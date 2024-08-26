Выпуск web-браузера Chrome 128

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|1.1, Аноним (1), 11:26, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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0.0.0.0 пофиксили, теперь можно гонять локальные сервисы на 127.0.0.1, не опасаясь, что любой васян из интернета может там что-то гонять.
А вот пользователи файрфокса, не смотря на все лозунги про "приватность", будут торчать голым 127.0.0.1 в интернет.
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|2.16, Аноним (-), 12:13, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После анонса этой уязвимости и анонса планов на фикс только в следующем мажорном я - чесно - так и подумал: если в минорном непофиксили, значит в мажорном будут проталкивать особо толстый зонд, потому и анонс уязвимости по времени подсуетили - чтобы следующий зонд пролез. Так и получилось. И ведь пролезает же, без лишних стонов.
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|2.35, Аноним (32), 13:23, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в фоксе 0.0.0.0 пофиксили в 130 бете , на следующей неделе релиз - на полмесяца раньше исправленного хрома .
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|2.45, Жироватт (ok), 13:49, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смех-смехом, а шерстяной уже пофиксил это "баг" в своём тролломуне и релиз уже много дней как доступен.
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|1.6, Wed (??), 11:35, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Задействован новый парсер формата JSON, переписанный с C++ на язык Rust
Какой кошмар, не буду делать обновление.
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|4.33, Аноним (33), 13:21, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полагаю что ты включил немного человека, хотя сам понимаешь что раст плохой язык.
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|5.46, Аноним (46), 13:50, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чем плохой? Или вы из тех что до сих пор на Диауане (Debian с Bash лопшекодом вместо systemd)?
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|2.19, anonymmmeer (?), 12:34, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>и обеспечивающий более высокую защищённость за счёт __снижения вероятности__ появления ошибок при работе с памятью.
а можно каких-то расчётов на эту тему... какая верояность была и какая стала?
>Отмечается, что переход на новый парсер __может привести__ к прекращению разбора некоторого некорректно оформленного контента в формате JSON,
это же компьютер, он не на вероятностной основе инструкции выполняет, что значит __может__ привести?
так есть конкретный тест кейз или что...
а как вообще можно разбирать некоректно сформированный JSON? если он некоректно сформирован, то это и не JSON, а просто набор символов... или на JSON нет стандарта формального и грамматики? (а по грамматике можно автоматически генерить автомат для разбора)
>но при этом он также решает проблемы при работе с некорректным JSON, который раньше вызывал аварийное завершение, а теперь приводит к возврату кода ошибки.
какие-то тест кейзы починили.
P.S.
вкладка linkedin занимает уже под 300 метров...
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|3.23, Анонимусс (-), 12:53, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это же компьютер, он не на вероятностной основе инструкции выполняет, что значит __может__ привести?
К сожалению в сложных системах начинает работать вероятность.
Ты напр. не контролируешь, где именно будет выделена память, и один раз use-after-free отработает нормально, потому что еще не перетерли этот участок, а в другом запуске все развалится. На одних и тех же данных.
> а как вообще можно разбирать некоректно сформированный JSON?
Напр. кто-то забыл одну закрывающую скобку или лишнюю запятую добавил.
В простейших случаях ты можешь это "додумать" и получить условно-валидный output.
Но вообще идея разбирать некорректных данные... так себе. Хз зачем они это делают.
Возможно проблема что такие данные возвращает кто-то большой, на кого положить болт нельзя, а заставить следовать стандарту не получится.
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|4.24, Аноним (33), 13:00, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что эта конкретная система вполне измерима. Какая вероятность была и какая стала?
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|5.36, Анонимусс (-), 13:23, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какая вероятность была и какая стала?
Это вопрос к разработчиках Хрома, потому что release notes это не указано.
Подозреваю, что ни у кого из присутствующих ее нет))
Но вот напр. результат не Хрома, а Андроида.
Данные не самые новые, но что есть. Если найдете посвежее, в идеале за 23-24 годы - с удовольствием посмотрю.
"From 2019 to 2022 it has dropped from 76% down to 35% of Android’s total vulnerabilities. 2022 is the first year where memory safety vulnerabilities do not represent a majority of Android’s vulnerabilities."
"To date, there have been zero memory safety vulnerabilities discovered in Android’s Rust code."
А кода этого на момент написания статьи было "1.5 million total lines of Rust code"
"Historical vulnerability density is greater than 1/kLOC (1 vulnerability per thousand lines of code) in many of Android’s C/C++ components (e.g. media, Bluetooth, NFC, etc). Based on this historical vulnerability density, it’s likely that using Rust has already prevented hundreds of vulnerabilities from reaching production."
Как они считали и что куда переписывали можно посмотреть по ссылке
security.googleblog.com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.html
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|6.52, anonymmmeer (?), 14:31, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>"To date, there have been zero memory safety vulnerabilities discovered in Android’s Rust code."
плохо искали, не туда смотрели...
а возможно ключевое слова safety.
>Based on this historical vulnerability density, it’s likely that using Rust has already prevented hundreds of vulnerabilities from reaching production.
люди скачали с торрентов нашу игру 100000 раз, а каждая копия 50 баксов, у нас украли 5000000, вот такие дела.
конечно показывать, что твой отдел не просто так и что его можно было бы и расширить, а тебя сделать менеджером менеджеров, это всегда неплохо.
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|1.9, Аноним (9), 11:39, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Предоставлена возможность поиска в истории посещений, учитывая содержимое открывавшихся страниц, а не только URL и заголовки. На данном этапе возможность доступна только для англоязычных пользователей из США. Функциональность поиска контента реализована с использованием работающей на стороне Google системы машинного обучения, для тренировки и оптимизации которой релевантные данные могут отправляться на серверы Google (отправку можно отключить в настройках).
Уже даже не парятся на счёт того, что сливают содержимое просматриваемых страниц на свои сервера?
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|2.15, Аноним (-), 12:10, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а чего париться-то? Рукав закатывал? Закатывал и не спрашивал, что в ампуле. И ничего, кроме очереди за бустерами. Так и здесь: им даже если на лопату наложить - схавают же, ещё и давка в очереди будет, доказано фактически.
Кстати а ты уверен, что раньше ничего не отправлялось? Дебаггером смотрел, траф дампил, проверял?
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|3.30, Аноним (30), 13:10, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не факт, что что-то вообще отправляется, охота гуглу у себя тонны протухшего хлама хранить. Скорее в реалтайме по сайту ищется.
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|2.21, Аноним (21), 12:43, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ба, да ты, небось, ещё не знаешь, что они и почту твою читают? Соглашение открой, удивись.
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|2.18, Аноним (18), 12:31, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аттракцион небывалой щедрости от спец. служб и их корпорации добра!
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|3.27, Аноним (33), 13:01, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не будет аттракциона будешь сидеть как Пашка в Париже вращаться.
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|1.11, Аноним (11), 11:47, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> на язык Rust, и обеспечивающий более высокую защищённость за счёт снижения вероятности появления ошибок при работе с памятью.
Хоспади, да сколько ж можно...
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|2.20, Аноним (-), 12:43, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> на язык Rust, и обеспечивающий более высокую защищённость за счёт снижения вероятности появления ошибок при работе с памятью.
> Хоспади, да сколько ж можно...
Пока сишники не научатся делать сплит строки без CVE с получением рута.
Вообще пора бы приучить программистов к мысле "пишешь на СИ, наполовину сообщник АНБшника"
Чтобы они по ночам спали плохо)
Хотя кого я обманываю, они как 30 лет назад офнячили, так и продолжают.
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|4.29, Аноним (29), 13:08, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да хоть на асме. Главное что реализовали один раз, и так эту единственную реализацию используем всюду, уже проверенный код. А сишники обожают каждый раз писать с нуля, поскольку стандартная либа бедная как церковная мышь. Ну и какая-нибудь из реализации нет-нет да и окажется с рутовым RCE -- все как сишники любят.
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|4.42, Аноним (42), 13:45, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дак в твоем расте сплит строки реализован на C++ сишниками
Пришло время восхитительных историй...
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|6.49, Аноним (11), 14:06, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Короче, понятно - хруст это не язык, а такой как бы препроцессор для IR чтоб уже нормальным плюсовым бекэндом скомпилировать. А разговоров то было...
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|1.14, Аноним (14), 11:56, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучший браузерный движок стал еще лучше!
Лучше ungoogled chromium и cromite браузеров нет, все остальное - от лукавого.
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|1.50, YetAnotherOnanym (ok), 14:11, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> возможность поиска в истории посещений, учитывая содержимое открывавшихся страниц, а не только URL и заголовки
Представляю, сколько тепла произведёт процессор, поддерживая индекс этой груды навоза. И какой баттхёрт ожидает хомячка, который повторно откроет страницу, а там - дуля, потому что контент, который был вчера, был вчера.
> Изоляция достигается за счёт заверения пакета с приложением цифровой подписью
А заверять будет, конечно же, корпорация добра, и больше никто.
> поддержка API Digital Credentials, позволяющего сайтам запрашивать необходимые для идентификации учётные данные из мобильных приложений-кошельков
Это, конечно, вишенка на торте.
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