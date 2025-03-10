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В Ubuntu 25.04 появится поддержка Dracut и будут унифицированы сборки для ARM64

10.03.2025 13:17

Матье Клемансо (Matthieu Clemenceau), директор Canonical, отвечающий за Ubuntu Foundations Team, опубликовал отчёт о состоянии подготовки выпуска Ubuntu 25.04, релиз которого намечен на 17 апреля. Среди изменений:

  • В дополнение к initramfs-tools планируется добавить опциональную поддержку инструментария Dracut для формирования образов начального RAM-диска (initrd). В Ubuntu осеннем выпуске 25.10 инструментарий Dracut намерены задействовать по умолчанию. Из проблем с initramfs-tools, которые будут решены после перехода на Dracut, упомянуты: невозможность использования systemd в initrd, отсутствие поддержки NVMe over Fabric (NVM-oF), сложность сопровождения из-за раздельной работы с initrd и корневой ФС, стагнация разработки initramfs-tools и обилие кода на shell в initrd.
  • Выполнен переход на поставку одного общего ISO-образа Ubuntu Desktop для устройств на базе архитектуры ARM64, без публикации отдельных сборок, специфичных для каждого устройства. Образ можно использовать для установки на рабочих станциях с процессорами Ampere, ноутбуках с чипами Snapdragon и даже в виртуальных машинах на Mac-системах Apple Silicon.
  • Улучшены средства для использования устройств на базе архитектуры ARM64 в качестве рабочих станций с графическим окружением. Добавлена поддержка новых устройств, например, на базе Qualcomm Snapdragon X Elite 13. Добавлены пакеты ubuntu-x1e-settings и qcom-firmware-extract. Для плат Raspberry Pi предоставлен стек для работы с камерой.
  • В инфраструктуре автоматизированного тестирования пакетов Autopkgtest реализована поддержка архитектуры RISC-V.
  • Разработчики намерены отказаться от плана использования в GCC режима оптимизации "-O3" вместо "-O2" при сборке всех пакетов. Тестирование на всей пакетной базе показало, что несмотря на повышение производительности некоторых видов нагрузки, общая производительность системы при переходе на "-O3" немного снизилась, а суммарный размер бинарных файлов увеличился.
  • В основной репозиторий добавлен инструментарий crypto-config, предназначенный для работы с общим для всей системы профилем настроек, связанных с криптографией. В настоящее время доступны профили default, legacy и future.
  • Проведены эксперименты со сборкой пакетов при помощи компилятора Clang вместо GCC. При сборке при помощи Clang репозитория main у 12% пакетов (284 из 2379) были выявлены проблемы (в основном проявляются при сборке для архитектур amd64 и armhf), которые теперь пытаются устранить разработчики.
  • Обновлены или запланированы для включения в Ubuntu 25.04 версии glibc 2.41, systemd 257.2, openssl 3.4.1, GCC 14, Python 3.13, Golang 1.24, Rust 1.84, .NET 9.0, LLVM 20.
  • В Ubuntu Desktop вместо Evince для просмотра PDF задействована программа Papers.
  • В инсталляторе улучшены расширенные возможности работы с дисковыми разделами и шифрованием, улучшена интеграция с Windows-системами, использующими BitLocker.
  • Продолжается работа над атомарно обновляемым вариантом Ubuntu Core Desktop, использующим технологии Ubuntu Core и включающим только приложения, оформленные с использованием пакетов в формате Snap.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Выпуск Ubuntu 24.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  3. OpenNews: Ubuntu переходит на использование Matrix для общения разработчиков
  4. OpenNews: Разработчики Ubuntu проанализировали эффективность включения оптимизации PGO
  5. OpenNews: Уязвимости в утилите needrestart, позволяющие получить root-доступ в Ubuntu Server
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 24.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62853-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иван Демидов (?), 13:35, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так мне никто не ответил. Гном работает стабильно. Но дизайн его ужасен. Я допускаю существование тех кому нравится, но у меня начинают болеть глаза. Причем в прямом смысле. В Федоре он выглядит так же?
     
     
  • 2.2, AleksK (ok), 13:39, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Если твоя аватарка имеет прямое отношение к твоей работе, то привыкай. Сейчас даже экзамены на сертификат проводятся на линуксе.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 14:02, 10/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 4.9, Жироватт (ok), 14:13, 10/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.3, Жироватт (ok), 13:43, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Он везде выглядит так же.
    Если не брать настроенные сборки (убунта: тема и панелька), где рукастый дяденька за тебя:
    - залез сначала за js-расширениями и отобрал наименее пахнущее
    - собрал "стандартный" пакет, притерев разрозненное друг к дружке
    - преднастроил реестр, в том числе и "нестандартными", отсутствующими в ванилле ключами (как не называй g/dconf - все одно "реестр")
    - воткнул тебе нескучных иконок и обоев (хотя гномеры-разрабы софта-три-формочки уже давно воют "don't theme my app!!11"), залакировав темой для гтк
     
  • 2.7, Lpp (?), 14:02, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    я допускаю конечно существование тех кому GNOME не нравится, но их не много.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:52, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    мне кажется, или они слили свои заманухи и подключились к репе деби посильнее?))
     
  • 1.5, 12yoexpert (ok), 13:55, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    продолжают вендорлочить убунту на раст и ллвм
     
     
  • 2.10, Карлос Сношайтилис (ok), 14:15, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что же делать? Бежать на бздю?
     
  • 2.12, blkkid (?), 14:20, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    господи, как же я хочу, чтобы кланг остался единственным поддерживаемым на линуксе компилятором c/++

    тут же такой вой встанет, любо-дорого смотреть будет

     

  • 1.8, Карлос Сношайтилис (ok), 14:03, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > производительность системы при переходе на "-O3" немного снизилась, а суммарный размер бинарных файлов увеличился
    > При сборке при помощи Clang репозитория main у 12% пакетов (284 из 2379) были выявлены проблемы

    Рука-лицо.
    А разработчики компиляторов не проводят тестирования на большой базе пакетов?

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:22, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ж сишечка, вы что хотели?
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:19, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    бунту 25 дневную дев уже можно пользовать, норм
    о здоровье заботится! можно не включать
     
  • 1.14, Ося Бендер (?), 14:25, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередная поделка, которую не осилят. Это-ж бубунта, от них другого трудно ждать. Хорошо хоть инсталлятор не переписывают как зузя.
     

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