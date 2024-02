Релиз CrossOver 24.0 для Linux и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 24.0, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 24.0 можно загрузить на данной странице. В новой версии: Кодовая база обновлена до версии Wine 9.0 (в прошлом выпуске использовался Wine 8.0.1).

Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 8.1.

Пакет vkd3d с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan, обновлён до версии 1.10.

Пакет MoltenVK с реализацией API Vulkan поверх фреймворка Metal обновлён до версии 1.2.5.

Улучшен интерфейс пользователя. Добавлена возможность использования режима drag&drop для перемещения исполняемых файлов в CrossOver для их запуска или установки.

Реализована поддержка изменения каталога для хранения файлов приложений, что может быть использовано, например, для размещения больших Windows-приложений на внешнем накопителе.

В сборке для macOS улучшена поддержка игр Horizon Zero Dawn, Anno 1800, Planet Zoo, The Binding of Isaac: Rebirth и Age of Empires III: Definitive Edition.

В сборке для Linux обеспечена работа инсталляторов Office 365 и устранены аварийные завершения при запуске PowerPoint 2016/365.