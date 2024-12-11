The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск системного менеджера systemd 257

11.12.2024 12:11

После полугода разработки представлен релиз системного менеджера systemd 257. Ключевые изменения: новые утилиты systemd-sbsign и systemd-keyutil, поддержка MPTCP при активации по сокету, начальная поддержка сборки с Си-библиотекой Musl, утилита updatectl для управления установкой обновлений через systemd-sysupdate, возможность запуска сервисов в отдельных PID namespace, защита от случайного удаления файлов при использовании "systemd-tmpfiles --purge".

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлена новая утилита systemd-sbsign для заверения цифровой подписью исполняемых файлов в формате PE (Portable Executable), предназначенных для использования при загрузке в режиме EFI Secure Boot. Для формирования подписи могут использоваться движки и провайдеры, предоставляемые библиотекой OpenSSL. Systemd-sbsign может применяться в качестве альтернативы приложениям sbsigntool и pesign в утилите ukify при формировании универсальных образов ядра UKI (Unified Kernel Image), объединяющих в одном файле загрузчик для UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd.
  • Добавлена новая утилита systemd-keyutil, реализующая различные операции над закрытыми ключами и сертификатами X.509. Например, systemd-keyutil может использоваться для проверки возможности загрузки закрытых ключей и сертификатов, а также извлечения из них открытых ключей в формате PEM.
  • В unit-ах ".socket", используемых для обеспечения работы механизма активации по сокету (запуск процессов при попытке установки сетевого соединения), реализована поддержка MPTCP (Multipath TCP), расширения протокола TCP для организации работы TCP-соединения с доставкой пакетов одновременно по нескольким маршрутам через разные сетевые интерфейсы, привязанные к разным IP-адресам.
  • В состав включены изменения, необходимые для сборки с использованием стандартной Си-библиотеки Musl.
  • В различные компоненты systemd, выводящие индикаторы прогресса выполнения операций (например, systemd-repart, systemd-sysupdate/updatectl и importctl), добавлена возможность использования ANSI-последовательностей для анимирования отображения прогресса. Подобные последовательности пока поддерживаются только в Windows Terminal (предполагается, что со временем подобная возможность будет перенесена и в эмуляторы терминалов для Linux).
  • Расширены возможности компонента systemd-sysupdate, применяемого для автоматического определения, загрузки и установки обновлений с использованием атомарного механизма замены разделов, файлов или каталогов (используются два независимых раздела/файла/каталога, на одном из которых находится текущий работающий ресурс, а на другом устанавливается очередное обновление, после чего разделы/файлы/каталоги меняются местами). На практике, systemd-sysupdate уже применяется в GNOME OS.

    В дополнение к процессу systemd-sysupdate добавлен одноимённый сервис, позволяющий использовать D-Bus для управления обновлением системы непривилегированным пользователем. Для управления сервисом в состав также включена новая утилита updatectl. В systemd-sysupdate добавлен флаг "--offline" для запрета загрузки метаданных по сети и использования только уже загруженных на локальную систему версий. Для всех команд добавлена поддержка вывода в формате JSON.

  • Для сервисов реализовано новое свойство "PrivatePIDs", при помощи которого можно организовать запуск процессов с PID 1 (init-процесс) в отдельном пространстве идентификаторов процессов (PID namespace). В создаваемом для запускаемого процесса окружении будут видны только процессы из созданного для него пространства имён.
  • В правила udev добавлена поддержка сопоставлений без учёта регистра символов (например, 'ATTR{foo}==i"abcd"'). Через udev реализовано предоставление непривилегированным локальным пользователям доступа ("uaccess") к устройству /dev/udmabuf, которое необходимо для работы с IPMI-камерами через libcamera. В udev обеспечено распознание различных аппаратных криптокошельков с интерфейсом USB и выставление для них свойства ID_HARDWARE_WALLET, что позволяет применить к ним режим "uaccess" для доступа непривилегированных пользователей.
  • В файл /etc/os-release добавлены новые поля RELEASE_TYPE, EXPERIMENT и EXPERIMENT_URL. "RELEASE_TYPE" может принимать значения "experimental", "development", "stable" и "lts" для отделения стабильных версий от находящихся в разработке и экспериментальных сборок. Параметры EXPERIMENT и EXPERIMENT_URL предназначены для пояснения сути экспериментальной сборки.
  • В утилиту run0, развиваемую в качестве замены программы sudo, добавлена опция "--shell-prompt-prefix", определяющая строку-префикс приглашения командной оболочки. По умолчанию в качестве префикса выводится emoji "🦸" для визуального выделения сеанса с повышенными привилегиями.
  • В systemd-tmpfiles во избежание ошибочного удаления не тех файлов опция "--purge" теперь применяется только к настройкам в tmpfiles.d/, для которых явно выставлен флаг "$". Для выполнения операции "--purge" также теперь требуется указания как минимум одного файла из каталога tmpfiles.d/. Для строк с типом 'L' добавлен флаг '?', при указании которого символическая ссылка будет создана только при наличии целевого файла.


  • В сервисном менеджере и сопутствующих утилитах продолжен перевод кода отслеживания процессов на использование PIDFD вместо PID. Идентификатор PIDFD связывается с конкретным процессом и не меняется, в том время как PID может быть привязан к другому процессу после завершения текущего процесса, ассоциированного с этим PID.
  • Для сервисов реализована возможность указания в параметре "RestartMode" значения "debug", при котором перезапуск сбойного сервиса будет выполнен с включением отладочного режима (выставляется переменная окружения DEBUG_INVOCATION=1), а значение LogLevelMax будет временно повышено до отладочного уровня.
  • В обработчике PID 1 реализована возможность загрузки правил для LSM-модуля IPE (Integrity Policy Enforcement), определяющих политику обеспечения целостности для всей системы (какие операции допустимы и каким способом следует верифицировать подлинность компонентов).
  • В unit-файлы ".timer" добавлена опция "DeferReactivation", позволяющая пропустить очередную активацию по таймеру, если сервис ещё не завершил своё выполнение со времени прошлой активации.
  • В параметре unit-файлов PrivateUsers реализована возможность указания значения "identity" для включения маппинга идентификаторов пользователей при создании пространства имён (user namespace).
  • В параметр unit-файлов PrivateTmp добавлена поддержка значения "disconnected", при котором для каталогов /tmp/ и /var/tmp/ будут задействованы отдельные экземпляры tmpfs.
  • В параметр unit-файлов ProtectControlGroups добавлена поддержка новых режимов "private" и "strict", при выставлении которых для сервиса создаётся новое пространство имён cgroup (cgroup namespace) и монтируется cgroupfs. При выставлении опции "strict" монтирование cgroupfs производится в режиме только для чтения.
  • В параметрах StateDirectory, RuntimeDirectory, CacheDirectory, LogsDirectory и ConfigurationDirectory предоставлена возможность использования флага ':ro' для ограничения доступа к соответствующим каталогам режимом только для чтения.
  • В параметр командной строки ядра "systemd.machine_id" добавлена поддержка значения "firmware", при котором идентификатор системы (machine ID) будет вычислен на основе UUID из SMBIOS/DeviceTree.
  • Добавлена поддержка системных вызовов mseal(), listmount() и statmount(), появившихся в недавних выпусках ядра Linux.


  • В утилиты resolvectl, timedatectl и systemd-inhibit добавлена поддержка интерактивной авторизации при помощи Polkit.
  • В утилиту systemctl добавлена возможность использования флага "--now" в команде "reenable".
  • В утилиту systemd-mount добавлена опция "--json" для вывода в формате JSON (например, при указании вместе с "--list-devices" в формате JSON будет выведен список устройств).
  • В утилиту "localectl" добавлены опции "-l" и "--full" для отключения обрезки длинных строк при выводе.
  • В sleep.conf добавлена опция HibernateOnACPower позволяющая отложить переключение в спящий режим до отключения устройства от стационарного источника питания.
  • В systemd-sysusers в строки "u" добавлена поддержка модификатора "!", при помощи которого можно создавать полностью заблокированные учётные записи пользователей (ранее для блокировки пользователя использовалась установка некорректного пароля, что, например, не приводило к блокировке при аутентификации по ключам в SSH).
  • В systemd-coredump добавлена опция "EnterNamespace", предоставляющая доступ к пространству точек монтирования любых аварийно завершённых процессов для получения их отладочных символов. На практике опция может быть полезной для организации обратной трассировки (backtrace) core-файлов от приложений, запускаемых в изолированных контейнерах.
  • В systemd-logind включена обработка комбинации Ctrl-Alt-Shift-Esc для отправки компонентам пользовательского окружения сигнала org.freedesktop.login1.SecureAttentionKey с запросом вывода диалога безопасного входа в систему. Реализована настройка "DesignatedMaintenanceTime" для автоматического планирования завершения работы в заданное время. По аналогии с поддержкой устройств DRM и evdev добавлена поддержка настройки доступа непривилегированных пользователей к устройствам hidraw (игровые контроллеры и джойстики).
  • В systemd-machined добавлена поддержка регистрации непривилегированными клиентами виртуальных машин и контейнеров. Предоставлен доступ к функциональности systemd-machined через API Varlink, помимо D-Bus.
  • В файл конфигурации networkd.conf добавлена новая секция "[IPv6AddressLabel]" для настройки меток и префиксов для адресов IPv6
  • В команду 'networkctl edit' добавлена опция "--stdin" для получения содержимого файла из стандартного потока. В команды 'networkctl edit' и 'networkctl cat' добавлена поддержка редактирования и отображения файлов .netdev через указание сетевого интерфейса. Добавлена опция "--no-ask-password" для отключения интерактивной авторизации.
  • В утилиты ukify, bootctl, systemd-keyutil, systemd-measure, systemd-repart, и systemd-sbsign добавлена опция "--certificate-source" для загрузки сертификата X.509 через провайдера OpenSSL вместо прямой загрузки из файла.
  • В systemd-boot добавлена возможность использования кнопок управления громкостью для перемещения вверх и вниз по загрузочному меню, что может быть полезным на таких устройствах, как смартфоны. В утилиту bootctl добавлена поддержка установки БД UEFI Secure Boot в формате ESL(db/dbx/...) для systemd-boot.
  • В journalctl добавлена опция "--list-invocation" для показа списка вызовов unit-ов и опция "--invocation" ("-I") для показа логов, связанных только с определённым вызовом.
  • В systemd-nspawn добавлена поддержка непривилегированного использования FUSE (Filesystem in Userspace) в контейнерах. При использовании опции "--bind-user" обеспечен проброс в контейнер SSH-ключей пользователя, необходимых для доступа по SSH.
  • В libsystemd добавлен новый программный интерфейс "sd-json", использующий формат JSON, а также интерфейс "sd-varlink", использующий IPC Varlink.
  • Рекомендованная базовая версия ядра повышена до выпуска 5.4, сформированного в 2019 году. В следующем году планируют прекратить поддержку более старых ядер и отметить выпуск 5.4 в качестве минимально поддерживаемой базовой версии.
  • Поддержка cgroups v1 признана устаревшей и по умолчанию отключена (для включения в командной строке ядра необходимо указать SYSTEMD_CGROUP_ENABLE_LEGACY_FORCE=1 в дополнение к активации в настройках systemd). В следующем выпуске systemd 258 планируется полностью удалить код, связанный с cgroups v1. В версии systemd 258 также намечено удаление поддержки скриптов сервисов System V.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 256 с утилитой run0 для замены sudo
  3. OpenNews: Пользователи systemd столкнулись с проблемой, приводившей к удалению домашних каталогов
  4. OpenNews: Представлен порт systemd для систем на базе библиотеки Musl
  5. OpenNews: GNOME OS переходит на организацию атомарных обновлений при помощи systemd-sysupdate
  6. OpenNews: Инициатива по сокращению зависимостей у libsystemd
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62380-systemd
Ключевые слова: systemd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:49, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Лучшая система нумерации версий.
     
     
  • 2.7, qrKot (?), 13:01, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Абсолютно согласен! Простая и очевидная.
    "Спустя полгода разработки" - версия раз в полгода, значит, выпускается! Сразу можно о зрелости продукта судить: 128 с гаком лет уже разрабатывают!
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:33, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну да, ноги то знаем откуда растут - вин7,8,9,10,11,12
     
     
  • 3.38, Нормальный (ok), 14:07, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    9x было до 7
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 14:40, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А так же Me, 2000, XP и Vista. 3.11 еще вспомните.
     
  • 3.50, dd (??), 14:39, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подобные последовательности пока поддерживаются только в Windows Terminal

    ага, даже пишется сначала под натив

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:53, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Когда уже системд ОС?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:15, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Любая атомарка. Там единственное нужное сторонее приложение это системд.
     
     
  • 3.16, Маскулинный мужчина (?), 13:21, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сторонним приложением у системды является ядро Linux.
     
     
  • 4.19, Аноним (13), 13:23, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда порт на AIX?
     

  • 1.5, DEF (?), 12:58, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ждем в Fedora 41, а то версия 256.9 уже морально устарела и кишит багами.
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:02, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >в качестве префикса выводится emoji

    Ахахаха

     
  • 1.14, Аноним (14), 13:16, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Подобные последовательности пока поддерживаются только в Windows Terminal (предполагается, что со временем подобная возможность будет перенесена и в эмуляторы терминалов для Linux).

    Поттеринг, блин. Ты не туда воюешь. А, стоп...

     
  • 1.15, Аноним (15), 13:17, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну когда к этому будет утрачен интерес?
     
     
  • 2.17, Аноним (13), 13:22, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда станет невыгодно.
     

  • 1.18, Аноним (13), 13:22, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У системд даже нет официальной легенды откуда у них деньги.
     
     
  • 2.23, Аноним (24), 13:32, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    лол, мелкомягкие ведь :)
     

  • 1.20, Аноним (15), 13:23, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А в чем выгода? Для меня этот продукт гигантское усложнение простого и вносящий дополнительные риски отказоустойчивости ..
     
     
  • 2.26, ijuij (?), 13:39, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Для меня этот продукт гигантское усложнение

    Не усложняй себе жизнь, просто не пользуйся этим! Зачем жаловаться?

     
     
  • 3.35, Мухорчатый (?), 13:59, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот да. Есть же рукопожатный Девуан. Без systemd. Но почему-то пользуется им 5 человек. Остальные не хотят. Колятся, но продолжают есть кактус.
    В чём секрет?
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 14:09, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего вы от хомячков хотели? Что копры с лопаты дают, то и жрут.
     

  • 1.22, Аноним (22), 13:28, 11/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.25, Аноним (25), 13:38, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В unit-ах ".socket", используемых для обеспечения работы механизма активации по сокету (запуск процессов при попытке установки сетевого соединения)
    >запуск процессов при попытке установки сетевого соединения

    Миллениалы изобрели inetd.

     
     
  • 2.28, ijuij (?), 13:41, 11/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.32, Diozan (ok), 13:50, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Просто сделали его не нужным. Как и крон и прочие нетворк манагеры....
     

  • 1.27, Ося Бендер (?), 13:39, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > начальная поддержка сборки с Си-библиотекой Musl

    Кирдык Альпайну и ему подобным.

     
     
  • 2.33, Лампочка (?), 13:53, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, системд все ещё будет весить как крыло от самолёта по сравнению с альпинкой
    Максимум где сустемд будет жить, так это в postmarketos
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 14:43, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не, системд все ещё будет весить как крыло от самолёта по сравнению с альпинкой

    Системд вот прям здесь и сейчас - жрет целые 6 мегов оперативы на ARMовском одноплатнике. Не, столько даже там - не напрягает. Совсем. Так что с этим аргументом у вас будет большой облом, это напряжет разве что стаоые мыльницы с openwrt, где 32 мега на все. Но туда и альпийский линух фиг поставишь.

     

  • 1.30, Ося Бендер (?), 13:41, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > защита от случайного удаления файлов при использовании "systemd-tmpfiles --purge"

    Корзину воткнули, ироды?

     
     
  • 2.42, Аноним (39), 14:12, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Платиновый спонсор одобряэ.
     
     
  • 3.48, Афроним (?), 14:28, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Платиновый был бы норм,но сертификаты на драйвера на устройства у устаревших по их мнению ОС это дно.
     
  • 2.44, Аноним (-), 14:16, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда ЦРУ-шники придут чтобы изучить твой компьютер, все файлы, которые ты удалил будут акуратно складированы в каталог "Пурга"
     
     
  • 3.46, Ося Бендер (?), 14:23, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда ЦРУ-шники придут чтобы изучить твой компьютер, все файлы, которые ты удалил будут акуратно складированы в каталог "Пурга"

    Не волнуйтесь, тётя, дядя на работе...

    Правильные поцаны "сидят" на чем надо. Ждем-с ваших црушников, не дождемся.

     

  • 1.31, Ося Бендер (?), 13:43, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > пока поддерживаются только в Windows Terminal

    Опаньки, маски сброшены!

     

  • 1.37, Ося Бендер (?), 14:07, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Боюсь, что даже "отмороженные" системдышники уже начинают понимать куда все идет!
     
     
  • 2.45, Ося Бендер (?), 14:16, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из каждого абзаца торчат уши, кого надо уши!
     

  • 1.41, Аноним (-), 14:12, 11/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.47, Аноним (47), 14:26, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По умолчанию в качестве префикса выводится emoji "🦸"

    Это ведь шутка?

     
  • 1.49, Аноним (49), 14:37, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С воодушевлением смотрим в будущее и ждём systemd-kernel, с подписью MS...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру