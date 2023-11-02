Релиз Chrome 119

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|2.3, Аноним (3), 18:23, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для тех кто пользуется сервисами Гугл (актуально для Латвии) да. Не нужно разные аккаунты для браузера и для сервисов, всё в одном. Очень удобно
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|2.21, OpenEcho (?), 18:57, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Скорее - браузер среднестатического фаловера, которому "нечего скрывать" и который может быть вполне здоровым физически, но не способным понять начало будующего - digital slavery, благодаря такой огромной толпе "здоровых" фаловеров
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|3.23, Аноним (23), 19:02, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это ты привык жить в концлагере и ныкаешь варенье в вентиляции.
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|4.45, OpenEcho (?), 19:40, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это ты привык жить в концлагере и ныкаешь варенье в вентиляции.
О, очередной телепат, который знает даже где я живу. Я гражданин Земли (к слову) и очерченные границы малой горсткой людей и назвавших части суши - "тута все моё, а для проживающих, (которые тоже мои) - родина", это не ко мне. Моя родина - это вся планета
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|5.61, Аноним (61), 20:06, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да хоть 10 раз ты поуехал если сидел ой жил на зоне навсегда привык к ней, сколько бы не был на воле, даже вон как боишься что тебя раскрыли.
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|5.87, Аноним (87), 20:32, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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"Гражданинов Земли" - нужно высылать из страны в принудительном порядке
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|6.103, Третий П (?), 21:21, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Боюсь, что в реале, будучи выплеснуты из своих опеннетных меморандумов, эти гражданины особо больше и не смогут никуда податься, ибо на деле на* никому нигде не упёрлись.
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|6.105, Аноним (105), 21:23, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще он прав, жаль только окружающие всегда будут считать его второсотным чужаком. Но надо жить там, где тебе комфортно. А вот утверждения про утерменшей уже не здоровая тема (гиперкомпенсация на самом деле).
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|5.104, Третий П (?), 21:23, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Моя родина - это вся планета
Боюсь, нет, я просто уверен, что она об этом и не подозревает.
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|5.32, Пишу с МакБук про м3 (?), 19:11, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что ты сделаешь с номером банковской карты без физического доступа к телефону на который прийдёт смс (или уведомление в приложухе банка) подтверждение списания?
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|6.35, penetrator (?), 19:14, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И что ты сделаешь с номером банковской карты без физического доступа к
> телефону на который прийдёт смс (или уведомление в приложухе банка) подтверждение
> списания?
тогда тебе совсем нечего волноваться, мы все ждем, давай уже высылай, тебе нечего скрывать
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|6.41, Kuromi (ok), 19:30, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну это ОЧЕНЬ наивно думать что 100% сайтов запрашивает 3DI авторизацию для каждой транзакции. Подскажу - с началом ээээ кризиса многие сайты начали пропускать операции даже по ВНОВЬ добавленным (не привязанным, а просто новым) картам без какой либо проверки.
А все почему - а потому что СМС те же денег стоит и по операциям с 3DI комиссия, немного, но выше.
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|7.59, Аноним (59), 20:06, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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СМС это для пенсионеров не умеющих в банковские приложения. Выше аноним верно написал всё.
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|8.79, Kuromi (ok), 20:20, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
К уведомления это относится точно так же Суть в том что с 3DI комиссия выше у э... текст свёрнут, показать
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|9.84, Аноним (-), 20:27, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Кстати есть таки банки которые упорно продолжают СМСсить без вариантов, например... текст свёрнут, показать
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|4.46, OpenEcho (?), 19:41, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что скрывать среднестатистическому человеку? Твой архив цп и майнкампф.pdf нафиг никому
> не интересны.
Когда ты поимешь принцип работы мышеловки - тебя озарит понятие того, что я написал выше
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|4.90, Аноним (87), 20:36, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что скрывать среднестатистическому человеку? Твой архив цп и майнкампф.pdf нафиг никому не интересны.
по себе людей не судят
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|4.47, OpenEcho (?), 19:44, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а психологические отклонения и дебилизм считаются нормой физического здоровья?
Это к врачам или здешним анонимам, которые знают - ВСЁ!
Эт, не моя эрия экспертизы
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|1.2, Аноним (3), 18:22, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Жаль прекратили поддерживать Windows 7 и 8. Не получить нововведений, в том числе новый дизайн(
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|2.4, Аноним (1), 18:24, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Windows 7 Release Date: October 22, 2009
Это времена Linux 2.6. Давно пора было дропнуть.
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|3.6, Аноним (6), 18:28, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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для тех у кого ПК с 1,5 ГБ ОЗУ выбора нет. Или win7-8 или современный Linux с каким-то очень кастрированным WM. Что-то навороченнее не потянет. Но если поставить что-то из вышеперечисленного, то сидеть в браузере и редактировать документы можно.
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|5.12, Аноним (12), 18:40, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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линюх 2023 года - при открытии браузера на таком ПК всё намертво зависает. Постарше версии разве что, но на них ничего не поддерживается. Так что только Винда
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|6.18, Аноним (18), 18:53, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Хочешь быстрый Хром,
А у тебя Убунту Гном -
Не работа, а понос.
Ну а если ZorinOS -
Хром со скоростью света,
Супер-быстрый, как ракета.
Это просто наслажденье,
Как клубничное варенье!
А теперь, к тебе вопрос:
Почему не ZorinOS???
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|5.19, Пишу с МакБук про м3 (?), 18:54, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пригодный для работы линпус на некрожелезе это миф. Ты запустить сможешь, и даже окошки попередвигать мышкой, но процессор будет почти всегда под 100% загружен, а вентилятор пытаться улететь в космос.
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|4.13, Пишу с МакБук про м3 (?), 18:48, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> для тех у кого ПК с 1,5 ГБ ОЗУ выбора нет
Простите, но что, этот человек инвалид и не может насобирать бутылок на хасвелл какой-нибудь с авито или комплект на зионах с али?
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|4.14, ИмяХ (?), 18:48, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если не хочешь обновлять аппаратную часть, то какой смысл обновлять программную?
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|4.22, OpenEcho (?), 18:59, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня в вируалке Вин11про вполне себя чуствует комфортно на 1.5 гигах рэма
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|4.52, Аноним (52), 19:58, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что тебе мешает пользоваться Гугловыми сервисами из браузера Мозиллы?
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|5.73, Аноним (12), 20:17, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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отсутствие сохранения истории и закладок в облаке. можно завести мозиловский аккаунт, но плодить их не вижу смысла, тем более что на андроидах предустановленный неудаляемый хром, так что ещё и браузеры плодить
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|3.89, Аноним (85), 20:35, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как-то беспощадно бессмысленно юзать "выньсемь" и выше в 32битах. Ну а если уж так пошло, то подозреваю там древнючее железо, на котором-то и не запустишь уже нормально распоследний хром. Вся ж система ж колом станет. Не?
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|1.5, Аноним (5), 18:26, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какие аргументы у пользователей фаерфокс? При наличии унгуглид хромиума конечно.
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|2.8, Аноним (52), 18:32, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ФФ теперь не только более функционален и настраиваем, но ещё и быстрее arewefastyet.com
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|3.10, Аноним (10), 18:36, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А что насчёт банальной группировки вкладок? Как там лиса поживает?
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|4.31, penetrator (?), 19:11, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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нахрен оно надо если можно открыть несколько окон и в каждом свой набор вкладок?
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|5.39, Аноним (53), 19:25, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Нахрена открывать вкладки, когда можно открывать отдельные окна?
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|4.50, Аноним (52), 19:56, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для таких нишевых задач есть аддоны, а что насчёт вкладок в контейнерах, Хром так может, что бы один и тот же сайт открывать под разными учетками?
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|2.54, Аноним (54), 20:01, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> унгуглид хромиума
Подделка одного васяна, которого завтра автобус переедет и привет. Назвал бы лучше Brave.
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|5.43, Аноним (23), 19:37, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так шиндоуз 11 на кор два дуо не пойдет сколько с TPM не колдуй. А без него новый хром не встанет)
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|6.51, Аноним (53), 19:58, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А мужики-то и не знали.
(Почему именно 11, вопрос, конечно, отдельный.)
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|7.55, Аноним (61), 20:01, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У них же нет кор два дуо как они узнают, лол. Начинай думать в голову.
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|2.72, Аноним (-), 20:17, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересно, как сабж будет себя чувствовать на некрожелезе типа распиареного тут кор два Дуо?))
Та зае... троллить пенсичей. Ну не могут они обновляться в силу возраста, мизерной пенсии и психологической привязанности к железу. Ты ж не спрашиваешь почему в 2023 году бабульки и дедульки смотрят ЭЛТ телевизоры и покупают к ним приставки T-2.
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|3.88, Аноним (86), 20:34, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С чего ты взял что тут есть столько пенсов с кор два Дуо. Это все толстые тролли.
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|4.91, Аноним (-), 20:43, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С чего ты взял что тут есть столько пенсов с кор два Дуо. Это все толстые тролли.
Так я про то и говорю, что это кто-то один жирно набрасывает. Чую, что этот бродячий цирк к нам приехал надолго.
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|2.102, Аноним (102), 21:16, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кстати, нормально.
конечно, фф после настройки полегче, но мне настраивать лениво...
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