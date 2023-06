Утилита pg_easy_replicate, упрощающая перенос БД между серверами PostgreSQL

2.6 , Аноним ( 6 ), 14:01, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Яблочники писали. Они больше ничего не умеют. Ты бы предпочёл, чтобы на swift?

3.7 , Аноним ( 9 ), 14:18, 21/06/2023 Mojo

3.8 , 1 ( ?? ), 14:20, 21/06/2023 На erlang. P.S. По мне так - пусть пишут, на чём умеют. А все эти вопли - "Если написано (не)на XXX - это говно" отношу просто к неумехам не могущих освоить больше одного ЯП.

4.10 , Аноним ( 6 ), 14:33, 21/06/2023 Дык проблема не в освоении, проблема в интеграции и сопровождении этой дряни (хотя осваивать раби ради какой-то сомнительной поделки это маловероятно).

5.12 , Пушок ( ? ), 14:38, 21/06/2023 Да ты бы не стал ничего сопровождать на любом языке, эксперт.

6.13 , Аноним ( 6 ), 14:44, 21/06/2023 Почему? К раби просто батарейки ещё более сомнительные, чем у перла. И если для перла часто нормально застрять на компонентах десятилетней давности и они продолжат работать (ничего серьёзного на нём не напишешь всё равно), то с раби это не так. Да и модель обновлений вызывает вопросов не меньше. И продукты на раби это адок ещё тот, а уж когда они устаревать начинают… Но главно тут, если раби у тебя нигде не используется, то притащить его -- это действительно огромная попоболь во всех отношениях.

7.19 , Аноним ( 19 ), 15:36, 21/06/2023 ruby /'ru:bi/

8.21 , Аноним ( 6 ), 16:00, 21/06/2023 Английский странный язык Чтобы хоть как-то обосновать произношение, надо знать ...
9.26 , Аноним ( 2 ), 17:09, 21/06/2023 Любой естественный язык странный При этом в искусственных языках типа эсперанто...
7.25 , Пушок ( ? ), 16:27, 21/06/2023 Ты написал такой хороший ответ, что мне стало неловко за свою бычку и захотелось извиниться.

4.23 , YetAnotherOnanym ( ok ), 16:12, 21/06/2023 Не, на эрланге можно наваять прокладку, у которой за спиной будет over9000 серверов, которые она сама обновляет, переносит, бэкапит, ресторит, запускает, перезапускает, аудитит, балансирует нагрузку и всё прочее, а клиент без лишних рефлексий коннектится к ней, как к обычному серверу.

3.16 , Аноним ( 5 ), 15:18, 21/06/2023 Go или Python, живые языки. Да на C хотя бы.

4.29 , beck ( ?? ), 18:10, 21/06/2023 Да, тоже не понимаю, зачем руби... Складывается ощущение, что это курсач или диплом какого-то студента.