Бета-выпуск Ubuntu 25.04

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Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 25.04 "Plucky Puffin", после формирования которого произведена полная заморозка пакетной базы, и разработчики перешли к итоговому тестированию и исправлению ошибок. Релиз запланирован на 17 апреля и отнесён к промежуточным выпускам, обновления для которых формируются в течение 9 месяцев. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu, UbuntuKylin (редакция для Китая), Ubuntu Unity, Edubuntu и Ubuntu Cinnamon.
Основные изменения:
- Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 48, в котором реализована поддержка HDR, тройной буферизации, стековой компоновки уведомлений, глобальных сочетаний клавиш. Расширен конфигуратор. Добавлены оптимизации потребления памяти и производительности.
- В Ubuntu Desktop вместо Evince для просмотра PDF задействована программа Papers (форк Evince, переведённый на GTK4 и частично переписанный на языке Rust).
- По умолчанию задействована обвязка xdg-terminal-exec, упрощающая замену эмулятора терминала, вызываемого комбинацией клавиш Ctrl+Alt+T.
- После сворачивания проекта Mozilla Location Service cервисы определения местоположения переведены на базу BeaconDB с информацией о размещении известных точек беспроводного доступа.
- Отключено по умолчанию звуковое сопровождение запуска системы.
- В инсталлятор в Ubuntu Desktop добавлен режим для замены существующих установок Ubuntu. При установке в режиме двойной загрузки, если в системе уже используются другие операционные системы, разрешена установка на шифрованные разделы и предоставлены расширенные настройки для дисковых разделов. Добавлена возможность установки Ubuntu на одном накопителе с Windows-системами, использующими шифрованные разделы на базе BitLocker.
- Вместо публикации отдельных сборок, специфичных для каждого ARM64-устройства, дистрибутив перешёл к предоставлению одного общего ISO-образа Ubuntu Desktop для устройств на базе архитектуры ARM64. Образ можно использовать для установки на рабочих станциях с процессорами Ampere, ноутбуках с чипами Snapdragon и в виртуальных машинах на Mac-системах Apple Silicon.
- Улучшены возможности для использования устройств на базе архитектуры ARM64 в качестве рабочих станций с графическим окружением. Добавлена поддержка новых устройств, например, на базе Qualcomm Snapdragon X Elite 13. Добавлены пакеты ubuntu-x1e-settings и qcom-firmware-extract.
- В дополнение к initramfs-tools добавлена опциональная поддержка инструментария Dracut для формирования образов начального RAM-диска (initrd). В Ubuntu осеннем выпуске 25.10 инструментарий Dracut намерены задействовать по умолчанию. Из проблем с initramfs-tools, которые будут решены после перехода на Dracut, упомянуты: невозможность использования systemd в initrd, отсутствие поддержки NVMe over Fabric (NVM-oF), сложность сопровождения из-за раздельной работы с initrd и корневой ФС, стагнация разработки initramfs-tools и обилие кода на shell в initrd.
- В репозиторий добавлен инструментарий crypto-config, предназначенный для работы с общим для всей системы профилем настроек, связанных с криптографией. В настоящее время доступны профили default, legacy и future.
- Обновлены системные пакеты: ядро Linux 6.14,
glibc 2.41, systemd 257.4, binutils 2.44, OpenSSL 3.4.1, GnuTLS 3.8.9, BlueZ 5.79, NetworkManager 1.52, Pipewire 1.2.7, Poppler 25.03, xdg-desktop-portal 1.20.
- Обновлены средства для разработчиков: GCC 14.2, LLVM 20, Python 3.13.2, Go 1.24, Rust 1.84, .NET 9.0, PHP 8.4, Ruby 3.3, OpenJDK 24, PostgreSQL 17, Valkey (форк Redis) 8.0.2, MySQL 8.4.4, Qt 6.8.3.
- Обновлены пользовательские приложения: GIMP 3.0, LibreOffice 25.2,
Firefox 136, Thunderbird 128.
- Обновлены серверные пакеты: Nginx 1.26.3, Apache httpd 2.4.63, OpenSSH 9.9, cloud-init 24.3.1, runc 1.2.5, Docker 27.5.1, Containerd 2.0.2, HAProxy 3.0.7, libvirt 10.10.0, ClamAV 1.4.2, OpenLDAP 2.6,
QEMU 9.2.0, Squid 6.13, SSSD 2.10.1, Samba 4.21.
- В Chrony для синхронизации времени по умолчанию задействованы серверы точного времени от проекта Ubuntu, использующие протокол NTS.
- Командная оболочка Fish обновлена до ветки 4.0, переписанной на Rust.
- На ноутбуках с GPU NVIDIA по умолчанию включён сервис nvidia-powerd, обеспечивающий поддержку механизма Dynamic Boost, позволяющего балансировать энергопотребление между CPU и GPU для повышения производительности.
- Прекращено создание файла /run/utmp с данными о пользователях, в данный момент работающих в системе. Формат utmp, в котором задействовано 32-разрядное значение time_t, признан устаревшим из-за подверженности проблеме 2038 года. В следующем выпуске будет прекращена поддержка cgroup v1 и сервисов, запускаемых через скрипты в стиле System V init.
- Инструментарий для настройки параметров сети обновлён до выпуска
Netplan 1.1.2, в котором появилась возможность использования метода аутентификации "wpa-psk-sha256" в беспроводных сетях и добавлена поддержка параметра "routing-policy" в NetworkManager.
- В сборки для плат Raspberry Pi добавлен стек для работы с камерами, основанный на libcamera 0.4 и libpisp. Для начальной настройки системы задействован пакет gnome-initial-setup, выполняемый при первом запуске. Утилиты libraspberry-bin заменены на raspi-utils. Обеспечена возможность загрузки по сети при помощи nbd-client.
- Продолжена работа над атомарно обновляемым вариантом Ubuntu Core Desktop, использующим технологии Ubuntu Core и включающим только приложения, оформленные с использованием пакетов в формате Snap.
- В Xubuntu задействован выпуск среды рабочего стола Xfce 4.20.
- В Ubuntu Cinnamon предложена версия рабочего стола Cinnamon 6.4.8. Проведена чистка пакетов, в которых нет необходимости, позволившая немного сократить размер сборки. Улучшена тема оформления Yaru-Cinnamon. Добавлены тёмный и светлый варианты применяемых по умолчанию обоев рабочего стола.
- В Ubuntu Mate продолжает поставляться рабочий стол MATE 1.26.
- В Lubuntu включён выпуск среды рабочего стола LXQt 2.1.0. Осуществлён переход с ветки Qt 6 на Qt 8. Значительно ускорена работа исталлятора, основанного на фреймворке Calamares.
- В Ubuntu Studio по умолчанию использован рабочий стол KDE Plasma 6.3 и тёмный набор пиктограмм на панели. Обновлены версии программ, например, доступны Darktable 5.0.0, Ardour 8.12.0,
Qtractor 1.5.3,
Audacity 3.7.3,
digiKam 8.5.0,
Kdenlive 24.12.3,
Krita 5.2.9 и
GIMP 3.0.0.
- В Kubuntu задействованы выпуски KDE Plasma 6.3, Qt 6.8, KDE Frameworks 6.12.0 и KDE Gear 24.12.3. По умолчанию предложен сеанс на базе Wayland, а поддержка X11 реализована в форме опции.