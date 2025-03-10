В Ubuntu 25.04 появится поддержка Dracut и будут унифицированы сборки для ARM64

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|1.1, Иван Демидов (?), 13:35, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Так мне никто не ответил. Гном работает стабильно. Но дизайн его ужасен. Я допускаю существование тех кому нравится, но у меня начинают болеть глаза. Причем в прямом смысле. В Федоре он выглядит так же?
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|2.2, AleksK (ok), 13:39, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Если твоя аватарка имеет прямое отношение к твоей работе, то привыкай. Сейчас даже экзамены на сертификат проводятся на линуксе.
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|2.3, Жироватт (ok), 13:43, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Он везде выглядит так же.
Если не брать настроенные сборки (убунта: тема и панелька), где рукастый дяденька за тебя:
- залез сначала за js-расширениями и отобрал наименее пахнущее
- собрал "стандартный" пакет, притерев разрозненное друг к дружке
- преднастроил реестр, в том числе и "нестандартными", отсутствующими в ванилле ключами (как не называй g/dconf - все одно "реестр")
- воткнул тебе нескучных иконок и обоев (хотя гномеры-разрабы софта-три-формочки уже давно воют "don't theme my app!!11"), залакировав темой для гтк
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|2.7, Lpp (?), 14:02, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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я допускаю конечно существование тех кому GNOME не нравится, но их не много.
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|1.4, Аноним (4), 13:52, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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мне кажется, или они слили свои заманухи и подключились к репе деби посильнее?))
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|2.12, blkkid (?), 14:20, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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господи, как же я хочу, чтобы кланг остался единственным поддерживаемым на линуксе компилятором c/++
тут же такой вой встанет, любо-дорого смотреть будет
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|1.8, Карлос Сношайтилис (ok), 14:03, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> производительность системы при переходе на "-O3" немного снизилась, а суммарный размер бинарных файлов увеличился
> При сборке при помощи Clang репозитория main у 12% пакетов (284 из 2379) были выявлены проблемы
Рука-лицо.
А разработчики компиляторов не проводят тестирования на большой базе пакетов?
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|1.11, Аноним (11), 14:19, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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бунту 25 дневную дев уже можно пользовать, норм
о здоровье заботится! можно не включать
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|1.14, Ося Бендер (?), 14:25, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очередная поделка, которую не осилят. Это-ж бубунта, от них другого трудно ждать. Хорошо хоть инсталлятор не переписывают как зузя.
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