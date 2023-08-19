Выпуск Wine 8.14

2.16 , Аноним ( 16 ), 10:19, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не проще.

Но в зависимости от целей, конечно.

Иногда проще и (о, ужас) винду поставить.

2.24 , Аноним ( 24 ), 10:36, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не на виртуалку, а в дуалбут. Держу там сворованную винду с торрентов. Работает хорошо. Главное не пускать винду в сеть -- то есть играть в одиночные игры без pay-to-win.

3.26 , Аноним ( 14 ), 11:01, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А это удобно?

Мне было бы лениво ради того чтобы поиграть пол-часика перегружать на другую систему.

Ну и из-под винды открывать почту, вводить пароли тоже не очень.

+ насколько я понимаю в дуалбуте винда будет видеть линуксовые диски (не факт что читать, но попортить сможет) А в виртуалке - просто удалил сетевой адаптер и пусть винда долбится телеметрией об стенку)

4.27 , Аноним ( 24 ), 11:11, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А это удобно? Лично мне -- да. Необходимость перезагрузки заставляет не играть, а заниматься чем-то другим полезным. Но по выходным я один член перезагружаюсь, чтоб накатить новое ядро из обновления. А раз уж нужно перезагрузиться, то по пути заскакиваю в вантуз поиграть.

4.29 , Name007 ( ? ), 11:56, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > (не факт что читать, но попортить сможет) Читать и писать без проблем.

3.28 , Name007 ( ? ), 11:55, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Держу там сворованную винду с торрентов. Работает хорошо. Главное не пускать винду в сеть Главное помнить что вендовые руткиты и битлокеры отлично работают с линаксовыми разделами. Т-сс, никому не говори.

4.31 , Аноним ( 31 ), 12:51, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не монтируй их к виртуалке.

3.46 , Аноним ( 45 ), 17:12, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Не дуалбут, а отдельную физическую машину.

3.49 , Аноним ( 47 ), 17:19, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем воровать Винду? Ее теперь просто можно не активировать и она будет работать, единственное ограничение не будет доступна кастомизация, все остальное работает.

4.51 , Аноним ( 51 ), 18:16, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ее теперь просто можно не активировать можно, но с точки зрения закона отличия будут только в том добавят тебе к статье 146 УК РФ еще статью 273 УК РФ или нет...

5.55 , Аноним ( 55 ), 20:54, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1. Ст. 273 УК РФ тут неприменима. В правовом государстве.

2. В неправовом государстве навешают все статьи, которые есть заказ навешать. Нет основания не доверять полномочному представителю Суверена.

6.69 , Аноним ( 51 ), 23:26, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать ее применяют для кряков и кейгенов и разные KMS-активаторы могут также под нее ... 2.41 , Ryzen ( ? ), 15:08, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проще Линукс в WSL поставить и пользоваться виндой, а не страдать под линуксней)

3.42 , Аноним ( 42 ), 15:55, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Уж нет, лучше менее безопасную ОС держать в виртуалке под более безопасной. Как первый Аноним предлагает.

4.53 , Аноним ( - ), 20:28, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Винда из под виртуалки будет делать скриншоты Рабочего Стола и отправлять их на свои сервера. Самое лучшее это вообще не использовать OS Windows.

