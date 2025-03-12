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Релиз CrossOver 25.0 для Linux и macOS

12.03.2025 11:18

После года разработки компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 25.0, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 25.0 можно загрузить на данной странице.

В новой версии:

  • Кодовая база обновлена до версии Wine 10.0 (в прошлом выпуске использовался Wine 9.0).
  • Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 9.4.0.
  • Пакет Vkd3d с реализацией Direct3D 12 обновлён до версии 1.14.
  • Пакет MoltenVK с реализацией API Vulkan поверх фреймворка Metal обновлён до версии 1.2.10. В состав включён пакет DXMT с реализацией Direct3D 11 поверх API Metal. Пакет D3DMetal, с реализацией Direct3D 12 поверх API Metal, обновлён до версии 2.1.
  • В сборке для macOS предложена новая БД, при помощи которой реализовано автоматическое применение настроек, специфичных для определённых игр. Добавлена поддержка сервисов GOG Galaxy и Epic Games Store. Улучшена поддержка игр Red Dead Redemption 2, Tekken 8, Age of Mythology: Retold, Path of Exile 2, Elite Dangerous, Monster Hunter Rise, Hero's Land, Manor Lords, Fallout 76 и Far Cry 6.
  • На системах Mac c процессорами Apple Silicon добавлена поддержка игр Street Fighter 6, Need for Speed Heat, Nioh 2 - The Complete Edition, Teardown, Age of Wonders 4, Dragon's Dogma 2 и The Last of Us Part 1.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.codeweavers.com/su...)
  2. OpenNews: Релиз CrossOver 24.0 для Linux и macOS
  3. OpenNews: Новые версии Wine 9.2 и Winlator 5.0. Для ядра Linux предложен драйвер ntsync
  4. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 10.0
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62862-crossover
Ключевые слова: crossover, wine
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:33, 12/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:33, 12/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    >"основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows."

    Нигде так не стараются запускать чужой софт как на линуксе.

     
     
  • 2.4, Аноним (1), 11:43, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Изюминка этого чужого софта в том, что это готовый продукт, который не меняется и не ломается каждый месяц в угоду современным трендам и временных хотелок разрабов.
    MS Office 2007 и даже 2000 до сих пор отлично работает.
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:43, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну на ARM64 ноуте небось тоже очень хочется x86 софт запускать или это другое?
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:18, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Wine (originally an acronym for "Wine Is Not an Emulator") is a compatibility layer capable of running Windows applications on several POSIX-compliant operating systems, such as Linux, macOS, & BSD."
    Т.е. разработчики стараются для всех.
     

  • 1.6, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:48, 12/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    В той же 24-й версии до сих пор не допилили возможность запуска фоллаутов
    И в 25-й версии тоже не упоминается, что, хотя бы что-то по ним сделали
    Ещё, Тёмная Планета сильно медленно работает, но, игра настолько старая, что с ней, похоже, даже возиться не будут
     
     
  • 2.9, Аноним (1), 12:09, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Fallout 76

    Ого, я даже не знал что вышло столько фаллаутов. Помню третий был мега новый ещё недавно.

     

  • 1.7, Myrik (?), 11:50, 12/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Ссылка на Wine 10.0 сломана
     
     
  • 2.8, Аноним (2), 12:05, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что Windows 10 устарел.
     

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