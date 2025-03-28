Бета-выпуск Ubuntu 25.04

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:26, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > fish здешний Аноним в принципе бывает хоть чем-нибудь доволен? не нравится - ищи альтернативу или велосипедь свою БолдженОС

3.19 , Аноним ( 19 ), 11:57, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > здешний Аноним в принципе бывает хоть чем-нибудь доволен? Это цель?

2.10 , Аноним ( - ), 11:32, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – 1й - индустриальный стандарт (без него только поделки уровня подвала)

2й - способ побороть dependency hell

3й - просто качественно сделанная программа

4й - современный ЯП кажется шит у тебя в голове)

3.11 , Аноним ( 11 ), 11:38, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что такое Fish?

4.16 , 12yoexpert ( ok ), 11:46, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – это хороший способ сломать половину скриптов в системе и выбросить из головы скилы по работе в консоли

5.18 , Аноним ( 18 ), 11:54, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так оставь системе bash,dash... #!/usr/bin/env bash Поможет починить самописные сломавшиеся скрипты. Мне кажется, скилы по работе в консоли вы уже выкинули.

2.15 , Уникум ( ? ), 11:45, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – 2025. Анонимы до сих пор триггерятся с systemd

3.17 , 12yoexpert ( ok ), 11:47, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не все ещё слезли. я пересел на генту и рад, как слон. никаких тормозов и десятиэтажных ".service" баш-портянок

