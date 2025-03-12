Релиз CrossOver 25.0 для Linux и macOS

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|1.2, Аноним (2), 11:33, 12/03/2025 [ответить]
|+/–
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>"основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows."
Нигде так не стараются запускать чужой софт как на линуксе.
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|2.4, Аноним (1), 11:43, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Изюминка этого чужого софта в том, что это готовый продукт, который не меняется и не ломается каждый месяц в угоду современным трендам и временных хотелок разрабов.
MS Office 2007 и даже 2000 до сих пор отлично работает.
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|2.5, Аноним (5), 11:43, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну на ARM64 ноуте небось тоже очень хочется x86 софт запускать или это другое?
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|2.10, Аноним (10), 12:18, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Wine (originally an acronym for "Wine Is Not an Emulator") is a compatibility layer capable of running Windows applications on several POSIX-compliant operating systems, such as Linux, macOS, & BSD."
Т.е. разработчики стараются для всех.
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|1.6, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:48, 12/03/2025 [ответить]
|+/–
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В той же 24-й версии до сих пор не допилили возможность запуска фоллаутов
И в 25-й версии тоже не упоминается, что, хотя бы что-то по ним сделали
Ещё, Тёмная Планета сильно медленно работает, но, игра настолько старая, что с ней, похоже, даже возиться не будут
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|2.9, Аноним (1), 12:09, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Fallout 76
Ого, я даже не знал что вышло столько фаллаутов. Помню третий был мега новый ещё недавно.
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