Релиз CrossOver 25.0 для Linux и macOS

После года разработки компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 25.0, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 25.0 можно загрузить на данной странице. В новой версии: Кодовая база обновлена до версии Wine 10.0 (в прошлом выпуске использовался Wine 9.0).

Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 9.4.0.

Пакет Vkd3d с реализацией Direct3D 12 обновлён до версии 1.14.

Пакет MoltenVK с реализацией API Vulkan поверх фреймворка Metal обновлён до версии 1.2.10. В состав включён пакет DXMT с реализацией Direct3D 11 поверх API Metal. Пакет D3DMetal, с реализацией Direct3D 12 поверх API Metal, обновлён до версии 2.1.

В сборке для macOS предложена новая БД, при помощи которой реализовано автоматическое применение настроек, специфичных для определённых игр. Добавлена поддержка сервисов GOG Galaxy и Epic Games Store. Улучшена поддержка игр Red Dead Redemption 2, Tekken 8, Age of Mythology: Retold, Path of Exile 2, Elite Dangerous, Monster Hunter Rise, Hero's Land, Manor Lords, Fallout 76 и Far Cry 6.

На системах Mac c процессорами Apple Silicon добавлена поддержка игр Street Fighter 6, Need for Speed Heat, Nioh 2 - The Complete Edition, Teardown, Age of Wonders 4, Dragon's Dogma 2 и The Last of Us Part 1.