Выпуск системного менеджера systemd 257

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|2.7, qrKot (?), 13:01, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Абсолютно согласен! Простая и очевидная.
"Спустя полгода разработки" - версия раз в полгода, значит, выпускается! Сразу можно о зрелости продукта судить: 128 с гаком лет уже разрабатывают!
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|3.50, dd (??), 14:39, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Подобные последовательности пока поддерживаются только в Windows Terminal
ага, даже пишется сначала под натив
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|2.13, Аноним (13), 13:15, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Любая атомарка. Там единственное нужное сторонее приложение это системд.
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|1.5, DEF (?), 12:58, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ждем в Fedora 41, а то версия 256.9 уже морально устарела и кишит багами.
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|1.14, Аноним (14), 13:16, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Подобные последовательности пока поддерживаются только в Windows Terminal (предполагается, что со временем подобная возможность будет перенесена и в эмуляторы терминалов для Linux).
Поттеринг, блин. Ты не туда воюешь. А, стоп...
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|1.20, Аноним (15), 13:23, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А в чем выгода? Для меня этот продукт гигантское усложнение простого и вносящий дополнительные риски отказоустойчивости ..
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|2.26, ijuij (?), 13:39, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Для меня этот продукт гигантское усложнение
Не усложняй себе жизнь, просто не пользуйся этим! Зачем жаловаться?
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|3.35, Мухорчатый (?), 13:59, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот да. Есть же рукопожатный Девуан. Без systemd. Но почему-то пользуется им 5 человек. Остальные не хотят. Колятся, но продолжают есть кактус.
В чём секрет?
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|4.39, Аноним (39), 14:09, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего вы от хомячков хотели? Что копры с лопаты дают, то и жрут.
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|1.25, Аноним (25), 13:38, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В unit-ах ".socket", используемых для обеспечения работы механизма активации по сокету (запуск процессов при попытке установки сетевого соединения)
>запуск процессов при попытке установки сетевого соединения
Миллениалы изобрели inetd.
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|2.32, Diozan (ok), 13:50, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Просто сделали его не нужным. Как и крон и прочие нетворк манагеры....
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|2.33, Лампочка (?), 13:53, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, системд все ещё будет весить как крыло от самолёта по сравнению с альпинкой
Максимум где сустемд будет жить, так это в postmarketos
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|3.52, Аноним (52), 14:43, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не, системд все ещё будет весить как крыло от самолёта по сравнению с альпинкой
Системд вот прям здесь и сейчас - жрет целые 6 мегов оперативы на ARMовском одноплатнике. Не, столько даже там - не напрягает. Совсем. Так что с этим аргументом у вас будет большой облом, это напряжет разве что стаоые мыльницы с openwrt, где 32 мега на все. Но туда и альпийский линух фиг поставишь.
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|1.30, Ося Бендер (?), 13:41, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> защита от случайного удаления файлов при использовании "systemd-tmpfiles --purge"
Корзину воткнули, ироды?
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|3.48, Афроним (?), 14:28, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Платиновый был бы норм,но сертификаты на драйвера на устройства у устаревших по их мнению ОС это дно.
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|2.44, Аноним (-), 14:16, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда ЦРУ-шники придут чтобы изучить твой компьютер, все файлы, которые ты удалил будут акуратно складированы в каталог "Пурга"
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|3.46, Ося Бендер (?), 14:23, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда ЦРУ-шники придут чтобы изучить твой компьютер, все файлы, которые ты удалил будут акуратно складированы в каталог "Пурга"
Не волнуйтесь, тётя, дядя на работе...
Правильные поцаны "сидят" на чем надо. Ждем-с ваших црушников, не дождемся.
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|1.49, Аноним (49), 14:37, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С воодушевлением смотрим в будущее и ждём systemd-kernel, с подписью MS...
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