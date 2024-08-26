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Выпуск web-браузера Chrome 128

26.08.2024 11:15

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 128. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 129 запланирован на 17 сентября.

Основные изменения в Chrome 128:

  • Предоставлена возможность поиска в истории посещений, учитывая содержимое открывавшихся страниц, а не только URL и заголовки. На данном этапе возможность доступна только для англоязычных пользователей из США. Функциональность поиска контента реализована с использованием работающей на стороне Google системы машинного обучения, для тренировки и оптимизации которой релевантные данные могут отправляться на серверы Google (отправку можно отключить в настройках).
  • Задействован новый парсер формата JSON, переписанный с C++ на язык Rust, и обеспечивающий более высокую защищённость за счёт снижения вероятности появления ошибок при работе с памятью. Отмечается, что переход на новый парсер может привести к прекращению разбора некоторого некорректно оформленного контента в формате JSON, но при этом он также решает проблемы при работе с некорректным JSON, который раньше вызывал аварийное завершение, а теперь приводит к возврату кода ошибки.
  • На страницу, показываемую при открытии новой вкладки, добавлена возможность размещения секции с данными из Google Calendar, позволяющей держать перед глазами предстоящие встречи и события.
  • В Chrome для Android в интерфейс переключения между вкладками добавлена новая секция, в которую автоматически переносятся неактивные вкладки, открытые больше 60 дней. Имеется возможность закрытия разом всех старых вкладок. По умолчанию новая возможность включена для 1% пользователей.
  • В Chrome для Android добавлена поддержка профилактических проверок безопасности (Safety Check), которые периодически проверяют наличие проблем в браузере и информируют пользователя в случае выявления требующих внимания угроз. Кроме того, изменено оформление страницы Safety Check в настройках (chrome://settings/safetyCheck).
  • В компоненте WebView в Chrome для Android решено временно отключить поддержку технологии CHIPS (Cookies Having Independent Partitioned State), развиваемой в рамках инициативы Privacy Sandbox и позволяющей изолировать Cookie в привязке к домену первого уровня, используя атрибут "Partitioned". Причиной отключения стали проблемы с обращением к секционированными Cookie при помощи API CookieManager, предоставляемого платформой Android.
  • В централизованно управляемых системах администратору предоставлены возможности для создания собственных ярлыков быстрого поиска через адресную строку (можно создать ярлык "@имя" для поиска на определённом сайте), а также управления нерасшифровываемыми паролями во встроенном менеджере паролей (например, можно настроить удаление подобных паролей, оставшимися после миграции на другое устройство при помощи стороннего ПО).
  • В версии для Chrome OS добавлена поддержка механизма запуска самодостаточных web-приложений IWA (Isolated Web Apps), который расширяет PWA (Progressive Web Apps) применением более строгой изоляции приложения на случай компрометации сервера. Изоляция достигается за счёт заверения пакета с приложением цифровой подписью, защищающей от внесения в пакет сторонних изменений, что позволяет распространять приложение через сторонние каналы без поддержания своего сервера.
  • CSS-свойство position-try-options переименовано в position-try-fallbacks, в соответствии с рекомендацией рабочей группы CSSWG (CSS working group), так как слово "options" вводит в заблуждение и не отражает реальную суть свойства.
  • В HTML-элементе <ruby>, позволяющем прикрепить к тексту аннотацию, показываемую сверху, снизу или рядом с текстом, например, для уточнения произношения или значения иероглифов, появилась возможность синхронной расстановки разрывов строк при переносе длинного базового текста и аннотации, которые не умещаются в одной строке и ранее переносились по отдельности. Также добавлено CSS-свойство ruby-align для управления выравниванием базового текста и аннотации.
  • Добавлен метод Promise.try(), позволяющий преобразовать в Promise результат выполнения любого callback-вызова для упрощения обработки ошибок при выполнении функций, выполняемых как в асинхронном, так и в синхронном режиме.
  • В интерфейс PointerEvent добавлен новый атрибут PointerEvent.deviceProperties, при помощи которого можно раздельно идентифицировать разные цифровые перья, используемые с графическим планшетом (например, для каждого устройства можно назначить свой цвет и форму пера).
  • К соответствию спецификации приведена реализация CSS-свойства zoom, позволяющего уменьшать или увеличивать масштаб отдельных элементов.
  • В режиме "Origin trials" реализована экспериментальная поддержка API Digital Credentials, позволяющего сайтам запрашивать необходимые для идентификации учётные данные из мобильных приложений-кошельков, используя предоставляемую в Android систему IdentityCredential CredMan.
  • В WebGPU добавлена экспериментальная поддержка субгрупп, позволяющих использовать принцип SIMD (Single instruction, multiple data) для распараллеливания вычислений.
  • Реализована экспериментальная возможность блокировки доступа к IP 0.0.0.0 для предотвращения атак на локальные сервисы.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. В панель инспектирования анимации добавлена возможность захвата анимации и редактирования ключевых кадров на лету. Заметно расширены возможности панели для анализа производительности. Для большинства европейских стран включена возможность вывода в web-консоли пояснений о сути ошибок, генерируемых с использованием большой языковой AI-модели Gemini.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 38 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. 7 проблемам присвоен высокий уровень опасности. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 20 премий на сумму 95 тысяч долларов США (по одной премии в $36000, $10000, $5000 и $2000, по две премии $11000, $7000 и $500, четыре премии $1000). Размер 5 вознаграждений пока не определён.



  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Google экспериментирует со встраиванием в Chrome большой языковой модели
  3. OpenNews: В Chrome появилось предупреждение о скором прекращении поддержки uBlock Origin
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 127
  5. OpenNews: Google передумал прекращать поддержку сторонних Cookie в Chrome
  6. OpenNews: Встроенное в Chromium дополнение предоставляет расширенный API сервисам Google
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61748-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:26, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    0.0.0.0 пофиксили, теперь можно гонять локальные сервисы на 127.0.0.1, не опасаясь, что любой васян из интернета может там что-то гонять.

    А вот пользователи файрфокса, не смотря на все лозунги про "приватность", будут торчать голым 127.0.0.1 в интернет.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:28, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты так говоришь как будто это что-то плохое.
     
  • 2.16, Аноним (-), 12:13, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После анонса этой уязвимости и анонса планов на фикс только в следующем мажорном я - чесно - так и подумал: если в минорном непофиксили, значит в мажорном будут проталкивать особо толстый зонд, потому и анонс уязвимости по времени подсуетили - чтобы следующий зонд пролез. Так и получилось. И ведь пролезает же, без лишних стонов.
     
  • 2.31, penetrator (?), 13:12, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ublock origin блочит такие запросы, я тестил
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:21, 26/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.35, Аноним (32), 13:23, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в фоксе 0.0.0.0 пофиксили в 130 бете , на следующей неделе релиз - на полмесяца раньше исправленного хрома .
     
  • 2.45, Жироватт (ok), 13:49, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смех-смехом, а шерстяной уже пофиксил это "баг" в своём тролломуне и релиз уже много дней как доступен.
     
     
  • 3.47, Аноним (32), 13:51, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точнее - как обычно утащил фикс из фокса .
     
     
  • 4.48, Жироватт (ok), 13:52, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тут не совсем, посмотри коммит.
     

  • 1.6, Wed (??), 11:35, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Задействован новый парсер формата JSON, переписанный с C++ на язык Rust

    Какой кошмар, не буду делать обновление.


     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:31, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:05, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сарказму? Полагаю чел стебется с анончиков.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 13:21, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полагаю что ты включил немного человека, хотя сам понимаешь что раст плохой язык.
     
     
  • 5.46, Аноним (46), 13:50, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем плохой? Или вы из тех что до сих пор на Диауане (Debian с Bash лопшекодом вместо systemd)?
     
  • 2.19, anonymmmeer (?), 12:34, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и обеспечивающий более высокую защищённость за счёт __снижения вероятности__ появления ошибок при работе с памятью.

    а можно каких-то расчётов на эту тему... какая верояность была и какая стала?

    >Отмечается, что переход на новый парсер __может привести__ к прекращению разбора некоторого некорректно оформленного контента в формате JSON,

    это же компьютер, он не на вероятностной основе инструкции выполняет, что значит __может__ привести?
    так есть конкретный тест кейз или что...

    а как вообще можно разбирать некоректно сформированный JSON? если он некоректно сформирован, то это и не JSON, а просто набор символов... или на JSON нет стандарта формального и грамматики? (а по грамматике можно автоматически генерить автомат для разбора)

    >но при этом он также решает проблемы при работе с некорректным JSON, который раньше вызывал аварийное завершение, а теперь приводит к возврату кода ошибки.

    какие-то тест кейзы починили.

    P.S.
    вкладка linkedin занимает уже под 300 метров...

     
     
  • 3.23, Анонимусс (-), 12:53, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это же компьютер, он не на вероятностной основе инструкции выполняет, что значит __может__ привести?

    К сожалению в сложных системах начинает работать вероятность.
    Ты напр. не контролируешь, где именно будет выделена память, и один раз use-after-free отработает нормально, потому что еще не перетерли этот участок, а в другом запуске все развалится. На одних и тех же данных.

    > а как вообще можно разбирать некоректно сформированный JSON?

    Напр. кто-то забыл одну закрывающую скобку или лишнюю запятую добавил.
    В простейших случаях ты можешь это "додумать" и получить условно-валидный output.

    Но вообще идея разбирать некорректных данные... так себе. Хз зачем они это делают.
    Возможно проблема что такие данные возвращает кто-то большой, на кого положить болт нельзя, а заставить следовать стандарту не получится.

     
     
  • 4.24, Аноним (33), 13:00, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что эта конкретная система вполне измерима. Какая вероятность была и какая стала?
     
     
  • 5.36, Анонимусс (-), 13:23, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какая вероятность была и какая стала?

    Это вопрос к разработчиках Хрома, потому что release notes это не указано.
    Подозреваю, что ни у кого из присутствующих ее нет))

    Но вот напр. результат не Хрома, а Андроида.
    Данные не самые новые, но что есть. Если найдете посвежее, в идеале за 23-24 годы - с удовольствием посмотрю.

    "From 2019 to 2022 it has dropped from 76% down to 35% of Android’s total vulnerabilities. 2022 is the first year where memory safety vulnerabilities do not represent a majority of Android’s vulnerabilities."

    "To date, there have been zero memory safety vulnerabilities discovered in Android’s Rust code."
    А кода этого на момент написания статьи было "1.5 million total lines of Rust code"

    "Historical vulnerability density is greater than 1/kLOC (1 vulnerability per thousand lines of code) in many of Android’s C/C++ components (e.g. media, Bluetooth, NFC, etc). Based on this historical vulnerability density, it’s likely that using Rust has already prevented hundreds of vulnerabilities from reaching production."

    Как они считали и что куда переписывали можно посмотреть по ссылке
    security.googleblog.com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.html

     
     
  • 6.41, Аноним (41), 13:40, 26/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 7.43, Анонимусс (-), 13:46, 26/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.52, anonymmmeer (?), 14:31, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >"To date, there have been zero memory safety vulnerabilities discovered in Android’s Rust code."

    плохо искали, не туда смотрели...

    а возможно ключевое слова safety.

    >Based on this historical vulnerability density, it’s likely that using Rust has already prevented hundreds of vulnerabilities from reaching production.

    люди скачали с торрентов нашу игру 100000 раз, а каждая копия 50 баксов, у нас украли 5000000, вот такие дела.

    конечно показывать, что твой отдел не просто так и что его можно было бы и расширить, а тебя сделать менеджером менеджеров, это всегда неплохо.

     

  • 1.9, Аноним (9), 11:39, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Предоставлена возможность поиска в истории посещений, учитывая содержимое открывавшихся страниц, а не только URL и заголовки. На данном этапе возможность доступна только для англоязычных пользователей из США. Функциональность поиска контента реализована с использованием работающей на стороне Google системы машинного обучения, для тренировки и оптимизации которой релевантные данные могут отправляться на серверы Google (отправку можно отключить в настройках).

    Уже даже не парятся на счёт того, что сливают содержимое просматриваемых страниц на свои сервера?

     
     
  • 2.15, Аноним (-), 12:10, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а чего париться-то? Рукав закатывал? Закатывал и не спрашивал, что в ампуле. И ничего, кроме очереди за бустерами. Так и здесь: им даже если на лопату наложить - схавают же, ещё и давка в очереди будет, доказано фактически.

    Кстати а ты уверен, что раньше ничего не отправлялось? Дебаггером смотрел, траф дампил, проверял?

     
     
  • 3.30, Аноним (30), 13:10, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не факт, что что-то вообще отправляется, охота гуглу у себя тонны протухшего хлама хранить. Скорее в реалтайме по сайту ищется.
     
     
  • 4.34, Аноним (33), 13:23, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Индекс всех страниц в интернете они зачем то хранят.
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:43, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ба, да ты, небось, ещё не знаешь, что они и почту твою читают? Соглашение открой, удивись.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:39, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    самый лучший браузер снова обновился, нраица
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:31, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аттракцион небывалой щедрости от спец. служб и их корпорации добра!
     
     
  • 3.27, Аноним (33), 13:01, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будет аттракциона будешь сидеть как Пашка в Париже вращаться.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:47, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > на язык Rust, и обеспечивающий более высокую защищённость за счёт снижения вероятности появления ошибок при работе с памятью.

    Хоспади, да сколько ж можно...

     
     
  • 2.20, Аноним (-), 12:43, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >> на язык Rust, и обеспечивающий более высокую защищённость за счёт снижения вероятности появления ошибок при работе с памятью.
    > Хоспади, да сколько ж можно...

    Пока сишники не научатся делать сплит строки без CVE с получением рута.
    Вообще пора бы приучить программистов к мысле "пишешь на СИ, наполовину сообщник АНБшника"
    Чтобы они по ночам спали плохо)

    Хотя кого я обманываю, они как 30 лет назад офнячили, так и продолжают.

     
     
  • 3.22, Аноним (11), 12:50, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак в твоем расте сплит строки реализован на C++ сишниками
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 13:08, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хоть на асме. Главное что реализовали один раз, и так эту единственную реализацию используем всюду, уже проверенный код. А сишники обожают каждый раз писать с нуля, поскольку стандартная либа бедная как церковная мышь. Ну и какая-нибудь из реализации нет-нет да и окажется с рутовым RCE -- все как сишники любят.
     
     
  • 5.37, Аноним (33), 13:24, 26/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 4.42, Аноним (42), 13:45, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дак в твоем расте сплит строки реализован на C++ сишниками

    Пришло время восхитительных историй...

     
     
  • 5.44, Аноним (11), 13:48, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    hrust -> IR -> а дальше плюсовый код парсит
     
     
  • 6.49, Аноним (11), 14:06, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Короче, понятно - хруст это не язык, а такой как бы препроцессор для IR чтоб уже нормальным плюсовым бекэндом скомпилировать. А разговоров то было...
     
     
  • 7.51, Аноним (42), 14:14, 26/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (8)

  • 1.14, Аноним (14), 11:56, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший браузерный движок стал еще лучше!
    Лучше ungoogled chromium и cromite браузеров нет, все остальное - от лукавого.
     
     
  • 2.26, Аноним (18), 13:01, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем он лучший и вообще есть ли просто нормальный браузер?
     
     
  • 3.38, Аноним (33), 13:25, 26/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.39, Аноним (-), 13:33, 26/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.50, YetAnotherOnanym (ok), 14:11, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > возможность поиска в истории посещений, учитывая содержимое открывавшихся страниц, а не только URL и заголовки

    Представляю, сколько тепла произведёт процессор, поддерживая индекс этой груды навоза. И какой баттхёрт ожидает хомячка, который повторно откроет страницу, а там - дуля, потому что контент, который был вчера, был вчера.
    > Изоляция достигается за счёт заверения пакета с приложением цифровой подписью

    А заверять будет, конечно же, корпорация добра, и больше никто.
    > поддержка API Digital Credentials, позволяющего сайтам запрашивать необходимые для идентификации учётные данные из мобильных приложений-кошельков

    Это, конечно, вишенка на торте.

     

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