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Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 13.4 и 13.5

15.08.2023 21:57

Компания Apple опубликовала исходные тексты низкоуровневых системных компонентов операционной системы macOS 13.4 и 13.5 (Ventura), в которых используется свободное программное обеспечение, включая составные части Darwin и прочие компоненты, программы и библиотеки, не связанные с GUI. Всего опубликовано 174 пакета с исходными текстами.

Среди прочего доступен код ядра XNU, исходные тексты которого публикуются в виде срезов кода, связанных с очередным релизом macOS. XNU является частью открытого проекта Darwin и представляет собой гибридное ядро, сочетающее ядро Mach, компоненты от проекта FreeBSD и C++ API IOKit для написания драйверов.

В то же время опубликованы открытые компоненты, используемые в мобильной платформе iOS 16.5 и 16.6. Публикация включает два пакета - WebKit и libiconv.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/apple-oss-d...)
  2. OpenNews: Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 13.1
  3. OpenNews: В Linux-окружении для Apple M2 продемонстрирована работа KDE и GNOME с поддержкой GPU-ускорения
  4. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
  5. OpenNews: Проект Asahi переводит свой дистрибутив для ARM-чипов Apple на Fedora Linux
  6. OpenNews: Первый выпуск Lima, окружения для запуска Linux-приложений в macOS
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59603-macos
Ключевые слова: macos, darwin
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:08, 15/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Libiconv это важно.
     
  • 1.2, Kuromi (ok), 22:09, 15/08/2023 [ответить]  
    		• +4 +/
    В общем минимум который были "обязаны". Спасибо и на том, но погоды не делает.
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:13, 15/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Гнутый mach?
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:18, 15/08/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Но 300 баксов за аккаунт разработчика все-равно плоти каждый год (сотка для индивидуального пользования)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:32, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да. А в чём проблема-то? У хобби-программистов есть хобби-линукс и ультрахобби-бсд. Если ты не можешь на своё хобби потратить сотку, нафиг ты сдался на яблочной платформе? Кодь в гну, там бесплатно.
     
  • 2.6, НяшМяш (ok), 22:37, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если до лимона баксов в год дохода и нужен просто аппстор, то и организация может использовать 99 долларов тариф. За 299 берут если нужно создавать приложения для внутренней дистрибуции без добавления устройств в аккаунт как тестовые - этим, например, пользуются всякие китайские альтернативные магазины приложений.
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:39, 15/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    А почему эппловское ядро не используется в альтернативных ОС?
     
     
  • 2.8, pfg21 (ok), 22:45, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну потому что это сферическое ядро в ваккуме. двигатель без колес, корпуса и торчащими во все стороны обрубками привязок к макоси.    
    чтобы его использовать вокруг него надо собрать операционку, что геморно и тупиково, так что вкладываться в эту химеру никто не заинтересован.    
     
  • 2.9, Анониссимус (?), 22:45, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем бы это понадобилось? Даже если предположить, что технически это ядро очень хорошо, даже в этом случае завязываться на это будет ненадёжно. Кто знает, какие козни в будущем Apple захочет устроить таким пользователям.
     
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