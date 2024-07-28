Выпуск web-браузера Chrome 127

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|1.1, Аноним (1), 12:24, 28/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Основные изменения в Chrome 127:
Коллеги, в этой фразе каждое слово, включая "в" и "127" это ссылка, можно попросить вас так не делать, потому что вы нарушаете правила оформления гипертекста. Прошу давать ссылку только на один ченджлог.
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|2.3, Аноним (3), 12:29, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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В том и дело, что есть 5 ченджлогов и все они не пересекаются и отражают лишь часть изменений. Ссылки на каждое слово, IMHO, удобнее, понятнее и проще в прицеливании для кликов, чем ссылки в скобках цифрами "Основные изменения в Chrome 127 (1,2,3,4,5):".
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|3.22, Аноним (22), 13:12, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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- Слепые не скажут спасибо, если скрин ридер озвучит что-то вроде "Основные *ссылка* изменения *ссылка* в *ссылка*...".
- Слепые не скажут спасибо, если на их команду "Перечисли мне все ссылки на этой странице" скрин ридер ответит чем-то вроде "Ссылка «в» ссылается на хттп://...", причем он сделает это, не дав контекст, так что слепым останется гадать, что же такое это самое «в».
- Поисковые системы не скажут спасибо, если статью "New in Chrome 127" нужно ассоциировать с русским предлогом "в" вместо цельного текста "изменения в хроме 127".
- Википедия пользуется числами в скобках[1][2][3], и всем норм. Хотя вон выше предложили еще более удачный вариант с "Основные изменения в Chrome 127 (Release notes, Release summary, ...)".
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|4.45, Аноним (45), 15:38, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1) Что слепые делают на околоАйТишном ресурсе и 2) как много здесь слепых?
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|3.27, Оно ним (?), 13:25, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Не удобнее. Если бы я не заглянул в комментарии, я бы даже не заметил, что там 5 разных ссылок.
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|2.33, IZh. (?), 13:39, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше, когда ссылки хотя бы подчёркивались, зрячие могли видеть, где заканчивается одна ссылка и начинается другая. Типа, _больше_информации_тут и _тут_. Но и тогда это было не очень. А сейчас, когда идёт просто текст одним цветом, ползать по нему мышью, глядя на статус бар, чтобы понять, сколько там ссылок, совсем не комильфо.
А слепым, да, вообще, жуть.
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|1.4, Слава Линуксу (?), 12:30, 28/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пытался перейти на это браузер, но как то все подлагивает, подтраивает.. ВПН дополнения отказывались работать, хотя открываешь лису и с тем же самым дополнением все ок.
По ощущениям, даже ЯБ лучше работает.
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|1.5, Аноним (5), 12:31, 28/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Полностью завершить миграцию на третью версию манифеста планируется до июня 2025 года.
Прочитал как:
> Полностью завершить миграцию с браузера Chrome планируется до июня 2025 года.
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|2.10, Аноним (11), 12:43, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На что собрались мигрировать тоже будет тот же манифест 3,можно не беспокоиться.
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|2.23, Аноним (-), 13:14, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Куда мигрировать? Остальные браузеры являются по сути хромом с нескучными обоями. Кроме лисы, которая почти на 100 % следует в русле диктатуры гугла.
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|3.34, Аноним (34), 13:40, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дилдо, Ледибой, Линкс. Люнкс. Куча вариков что ты не рассматривал.
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|1.8, Rev (ok), 12:42, 28/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> браузер отправит файл с паролем для проверки на серверы Google
Очень полезная функция! Отдайте все секретные файлы гуглу! :)
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|2.13, Аноним (34), 12:52, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты ещё скажи спасибо что тебе ещё дают выбор, а не безальтернативно и насильег все забирают.
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|2.19, Анониссимус (?), 13:06, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я ушёл с хрома ещё тогда, когда он безальтернативно запретил мне загрузку какого-то файла. Много лет нназад это было.
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|3.21, Аноним (17), 13:09, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Жиза. Это было для меня последней каплей. А он до сих пор так делает?
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|4.30, Аноним (34), 13:33, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и правильно делает. Нечего краки с троянцами качать откуда ни попадя.
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|2.26, Аноним (26), 13:18, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты ежедневно отдаешь секретные данные, когда хлеб в пятерке покупаешь
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|5.42, Kusb (?), 14:35, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты пробиваешься по днк очень легко.
Там же не только моя ДНК. А ещё можно давать их в перчатках или с чужой ДНК.
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|6.54, Аноним (34), 17:09, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая новая ДНК какая старая очень легко определить. Тем более круг владельцев купюры. легко определяется и конечен. А если ты даёшь несколько купюр всегда можно понять что искомая ДНК есть на всех купюрах.
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|4.48, Аноним (48), 16:07, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой, все эти люди "покупающие только за наличку" банально либо врут, либо живут в глухомани одни в избе. В мегаполисе покупать всё за наличку что-то просто невыгодно, сложно, а что-то просто невозможно.
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|5.49, Аноним (48), 16:07, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, ну и да - наличку ты должен сперва снять с зарплатой карты в банкомате)
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|1.24, Аноним (-), 13:16, 28/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Похоже, пора мигрировать на что-то типа dillo или netsurf. Возможно даже lynx (кстати на удивление далеко не самый бесполезный).
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|2.29, Аноним (34), 13:31, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я уже давно на леди бое. Работают все три сайта которые я смотрю. Остальные не пробовал.
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|3.35, Швондик (?), 13:44, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у тебя какой-то ограниченный кругозор, тебе нужно поесть каких-нибудь лекарств для расширения сознания
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|4.36, Аноним (34), 13:50, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе нужно поменьше смотреть видео про успешный успех и размер кругозора. Может даже программистом после этого станешь.
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|5.38, Швондик (?), 13:58, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, например, пенсионеры не хотят знать новое и новые сайты и вот почему-то они программистами не становятся. Поэтому, сужение кругозора это скорее плохо, чем хорошо для молодого
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|6.51, Аноним (34), 17:04, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя у самого кругозор ниже плинтуса ты даже не знаешь что такое сарказм.
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|6.52, Аноним (34), 17:05, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кроме престижа ты никаких достоинств не знаешь? При том что про престиж никто не говорит это твои комплексы. Престижно это блогер милионник.
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|2.44, Xo (?), 15:20, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если de на вяленом, то работает на новых интелах, есть версия для радеонов с патчем.
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|2.46, Аноним (46), 15:40, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В firefox работает, во всяком случае на nvidia с примерно 96 версии и NVD_BACKEND=direct. Хромоподелки для вендузятников всё равно, пользователям открытых ОС они ни к чему.
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|3.50, Boboms (ok), 16:33, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, подтверждаю, Лиса нормально с vaapi (на Ati) работает, просто не очень удобно открывать постоянно разные браузеры.
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|1.47, Kuromi (ok), 15:41, 28/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Для проверки безопасности загружаемых зашифрованных архивов (.zip, .7z и .rar) браузер запросит у пользователя пароль для расшифровки архива. Пользователь может отказаться от проверки или ввести пароль, после чего браузер отправит файл с паролем для проверки на серверы Google."
Пожалуйста, введите пароль от вашего архива с ЦП, чтобы мы все могли его посмотреть.
"В связи с отсутствием действий по устранению выявленных недостатков, TLS-сертификаты, выданные Entrust после 31 октября 2024 года, будут восприниматься в Chrome как не заслуживающие доверия. Сертификаты, выпущенные до 31 октября, продолжат восприниматься как нормальные."
То есть до конца октября Entrust может выписывать сертификаты на уже любой домен? Все равно после октября компанию закрывать можно, время сделать последний хапок. Китайцы будут рады.
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|1.53, Ilya Indigo (ok), 17:07, 28/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Полностью завершить миграцию на третью версию манифеста планируется до июня 2025 года.
Полностью лишить возможность пользователей нормально блокировать рекламу планируется до июня 2025 года.
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