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Google провёл работу по улучшению адресной строки в Chrome

19.10.2023 21:59

Компания Google представила серию улучшений в адресной строке Chrome:

  • При автодополнении URL будет учитываться любое ключевое слово, ранее использованное для поиска сайта, а не только слова совпадающие с началом адреса. Например, автодополнение адреса "https://www.google.com/travel/flights" сработает не только при вводе слова "google", но и при вводе "flights".
  • Реализовано автоматическое исправление опечаток при вводе адреса сайта и обеспечен вывод релевантных подсказок, при формировании которых учитываются сайты, ранее открытые текущим пользователем. Например, при вводе "youutube" будет предложено открыть YouTube.com. Изменение включено у пользователей Chrome начиная с сегодняшнего дня.
  • Предоставлена возможность поиска в разделах закладок через адресную строку. Например, можно добавить при вводе имя раздела закладок и Chrome предложит ссылки из данного раздела, соответствующие введённому ключевому слову. Например, при вводе "поездки 2023 новы" будут предложены ссылки из раздела закладок "поездки 2023", связанные с Новыми Васюками и Новым Уренгоем.
  • Реализован вывод рекомендаций популярных сайтов, даже если пользователь ранее не посещал их или допустил ошибку при вводе URL. Например, когда следуя чьей-то рекомендации открыть Google Earth пользователь начал набирать "googleear" не зная точного адреса, браузер предложит перейти на сайт earth.google.com. Изменение включено у пользователей Chrome начиная с сегодняшнего дня.
  • В Chrome для настольных систем улучшена читаемость информации в адресной строке и повышена отзывчивость интерфейса - результаты теперь выводятся сразу после начала набора.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.google/products/c...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 118. Подготовка к блокировке сторонних Cookie в Chrome
  3. OpenNews: Chrome сокращает цикл подготовки релизов
  4. OpenNews: Инициатива по форсированию протокола HTTPS в Chrome
  5. OpenNews: В Chrome 116 добавлен механизм инкапсуляции ключей, устойчивый к подбору на квантовых компьютерах
  6. OpenNews: Для Chrome развивают возможность предпросмотра ссылок во всплывающем окне
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59960-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 22:10, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Теперь и в это будет утекать память
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:13, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На пользу.
    p.s.:
    Планка Crucial 8гб 3200 стоит 2тыс. рублей.
     
     
  • 3.14, Карлос Сношайтилис (ok), 22:55, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего не 4 гига?
     
     
  • 4.16, Аноним (2), 22:57, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4 ядра ?
     
  • 3.50, Аноним (50), 01:49, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, если у тебя нет 2к рублей, то ты либо нищ*брод, либо школьник. Поэтому либо на работу устройся, либо попроси у мамы денег на завтрак - и купи анону выше грёбаную планку памяти вместо того, чтобы что-то там скулить себе в воротник. Докажи делом, что отвечаешь за слова, а не просто разбрасывайся по сторонам советами, которых от тебя не просят.
     
  • 2.42, Аноним (42), 00:52, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеваешь кеды, спускаешься в пятерочку, берешь хлеб. Выходишь из пятерочки, заходишь в соседний цифровой магаз и хватаешь оперативочку. Поднимаешься к себе, хлеб -- на стол на кухню, оперативочку -- в комп. Да, это так просто. На все про все -- минут 15.
     
     
  • 3.48, Аноним (50), 01:37, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > заходишь в соседний цифровой магаз и хватаешь оперативочку. Поднимаешься к себе

    Вы предлагаете воровать, лишь бы индусам из гугла не включать голову и не оптимизировать софт? Ну, такое себе.

     
     
  • 4.49, Аноним (42), 01:41, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще я не написал, что при возвращении нужно снять кеды.
     
     
  • 5.51, Аноним (50), 01:54, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вы ещё и по квартире ходите в уличной обуви? Ну теперь понятна ваша любовь к тем, кто предпочитает гадить в оперативную память вместо того, чтоб потратить два часа на оптимизацию.
     

  • 1.3, Анонус (?), 22:19, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    По-моему почти все это давно есть в Яндекс браузере.
     
     
  • 2.9, Аноним (2), 22:47, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там и не такое есть:
    https://opennet.ru/56830-tls
     
     
  • 3.44, YetAnotherOnanym (ok), 01:13, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Молодец, приплёл. Заслужил галочку в ведомость.
     
  • 3.47, Ржомба (?), 01:27, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем плох этот корневой сертификат? Аргументированно.
     
     
  • 4.52, Аноним (50), 02:02, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что выпускается людьми, к которым абсолютно нет доверия. Завтра этот сертификат окажется на стороне, послезавтра им подпишут поддельный vk.com/yandex.ru , а на следующий день вместо реального vk.com вы зайдёте на подменённый случайными людьми, а ваш браузер даже не покашляет с намёком на подлинность этого сайта. Но конечно после того как всё всплывёт, виновника оштрафуют на 60к руб и оставят всё как есть.
     

  • 1.4, kirby (?), 22:25, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А зачем? Большинство уже не умеют пользоваться адресной строкой - они в поисковике пишут. Причём они вообще не видят разницы - есть строка для ввода, я в неё пишу, а браузер там сам додумает. А тем, кто умеет ею пользоваться, это будет только мешать.

    З.Ы. мож я тупой, но я тут по телефону так и не смог человеком зайти на ИП домашнего роутера. У него всё статья по настройке вылезали...

     
     
  • 2.6, пох. (?), 22:40, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    смысл что-то вручную туда вводить? ты или ищешь в поисковике или подтягиваешь из истории, а для разработки есть специальные инструменты. адресная строка полезна только для визуального контроля что ты не на фишинговом сайте.
     
     
  • 3.10, oficsu (ok), 22:50, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Перейти на соседнюю вкладку с нужной страницей доки намного проще, начав набирать один кейворд (тип, например), чем лениво прожимать ctrl+tab, вглядываясь, та ли это страница из доки, или же она про соседний тип, например

    И то же самое касается поиска решения любых проблем. Обычно гуглить проще и быстрее асинхронно, чем проверять каждое решение последовательно. Так накапливается гора вкладок. И когда очередной этап решения где-то там в фоне закончился, искать вкладку глазами... Ну, сомнительное удовольствие. Опять же, проще начать вбивать текст из заголовка/домена и одним нажатием на enter переключиться на неё назад

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 22:54, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    мышкой тыкнуть на вкладку тяжко, да? а если у тебя вкладок открыто больше 3-4 штук, то у тебя неправильно организован рабочий процесс. живи теперь с этим.
     
     
  • 5.18, oficsu (ok), 23:02, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Набрать две буквы на клавиатуре намного проще, чем тянуться до мыши. А аноним, видимо, так и вовсе вместо асинхронной обработки информации, ходит по гуглу последовательно, а если копипаста решения из гугла отрабатывает больше минуты, он, наверное, настойчиво прожигает взглядом монитор вместо того, чтобы погуглить соседние топики по проблеме и сложить более цельную картинку в голове; либо аноним и вовсе не гуглит решения — всё сам знает (разве что не догадывается, что "знает" в очень узкой теме, из которой вылезать даже не думает); а задач, занимающих больше дня, вообще никогда в жизни не решал, раз у него вкладки не копятся
     
  • 5.19, Аноним (19), 23:06, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > мышкой тыкнуть на вкладку тяжко, да? а если у тебя вкладок открыто больше 3-4 штук, то у тебя неправильно организован рабочий процесс. живи теперь с этим.

    Как там у яблофанбоев с 4 айфоном было (который терял сигнал, если левый нижний угол касался кожи) - "вы неправильно держите телефон!"?


     
  • 3.37, пох. (?), 23:52, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > смысл что-то вручную туда вводить? ты или ищешь в поисковике или подтягиваешь

    Подделка не умеет в слепой набор.

    > из истории, а для разработки есть специальные инструменты. адресная строка полезна
    > только для визуального контроля что ты не на фишинговом сайте.

    тебе она вообще бесполезна.

     
     
  • 4.43, Ашкеназ (?), 00:52, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сам с собой уже базаришь шыз.
     
  • 3.46, YetAnotherOnanym (ok), 01:27, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > смысл что-то вручную туда вводить?

    Например, если я в имени хоста поставлю по ошибке запятую вместо точки, я хочу получить сообщение об ошибке dns, а не страницу выдачи гугла. А если у меня есть mysrv.local, я хочу, чтобы броузер открывал именно mysrv.local, а не лез в гугл искать что такое mysrv.local.

     
  • 2.7, oficsu (ok), 22:45, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я, вроде, пользоваться умею. И регулярно из адресной строки перехожу по закладкам, вкладкам и недавней истории. Начать печатать домен или заголовок намного быстрее, чем глазами искать нужную закладку и кликать по ней

    И прочитав эту новость, я, если честно, оказался в шоке. Серьёзно, настолько необходимой фичи, без которой я плохо уже представляю использование браузера... в хроме её просто... не было? Звучит как плохой анекдот

    А что касается автоисправления... Ну, если оно будет исправлять технические термины так же активно как гуглопоиск это делает... Соболезную технически продвинутым пользователям, да

     
     
  • 3.38, пох. (?), 23:54, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я, вроде, пользоваться умею.

    а подделка не умеет - пользоваться клавиатурой. Ему надо отпускать свою верную мышь и по буковкам что-то там одним пальчиком набирать. Оне так не любят.

    К сожалению, у меня для тебя хреновая новость - разработчики хромонога точно такие же.

    И да, оно будет исправлять то что ты набираешь. В результате ты даже не заметишь что попал не туда (побочная сторона быстропечати)

     
  • 2.20, Атон (?), 23:10, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > З.Ы. мож я тупой, но я тут по телефону так и не смог человеком зайти на ИП домашнего роутера. У него всё статья по настройке вылезали...

    в роутер входят не по IP а по имени-адресу

    my.keenetic.net
    tplinkwifi.net
    dlinkrouter.local
    ...

     
     
  • 3.28, по (?), 23:32, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня на ноте и телефоне днс гвоздями прибит, и рулесы где какие домены резолвить настроены, и мне надо это все отключить, чтобы вспомнить или загуглить как этот всратый длинк себя именует

    или "ip r" глянуть и скопипастить адрес шлюза

     
  • 3.40, SilverCutePony (ok), 00:26, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня вот роутер D-Link, по адресу "dlinkrouter.local" выдаёт "Не удается получить доступ к сайту. Проверьте, нет ли опечаток в имени хоста dlinkrouter.local". Да и на самом роутере нигде нет упоминаний такого сайта, равно как и в инструкции. Зато есть адрес "192.168.0.1", по которому и открывается интерфейс роутера
     
  • 2.36, пох. (?), 23:51, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > З.Ы. мож я тупой, но я тут по телефону так и не

    Угу.
    > смог человеком зайти на ИП домашнего роутера. У него всё статья

    потому что угль таки победил и ты не догадываешься чем url отличается от поискового запроса. Достаточно было скрыть от тебя его отображение.

    Хинт - если бы ты набирал url, а не по привычке надеялся что хром "Сам догадается" - у тебя бы все получилось (это отключает автопоиск). Но он теперь умнее тебя и правильно догадался что тебе надо бы сперва почитать статейку для чайников (наверное в ней где-нибудь и урл был. может даже с твоим ip - он ведь, 192.168.0.1 )


     

  • 1.5, Аноним (5), 22:27, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вводишь одно, нажимаешь ентер, а он умный такой, уже дополнил. Вводишь заново. И снова он дополняет, и приходится стирать дополнение.
     
     
  • 2.30, по (?), 23:35, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о да детка, все как я люблю, пишешь 172.16.31.1, а он подставляет 172.16.31.12 и ты думаешь что это за дичь
     
  • 2.45, пох. (?), 01:21, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем тебе вручную что-то там вводить?
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:46, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Реализован вывод рекомендаций популярных сайтов, даже если пользователь ранее не посещал их или допустил ошибку при вводе URL." О, реклама от Гугла теперь и в адресной строке. Теперь и с банановым вкусом.
     
     
  • 2.11, oficsu (ok), 22:53, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они там в топ-1 рекламы совсем недавно поставили с малварь, мимикрирующую под KeePass. Н̶а̶д̶е̶е̶м̶с̶я̶,̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶т̶е̶п̶е̶р̶ь̶ ̶м̶а̶л̶в̶а̶р̶ь̶ ̶о̶к̶а̶ж̶е̶т̶с̶я̶ ̶и̶ ̶в̶ ̶а̶д̶р̶е̶с̶н̶о̶й̶ ̶с̶т̶р̶о̶к̶е
     

  • 1.25, Импортозаместитель за 300 (?), 23:28, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что они там, опять url на эмодзи заменили для безопасности?
     
  • 1.39, Kuromi (ok), 00:02, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Реализовано автоматическое исправление опечаток"

    А потом пользователь ищет "Vote for Trump", а ему дают результаты на "Vote for Biden".

    Подумаешь, опечатка!

     
  • 1.41, Расмус Лердорф (?), 00:26, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    главное чтобы youpon и xdiveos исправлял!
     

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