov cx,50

rep stosw

add di,220

pop cx

loop l1







А представьте, сколько это займёт на WinAPI!

5.13 , Аноним ( 13 ), 12:04, 11/09/2025
Представь что вот эти твои закорючки ты написал пользователю не продать? Ему нужно чтобы было наглядно.

6.16 , Аноним ( 3 ), 12:12, 11/09/2025
На WinAPI очень наглядно, ага.

Впрочем, пользователю готовый продукт нужен, а не закорючки. Вот я ему COM-файл и продам.

6.17 , rshadow ( ok ), 12:13, 11/09/2025
Да скоро всем плевать будет. Просто сейчас еще ИИ надо сильно поправлять, поэтому человек нужен а потом уже будет не нужен. Вполне возможно к ассемблеру еще и вернемся, или сразу в кодах процессорных писать ))

7.18 , rshadow ( ok ), 12:16, 11/09/2025
> Да скоро всем плевать будет. Просто сейчас еще ИИ надо сильно поправлять,

> поэтому человек нужен а потом уже будет не нужен. Вполне возможно

> к ассемблеру еще и вернемся, или сразу в кодах процессорных писать

> )) напиши на ассемблере программу которая выводит на экран квадрат Вот программа на ассемблере x86 для вывода квадрата на экран:

section .data

size equ 5 ; размер квадрата (5x5)

star db '*' ; символ для отрисовки

newline db 10 ; символ новой строки section .text

global _start _start:

mov ecx, size ; счетчик внешнего цикла (строки) outer_loop:

push ecx ; сохраняем счетчик внешнего цикла

mov ecx, size ; счетчик внутреннего цикла (столбцы) inner_loop:

; выводим звездочку

mov eax, 4 ; sys_write

mov ebx, 1 ; stdout

mov ecx, star ; указатель на символ

mov edx, 1 ; длина 1 символ

int 0x80



loop inner_loop ; повторяем для всех столбцов ; выводим новую строку

mov eax, 4 ; sys_write

mov ebx, 1 ; stdout

mov ecx, newline ; указатель на символ новой строки

mov edx, 1 ; длина 1 символ

int 0x80 pop ecx ; восстанавливаем счетчик внешнего цикла

loop outer_loop ; повторяем для всех строк ; завершение программы

mov eax, 1 ; sys_exit

xor ebx, ebx ; код возврата 0

int 0x80

2.6 , Аноним ( - ), 11:43, 11/09/2025
> Насколько больше ОЗУ потребляет На целый электрон больше!

Но если вся работа твоей программы сводится к отрисовке квадратика 100x100, то возьми лучше WinAPI. Правда если захочешь кроссплатформу... то у тебя проблема даже отрисовать квадратик.

3.9 , Аноним ( 8 ), 11:54, 11/09/2025
> кроссплатформу Много знаешь "объёмных" (с) кросс-приложений? Фотошоп, что ли? Или MS офис?

4.14 , Аноним ( 13 ), 12:04, 11/09/2025
Блендер слышал про такое в своёю оффтопиковом мирке?

5.19 , неаноним ( ? ), 12:17, 11/09/2025
Опа-на! Blender на електроне написан? А я и не знал...

5.21 , Аноним ( 3 ), 12:24, 11/09/2025
> Python 15.0% Эх…

4.25 , Аноним ( - ), 13:05, 11/09/2025
Да любой из списка - VSCode, Mailspring, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Discord - на порядки сложнее чем "отрисовать квадратик". На чем предложите это писать? На Qt?))

2.22 , _kp ( ok ), 12:43, 11/09/2025
Об излержках по сравнению с нативным кодом.

Даже в эмуляторе можно запустить тяжелую AAA игру, и результат будет годный.

В электроне это невозможно. С более легкими приложениями аналогично. Электрон, способ делать "нетяжелые" приложения просто, с небольшими затратами на разработку, и кросплатформенно.

Конечно, не для всяких приложений это уместно. Но для не массовых приложений, впроле вариант, особенно когда затраты времени не уместны. Например у меня для теплиц приложение на Электроне. Работает на планшете в парнике, и на компе из дома. В отличии от конструктора в Скадах, приложениее более удобное и простое, заточены под конкретные объекты. На чем делать, обсуждалось, с коллегами, и взвесив поюсы и минусы, был выбран Электрон.

3.23 , Витюшка ( ? ), 12:48, 11/09/2025
Почему это невозможно? Электрон что, разучился в WebAssembly? Я вообще приложение на Rust пишу на WASM


