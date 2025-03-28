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Бета-выпуск Ubuntu 25.04

28.03.2025 10:55

Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 25.04 "Plucky Puffin", после формирования которого произведена полная заморозка пакетной базы, и разработчики перешли к итоговому тестированию и исправлению ошибок. Релиз запланирован на 17 апреля и отнесён к промежуточным выпускам, обновления для которых формируются в течение 9 месяцев. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu, UbuntuKylin (редакция для Китая), Ubuntu Unity, Edubuntu и Ubuntu Cinnamon.

Основные изменения:

  • Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 48, в котором реализована поддержка HDR, тройной буферизации, стековой компоновки уведомлений, глобальных сочетаний клавиш. Расширен конфигуратор. Добавлены оптимизации потребления памяти и производительности.
  • В Ubuntu Desktop вместо Evince для просмотра PDF задействована программа Papers (форк Evince, переведённый на GTK4 и частично переписанный на языке Rust).
  • По умолчанию задействована обвязка xdg-terminal-exec, упрощающая замену эмулятора терминала, вызываемого комбинацией клавиш Ctrl+Alt+T.
  • После сворачивания проекта Mozilla Location Service cервисы определения местоположения переведены на базу BeaconDB с информацией о размещении известных точек беспроводного доступа.
  • Отключено по умолчанию звуковое сопровождение запуска системы.
  • В инсталлятор в Ubuntu Desktop добавлен режим для замены существующих установок Ubuntu. При установке в режиме двойной загрузки, если в системе уже используются другие операционные системы, разрешена установка на шифрованные разделы и предоставлены расширенные настройки для дисковых разделов. Добавлена возможность установки Ubuntu на одном накопителе с Windows-системами, использующими шифрованные разделы на базе BitLocker.
  • Вместо публикации отдельных сборок, специфичных для каждого ARM64-устройства, дистрибутив перешёл к предоставлению одного общего ISO-образа Ubuntu Desktop для устройств на базе архитектуры ARM64. Образ можно использовать для установки на рабочих станциях с процессорами Ampere, ноутбуках с чипами Snapdragon и в виртуальных машинах на Mac-системах Apple Silicon.
  • Улучшены возможности для использования устройств на базе архитектуры ARM64 в качестве рабочих станций с графическим окружением. Добавлена поддержка новых устройств, например, на базе Qualcomm Snapdragon X Elite 13. Добавлены пакеты ubuntu-x1e-settings и qcom-firmware-extract.
  • В дополнение к initramfs-tools добавлена опциональная поддержка инструментария Dracut для формирования образов начального RAM-диска (initrd). В Ubuntu осеннем выпуске 25.10 инструментарий Dracut намерены задействовать по умолчанию. Из проблем с initramfs-tools, которые будут решены после перехода на Dracut, упомянуты: невозможность использования systemd в initrd, отсутствие поддержки NVMe over Fabric (NVM-oF), сложность сопровождения из-за раздельной работы с initrd и корневой ФС, стагнация разработки initramfs-tools и обилие кода на shell в initrd.
  • В репозиторий добавлен инструментарий crypto-config, предназначенный для работы с общим для всей системы профилем настроек, связанных с криптографией. В настоящее время доступны профили default, legacy и future.
  • Обновлены системные пакеты: ядро Linux 6.14, glibc 2.41, systemd 257.4, binutils 2.44, OpenSSL 3.4.1, GnuTLS 3.8.9, BlueZ 5.79, NetworkManager 1.52, Pipewire 1.2.7, Poppler 25.03, xdg-desktop-portal 1.20.
  • Обновлены средства для разработчиков: GCC 14.2, LLVM 20, Python 3.13.2, Go 1.24, Rust 1.84, .NET 9.0, PHP 8.4, Ruby 3.3, OpenJDK 24, PostgreSQL 17, Valkey (форк Redis) 8.0.2, MySQL 8.4.4, Qt 6.8.3.
  • Обновлены пользовательские приложения: GIMP 3.0, LibreOffice 25.2, Firefox 136, Thunderbird 128.
  • Обновлены серверные пакеты: Nginx 1.26.3, Apache httpd 2.4.63, OpenSSH 9.9, cloud-init 24.3.1, runc 1.2.5, Docker 27.5.1, Containerd 2.0.2, HAProxy 3.0.7, libvirt 10.10.0, ClamAV 1.4.2, OpenLDAP 2.6, QEMU 9.2.0, Squid 6.13, SSSD 2.10.1, Samba 4.21.
  • В Chrony для синхронизации времени по умолчанию задействованы серверы точного времени от проекта Ubuntu, использующие протокол NTS.
  • Командная оболочка Fish обновлена до ветки 4.0, переписанной на Rust.
  • На ноутбуках с GPU NVIDIA по умолчанию включён сервис nvidia-powerd, обеспечивающий поддержку механизма Dynamic Boost, позволяющего балансировать энергопотребление между CPU и GPU для повышения производительности.
  • Прекращено создание файла /run/utmp с данными о пользователях, в данный момент работающих в системе. Формат utmp, в котором задействовано 32-разрядное значение time_t, признан устаревшим из-за подверженности проблеме 2038 года. В следующем выпуске будет прекращена поддержка cgroup v1 и сервисов, запускаемых через скрипты в стиле System V init.
  • Инструментарий для настройки параметров сети обновлён до выпуска Netplan 1.1.2, в котором появилась возможность использования метода аутентификации "wpa-psk-sha256" в беспроводных сетях и добавлена поддержка параметра "routing-policy" в NetworkManager.
  • В сборки для плат Raspberry Pi добавлен стек для работы с камерами, основанный на libcamera 0.4 и libpisp. Для начальной настройки системы задействован пакет gnome-initial-setup, выполняемый при первом запуске. Утилиты libraspberry-bin заменены на raspi-utils. Обеспечена возможность загрузки по сети при помощи nbd-client.
  • Продолжена работа над атомарно обновляемым вариантом Ubuntu Core Desktop, использующим технологии Ubuntu Core и включающим только приложения, оформленные с использованием пакетов в формате Snap.
  • В Xubuntu задействован выпуск среды рабочего стола Xfce 4.20.
  • В Ubuntu Cinnamon предложена версия рабочего стола Cinnamon 6.4.8. Проведена чистка пакетов, в которых нет необходимости, позволившая немного сократить размер сборки. Улучшена тема оформления Yaru-Cinnamon. Добавлены тёмный и светлый варианты применяемых по умолчанию обоев рабочего стола.
  • В Ubuntu Mate продолжает поставляться рабочий стол MATE 1.26.
  • В Lubuntu включён выпуск среды рабочего стола LXQt 2.1.0. Осуществлён переход с ветки Qt 6 на Qt 8. Значительно ускорена работа исталлятора, основанного на фреймворке Calamares.
  • В Ubuntu Studio по умолчанию использован рабочий стол KDE Plasma 6.3 и тёмный набор пиктограмм на панели. Обновлены версии программ, например, доступны Darktable 5.0.0, Ardour 8.12.0, Qtractor 1.5.3, Audacity 3.7.3, digiKam 8.5.0, Kdenlive 24.12.3, Krita 5.2.9 и GIMP 3.0.0.
  • В Kubuntu задействованы выпуски KDE Plasma 6.3, Qt 6.8, KDE Frameworks 6.12.0 и KDE Gear 24.12.3. По умолчанию предложен сеанс на базе Wayland, а поддержка X11 реализована в форме опции.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 25.10 решено заменить GNU Coreutils на uutils, написанные на Rust
  3. OpenNews: В Ubuntu 25.04 появится поддержка Dracut и будут унифицированы сборки для ARM64
  4. OpenNews: Выпуск Ubuntu 24.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  5. OpenNews: Разработчики Ubuntu проанализировали эффективность включения оптимизации PGO
  6. OpenNews: Ubuntu переходит на использование самых свежих версий ядра в предстоящих релизах
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62966-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:22, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    systemd, snap, fish, rust - просто какое-то шит-бинго
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:26, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > fish

    здешний Аноним в принципе бывает хоть чем-нибудь доволен? не нравится - ищи альтернативу или велосипедь свою БолдженОС

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:57, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > здешний Аноним в принципе бывает хоть чем-нибудь доволен?

    Это цель?

     
  • 2.10, Аноним (-), 11:32, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    1й - индустриальный стандарт (без него только поделки уровня подвала)
    2й - способ побороть dependency hell
    3й - просто качественно сделанная программа
    4й - современный ЯП

    кажется шит у тебя в голове)

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:38, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое Fish?
     
     
  • 4.16, 12yoexpert (ok), 11:46, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это хороший способ сломать половину скриптов в системе и выбросить из головы скилы по работе в консоли
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 11:54, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так оставь системе bash,dash...

    #!/usr/bin/env bash

    Поможет починить самописные сломавшиеся скрипты. Мне кажется, скилы по работе в консоли вы уже выкинули.

     
  • 2.15, Уникум (?), 11:45, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    2025. Анонимы до сих пор триггерятся с systemd
     
     
  • 3.17, 12yoexpert (ok), 11:47, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не все ещё слезли. я пересел на генту и рад, как слон. никаких тормозов и десятиэтажных ".service" баш-портянок
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:23, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Самый лутший дистрибутив современности! Баланс красноглазия (гентушничества) и корпоративности (ред хот). Вот где-то посередине - Убунту. УРА!
     
     
  • 2.4, Андрей (??), 11:26, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый лучший - NixOs :)
     
     
  • 3.6, Getfor (?), 11:30, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Arch
     
  • 2.5, Аноним (3), 11:28, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самый лутший дистрибутив современности

    getsol.us

     
  • 2.9, Аноним (9), 11:32, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    void.
     
  • 2.12, Аноним (11), 11:39, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ubunty ставят и на северы и на десктопы. Ubuntu по сути индустриальный стандарт.
     

  • 1.7, Аноним (3), 11:30, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > KDE Gear

    лол. хочешь поставить условный окулар в LXQt, оно тянет за собой всю плазму считай. проще выкинуть на мороз и развивать LXQt

     
  • 1.8, Аноним (8), 11:31, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вид у Кед как у Корицы только хуже.
     
  • 1.13, Аноним (-), 11:41, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, наконец-то бубунтеры взялись за ум и начали выкидывать мусор
    > В следующем выпуске будет прекращена поддержка cgroup v1 и сервисов, запускаемых через скрипты в стиле System V init.
    > реализована поддержка HDR, тройной буферизации, стековой компоновки уведомлений

    Удивительно, неужели раньше оно не работало?

    > По умолчанию предложен сеанс на базе Wayland, а поддержка X11 реализована в форме опции.

    ХОрго-копец все ближе?

     
     
  • 2.14, Аноним (3), 11:44, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ХОрго-копец все ближе?

    да, и так уже 12+ лет

     
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