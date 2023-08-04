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Выпуск Chrome OS 119

16.11.2023 10:30

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 119, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 119. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 119 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 119:

  • Добавлена возможность настройки расширенных клавиатурных комбинаций с клавишей Alt, симулирующих Home, End, Page Up и Page Down, а также симуляции щелчка правой кнопкой мыши через нажатие "Alt+левая кнопка". Подобные действия теперь можно настроить в конфигураторе, а также выбрать применение Alt+Click или Search+Click.
  • Добавлены общесистемные настройки доступа к микрофону и камере, позволяющие полностью отключить микрофон и камеру для всех приложений.
  • Администратору предоставлена возможность определения групп приложений, окон и утилит, запускаемых автоматически при включении устройства или при явном обращении к ним пользователя.
  • Пользователям устройств Chromebook Plus предоставлена возможность синхронизации файлов из Google Drive (из раздела My Drive) на локальный накопитель для работы в offline-режиме.
  • Устранена уязвимость (CVE-2023-21216) в драйвере для GPU PowerVR, вызванная обращением к уже освобождённой области памяти (Use-after-free). Также устранены уязвимости в Chrome (CVE-2023-5996, Use-after-free в WebAudio), драйвере к Imagination GPU (CVE-2023-35685), ядре Linux (CVE-2023-4244, CVE-2023-5197, use-after-free в nf_tables) и Android Runtime.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 119
  3. OpenNews: Google отключил поддержку io_uring в ChromeOS и Android из-за плачевного состояния безопасности
  4. OpenNews: В ChromeOS намечено разделение браузера и системного интерфейса
  5. OpenNews: Google продлил до 10 лет время поддержки устройств на базе ChromeOS
  6. OpenNews: Выпуск Chrome OS 118
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60123-chromeos
Ключевые слова: chromeos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Петрович 69 (?), 10:52, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Пользователям устройств Chromebook Plus предоставлена возможность синхронизации файлов из Google Drive (из раздела My Drive) в на локальный накопитель для работы в offline-режиме." - оно всем со старта доступно, даже на самом бюджетном хромбуке, в родном файл менеджере. Норм тема.
    --
    В целом - юзерориентированный линукс, которым приятно управлять через админпанель.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:56, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А интернет отключат,как этим пользоваться?
     
     
  • 3.3, Хромсекс (?), 11:10, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Комп без интернета нафиг не нужен.
     
     
  • 4.4, Аноним (4), 11:19, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    дискетки в помощь
     
     
  • 5.5, Аноним (5), 11:27, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дискетки по 1.44 Гбайт?
     
     
  • 6.12, не родной носитель (?), 11:57, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Прямо в хромбук их вставляешь и профит.
     
  • 6.24, Аноним (24), 14:56, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас актуальны по 1.44ТБ. На гигабайтные уже ничто не помещается.
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:45, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Электричество отключат как работать? Надо делать всё на бумаге.
     
     
  • 4.56, Аноним (56), 16:57, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если электричество отключат думать не о работе придется. А тестовую изоляцию рунета уже проводили.
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:37, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В целом - юзерориентированный линукс, которым приятно управлять через админпанель.

    Гуглу удобно управлять? :)

     

  • 1.7, Аноним (7), 11:42, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Линукс здорового человека.
     
  • 1.17, Аноним (17), 12:34, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Непонятно почему создатели других дистрибутивов не могут посмотреть на него, как делать удобный дизайн (для большенства, а не для вим-мутантов) ((
    А так - лучший десктопный линукс, сделанный людьми для людей.
     
     
  • 2.18, Аноним (7), 13:19, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Создатели дистрибутивов обычно не пишут софт, а тем более десктоп-энвайронменты. Этим занимаются разработчики. И вот как раз в мире линукса созданием удобного дизайна занимаются разработчики гнома. Не всем он правда заходит, ведь гном не стремится копировать вантуз, как это делают вантузокеды.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:30, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не стремится копировать вантуз

    Будто это что-то плохое. А стремиться копировать OSX лучше разве?

     
     
  • 4.22, Тим Кук (?), 13:50, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы MacOS! Они копируют iPadOS.
     
     
  • 5.48, не родной носитель (?), 16:21, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которая копирует МакОСЬ :)
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:24, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Непонятно, почему ты не пользуешься этим замечательным линуксом.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 15:49, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что у него 4 пень и шиндовс икспи.
     

  • 1.25, пишу с 3 пня (?), 15:01, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вяленного и системдятины нет ... и сразу вин на десктопе!

    Chromebook shipments up while tablets falter in Q2 2023
    Friday, 4 August 2023
    https://www.canalys.com/newsroom/global-tablet-market-share-Q2-2023

    Хотя, конечно, это далеко не успех "ковидных продаж", сейчас рост хромобуков невелик, но рост...

     
     
  • 2.27, Аноним (30), 15:47, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > вин на десктопе

    Для домохозяек разве что, смотреть ю-трупчик.

     
     
  • 3.49, не родной носитель (?), 16:24, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь не только. РуТьюб она тоже умеет показывать. Можно смотреть хоть аналитику от Симонян и Соловьёва, хоть видеоклипы Шамана и Вики Цыгановой.
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 16:35, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > видеоклипы Шамана

    Как же вас сaтaнистов воротит от всего русского.

     
     
  • 5.54, не родной носитель (?), 16:47, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бсдешников, в смысле?
     
  • 5.55, Аноним (56), 16:55, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гусского
     

  • 1.26, Аноним (30), 15:46, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тяжело смотреть на это без боли. Боже, храни vim и i3wm.
     
     
  • 2.40, pic (?), 16:08, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    - Этому мышь не продавать!

    (народное)

     

  • 1.34, Аноним (30), 15:53, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Облачный свистоперделочный мусор с неотключаемым набором зондов от гуглага.
     
     
  • 2.50, не родной носитель (?), 16:29, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В гуглаге хоть кормят нормально. А в вашем гнулаге бывает, что и холодных макарон в банный день не допросишься.
     
     
  • 3.52, Аноним (51), 16:37, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да такие как ты за макдональдс и чревоугодие и мать родную продадут.
     
     
  • 4.53, не родной носитель (?), 16:45, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой-веей!..
    https://i.ytimg.com/vi/jUibaPTXSHk/hqdefault.jpg
     

  • 1.37, ryoken (ok), 15:59, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ChromeOS Flex синхронно выпускается?
     
     
  • 2.39, Аноним (9), 16:00, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нит он на своей волне.
     
     
  • 3.44, Аноним (30), 16:15, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Клоун.
     

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