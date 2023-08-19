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Выпуск Wine 8.14

19.08.2023 08:00

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.14. С момента выпуска версии 8.13 было закрыто 30 отчётов об ошибках и внесено 475 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • На платформе macOS для поддержки смарткарт задействован фреймворк PCSC (Personal Computer/Smart Card Resource Manager).
  • В утилите WineDump реализована возможность создания дампов файлов реестра Windows NT (REGF).
  • В WoW64, прослойке для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows, устранены проблемы с механизмом передачи сообщений окнам (Window Messages).
  • В библиотеке gdiplus добавлена возможность преобразования индексированных пиксельных форматов с 1, 4 и 8 битами на канал.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Greenshot, Notepad++, Yuzu, Steam.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Civilization 6, DiRT 2, The Settlers II: 10th Anniversary, Freelancer, Spider-Man: Shattered Dimensions, Warframe.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 8.13 и пакета для запуска Windows-игр Proton 8.0-3
  3. OpenNews: Релиз CrossOver 23.0 для Linux, Chrome OS и macOS
  4. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
  5. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.9, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск D8VK, реализации Direct3D 8 поверх Vulkan
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59628-wine
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (63) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:09, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Пошла жара!) На первых этапах ухода от Windows спасала, а сейчас вообще красота) Успехов проекту!)
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:17, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    Держи нас в курсе.
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:32, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Первый раз?
     
  • 2.67, penetrator (?), 23:19, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wine и сейчас с трудом спасает, затыкает очень много дыр, но не все. Нативный софт тоже много что решает. Но не все. До сих не нашел вменяемого аудио плеера, который может автоматический в плейлист добавлять файлы с похожими именами - Name1.mkv, Name2.mkv, Name3.mkv
     
     
  • 3.68, penetrator (?), 23:20, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пардон видеоплеера*
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:16, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В утилите WineDump реализована возможность создания дампов файлов реестра Windows NT (REGF).

    ЩИТО?!

     
     
  • 2.18, Аноним (-), 10:21, 19/08/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:29, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто для чего юзает? Если исключить игры.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:15, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А, всякие особенные любят собирать баги и креши при каждом обновлении что софта, что вайна.
    Такое вот специфическое увлечение. Но не будем их осуждать)
     
  • 2.32, Евгений (??), 12:58, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    например для запуска TortoiseSVN
     
  • 2.33, user90 (?), 13:10, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну некие небинарные) Не сказать, что геи, и не проститутки вроде.. "народ" йопта!
     
  • 2.36, danonimous (?), 13:30, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Запускаю Digital Camera Utility от Pentax, которая идёт в комплекте к фотоаппарату на компакт-диске - проявлять цифровые негативы DNG в JPEG.
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 17:15, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под Линукс есть нативные программы для этого.
     
     
  • 4.60, danonimous (?), 22:22, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этой программе получаешь фирменные цвета и шумоподавление как задумал производитель фотоаппарата, и с минимальными телодвижениями. В Darktable/Rawtherapee даже экспозицию изначально не так показывает - много всего надо корректировать, долго возиться с каждым кадром. Наверно, можно всё настроить и сделать какой-то профиль под свою камеру, но пока не осилил.
     
  • 3.59, sidphj (?), 22:11, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DarkTable в помощь
     
     
  • 4.61, danonimous (?), 22:26, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока не осилил, хотя пытался...
     
  • 2.40, Аноним (40), 14:38, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Что Wine, что ReactOS - бесполезнейшие изобретения человечества.
     
     
  • 3.44, Marximizer (ok), 16:41, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как там в параллельной реальности, где под линукс создали аналоги вообще для любого полезного софта?
     
  • 3.63, Аноним (63), 22:34, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то и само человечество не сказать что особо нужно кому )
     
  • 2.43, Aller2TeaM (ok), 16:07, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Winbox
     
     
  • 3.58, Аноним (58), 21:32, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще забавно что RouterOS на основе Linux закрыта и Winbox для её настройки существует только под Windows.
     
  • 2.45, Аноним (45), 17:11, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для проверки работоспособности виндовых сборок моей программы. Для запуска виндовых программ, кроссплатформенные и свободные аналоги которых нужны.
     
  • 2.52, Аноним (52), 19:26, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня под wine несколько лет работала программа сбора данных со старого оборудования, само оборудование и сама программа давно никем не поддерживаются. Данные потом скриптами обрабатывались на linux-сервере, было просто и удобно.
     
  • 2.56, Арчи (?), 21:17, 19/08/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.64, Аноним (63), 22:36, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    WinMerge
     

  • 1.6, Уася (?), 09:30, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Виндекап близок
     
     
  • 2.7, Типичный стажер питонист (?), 09:33, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это говорят ещё со времён зачатия этого сайта
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:40, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже, начиная с 11 венды.
     
     
  • 3.12, soarin (ok), 10:13, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, да, версии Windows тоже растут.
    Когда-то это была Vista и всё…
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 10:38, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *когда-то это была windows me
     
  • 3.38, Аноним (3), 14:30, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничто так не приближает вендеендец (цензура? серьёзно???), как сама винда, со своими офигительными принудительными обновлениями косяков и граблей
     
  • 3.54, Аноним (54), 20:50, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С 10й, когда телеметрию всунули.
     
  • 3.65, Аноним (63), 22:38, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 11-й архиваторы появились. Теперь везде кириллица будет с привкусом )
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:10, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Невероятно бесполезное изобретение, проще на виртуалку поставить виндовс
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:19, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не проще.
    Но в зависимости от целей, конечно.
    Иногда проще и (о, ужас) винду поставить.
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:36, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не на виртуалку, а в дуалбут. Держу там сворованную винду с торрентов. Работает хорошо. Главное не пускать винду в сеть -- то есть играть в одиночные игры без pay-to-win.
     
     
  • 3.26, Аноним (14), 11:01, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А это удобно?
    Мне было бы лениво ради того чтобы поиграть пол-часика перегружать на другую систему.
    Ну и из-под винды открывать почту, вводить пароли тоже не очень.
    + насколько я понимаю в дуалбуте винда будет видеть линуксовые диски (не факт что читать, но попортить сможет)

    А в виртуалке - просто удалил сетевой адаптер и пусть винда долбится телеметрией об стенку)

     
     
  • 4.27, Аноним (24), 11:11, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А это удобно?

    Лично мне -- да. Необходимость перезагрузки заставляет не играть, а заниматься чем-то другим полезным. Но по выходным я один член перезагружаюсь, чтоб накатить новое ядро из обновления. А раз уж нужно перезагрузиться, то по пути заскакиваю в вантуз поиграть.

     
  • 4.29, Name007 (?), 11:56, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > (не факт что читать, но попортить сможет)

    Читать и писать без проблем.

     
  • 3.28, Name007 (?), 11:55, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Держу там сворованную винду с торрентов. Работает хорошо. Главное не пускать винду в сеть

    Главное помнить что вендовые руткиты и битлокеры отлично работают с линаксовыми разделами. Т-сс, никому не говори.

     
     
  • 4.31, Аноним (31), 12:51, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не монтируй их к виртуалке.
     
  • 3.46, Аноним (45), 17:12, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не дуалбут, а отдельную физическую машину.
     
  • 3.49, Аноним (47), 17:19, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем воровать Винду? Ее теперь просто можно не активировать и она будет работать, единственное ограничение не будет доступна кастомизация, все остальное работает.
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 18:16, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ее теперь просто можно не активировать

    можно, но с точки зрения закона отличия будут только в том добавят тебе к статье 146 УК РФ еще статью 273 УК РФ или нет...

     
     
  • 5.55, Аноним (55), 20:54, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Ст. 273 УК РФ тут неприменима. В правовом государстве.
    2. В неправовом государстве навешают все статьи, которые есть заказ навешать. Нет основания не доверять полномочному представителю Суверена.
     
     
  • 6.69, Аноним (51), 23:26, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ее применяют для кряков и кейгенов и разные KMS-активаторы могут также под нее ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.41, Ryzen (?), 15:08, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проще Линукс в WSL поставить и пользоваться виндой, а не страдать под линуксней)
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 15:55, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уж нет, лучше менее безопасную ОС держать в виртуалке под более безопасной. Как первый Аноним предлагает.
     
     
  • 4.53, Аноним (-), 20:28, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Винда из под виртуалки будет делать скриншоты Рабочего Стола и отправлять их на свои сервера. Самое лучшее это вообще не использовать OS Windows.
     

  • 1.13, Аноним (14), 10:13, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Закрыты отчёты об ошибках ... Notepad++

    Офигеть... В винище даже notepad++ умудрился глючить...
    Причем не просто, а крешился! "#55152 Crash in Notepad++"
    Мдэ...

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:18, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нпп -- это кривая бесполезная программа с троянами, у неё нет пользователей помимо домохозяек. Так что не удивительно.
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 10:23, 19/08/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 4.22, Аноним (15), 10:31, 19/08/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 5.48, Аноним (48), 17:17, 19/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.21, Аноним (14), 10:24, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, да, кривая, бесполезная, трояны, бла-бла-бла)))

    Вот только исправляли именно в вайне, потому что в этом багонутом поделии не было вообще реализована поддержка нужного message packing
    https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=55152
    https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/merge_requests/3388

     
     
  • 4.23, Аноним (15), 10:34, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, кривая, а я что сказал? Видимо, не особо и горело исправлять. Исправили, и хорошо. Есть более насущные проблемы, например, видеовставки в играх.
     
  • 3.66, Аноним (63), 22:44, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Домохозяйки про него и не подозревают. Что "програмист" знакомый или не очень насрал, то и есть.
     
  • 2.20, Аноним (-), 10:23, 19/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (8)

  • 1.30, Аноним (31), 12:49, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Солидворкс не пашет, фьюжн 360 не работает. Когда заработают тогда и выпускайте новость.
     
     
  • 2.37, Аноним (51), 13:57, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    т-флекс и компас работают, так что не надо тут ;)
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 21:23, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > т-флекс и компас работают, так что не надо тут ;)

    Можете поделиться опытом запуска т-флекс под wine?

     

  • 1.34, Аноним (-), 13:18, 19/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.35, Аноним (35), 13:24, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У меня Foobar на новых версиях крашится, остаюсь на wine 5.0, многое ПО более стабильно работает. В новых версиях поломали компоненты оболочки Windows: ShellTreeView, ShellListView.
     

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