Выпуск web-браузера Chrome 128

> Какая вероятность была и какая стала?

Это вопрос к разработчиках Хрома, потому что release notes это не указано.

Подозреваю, что ни у кого из присутствующих ее нет))

Но вот напр. результат не Хрома, а Андроида.

Данные не самые новые, но что есть. Если найдете посвежее, в идеале за 23-24 годы - с удовольствием посмотрю.

"From 2019 to 2022 it has dropped from 76% down to 35% of Android’s total vulnerabilities. 2022 is the first year where memory safety vulnerabilities do not represent a majority of Android’s vulnerabilities."

"To date, there have been zero memory safety vulnerabilities discovered in Android’s Rust code."

А кода этого на момент написания статьи было "1.5 million total lines of Rust code"

"Historical vulnerability density is greater than 1/kLOC (1 vulnerability per thousand lines of code) in many of Android’s C/C++ components (e.g. media, Bluetooth, NFC, etc). Based on this historical vulnerability density, it’s likely that using Rust has already prevented hundreds of vulnerabilities from reaching production."

Как они считали и что куда переписывали можно посмотреть по ссылке

security.googleblog.com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.html