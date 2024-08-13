The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Уязвимость в web-браузерах, позволяющая атаковать локальные сервисы через IP 0.0.0.0

13.08.2024 12:46

Компания Oligo Security опубликовала информацию об уязвимости, затрагивающей Chrome, Firefox и Safari, и позволяющей обойти ограничение доступа к сетевым службам, доступным только на локальной системе, через обращение по IP-адресу 0.0.0.0. Первые предупреждения об уязвимости были опубликованы ещё 18 лет назад, но до сих пор проблема так и не была исправлена.

Уязвимость, которая проявляется только в Linux и macOS, вызвана тем, что IP-адрес 0.0.0.0 на данных платформах приводит обращению к локальному сетевому интерфейсу (localhost), т.е. отправка запроса на 0.0.0.0 аналогична запросу к адресу 127.0.0.1. В современных браузерах имеются средства для противодействия обращению к 127.0.0.1 при работе с внешними сайтами, так как оно может использоваться для манипуляций с внутренними сервисами на системе пользователя, доступными только локальным приложениям.

Уявзимость позволяет обойти запрет обращения к 127.0.0.1 и организовать атаку на внутренние сервисы при открытии в браузере внешней страницы, подконтрольной атакующему. При обращении через 0.0.0.0 механизмы CORS (Cross-Origin Resource Sharing) и PNA (Private Network Access) не могут помешать совершению подобной атаки. Отмечается, что проблема не столь безобидна, как кажется, и уже используется злоумышленниками в процессе совершения реальных атак, эксплуатирующих критические уязвимости в серверных приложениях, доступ к которым открыт только для локальной системы.

Например, использование 0.0.0.0 для доступа к локальным сервисам зафиксировано в выявленных в марте и июле атаках ShadowRay и Selenium Grid, которые использовались для организации выполнения кода на системах разработчиков. В случае атаки ShadowRay целью были системы разработчиков, использующих AI-фреймворк Ray. Вторая атака была нацелена на эксплуатацию критической уязвимости в платформе Selenium Grid в конфигурациях, принимающих запросы только с локального хоста.

Дополнительно, упоминается возможность применения метода для эксплуатации уязвимости ShellTorch в сервере PyTorch TorchServe, используемом на компьютерах разработчиков AI-приложений. Доступ к сетевым сервисам локального хоста также может использоваться для сканирования сетевых портов с целью косвенной идентификации пользователя.

Разработчики Firefox подготовили изменение спецификации для вызова Fetch, запрещающее доступ к 0.0.0.0, но пока не определили время начала блокировки в браузере. В Chrome доступ к 0.0.0.0 планируют начать блокировать в выпуске Chrome 128, ожидаемом на следующей неделе. В Safari блокировку 0.0.0.0 планируют реализовать в выпуске Safari 18.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/netse...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 127
  3. OpenNews: Атака TunnelVision, позволяющая перенаправить VPN-трафик через манипуляции с DHCP
  4. OpenNews: Представлен инструмент для проведения атак "DNS rebinding"
  5. OpenNews: Демонстрация атаки на редакторы кода, приводящей к утечке файлов при открытии исходных текстов
  6. OpenNews: Уязвимость в сетевых библиотеках языков Rust и Go, позволяющая обойти проверку IP-адресов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61696-localhost
Ключевые слова: localhost, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 13:55, 13/08/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    18 лет, Карл!
     
  • 2, FSA (??), 13:55, 13/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    А оно реально показывает то, что на 127.0.0.1...
     
  • 3, Аноним (3), 13:59, 13/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    > отправка запроса на 0.0.0.0 аналогична запросу к адресу 127.0.0.1

    Это кто такое придумал? Кто тот гений, который посчитал, что это было бы пРиКоЛьНоЙ)))) фичей? Запросы в 0.0.0.0 должны режектиться всеми подряд: юзерспейсом, кернелспейсом, всеми сетевыми устройствами и т.д.

     
     
  • 4, Аноним (4), 14:00, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядерщики, очевидно. Причем штука достаточно давно известная.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру