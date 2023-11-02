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Релиз Chrome 119

02.11.2023 18:13

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 119. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 120 запланирован на 5 декабря.

Основные изменения в Chrome 119:

  • Сокращён цикл формирования релизов, в котором уменьшено время между созданием новой ветки и началом бета-тестирования - бета-версия теперь формируется через два дня после создания ветки, а не через 8 дней. Стабилизация бета-версии как и раньше осуществляется в течение 4 недель. Таким образом, цикл подготовки новых выпусков стал на неделю меньше.
  • Предоставлена возможность сохранения групп вкладок. Пользователь теперь может сохранить группу и закрыть входящие в неё вкладки, чтобы они не занимали ресурсы. Позднее, когда возникнет необходимость вкладки из сохранённой группы можно вернуть, а также открыть на других устройствах, участвующих в синхронизации вкладок. Возможность включена для части пользователей, для принулительного включения предусмотрена настройка "chrome://flags/#tab-groups-save".
  • В интерфейсе изменены формулировки операций и настроек, связанных с удалением и потерей данных. Вместо термина "очистка" (Clear) в подобных операциях теперь применяется слово "удаление" (Delete), так как слово "очистка" не воспринималось отдельными пользователями как признак безвозвратной потери данных.
  • При автодополнении URL теперь учитывается любое ключевое слово, ранее использованное для поиска сайта, а не только слова совпадающие с началом адреса. Например, автодополнение адреса "https://www.google.com/travel/flights" сработает не только при вводе слова "google", но и при вводе "flights".
  • Реализовано автоматическое исправление опечаток при вводе адреса сайта и обеспечен вывод релевантных подсказок, при формировании которых учитываются сайты, ранее открытые текущим пользователем. Например, при вводе "youutube" будет предложено открыть YouTube.com.
  • Предоставлена возможность поиска в разделах закладок через адресную строку. Например, можно добавить при вводе имя раздела закладок и Chrome предложит ссылки из данного раздела, соответствующие введённому ключевому слову. Например, при вводе "поездки 2023 Нью" будут предложены ссылки из раздела закладок "поездки 2023", связанные с Нью-Йорком.
  • Реализован вывод рекомендаций популярных сайтов, даже если пользователь ранее не посещал их или допустил ошибку при вводе URL. Например, когда следуя чьей-то рекомендации открыть Google Earth пользователь начал набирать "googleear" не зная точного адреса, браузер предложит перейти на сайт earth.google.com.
  • В Chrome для настольных систем улучшена читаемость информации в адресной строке и повышена отзывчивость интерфейса - результаты теперь выводятся сразу после начала набора в адресной строке.
  • В соответствии с изменением спецификации API Fetch, обеспечено удаление HTTP-заголовка Authorization при перенаправлении на другой домен (cross origin).
  • В настройках уведомлений и определения местоположении добавлена опция для включения сервиса автоподавления запросов на подтверждение полномочий (Permission Suggestions Service). На выбор предложены режимы:
    • всегда показывать запросы на получение полномочий для вывода уведомлений и доступа к местоположению;
    • автоматически игнорировать спамерские запросы полномочий, используя механизм Permission Suggestions Service;
    • всегда игнорировать все запросы на вывод уведомлений;
    • всегда блокировать все запросы на получение полномочий для вывода уведомлений и доступа к местоположению.
  • В сборках для платформы Android при включении стандартной защиты браузера (Safe Browsing > Standard protection) в режиме реального времени реализована проверка безопасности открытых URL, выполняемая на основании передачи на серверы Google частичных хэшей от открываемых пользователем URL. Для исключения сопоставления IP-адреса пользователя и хэша, данные передаются через промежуточный прокси. Ранее проверка выполнялась через загрузку на систему пользователя локальной копии списка небезопасных URL. Новая схема позволяет более оперативной блокировать вредоносные URL. Для настольных систем подобный режим был включён в прошлом выпуске.
  • Экранирование небуквенных символов в имени хоста при вызове функции URL приведено к соответствию с обновлённой спецификацией. Например, вызов функции 'URL("http://exa(mple.com;")' ранее возвращал 'http://exa%28mple.com/', а теперь будет приводить к выводу ошибки " Invalid URL".
  • Ко всем ранее сохранённым Cookie применено ограничение времени жизни, аналогичное тому, что применяется начиная с выпуска Chrome 104 для новых и обновлённых Cookie. Для имеющихся Cookie время жизни будет урезано до 400 дней относительно публикации выпуска Chrome 119.
  • В CSS предложены новые псевдо-классы ":user-valid" и ":user-invalid", которые представляют элементы форм, значения которых прошли или не прошли проверку. В отличие от ":valid" и ":invalid" новые псевдоклассы срабатывают только после взаимодействия пользователя с элементом формой.
  • При выставлении цветов в CSS разрешено определение значений, вычисленных относительно других параметров цвета. Например, при указании "oklab(from magenta calc(l * 0.8) a b)" будет получен цвет на 80% светлее пурпурного.
  • В CSS-свойство clip-path, которое позволяет ограничить видимость элемента определённой областью, добавлена поддержка значения <geometry-box> для задания произвольной области для обрезки. Также предоставлена возможность использования функций xywh() и rect() для упрощения задания прямоугольных или скруглённых областей.
  • Отключена поддержка API WebSQL, вместо которого рекомендуется использовать API Web Storage и Indexed Database. Обработчик WebSQL основан на коде библиотеки SQLite. API WebSQL не поддерживался в других браузерах, привязывался к API внешней библиотеки и повышал риски проблем с безопасностью (WebSQL мог использоваться злоумышленниками для эксплуатации уязвимостей в SQLite). Для возвращения поддержки WebSQL для корпоративных пользователей оставлена политика WebSQLAccess, которая будет удалена в Chrome 123.
  • Временно удалён API HTML Sanitizer, позволяющий вырезать из содержимого элементы, влияющие на отображение и исполнение при выводе через метод setHTML(). API был разработан для вырезания HTML-тегов, которые могут использоваться для совершения XSS-атак. В качестве причины удаления называется незавершённость спецификации, которая со времени добавления Sanitizer в Сhrome значительно изменилась. После готовности спецификации API будет возвращён.
  • Удалён нестандартный атрибут shadowRoot, позволяющий из собственных элементов обращаться к своему отдельному корню в Shadow DOM, независимо от состояния. Вместо shadowRoot в Chrome 111 был предложен атрибут shadowRootMode, вошедший в web-стандарт.
  • Улучшена реализация HTML-элемента "<fencedframe>", который напоминает "iframe" и также позволяет встраивать стороннее содержимое на страницу. Отличия сводятся к ограничению взаимодействия встроенного содержимого с содержимым страницы на уровне DOM и атрибутов. Например, страница news.example, в которую при помощи fencedframe встроен блок с рекламой, загружаемый с сайта shoes.example, не может получить доступ к данным shoes.example, а в свою очередь код с сайта shoes.example не может получить данные, связанные с news.example. В новой версии добавлена поддержка появившихся в API Protected Audience макроподстановок размера рекламного блока, например, "https://ad.com?width={/%AD_WIDTH%}&height={/%AD_HEIGHT%}".
  • В метод getDisplayMedia() добавлен параметр monitorTypeSurfaces, который можно использовать для запрета предоставления совместного доступа ко всему экрану.
  • В метод window.open() добавлен экспериментальный (origin trial) параметр fullscreen, позволяющий открыть окно сразу в полноэкранном режиме.
  • В API AudioEncoderConfig добавлен флаг "bitrateMode" для выбора между постоянным (constant) и переменным (variable) битрейтом.
  • В TLS включена реализация механизма инкапсуляции ключей (KEM, Key Encapsulation Mechanism), использующая гибридный алгоритм X25519Kyber768, устойчивый к подбору на квантовых компьютерах. Для создания сессионных ключей, применяемых для шифрования данных внутри TLS-соединений, теперь может использоваться комбинация из механизма обмена ключами X25519, основанного на эллиптических кривых и ныне применяемого в TLS, c алгоритмом Kyber-768, использующим методы криптографии, основанные на решении задач теории решёток, время решения которых не отличается на обычных и квантовых компьютерах.
  • Включена по умолчанию поддержка расширения WasmGC, упрощающего портирование в WebAssembly программ, написанных на языках программирования, использующих сборщик мусора (Kotlin, PHP, Java и т.п.). WasmGC добавляет новые типы структур и массивов, для которых может применяться нелинейное выделение памяти.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. Добавлена возможность редактирования CSS-правил "@property" и вывода предупреждений при их некорректном определении. Обновлён список эмулируемых устройств (например, добавлены iPhone 14 и Pixel 7). В web-консоли реализовано автодополнение приватных полей. Обеспечено форматирование данных JSON, размещённых внутри блоков <script>

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 15 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 13 премий на сумму 40.5 тысяч долларов США (по одной премии в $16000, $11000, $2000 и $500, три премии $3000 и две премии $1000). Размер 4 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 118. Подготовка к блокировке сторонних Cookie в Chrome
  3. OpenNews: Chrome сокращает цикл подготовки релизов
  4. OpenNews: Google провёл работу по улучшению адресной строки в Chrome
  5. OpenNews: В Chrome планируют реализовать режим скрытия IP-адреса пользователя
  6. OpenNews: Разработчики Chrome и Firefox рассматривают возможность прекращения поддержки видеокодека Theora
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60032-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (78) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:21, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Браузер здорового человека.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:23, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тех кто пользуется сервисами Гугл (актуально для Латвии) да. Не нужно разные аккаунты для браузера и для сервисов, всё в одном. Очень удобно
     
  • 2.21, OpenEcho (?), 18:57, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Скорее - браузер среднестатического фаловера, которому "нечего скрывать" и который может быть вполне здоровым физически, но не способным понять начало будующего - digital slavery, благодаря такой огромной толпе "здоровых" фаловеров
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 19:02, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это ты привык жить в концлагере и ныкаешь варенье в вентиляции.
     
     
  • 4.45, OpenEcho (?), 19:40, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это ты привык жить в концлагере и ныкаешь варенье в вентиляции.

    О, очередной телепат, который знает даже где я живу. Я гражданин Земли (к слову) и очерченные границы малой горсткой людей и назвавших части суши  - "тута все моё, а для проживающих, (которые тоже мои) - родина", это не ко мне.  Моя родина - это вся планета

     
     
  • 5.53, Аноним (53), 20:00, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как-то мелко ограничиваться рамками планеты.
     
  • 5.61, Аноним (61), 20:06, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да хоть 10 раз ты поуехал если сидел ой жил на зоне навсегда привык к ней, сколько бы не был на воле, даже вон как боишься что тебя раскрыли.
     
  • 5.87, Аноним (87), 20:32, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    "Гражданинов Земли" - нужно высылать из страны в принудительном порядке
     
     
  • 6.103, Третий П (?), 21:21, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боюсь, что в реале, будучи выплеснуты из своих опеннетных меморандумов, эти гражданины особо больше и не смогут никуда податься, ибо на деле на* никому нигде не упёрлись.
     
  • 6.105, Аноним (105), 21:23, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще он прав, жаль только окружающие всегда будут считать его второсотным чужаком. Но надо жить там, где тебе комфортно. А вот утверждения про утерменшей уже не здоровая тема (гиперкомпенсация на самом деле).
     
  • 5.104, Третий П (?), 21:23, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Моя родина - это вся планета

    Боюсь, нет, я просто уверен, что она об этом и не подозревает.

     
  • 3.26, Пишу с МакБук про м3 (?), 19:07, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что скрывать среднестатистическому человеку? Твой архив цп и майнкампф.pdf нафиг никому не интересны.
     
     
  • 4.28, penetrator (?), 19:07, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ждем твое хоум видео и номер банковской карты, браво сэр!
     
     
  • 5.32, Пишу с МакБук про м3 (?), 19:11, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что ты сделаешь с номером банковской карты без физического доступа к телефону на который прийдёт смс (или уведомление в приложухе банка) подтверждение списания?
     
     
  • 6.35, penetrator (?), 19:14, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И что ты сделаешь с номером банковской карты без физического доступа к
    > телефону на который прийдёт смс (или уведомление в приложухе банка) подтверждение
    > списания?

    тогда тебе совсем нечего волноваться, мы все ждем, давай уже высылай, тебе нечего скрывать

     
     
  • 7.36, Пишу с МакБук про м3 (?), 19:21, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Боюсь, что в мире скреп-карт «мир», моя виза будет бесполезна 👏🤣
     
     
  • 8.106, Третий П (?), 21:25, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А точно, что не наоборот Ну, то есть, ты сейчас в процессе самолюбования полюса... текст свёрнут, показать
     
  • 6.41, Kuromi (ok), 19:30, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну это ОЧЕНЬ наивно думать что 100% сайтов запрашивает 3DI авторизацию для каждой транзакции. Подскажу - с началом ээээ кризиса многие сайты начали пропускать операции даже по ВНОВЬ добавленным (не привязанным, а просто новым) картам без какой либо проверки.
    А все почему - а потому что СМС те же денег стоит и по операциям с 3DI комиссия, немного, но выше.
     
     
  • 7.59, Аноним (59), 20:06, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СМС это для пенсионеров не умеющих в банковские приложения. Выше аноним верно написал всё.
     
     
  • 8.79, Kuromi (ok), 20:20, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К уведомления это относится точно так же Суть в том что с 3DI комиссия выше у э... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.84, Аноним (-), 20:27, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати есть таки банки которые упорно продолжают СМСсить без вариантов, например... текст свёрнут, показать
     
  • 4.46, OpenEcho (?), 19:41, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что скрывать среднестатистическому человеку? Твой архив цп и майнкампф.pdf нафиг никому
    > не интересны.

    Когда ты поимешь принцип работы мышеловки - тебя озарит понятие того, что я написал выше

     
  • 4.90, Аноним (87), 20:36, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  А что скрывать среднестатистическому человеку? Твой архив цп и майнкампф.pdf нафиг никому не интересны.

    по себе людей не судят

     
  • 3.27, penetrator (?), 19:07, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а психологические отклонения и дебилизм считаются нормой физического здоровья?
     
     
  • 4.47, OpenEcho (?), 19:44, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а психологические отклонения и дебилизм считаются нормой физического здоровья?

    Это к врачам или здешним анонимам, которые знают - ВСЁ!
    Эт, не моя эрия экспертизы

     
  • 3.85, Аноним (85), 20:29, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Столлман, перелогинься уже.
     

  • 1.2, Аноним (3), 18:22, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль прекратили поддерживать Windows 7 и 8. Не получить нововведений, в том числе новый дизайн(
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 18:24, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows 7 Release Date: October 22, 2009

    Это времена Linux 2.6. Давно пора было дропнуть.

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 18:28, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    для тех у кого ПК с 1,5 ГБ ОЗУ выбора нет. Или win7-8 или современный Linux с каким-то очень кастрированным WM. Что-то навороченнее не потянет. Но если поставить что-то из вышеперечисленного, то сидеть в браузере и редактировать документы можно.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 18:38, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > для тех у кого ПК с 1,5 ГБ ОЗУ выбора нет.

    Есть -- Linux.

     
     
  • 5.12, Аноним (12), 18:40, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    линюх 2023 года - при открытии браузера на таком ПК всё намертво зависает. Постарше версии разве что, но на них ничего не поддерживается. Так что только Винда
     
     
  • 6.18, Аноним (18), 18:53, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Хочешь быстрый Хром,
    А у тебя Убунту Гном -
    Не работа, а понос.
    Ну а если ZorinOS -
    Хром со скоростью света,
    Супер-быстрый, как ракета.
    Это просто наслажденье,
    Как клубничное варенье!
    А теперь, к тебе вопрос:
    Почему не ZorinOS???
     
     
  • 7.81, Аноним (81), 20:24, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Унылый форс
     
  • 5.19, Пишу с МакБук про м3 (?), 18:54, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пригодный для работы линпус на некрожелезе это миф. Ты запустить сможешь, и даже окошки попередвигать мышкой, но процессор будет почти всегда под 100% загружен, а вентилятор пытаться улететь в космос.
     
  • 4.13, Пишу с МакБук про м3 (?), 18:48, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > для тех у кого ПК с 1,5 ГБ ОЗУ выбора нет

    Простите, но что, этот человек инвалид и не может насобирать бутылок на хасвелл какой-нибудь с авито или комплект на зионах с али?

     
     
  • 5.107, Третий П (?), 21:28, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот нинада. Здесь академики на селеронах с 384 мб сидят.
     
  • 4.14, ИмяХ (?), 18:48, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если не хочешь обновлять аппаратную часть, то какой смысл обновлять программную?
     
  • 4.22, OpenEcho (?), 18:59, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня в вируалке Вин11про вполне себя чуствует комфортно на 1.5 гигах рэма
     
     
  • 5.38, Аноним (53), 19:23, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно, когда своп и всё, что можно, хостом в памяти закэшировано. В виртуалке любюой дурак сможет: https://i.imgur.com/1EXiwDi.png
     
     
  • 6.48, OpenEcho (?), 19:46, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В виртуалке любюой дурак сможет: https://i.imgur.com/1EXiwDi.png

    Ну, получается - что не каждый :)


     
  • 6.97, Аноним (87), 20:55, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еретик! на костер его, господа
     
  • 4.95, Аноним (87), 20:52, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ставь слаку, ну или войд на крайняк, можно даже альпайн
     
  • 2.30, penetrator (?), 19:09, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поставь firefox ESR, еще поболтаешься какое-то время
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 19:11, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я пользователь Гугла, а не Мозиллы
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 19:58, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что тебе мешает пользоваться Гугловыми сервисами из браузера Мозиллы?
     
     
  • 5.73, Аноним (12), 20:17, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отсутствие сохранения истории и закладок в облаке. можно завести мозиловский аккаунт, но плодить их не вижу смысла, тем более что на андроидах предустановленный неудаляемый хром, так что ещё и браузеры плодить
     
     
  • 6.83, Аноним (81), 20:25, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сохраняй закладки в отдельный файл. Я храню в Дропбоксе.
     
  • 2.56, 657 (?), 20:02, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Supermium попробуйте, это сборка хромиума для старых виндовсов.
    https://github.com/win32ss/supermium/releases
     
     
  • 3.89, Аноним (85), 20:35, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-то беспощадно бессмысленно юзать "выньсемь" и выше в 32битах. Ну а если уж так пошло, то подозреваю там древнючее железо, на котором-то и не запустишь уже нормально распоследний хром. Вся ж система ж колом станет. Не?
     
     
  • 4.101, 657 (?), 21:16, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там и 64 бит билды есть.
     

  • 1.5, Аноним (5), 18:26, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие аргументы у пользователей фаерфокс? При наличии унгуглид хромиума конечно.
     
     
  • 2.8, Аноним (52), 18:32, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ФФ теперь не только более функционален и настраиваем, но ещё и быстрее arewefastyet.com
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 18:36, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А что насчёт банальной группировки вкладок? Как там лиса поживает?
     
     
  • 4.31, penetrator (?), 19:11, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нахрен оно надо если можно открыть несколько окон и в каждом свой набор вкладок?
     
     
  • 5.39, Аноним (53), 19:25, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нахрена открывать вкладки, когда можно открывать отдельные окна?
     
     
  • 6.42, Аноним (105), 19:34, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Окна существуют для группировки вкладок по задачам.
     
  • 4.50, Аноним (52), 19:56, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для таких нишевых задач есть аддоны, а что насчёт вкладок в контейнерах, Хром так может, что бы один и тот же сайт открывать под разными учетками?
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:34, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно прочувствовать Rust на собственной шкуре
     
  • 2.15, Пишу с МакБук про м3 (?), 18:49, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ФФ может аппаратное видео на Ютуб под линепсом. Из коробки.
     
     
  • 3.108, Третий П (?), 21:30, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты уже накатил себе линепс на новенький макбук?
     
  • 2.25, Аноним (23), 19:04, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасение хрома от монопольщиков.
     
  • 2.54, Аноним (54), 20:01, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > унгуглид хромиума

    Подделка одного васяна, которого завтра автобус переедет и привет. Назвал бы лучше Brave.

     

  • 1.7, Аноним (7), 18:29, 02/11/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     

  • 1.20, Пишу с МакБук про м3 (?), 18:57, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, как сабж будет себя чувствовать на некрожелезе типа распиареного тут кор два Дуо?))
     
     
  • 2.29, Аноним (53), 19:08, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прекрасно он там себя чувствует.
     
     
  • 3.37, Annon (?), 19:23, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Примерно как ты на бyтылке.
     
     
  • 4.40, Аноним (53), 19:29, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мосье, смотрю, анальный сомелье высшего класса.
     
     
  • 5.43, Аноним (23), 19:37, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так шиндоуз 11 на кор два дуо не пойдет сколько с TPM не колдуй. А без него новый хром не встанет)
     
     
  • 6.51, Аноним (53), 19:58, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А мужики-то и не знали.
    (Почему именно 11, вопрос, конечно, отдельный.)
     
     
  • 7.55, Аноним (61), 20:01, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У них же нет кор два дуо как они узнают, лол. Начинай думать в голову.
     
     
  • 8.68, Аноним (68), 20:14, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подумал в твою голову rufus ie... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.86, Аноним (86), 20:32, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя не получилось, ахаха думать это не твоё... текст свёрнут, показать
     
  • 2.72, Аноним (-), 20:17, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, как сабж будет себя чувствовать на некрожелезе типа распиареного тут кор два Дуо?))

    Та зае... троллить пенсичей. Ну не могут они обновляться в силу возраста, мизерной пенсии и психологической привязанности к железу. Ты ж не спрашиваешь почему в 2023 году бабульки и дедульки смотрят ЭЛТ телевизоры и покупают к ним приставки T-2.

     
     
  • 3.88, Аноним (86), 20:34, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего ты взял что тут есть столько пенсов с кор два Дуо. Это все толстые тролли.
     
     
  • 4.91, Аноним (-), 20:43, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С чего ты взял что тут есть столько пенсов с кор два Дуо. Это все толстые тролли.

    Так я про то и говорю, что это кто-то один жирно набрасывает. Чую, что этот бродячий цирк к нам приехал надолго.

     
     
  • 5.109, Третий П (?), 21:32, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не я. У меня сами знаете что под кроватью.
     
  • 2.102, Аноним (102), 21:16, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кстати, нормально.
    конечно, фф после настройки полегче, но мне настраивать лениво...
     

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