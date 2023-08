Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 13.4 и 13.5

1.1 , Аноним ( 1 ), 22:08, 15/08/2023 [ответить] + / – Libiconv это важно.

1.2 , Kuromi ( ok ), 22:09, 15/08/2023 [ответить] +4 + / – В общем минимум который были "обязаны". Спасибо и на том, но погоды не делает.

1.3 , Аноним ( 3 ), 22:13, 15/08/2023 [ответить] + / – Гнутый mach?

1.4 , Аноним ( 4 ), 22:18, 15/08/2023 [ответить] –1 + / – Но 300 баксов за аккаунт разработчика все-равно плоти каждый год (сотка для индивидуального пользования)

2.5 , Аноним ( 5 ), 22:32, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну да. А в чём проблема-то? У хобби-программистов есть хобби-линукс и ультрахобби-бсд. Если ты не можешь на своё хобби потратить сотку, нафиг ты сдался на яблочной платформе? Кодь в гну, там бесплатно.

2.6 , НяшМяш ( ok ), 22:37, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если до лимона баксов в год дохода и нужен просто аппстор, то и организация может использовать 99 долларов тариф. За 299 берут если нужно создавать приложения для внутренней дистрибуции без добавления устройств в аккаунт как тестовые - этим, например, пользуются всякие китайские альтернативные магазины приложений.



1.7 , Аноним ( 7 ), 22:39, 15/08/2023 [ответить] + / – А почему эппловское ядро не используется в альтернативных ОС?

2.8 , pfg21 ( ok ), 22:45, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну потому что это сферическое ядро в ваккуме. двигатель без колес, корпуса и торчащими во все стороны обрубками привязок к макоси.

чтобы его использовать вокруг него надо собрать операционку, что геморно и тупиково, так что вкладываться в эту химеру никто не заинтересован.

2.9 , Анониссимус ( ? ), 22:45, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем бы это понадобилось? Даже если предположить, что технически это ядро очень хорошо, даже в этом случае завязываться на это будет ненадёжно. Кто знает, какие козни в будущем Apple захочет устроить таким пользователям.