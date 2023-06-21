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Утилита pg_easy_replicate, упрощающая перенос БД между серверами PostgreSQL

21.06.2023 13:20

Опубликована утилита pg_easy_replicate, позволяющая легко настроить логическую репликацию данных между двумя СУБД PostgreSQL. Утилита может оказаться полезной для минимизации времени простоя при переносе базы данных на другой сервер или переходе на новую значительную ветку PostgreSQL. Также pg_easy_replicate может применяться для упрощения проведения экспериментов и нагрузочных тестов с синхронизированной копией рабочей БД на другом сервере. Код проекта написан на языке Ruby и распространяется под лицензией MIT.

Pg_easy_replicate автоматизирует настройку репликации и поддерживает режим переключения серверов, при котором исходный сервер переводится в режим только для чтения после завершения репликации и полной синхронизации двух БД, что позволяет избежать потери данных и минимизировать время остановки приложений при выполнении таких работ как замена версий СУБД или замена серверов. Возможна выборочная репликация групп таблиц из одной БД на разные серверы. Надёжность утилиты проверена в рабочих системах сервиса Tines.

Тем же автором дополнительно развивается утилита pg-osc, предназначенная для изменения схемы рабочей БД с минимальным временем блокировки базы. При изменении схемы применяется подмена таблиц - отдельно создаётся "теневая таблица", повторяющая первичную таблицу, затем изменяется схема теневой таблицы, переносятся данные из первичной таблицы и заменяются имена таблиц. Производимые во время переноса изменения синхронизируются при помощи триггеров и дополнительной таблицы аудита.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59321-pg_easy_replicate
Ключевые слова: pg_easy_replicate, postgresql, replication
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  • 1.1, Аноним (1), 13:29, 21/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +5 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:47, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не знаю, сомнительно как-то. По сути это скрипты от васяна. Неужели в базовой поставке ничего нет? Как вообще такие проблемы решают взрослые корпоративные дяди?
     
     
  • 2.3, soarin (ok), 13:48, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покупают Postgres Pro
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:38, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    его покупают даже большие безумцы, чем любители ruby
     
  • 3.22, User (??), 16:09, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, не то, чтобы всегда помогало - т.е. добавить столбец в таблицу с константным значением - да, мгновенно, а вот при необходимости это значение на основании чего-то там посчитать да еще и какое ограничение наложить - уже костылить приходится - и хорошо когда dba эту необходимость понимает, хуже если dba нет, а разраб "моя ддл не знай, моя класса меняй, орм флувей генеряй при старте к база применяй, насяльнике! Мамой клянус, у меня в доскерах нормально сработало!"
     
  • 3.28, Аноним (28), 18:02, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в смысле пилят? зачем частной компании выкидывать деньги на это недоразумение?
     
  • 2.4, Алексей (??), 13:53, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pg_dump, pg_restore, pg_upgrade...
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:21, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если это прям сильно важно, то прям действительно корпоративные и прям сильно взрослые дяди не используют Постгрю, бывают сильно другие базы данных.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 15:06, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё как используют. Совместно (а не вместо) "сильно другими базами данных".
     
     
  • 4.17, Аноним (9), 15:19, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так им и перенос не нужен грохаешь и всё.
     
  • 2.24, User (??), 16:18, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык за счет архитектуры обычно - "большие"\неструктурированные\часто меняющиеся по структуре данные в NoSQL выносят, на входе какая-нибудь шина данных + ETL торчит, для доступа распределенный кэш какой - и в общем оно уже и не так больно становится. В теории. На практике вот такую же логику руками пердолят каженный раз как в первый раз ).
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:59, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Ruby

    С ума сошли что-ли, писать больше не на чем?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:01, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Яблочники писали. Они больше ничего не умеют. Ты бы предпочёл, чтобы на swift?
     
     
  • 3.7, Аноним (9), 14:18, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mojo
     
  • 3.8, 1 (??), 14:20, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На erlang.

    P.S. По мне так - пусть пишут, на чём умеют. А все эти вопли - "Если написано (не)на XXX - это говно" отношу просто к неумехам не могущих освоить больше одного ЯП.

     
     
  • 4.10, Аноним (6), 14:33, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык проблема не в освоении, проблема в интеграции и сопровождении этой дряни (хотя осваивать раби ради какой-то сомнительной поделки это маловероятно).
     
     
  • 5.12, Пушок (?), 14:38, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да ты бы не стал ничего сопровождать на любом языке, эксперт.
     
     
  • 6.13, Аноним (6), 14:44, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему? К раби просто батарейки ещё более сомнительные, чем у перла. И если для перла часто нормально застрять на компонентах десятилетней давности и они продолжат работать (ничего серьёзного на нём не напишешь всё равно), то с раби это не так. Да и модель обновлений вызывает вопросов не меньше. И продукты на раби это адок ещё тот, а уж когда они устаревать начинают… Но главно тут, если раби у тебя нигде не используется, то притащить его -- это действительно огромная попоболь во всех отношениях.
     
     
  • 7.19, Аноним (19), 15:36, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ruby /'ru:bi/
     
     
  • 8.21, Аноним (6), 16:00, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Английский странный язык Чтобы хоть как-то обосновать произношение, надо знать ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.26, Аноним (2), 17:09, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой естественный язык странный При этом в искусственных языках типа эсперанто... текст свёрнут, показать
     
  • 7.25, Пушок (?), 16:27, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты написал такой хороший ответ, что мне стало неловко за свою бычку и захотелось извиниться.
     
  • 4.23, YetAnotherOnanym (ok), 16:12, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, на эрланге можно наваять прокладку, у которой за спиной будет over9000 серверов, которые она сама обновляет, переносит, бэкапит, ресторит, запускает, перезапускает, аудитит, балансирует нагрузку и всё прочее, а клиент без лишних рефлексий коннектится к ней, как к обычному серверу.
     
  • 3.16, Аноним (5), 15:18, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Go или Python, живые языки. Да на C хотя бы.
     
     
  • 4.29, beck (??), 18:10, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, тоже не понимаю,  зачем руби...

    Складывается ощущение,  что это курсач или диплом какого-то студента.

     

  • 1.14, Аноним (14), 14:58, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    почему не на бейсике
     
     
  • 2.18, Аноним (9), 15:20, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ниасилил бейсик.
     

  • 1.27, Аноним (28), 18:00, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    костыли и велосипеды. нормальной ide до сих пор нет, а для mysql/mariadb нормальной ide уже нет. так и живём
     

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