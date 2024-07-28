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Выпуск web-браузера Chrome 127

28.07.2024 12:01

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 127. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 128 запланирован на 20 августа.

Основные изменения в Chrome 127:

  • В режиме "инкогнито" по умолчанию включена функция "HTTPS-First", выполняющая автоматическое перенаправление HTTP-запросов на HTTPS. Для обеспечения работы с сайтами не поддерживающими HTTPS, реализован откат на HTTP, если после проброса не удаётся выполнить запрос по HTTPS или возникают проблемы с сертификатами. При попытке открытия сайта по HTTP выводится специальное предупреждение.
  • Во встроенном хранилище корневых сертификатов (Chrome Root Store) решено прекратить доверие к удостоверяющему центру Entrust из-за множественных нарушений требований к удостоверяющим центрам, не соблюдение сроков реагирования на проблемные сертификаты, затягивание отзыва сертификатов, ненадлежащее оформление отчётов об инцидентах и не соблюдение правил при выдаче TLS-сертификатов уровня EV (Extended Validation), требующих проведения проверки документов о принадлежности домена и подтверждение владельца ресурса. В связи с отсутствием действий по устранению выявленных недостатков, TLS-сертификаты, выданные Entrust после 31 октября 2024 года, будут восприниматься в Chrome как не заслуживающие доверия. Сертификаты, выпущенные до 31 октября, продолжат восприниматься как нормальные.
  • Начался процесс постепенного прекращения поддержки второй версии манифеста Chrome, определяющего возможности и ресурсы, доступные для дополнений, написанных с использованием API WebExtensions. Отключение дополнений, использующих вторую версию манифеста, пока затрагивает только часть пользователей тестовых сборок Chrome (не релизов). Полностью завершить миграцию на третью версию манифеста планируется до июня 2025 года.
  • При включении расширенной защиты браузера (Safe Browsing > Enhanced protection) реализована отправка на серверы Google дополнительной телеметрии с информацией о просматриваемых страницах, если на этих страницах используются API для инициирования вибрации (Vibration) или полного контроля над мышью (PointerLock) и клавиатурой (Keyboard). Если открываемая страница присутствует в чёрном списке, пользователю выводится соответствующие предупреждение и действие отмеченных API отключается.
  • Подведены итоги работы по модернизации проверки загружаемых файлов в режиме расширенной защиты браузера (Safe Browsing > Enhanced protection), при которой включена отправка исполняемых файлов и подозрительных архивов на серверы Google для проверки на наличие вирусов и вредоносного ПО. Для проверки безопасности загружаемых зашифрованных архивов (.zip, .7z и .rar) браузер запросит у пользователя пароль для расшифровки архива. Пользователь может отказаться от проверки или ввести пароль, после чего браузер отправит файл с паролем для проверки на серверы Google. В стандартном (не расширенном) режиме Safe Browsing также будет выведен запрос пароля, но вместо отправки содержимого архива на серверы Google для проверки будут отправлены только метаданные и хэши от содержащихся в архиве файлов. Реализованы более заметные предупреждения о загрузке опасных файлов, которые выводятся не в нижней панели, а под верхней панелью.
  • Предложена начальная реализация спецификации Private Network Access, ограничивающая возможность загрузки ресурсов с публично доступного сайта, ссылающихся на хосты во внутренней сети (127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8 и т.п.). Загрузка подобных ресурсов теперь допускается только при открытии страницы в безопасном контексте (по HTTPS). В дальнейшем планируется полностью ограничить возможность неконтролируемого обращения к внутренним интранет-подсетям со страниц, открываемых с публичных сайтов так как подобные запросы используются злоумышленниками для осуществления CSRF-атак на маршрутизаторы, точки доступа, принтеры, корпоративные web-интерфейсы и другие устройства и сервисы, принимающие запросы только из локальной сети. Эксперименты с блокировкой были начаты ещё в 2022 году в Chrome 98, но из-за выявления пробоем блокировка была отложена.
  • В режиме "Origin trials" реализована экспериментальная блокировка доступа к IP 0.0.0.0, так как данный IP может использоваться для обхода блокировки обращения к IP 127.0.0.1 (localhost) на платформах Linux и macOS.
  • В версии для платформы Android упрощён интерфейс для привязки к учётной записи в Google и синхронизации данных, таких как сохранённые пароли и закладки. Синхронизация теперь интегрирована с входом в учётную запись и не преподносится как отдельная возможность в настройках.
  • В версии для платформы Android обновлён интерфейс управления паролями. Пользователям, подключившимся к своей учётной записи в Google, но не активировавшим синхронизацию, предоставлена возможность сохранения и использования паролей в привязке к учётной записи в Google.
  • Добавлена настройка "Автоматическое включение полноэкранного режима" (Automatic Fullscreen, chrome://settings/content/automaticFullScreen), позволяющая сайтам автоматически включать полноэкранный режим при помощи метода Element.requestFullscreen() без подтверждения пользователем, а также дающая возможность выводить диалоги браузера без выхода из полноэкранного режима. По умолчанию настройка отключена и может быть активирована в привязке к отдельным сайтам и web-приложениям. В комбинации с API Window Management и настройками всплывающих уведомлений (chrome://settings/content/popups) новая функция упрощает использование таких возможности как открытие всплывающего окна на всём экране другого монитора, показ полноэкранного содержимого на всех экранах или на дополнительном экране, переключение полноэкранного содержимого с одного дисплея на другой.
  • Добавлено CSS-свойство font-size-adjust, позволяющее изменять размер строчных букв относительно размера прописных букв, заданного через свойство "font-size", что может быть полезным, например, для сохранения прежнего уровня читаемости текста в условиях задействования запасного семейства шрифтов при недоступности основного. У шрифтов, имеющих разных коэффициент соотношения высоты строчных букв к размеру шрифта, размер букв существенно отличается, что, например, может сделать текст плохо читаемым при замене шрифта Verdana на Times.

  • В API для статической маршрутизации ServiceWorker-ов (Service Worker Static Routing), который позволяет определить, как следует загружать определённые ресурсы и отключить вызов ServiceWorker-а для ресурсов, которые можно извлечь из кэша или загрузить напрямую, добавлена возможность применения логической операции "not" для инвертирования условий сопоставления запросов.
  • Обеспечена передача событий активации, сформированных при работе пользователя с контентом в окне, открытым в режиме "картинка в картинке" (picture-in-picture), в родительское для данного режима окно. Изменение позволяет на основной странице, из которой было открыто окно "картинка в картинке", использовать API User Activation (navigator.userActivation) для определения взаимодействия пользователя с данным окном (например, можно узнать щёлкал ли пользователь мышью в окне "картинка в каринке" или страница лишь загружена и остаётся нетронутой).
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. При просмотре CSS-стилей добавлены ссылки на соответствующие позиции в документе, на которые ссылаются CSS-свойства управления показом элементов, привязанных к местоположению других элементов (CSS Anchor Positioning). При просмотре HTML-кода добавлены ссылки на которые указывает атрибут "popovertarget". В панели инспектирования сетевой активности добавлена новая преднастройка симуляции скорости доступа "Fast 4G" (преднастройка "Fast 3G" переименована в "Slow 4G", а "Slow 3G" в "3G"). В панели анализа производительности при трассировке обеспечен показ сведений о событиях отправки и приёма сообщений через WebSocket.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 24 уязвимости. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. 5 проблемам присвоен высокий уровень опасности. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 16 премии на сумму 47.5 тысяч долларов США (по одной премии в $11000, $5000, $3000 и $500, две премии $8000, три премии $2000). Размер 6 вознаграждений пока не определён. .



  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 126 со встроенным OCR-движком
  3. OpenNews: Google передумал прекращать поддержку сторонних Cookie в Chrome
  4. OpenNews: Встроенное в Chromium дополнение предоставляет расширенный API сервисам Google
  5. OpenNews: Google анонсировал скорое прекращение поддержки второй версии манифеста в Chrome
  6. OpenNews: Изучение влияния на производительность 5000 дополнений к Chrome
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61617-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 12:24, 28/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Основные изменения в Chrome 127:

    Коллеги, в этой фразе каждое слово, включая "в" и "127" это ссылка, можно попросить вас так не делать, потому что вы нарушаете правила оформления гипертекста. Прошу давать ссылку только на один ченджлог.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:29, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    В том и дело, что есть 5  ченджлогов и все они не пересекаются и отражают лишь часть изменений. Ссылки на каждое слово, IMHO, удобнее, понятнее и проще в прицеливании для кликов, чем ссылки в скобках цифрами "Основные изменения в Chrome 127 (1,2,3,4,5):".
     
     
  • 3.7, Не пытайтесь напугать меня пивом (?), 12:37, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Релиз нотес только один - https://developer.chrome.com/release-notes/127 по этой ссылке есть раздел Further reading, по-моему одной это ссылки было бы достаточно.

    Если всё же хочется охватить больше, то вот так было бы лучше на мой взгляд:

    Основные изменения в Chrome 127 (Release notes[https://developer.chrome.com/release-notes/127], Release summary[https://support.google.com/chrome/a/answer/7679408#127])

    Английские названия можно перевести, у редакции обычно хорошо получается подбирать перевод.

    Остальные ссылки всё-таки пустоваты, а ссылка https://blog.google/products/chrome/ (слово "изменение") вообще общая.

     
  • 3.22, Аноним (22), 13:12, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    - Слепые не скажут спасибо, если скрин ридер озвучит что-то вроде "Основные *ссылка* изменения *ссылка* в *ссылка*...".
    - Слепые не скажут спасибо, если на их команду "Перечисли мне все ссылки на этой странице" скрин ридер ответит чем-то вроде "Ссылка «в» ссылается на хттп://...", причем он сделает это, не дав контекст, так что слепым останется гадать, что же такое это самое «в».
    - Поисковые системы не скажут спасибо, если статью "New in Chrome 127" нужно ассоциировать с русским предлогом "в" вместо цельного текста "изменения в хроме 127".
    - Википедия пользуется числами в скобках[1][2][3], и всем норм. Хотя вон выше предложили еще более удачный вариант с "Основные изменения в Chrome 127 (Release notes, Release summary, ...)".
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 15:38, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1) Что слепые делают на околоАйТишном ресурсе и 2) как много здесь слепых?
     
  • 3.27, Оно ним (?), 13:25, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не удобнее. Если бы я не заглянул в комментарии, я бы даже не заметил, что там 5 разных ссылок.
     
  • 2.33, IZh. (?), 13:39, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раньше, когда ссылки хотя бы подчёркивались, зрячие могли видеть, где заканчивается одна ссылка и начинается другая. Типа, _больше_информации_тут и _тут_. Но и тогда это было не очень. А сейчас, когда идёт просто текст одним цветом, ползать по нему мышью, глядя на статус бар, чтобы понять, сколько там ссылок, совсем не комильфо.

    А слепым, да, вообще, жуть.

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:27, 28/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +4 +/
     
  • 1.4, Слава Линуксу (?), 12:30, 28/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пытался перейти на это браузер, но как то все подлагивает, подтраивает.. ВПН дополнения отказывались работать, хотя открываешь лису и с тем же самым дополнением все ок.
    По ощущениям, даже ЯБ лучше работает.
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 12:32, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >ЯБ

    https://opennet.ru/56830-tls

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:49, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Как будто что-то плохое.
     
     
  • 4.15, Аноним (2), 12:54, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    https://opennet.ru/54284-mitm
     
  • 4.17, Аноним (17), 12:59, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В MITM очень много хорошего, да.
     
     
  • 5.18, Аноним (11), 13:03, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Снова лабораторные условия?Бгг.
     
  • 4.25, Аноним (25), 13:17, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто что-то хорошее https://security.stackexchange.com/q/71171
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:31, 28/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Полностью завершить миграцию на третью версию манифеста планируется до июня 2025 года.

    Прочитал как:

    > Полностью завершить миграцию с браузера Chrome планируется до июня 2025 года.

     
     
  • 2.9, Rev (ok), 12:42, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и есть.
     
  • 2.10, Аноним (11), 12:43, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На что собрались мигрировать тоже будет тот же манифест 3,можно не беспокоиться.
     
  • 2.23, Аноним (-), 13:14, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Куда мигрировать? Остальные браузеры являются по сути хромом с нескучными обоями. Кроме лисы, которая почти на 100 % следует в русле диктатуры гугла.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 13:40, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дилдо, Ледибой, Линкс. Люнкс. Куча вариков что ты не рассматривал.
     

  • 1.8, Rev (ok), 12:42, 28/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >  браузер отправит файл с паролем для проверки на серверы Google

    Очень полезная функция! Отдайте все секретные файлы гуглу! :)

     
     
  • 2.13, Аноним (34), 12:52, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ещё скажи спасибо что тебе ещё дают выбор, а не безальтернативно и насильег все забирают.
     
  • 2.19, Анониссимус (?), 13:06, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ушёл с хрома ещё тогда, когда он безальтернативно запретил мне загрузку какого-то файла. Много лет нназад это было.
     
     
  • 3.21, Аноним (17), 13:09, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жиза. Это было для меня последней каплей. А он до сих пор так делает?
     
     
  • 4.30, Аноним (34), 13:33, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да и правильно делает. Нечего краки с троянцами качать откуда ни попадя.  
     
     
  • 5.41, Аноним (17), 14:11, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне решать, что делать с моим компом, а не гуглу.
     
     
  • 6.55, Аноним (34), 17:11, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Может тебе ещё решать какие законы нарушать какие нет?
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:18, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ежедневно отдаешь секретные данные, когда хлеб в пятерке покупаешь
     
     
  • 3.31, Kusb (?), 13:34, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вот я не отдаю, ведь я покупаю за наличку.
     
     
  • 4.32, Аноним (34), 13:39, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты пробиваешься по днк очень легко.
     
     
  • 5.42, Kusb (?), 14:35, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты пробиваешься по днк очень легко.

    Там же не только моя ДНК. А ещё можно давать их в перчатках или с чужой ДНК.

     
     
  • 6.54, Аноним (34), 17:09, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая новая ДНК какая старая очень легко определить. Тем более круг владельцев купюры. легко определяется и конечен. А если ты даёшь несколько купюр всегда можно понять что искомая ДНК есть на всех купюрах.
     
  • 4.48, Аноним (48), 16:07, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, все эти люди "покупающие только за наличку" банально либо врут, либо живут в глухомани одни в избе. В мегаполисе покупать всё за наличку что-то просто невыгодно, сложно, а что-то просто невозможно.
     
     
  • 5.49, Аноним (48), 16:07, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну и да - наличку ты должен сперва снять с зарплатой карты в банкомате)
     
     
  • 6.56, Аноним (56), 17:14, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно на работе написать заявление, будут давать наличкой.
     

  • 1.12, Швондик (?), 12:50, 28/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребята, а где взять нормальные бинарники от Chromium для Windos 7?
     
     
  • 2.14, Аноним (34), 12:53, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Собрать.
     
  • 2.16, Аноним (11), 12:57, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://commondatastorage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/index.html
     

  • 1.24, Аноним (-), 13:16, 28/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже, пора мигрировать на что-то типа dillo или netsurf. Возможно даже lynx (кстати на удивление далеко не самый бесполезный).
     
     
  • 2.28, Швондик (?), 13:28, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а чо, на WebKit под Windos 7 ничего нету?
     
  • 2.29, Аноним (34), 13:31, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже давно на леди бое. Работают все три сайта которые я смотрю. Остальные не пробовал.
     
     
  • 3.35, Швондик (?), 13:44, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя какой-то ограниченный кругозор, тебе нужно поесть каких-нибудь лекарств для расширения сознания
     
     
  • 4.36, Аноним (34), 13:50, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тебе нужно поменьше смотреть видео про успешный успех и размер кругозора. Может даже программистом после этого станешь.
     
     
  • 5.38, Швондик (?), 13:58, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, например, пенсионеры не хотят знать новое и новые сайты и вот почему-то они программистами не становятся. Поэтому, сужение кругозора это скорее плохо, чем хорошо для молодого
     
     
  • 6.51, Аноним (34), 17:04, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У тебя у самого кругозор ниже плинтуса ты даже не знаешь что такое сарказм.  
     
  • 5.40, накодили мимо урны опять тут (?), 14:09, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А программист - это типа престижно?
     
     
  • 6.52, Аноним (34), 17:05, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме престижа ты никаких достоинств не знаешь? При том что про престиж никто не говорит это твои комплексы. Престижно это блогер милионник.
     
  • 3.39, Аноним (39), 14:05, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как ты тогда этот комментарий оставил?
     

  • 1.43, Boboms (ok), 14:44, 28/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а vaapi уже починили?
     
     
  • 2.44, Xo (?), 15:20, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если de на вяленом, то работает на новых интелах, есть версия для радеонов с патчем.
     
  • 2.46, Аноним (46), 15:40, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В firefox работает, во всяком случае на nvidia с примерно 96 версии и NVD_BACKEND=direct. Хромоподелки для вендузятников всё равно, пользователям открытых ОС они ни к чему.
     
     
  • 3.50, Boboms (ok), 16:33, 28/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, подтверждаю, Лиса нормально с vaapi (на Ati) работает, просто не очень удобно открывать постоянно разные браузеры.
     

  • 1.47, Kuromi (ok), 15:41, 28/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Для проверки безопасности загружаемых зашифрованных архивов (.zip, .7z и .rar) браузер запросит у пользователя пароль для расшифровки архива. Пользователь может отказаться от проверки или ввести пароль, после чего браузер отправит файл с паролем для проверки на серверы Google."


    Пожалуйста, введите пароль от вашего архива с ЦП, чтобы мы все могли его посмотреть.


    "В связи с отсутствием действий по устранению выявленных недостатков, TLS-сертификаты, выданные Entrust после 31 октября 2024 года, будут восприниматься в Chrome как не заслуживающие доверия. Сертификаты, выпущенные до 31 октября, продолжат восприниматься как нормальные."

    То есть до конца октября Entrust может выписывать сертификаты на уже любой домен? Все равно после октября компанию закрывать можно, время сделать последний хапок. Китайцы будут рады.

     
  • 1.53, Ilya Indigo (ok), 17:07, 28/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Полностью завершить миграцию на третью версию манифеста планируется до июня 2025 года.

    Полностью лишить возможность пользователей нормально блокировать рекламу планируется до июня 2025 года.

     

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