Выпуск Chrome OS 119

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|1.1, Петрович 69 (?), 10:52, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"Пользователям устройств Chromebook Plus предоставлена возможность синхронизации файлов из Google Drive (из раздела My Drive) в на локальный накопитель для работы в offline-режиме." - оно всем со старта доступно, даже на самом бюджетном хромбуке, в родном файл менеджере. Норм тема.
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В целом - юзерориентированный линукс, которым приятно управлять через админпанель.
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|6.24, Аноним (24), 14:56, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас актуальны по 1.44ТБ. На гигабайтные уже ничто не помещается.
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|3.9, Аноним (9), 11:45, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Электричество отключат как работать? Надо делать всё на бумаге.
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|4.56, Аноним (56), 16:57, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если электричество отключат думать не о работе придется. А тестовую изоляцию рунета уже проводили.
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|2.6, Аноним (6), 11:37, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В целом - юзерориентированный линукс, которым приятно управлять через админпанель.
Гуглу удобно управлять? :)
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|1.17, Аноним (17), 12:34, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Непонятно почему создатели других дистрибутивов не могут посмотреть на него, как делать удобный дизайн (для большенства, а не для вим-мутантов) ((
А так - лучший десктопный линукс, сделанный людьми для людей.
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|2.18, Аноним (7), 13:19, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Создатели дистрибутивов обычно не пишут софт, а тем более десктоп-энвайронменты. Этим занимаются разработчики. И вот как раз в мире линукса созданием удобного дизайна занимаются разработчики гнома. Не всем он правда заходит, ведь гном не стремится копировать вантуз, как это делают вантузокеды.
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|3.21, Аноним (21), 13:30, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не стремится копировать вантуз
Будто это что-то плохое. А стремиться копировать OSX лучше разве?
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|2.23, Аноним (23), 14:24, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Непонятно, почему ты не пользуешься этим замечательным линуксом.
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|2.27, Аноним (30), 15:47, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> вин на десктопе
Для домохозяек разве что, смотреть ю-трупчик.
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|3.49, не родной носитель (?), 16:24, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь не только. РуТьюб она тоже умеет показывать. Можно смотреть хоть аналитику от Симонян и Соловьёва, хоть видеоклипы Шамана и Вики Цыгановой.
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|4.51, Аноним (51), 16:35, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> видеоклипы Шамана
Как же вас сaтaнистов воротит от всего русского.
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|1.34, Аноним (30), 15:53, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Облачный свистоперделочный мусор с неотключаемым набором зондов от гуглага.
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|2.50, не родной носитель (?), 16:29, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В гуглаге хоть кормят нормально. А в вашем гнулаге бывает, что и холодных макарон в банный день не допросишься.
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|3.52, Аноним (51), 16:37, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да такие как ты за макдональдс и чревоугодие и мать родную продадут.
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