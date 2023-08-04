Выпуск Chrome OS 119

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 119, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 119. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 119 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex. Основные изменения в Chrome OS 119: Добавлена возможность настройки расширенных клавиатурных комбинаций с клавишей Alt, симулирующих Home, End, Page Up и Page Down, а также симуляции щелчка правой кнопкой мыши через нажатие "Alt+левая кнопка". Подобные действия теперь можно настроить в конфигураторе, а также выбрать применение Alt+Click или Search+Click.

Добавлены общесистемные настройки доступа к микрофону и камере, позволяющие полностью отключить микрофон и камеру для всех приложений.

Администратору предоставлена возможность определения групп приложений, окон и утилит, запускаемых автоматически при включении устройства или при явном обращении к ним пользователя.

Пользователям устройств Chromebook Plus предоставлена возможность синхронизации файлов из Google Drive (из раздела My Drive) на локальный накопитель для работы в offline-режиме.

Устранена уязвимость (CVE-2023-21216) в драйвере для GPU PowerVR, вызванная обращением к уже освобождённой области памяти (Use-after-free). Также устранены уязвимости в Chrome (CVE-2023-5996, Use-after-free в WebAudio), драйвере к Imagination GPU (CVE-2023-35685), ядре Linux (CVE-2023-4244, CVE-2023-5197, use-after-free в nf_tables) и Android Runtime.



