Выпуск Wine 8.14

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|1.1, Аноним (1), 08:09, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Пошла жара!) На первых этапах ухода от Windows спасала, а сейчас вообще красота) Успехов проекту!)
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|2.67, penetrator (?), 23:19, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Wine и сейчас с трудом спасает, затыкает очень много дыр, но не все. Нативный софт тоже много что решает. Но не все. До сих не нашел вменяемого аудио плеера, который может автоматический в плейлист добавлять файлы с похожими именами - Name1.mkv, Name2.mkv, Name3.mkv
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|1.4, Аноним (4), 09:16, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В утилите WineDump реализована возможность создания дампов файлов реестра Windows NT (REGF).
ЩИТО?!
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|2.14, Аноним (14), 10:15, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А, всякие особенные любят собирать баги и креши при каждом обновлении что софта, что вайна.
Такое вот специфическое увлечение. Но не будем их осуждать)
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|2.33, user90 (?), 13:10, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну некие небинарные) Не сказать, что геи, и не проститутки вроде.. "народ" йопта!
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|2.36, danonimous (?), 13:30, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Запускаю Digital Camera Utility от Pentax, которая идёт в комплекте к фотоаппарату на компакт-диске - проявлять цифровые негативы DNG в JPEG.
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|4.60, danonimous (?), 22:22, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В этой программе получаешь фирменные цвета и шумоподавление как задумал производитель фотоаппарата, и с минимальными телодвижениями. В Darktable/Rawtherapee даже экспозицию изначально не так показывает - много всего надо корректировать, долго возиться с каждым кадром. Наверно, можно всё настроить и сделать какой-то профиль под свою камеру, но пока не осилил.
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|2.40, Аноним (40), 14:38, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Что Wine, что ReactOS - бесполезнейшие изобретения человечества.
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|3.44, Marximizer (ok), 16:41, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как там в параллельной реальности, где под линукс создали аналоги вообще для любого полезного софта?
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|3.63, Аноним (63), 22:34, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то и само человечество не сказать что особо нужно кому )
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|3.58, Аноним (58), 21:32, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще забавно что RouterOS на основе Linux закрыта и Winbox для её настройки существует только под Windows.
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|2.45, Аноним (45), 17:11, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для проверки работоспособности виндовых сборок моей программы. Для запуска виндовых программ, кроссплатформенные и свободные аналоги которых нужны.
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|2.52, Аноним (52), 19:26, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня под wine несколько лет работала программа сбора данных со старого оборудования, само оборудование и сама программа давно никем не поддерживаются. Данные потом скриптами обрабатывались на linux-сервере, было просто и удобно.
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|3.12, soarin (ok), 10:13, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, да, версии Windows тоже растут.
Когда-то это была Vista и всё…
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|3.38, Аноним (3), 14:30, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ничто так не приближает вендеендец (цензура? серьёзно???), как сама винда, со своими офигительными принудительными обновлениями косяков и граблей
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|3.65, Аноним (63), 22:38, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В 11-й архиваторы появились. Теперь везде кириллица будет с привкусом )
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|1.11, Аноним (11), 10:10, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Невероятно бесполезное изобретение, проще на виртуалку поставить виндовс
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|2.16, Аноним (16), 10:19, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не проще.
Но в зависимости от целей, конечно.
Иногда проще и (о, ужас) винду поставить.
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|2.24, Аноним (24), 10:36, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не на виртуалку, а в дуалбут. Держу там сворованную винду с торрентов. Работает хорошо. Главное не пускать винду в сеть -- то есть играть в одиночные игры без pay-to-win.
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|3.26, Аноним (14), 11:01, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А это удобно?
Мне было бы лениво ради того чтобы поиграть пол-часика перегружать на другую систему.
Ну и из-под винды открывать почту, вводить пароли тоже не очень.
+ насколько я понимаю в дуалбуте винда будет видеть линуксовые диски (не факт что читать, но попортить сможет)
А в виртуалке - просто удалил сетевой адаптер и пусть винда долбится телеметрией об стенку)
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|4.27, Аноним (24), 11:11, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А это удобно?
Лично мне -- да. Необходимость перезагрузки заставляет не играть, а заниматься чем-то другим полезным. Но по выходным я один член перезагружаюсь, чтоб накатить новое ядро из обновления. А раз уж нужно перезагрузиться, то по пути заскакиваю в вантуз поиграть.
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|4.29, Name007 (?), 11:56, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> (не факт что читать, но попортить сможет)
Читать и писать без проблем.
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|3.28, Name007 (?), 11:55, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Держу там сворованную винду с торрентов. Работает хорошо. Главное не пускать винду в сеть
Главное помнить что вендовые руткиты и битлокеры отлично работают с линаксовыми разделами. Т-сс, никому не говори.
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|3.49, Аноним (47), 17:19, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем воровать Винду? Ее теперь просто можно не активировать и она будет работать, единственное ограничение не будет доступна кастомизация, все остальное работает.
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|4.51, Аноним (51), 18:16, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ее теперь просто можно не активировать
можно, но с точки зрения закона отличия будут только в том добавят тебе к статье 146 УК РФ еще статью 273 УК РФ или нет...
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|5.55, Аноним (55), 20:54, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Ст. 273 УК РФ тут неприменима. В правовом государстве.
2. В неправовом государстве навешают все статьи, которые есть заказ навешать. Нет основания не доверять полномочному представителю Суверена.
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|6.69, Аноним (51), 23:26, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ее применяют для кряков и кейгенов и разные KMS-активаторы могут также под нее ... большой текст свёрнут, показать
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|2.41, Ryzen (?), 15:08, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проще Линукс в WSL поставить и пользоваться виндой, а не страдать под линуксней)
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|3.42, Аноним (42), 15:55, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уж нет, лучше менее безопасную ОС держать в виртуалке под более безопасной. Как первый Аноним предлагает.
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|4.53, Аноним (-), 20:28, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Винда из под виртуалки будет делать скриншоты Рабочего Стола и отправлять их на свои сервера. Самое лучшее это вообще не использовать OS Windows.
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|1.13, Аноним (14), 10:13, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Закрыты отчёты об ошибках ... Notepad++
Офигеть... В винище даже notepad++ умудрился глючить...
Причем не просто, а крешился! "#55152 Crash in Notepad++"
Мдэ...
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|2.15, Аноним (15), 10:18, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Нпп -- это кривая бесполезная программа с троянами, у неё нет пользователей помимо домохозяек. Так что не удивительно.
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|4.23, Аноним (15), 10:34, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, кривая, а я что сказал? Видимо, не особо и горело исправлять. Исправили, и хорошо. Есть более насущные проблемы, например, видеовставки в играх.
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|3.66, Аноним (63), 22:44, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Домохозяйки про него и не подозревают. Что "програмист" знакомый или не очень насрал, то и есть.
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|1.30, Аноним (31), 12:49, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Солидворкс не пашет, фьюжн 360 не работает. Когда заработают тогда и выпускайте новость.
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|3.57, Аноним (57), 21:23, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> т-флекс и компас работают, так что не надо тут ;)
Можете поделиться опытом запуска т-флекс под wine?
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|1.35, Аноним (35), 13:24, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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У меня Foobar на новых версиях крашится, остаюсь на wine 5.0, многое ПО более стабильно работает. В новых версиях поломали компоненты оболочки Windows: ShellTreeView, ShellListView.
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