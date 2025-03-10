В Ubuntu 25.04 появится поддержка Dracut и будут унифицированы сборки для ARM64

Матье Клемансо (Matthieu Clemenceau), директор Canonical, отвечающий за Ubuntu Foundations Team, опубликовал отчёт о состоянии подготовки выпуска Ubuntu 25.04, релиз которого намечен на 17 апреля. Среди изменений: В дополнение к initramfs-tools планируется добавить опциональную поддержку инструментария Dracut для формирования образов начального RAM-диска (initrd). В Ubuntu осеннем выпуске 25.10 инструментарий Dracut намерены задействовать по умолчанию. Из проблем с initramfs-tools, которые будут решены после перехода на Dracut, упомянуты: невозможность использования systemd в initrd, отсутствие поддержки NVMe over Fabric (NVM-oF), сложность сопровождения из-за раздельной работы с initrd и корневой ФС, стагнация разработки initramfs-tools и обилие кода на shell в initrd.

Выполнен переход на поставку одного общего ISO-образа Ubuntu Desktop для устройств на базе архитектуры ARM64, без публикации отдельных сборок, специфичных для каждого устройства. Образ можно использовать для установки на рабочих станциях с процессорами Ampere, ноутбуках с чипами Snapdragon и даже в виртуальных машинах на Mac-системах Apple Silicon.

Улучшены средства для использования устройств на базе архитектуры ARM64 в качестве рабочих станций с графическим окружением. Добавлена поддержка новых устройств, например, на базе Qualcomm Snapdragon X Elite 13. Добавлены пакеты ubuntu-x1e-settings и qcom-firmware-extract. Для плат Raspberry Pi предоставлен стек для работы с камерой.

В инфраструктуре автоматизированного тестирования пакетов Autopkgtest реализована поддержка архитектуры RISC-V.

Разработчики намерены отказаться от плана использования в GCC режима оптимизации "-O3" вместо "-O2" при сборке всех пакетов. Тестирование на всей пакетной базе показало, что несмотря на повышение производительности некоторых видов нагрузки, общая производительность системы при переходе на "-O3" немного снизилась, а суммарный размер бинарных файлов увеличился.

В основной репозиторий добавлен инструментарий crypto-config, предназначенный для работы с общим для всей системы профилем настроек, связанных с криптографией. В настоящее время доступны профили default, legacy и future.

Проведены эксперименты со сборкой пакетов при помощи компилятора Clang вместо GCC. При сборке при помощи Clang репозитория main у 12% пакетов (284 из 2379) были выявлены проблемы (в основном проявляются при сборке для архитектур amd64 и armhf), которые теперь пытаются устранить разработчики.

Обновлены или запланированы для включения в Ubuntu 25.04 версии glibc 2.41, systemd 257.2, openssl 3.4.1, GCC 14, Python 3.13, Golang 1.24, Rust 1.84, .NET 9.0, LLVM 20.

В Ubuntu Desktop вместо Evince для просмотра PDF задействована программа Papers.

В инсталляторе улучшены расширенные возможности работы с дисковыми разделами и шифрованием, улучшена интеграция с Windows-системами, использующими BitLocker.

Продолжается работа над атомарно обновляемым вариантом Ubuntu Core Desktop, использующим технологии Ubuntu Core и включающим только приложения, оформленные с использованием пакетов в формате Snap.



