Google провёл работу по улучшению адресной строки в Chrome

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|2.2, Аноним (2), 22:13, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На пользу.
p.s.:
Планка Crucial 8гб 3200 стоит 2тыс. рублей.
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|3.50, Аноним (50), 01:49, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чувак, если у тебя нет 2к рублей, то ты либо нищ*брод, либо школьник. Поэтому либо на работу устройся, либо попроси у мамы денег на завтрак - и купи анону выше грёбаную планку памяти вместо того, чтобы что-то там скулить себе в воротник. Докажи делом, что отвечаешь за слова, а не просто разбрасывайся по сторонам советами, которых от тебя не просят.
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|2.42, Аноним (42), 00:52, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надеваешь кеды, спускаешься в пятерочку, берешь хлеб. Выходишь из пятерочки, заходишь в соседний цифровой магаз и хватаешь оперативочку. Поднимаешься к себе, хлеб -- на стол на кухню, оперативочку -- в комп. Да, это так просто. На все про все -- минут 15.
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|3.48, Аноним (50), 01:37, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> заходишь в соседний цифровой магаз и хватаешь оперативочку. Поднимаешься к себе
Вы предлагаете воровать, лишь бы индусам из гугла не включать голову и не оптимизировать софт? Ну, такое себе.
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|5.51, Аноним (50), 01:54, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вы ещё и по квартире ходите в уличной обуви? Ну теперь понятна ваша любовь к тем, кто предпочитает гадить в оперативную память вместо того, чтоб потратить два часа на оптимизацию.
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|4.52, Аноним (50), 02:02, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем, что выпускается людьми, к которым абсолютно нет доверия. Завтра этот сертификат окажется на стороне, послезавтра им подпишут поддельный vk.com/yandex.ru , а на следующий день вместо реального vk.com вы зайдёте на подменённый случайными людьми, а ваш браузер даже не покашляет с намёком на подлинность этого сайта. Но конечно после того как всё всплывёт, виновника оштрафуют на 60к руб и оставят всё как есть.
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|1.4, kirby (?), 22:25, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А зачем? Большинство уже не умеют пользоваться адресной строкой - они в поисковике пишут. Причём они вообще не видят разницы - есть строка для ввода, я в неё пишу, а браузер там сам додумает. А тем, кто умеет ею пользоваться, это будет только мешать.
З.Ы. мож я тупой, но я тут по телефону так и не смог человеком зайти на ИП домашнего роутера. У него всё статья по настройке вылезали...
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|2.6, пох. (?), 22:40, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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смысл что-то вручную туда вводить? ты или ищешь в поисковике или подтягиваешь из истории, а для разработки есть специальные инструменты. адресная строка полезна только для визуального контроля что ты не на фишинговом сайте.
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|3.10, oficsu (ok), 22:50, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Перейти на соседнюю вкладку с нужной страницей доки намного проще, начав набирать один кейворд (тип, например), чем лениво прожимать ctrl+tab, вглядываясь, та ли это страница из доки, или же она про соседний тип, например
И то же самое касается поиска решения любых проблем. Обычно гуглить проще и быстрее асинхронно, чем проверять каждое решение последовательно. Так накапливается гора вкладок. И когда очередной этап решения где-то там в фоне закончился, искать вкладку глазами... Ну, сомнительное удовольствие. Опять же, проще начать вбивать текст из заголовка/домена и одним нажатием на enter переключиться на неё назад
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|4.12, Аноним (12), 22:54, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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мышкой тыкнуть на вкладку тяжко, да? а если у тебя вкладок открыто больше 3-4 штук, то у тебя неправильно организован рабочий процесс. живи теперь с этим.
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|5.18, oficsu (ok), 23:02, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Набрать две буквы на клавиатуре намного проще, чем тянуться до мыши. А аноним, видимо, так и вовсе вместо асинхронной обработки информации, ходит по гуглу последовательно, а если копипаста решения из гугла отрабатывает больше минуты, он, наверное, настойчиво прожигает взглядом монитор вместо того, чтобы погуглить соседние топики по проблеме и сложить более цельную картинку в голове; либо аноним и вовсе не гуглит решения — всё сам знает (разве что не догадывается, что "знает" в очень узкой теме, из которой вылезать даже не думает); а задач, занимающих больше дня, вообще никогда в жизни не решал, раз у него вкладки не копятся
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|5.19, Аноним (19), 23:06, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> мышкой тыкнуть на вкладку тяжко, да? а если у тебя вкладок открыто больше 3-4 штук, то у тебя неправильно организован рабочий процесс. живи теперь с этим.
Как там у яблофанбоев с 4 айфоном было (который терял сигнал, если левый нижний угол касался кожи) - "вы неправильно держите телефон!"?
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|3.37, пох. (?), 23:52, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> смысл что-то вручную туда вводить? ты или ищешь в поисковике или подтягиваешь
Подделка не умеет в слепой набор.
> из истории, а для разработки есть специальные инструменты. адресная строка полезна
> только для визуального контроля что ты не на фишинговом сайте.
тебе она вообще бесполезна.
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|3.46, YetAnotherOnanym (ok), 01:27, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> смысл что-то вручную туда вводить?
Например, если я в имени хоста поставлю по ошибке запятую вместо точки, я хочу получить сообщение об ошибке dns, а не страницу выдачи гугла. А если у меня есть mysrv.local, я хочу, чтобы броузер открывал именно mysrv.local, а не лез в гугл искать что такое mysrv.local.
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|2.7, oficsu (ok), 22:45, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я, вроде, пользоваться умею. И регулярно из адресной строки перехожу по закладкам, вкладкам и недавней истории. Начать печатать домен или заголовок намного быстрее, чем глазами искать нужную закладку и кликать по ней
И прочитав эту новость, я, если честно, оказался в шоке. Серьёзно, настолько необходимой фичи, без которой я плохо уже представляю использование браузера... в хроме её просто... не было? Звучит как плохой анекдот
А что касается автоисправления... Ну, если оно будет исправлять технические термины так же активно как гуглопоиск это делает... Соболезную технически продвинутым пользователям, да
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|3.38, пох. (?), 23:54, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я, вроде, пользоваться умею.
а подделка не умеет - пользоваться клавиатурой. Ему надо отпускать свою верную мышь и по буковкам что-то там одним пальчиком набирать. Оне так не любят.
К сожалению, у меня для тебя хреновая новость - разработчики хромонога точно такие же.
И да, оно будет исправлять то что ты набираешь. В результате ты даже не заметишь что попал не туда (побочная сторона быстропечати)
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|2.20, Атон (?), 23:10, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> З.Ы. мож я тупой, но я тут по телефону так и не смог человеком зайти на ИП домашнего роутера. У него всё статья по настройке вылезали...
в роутер входят не по IP а по имени-адресу
my.keenetic.net
tplinkwifi.net
dlinkrouter.local
...
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|3.28, по (?), 23:32, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у меня на ноте и телефоне днс гвоздями прибит, и рулесы где какие домены резолвить настроены, и мне надо это все отключить, чтобы вспомнить или загуглить как этот всратый длинк себя именует
или "ip r" глянуть и скопипастить адрес шлюза
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|3.40, SilverCutePony (ok), 00:26, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня вот роутер D-Link, по адресу "dlinkrouter.local" выдаёт "Не удается получить доступ к сайту. Проверьте, нет ли опечаток в имени хоста dlinkrouter.local". Да и на самом роутере нигде нет упоминаний такого сайта, равно как и в инструкции. Зато есть адрес "192.168.0.1", по которому и открывается интерфейс роутера
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|2.36, пох. (?), 23:51, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> З.Ы. мож я тупой, но я тут по телефону так и не
Угу.
> смог человеком зайти на ИП домашнего роутера. У него всё статья
потому что угль таки победил и ты не догадываешься чем url отличается от поискового запроса. Достаточно было скрыть от тебя его отображение.
Хинт - если бы ты набирал url, а не по привычке надеялся что хром "Сам догадается" - у тебя бы все получилось (это отключает автопоиск). Но он теперь умнее тебя и правильно догадался что тебе надо бы сперва почитать статейку для чайников (наверное в ней где-нибудь и урл был. может даже с твоим ip - он ведь, 192.168.0.1 )
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|1.5, Аноним (5), 22:27, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вводишь одно, нажимаешь ентер, а он умный такой, уже дополнил. Вводишь заново. И снова он дополняет, и приходится стирать дополнение.
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|2.30, по (?), 23:35, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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о да детка, все как я люблю, пишешь 172.16.31.1, а он подставляет 172.16.31.12 и ты думаешь что это за дичь
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|1.8, Аноним (8), 22:46, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Реализован вывод рекомендаций популярных сайтов, даже если пользователь ранее не посещал их или допустил ошибку при вводе URL." О, реклама от Гугла теперь и в адресной строке. Теперь и с банановым вкусом.
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|2.11, oficsu (ok), 22:53, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они там в топ-1 рекламы совсем недавно поставили с малварь, мимикрирующую под KeePass. Н̶а̶д̶е̶е̶м̶с̶я̶,̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶т̶е̶п̶е̶р̶ь̶ ̶м̶а̶л̶в̶а̶р̶ь̶ ̶о̶к̶а̶ж̶е̶т̶с̶я̶ ̶и̶ ̶в̶ ̶а̶д̶р̶е̶с̶н̶о̶й̶ ̶с̶т̶р̶о̶к̶е
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|1.39, Kuromi (ok), 00:02, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Реализовано автоматическое исправление опечаток"
А потом пользователь ищет "Vote for Trump", а ему дают результаты на "Vote for Biden".
Подумаешь, опечатка!
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