Google провёл работу по улучшению адресной строки в Chrome

смысл что-то вручную туда вводить? ты или ищешь в поисковике или подтягиваешь из истории, а для разработки есть специальные инструменты. адресная строка полезна только для визуального контроля что ты не на фишинговом сайте.

Перейти на соседнюю вкладку с нужной страницей доки намного проще, начав набирать один кейворд (тип, например), чем лениво прожимать ctrl+tab, вглядываясь, та ли это страница из доки, или же она про соседний тип, например И то же самое касается поиска решения любых проблем. Обычно гуглить проще и быстрее асинхронно, чем проверять каждое решение последовательно. Так накапливается гора вкладок. И когда очередной этап решения где-то там в фоне закончился, искать вкладку глазами... Ну, сомнительное удовольствие. Опять же, проще начать вбивать текст из заголовка/домена и одним нажатием на enter переключиться на неё назад

мышкой тыкнуть на вкладку тяжко, да? а если у тебя вкладок открыто больше 3-4 штук, то у тебя неправильно организован рабочий процесс. живи теперь с этим.

Набрать две буквы на клавиатуре намного проще, чем тянуться до мыши. А аноним, видимо, так и вовсе вместо асинхронной обработки информации, ходит по гуглу последовательно, а если копипаста решения из гугла отрабатывает больше минуты, он, наверное, настойчиво прожигает взглядом монитор вместо того, чтобы погуглить соседние топики по проблеме и сложить более цельную картинку в голове; либо аноним и вовсе не гуглит решения — всё сам знает (разве что не догадывается, что "знает" в очень узкой теме, из которой вылезать даже не думает); а задач, занимающих больше дня, вообще никогда в жизни не решал, раз у него вкладки не копятся

> мышкой тыкнуть на вкладку тяжко, да? а если у тебя вкладок открыто больше 3-4 штук, то у тебя неправильно организован рабочий процесс. живи теперь с этим. Как там у яблофанбоев с 4 айфоном было (который терял сигнал, если левый нижний угол касался кожи) - "вы неправильно держите телефон!"?

> смысл что-то вручную туда вводить? ты или ищешь в поисковике или подтягиваешь Подделка не умеет в слепой набор. > из истории, а для разработки есть специальные инструменты. адресная строка полезна

> только для визуального контроля что ты не на фишинговом сайте. тебе она вообще бесполезна. Сам с собой уже базаришь шыз.

> смысл что-то вручную туда вводить? Например, если я в имени хоста поставлю по ошибке запятую вместо точки, я хочу получить сообщение об ошибке dns, а не страницу выдачи гугла. А если у меня есть mysrv.local, я хочу, чтобы броузер открывал именно mysrv.local, а не лез в гугл искать что такое mysrv.local.

Я, вроде, пользоваться умею. И регулярно из адресной строки перехожу по закладкам, вкладкам и недавней истории. Начать печатать домен или заголовок намного быстрее, чем глазами искать нужную закладку и кликать по ней И прочитав эту новость, я, если честно, оказался в шоке. Серьёзно, настолько необходимой фичи, без которой я плохо уже представляю использование браузера... в хроме её просто... не было? Звучит как плохой анекдот А что касается автоисправления... Ну, если оно будет исправлять технические термины так же активно как гуглопоиск это делает... Соболезную технически продвинутым пользователям, да

> Я, вроде, пользоваться умею. а подделка не умеет - пользоваться клавиатурой. Ему надо отпускать свою верную мышь и по буковкам что-то там одним пальчиком набирать. Оне так не любят. К сожалению, у меня для тебя хреновая новость - разработчики хромонога точно такие же. И да, оно будет исправлять то что ты набираешь. В результате ты даже не заметишь что попал не туда (побочная сторона быстропечати)

> З.Ы. мож я тупой, но я тут по телефону так и не смог человеком зайти на ИП домашнего роутера. У него всё статья по настройке вылезали... в роутер входят не по IP а по имени-адресу my.keenetic.net

tplinkwifi.net

dlinkrouter.local

...

у меня на ноте и телефоне днс гвоздями прибит, и рулесы где какие домены резолвить настроены, и мне надо это все отключить, чтобы вспомнить или загуглить как этот всратый длинк себя именует или "ip r" глянуть и скопипастить адрес шлюза

У меня вот роутер D-Link, по адресу "dlinkrouter.local" выдаёт "Не удается получить доступ к сайту. Проверьте, нет ли опечаток в имени хоста dlinkrouter.local". Да и на самом роутере нигде нет упоминаний такого сайта, равно как и в инструкции. Зато есть адрес "192.168.0.1", по которому и открывается интерфейс роутера

Угу.

> смог человеком зайти на ИП домашнего роутера. У него всё статья потому что угль таки победил и ты не догадываешься чем url отличается от поискового запроса. Достаточно было скрыть от тебя его отображение. Хинт - если бы ты набирал url, а не по привычке надеялся что хром "Сам догадается" - у тебя бы все получилось (это отключает автопоиск). Но он теперь умнее тебя и правильно догадался что тебе надо бы сперва почитать статейку для чайников (наверное в ней где-нибудь и урл был. может даже с твоим ip - он ведь, 192.168.0.1 )