Выпуск Wine 8.15 и Wine staging 8.15

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.15. С момента выпуска версии 8.14 было закрыто 19 отчётов об ошибках и внесено 229 изменений. Наиболее важные изменения: Добавлен обработчик вывода на печать (Print Processor) для печати голого текста.

В движке MSHTML реализована поддержка механизма сборки мусора "Cycle Collection".

В WoW64, прослойке для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows, реализована поддержка межпроцессных уведомлений.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Softerra LDAP Browser, notepad.exe, Respondus LockDown Browser.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: TrackMania Nations Forever, Chessbase 11, Forza Horizon 4, The Legend of Sisyphus, Colin McRae Rally 2.0, Ultimate Spider-Man, Robot Battle 1.4. Для включения в кодовую базу Wine передан очередной набор изменений, нацеленных на реализацию возможности использования Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11. В драйвер winewayland.drv добавлена поддержка обработки событий wl_pointer, необходимых для взаимодействия с приложением при помощи мыши, а также реализована возможность обновления изображения курсора, используя растровое изображение курсора из Windows. Дополнительно можно упомянуть формирование выпуска проекта Wine Staging 8.15, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 496 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 8.15. Обновлены патчи vkd3d-latest, user32-rawinput-mouse и mshtml-TranslateAccelerator. Кроме того, состоялся выпуск проекта GE-Proton 8-14, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. В версии Proton GE 8-14 перенесены изменения из свежих кодовых баз Wine, gstreamer (1.22.5), dav1d (1.2.1), dxvk, vkd3d, vkd3d-proton (из Git), lsteamclient, winemono и proton. Добавлены исправления для решения проблем в играх: Star Trek Online и Atelier Ryza. Удалены потерявшие актуальность исправления для игр Monster Hunter Rise, Horizon Zero Dawn, Mass Effect: LE и Madia Definitive Edition.