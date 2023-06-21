Утилита pg_easy_replicate, упрощающая перенос БД между серверами PostgreSQL

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|1.2, Аноним (2), 13:47, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не знаю, сомнительно как-то. По сути это скрипты от васяна. Неужели в базовой поставке ничего нет? Как вообще такие проблемы решают взрослые корпоративные дяди?
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|3.22, User (??), 16:09, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, не то, чтобы всегда помогало - т.е. добавить столбец в таблицу с константным значением - да, мгновенно, а вот при необходимости это значение на основании чего-то там посчитать да еще и какое ограничение наложить - уже костылить приходится - и хорошо когда dba эту необходимость понимает, хуже если dba нет, а разраб "моя ддл не знай, моя класса меняй, орм флувей генеряй при старте к база применяй, насяльнике! Мамой клянус, у меня в доскерах нормально сработало!"
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|3.28, Аноним (28), 18:02, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в смысле пилят? зачем частной компании выкидывать деньги на это недоразумение?
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|2.9, Аноним (9), 14:21, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если это прям сильно важно, то прям действительно корпоративные и прям сильно взрослые дяди не используют Постгрю, бывают сильно другие базы данных.
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|3.15, Аноним (15), 15:06, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё как используют. Совместно (а не вместо) "сильно другими базами данных".
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|2.24, User (??), 16:18, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дык за счет архитектуры обычно - "большие"\неструктурированные\часто меняющиеся по структуре данные в NoSQL выносят, на входе какая-нибудь шина данных + ETL торчит, для доступа распределенный кэш какой - и в общем оно уже и не так больно становится. В теории. На практике вот такую же логику руками пердолят каженный раз как в первый раз ).
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|2.6, Аноним (6), 14:01, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Яблочники писали. Они больше ничего не умеют. Ты бы предпочёл, чтобы на swift?
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|3.8, 1 (??), 14:20, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На erlang.
P.S. По мне так - пусть пишут, на чём умеют. А все эти вопли - "Если написано (не)на XXX - это говно" отношу просто к неумехам не могущих освоить больше одного ЯП.
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|4.10, Аноним (6), 14:33, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дык проблема не в освоении, проблема в интеграции и сопровождении этой дряни (хотя осваивать раби ради какой-то сомнительной поделки это маловероятно).
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|5.12, Пушок (?), 14:38, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ты бы не стал ничего сопровождать на любом языке, эксперт.
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|6.13, Аноним (6), 14:44, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему? К раби просто батарейки ещё более сомнительные, чем у перла. И если для перла часто нормально застрять на компонентах десятилетней давности и они продолжат работать (ничего серьёзного на нём не напишешь всё равно), то с раби это не так. Да и модель обновлений вызывает вопросов не меньше. И продукты на раби это адок ещё тот, а уж когда они устаревать начинают… Но главно тут, если раби у тебя нигде не используется, то притащить его -- это действительно огромная попоболь во всех отношениях.
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|8.21, Аноним (6), 16:00, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Английский странный язык Чтобы хоть как-то обосновать произношение, надо знать ... текст свёрнут, показать
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|9.26, Аноним (2), 17:09, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Любой естественный язык странный При этом в искусственных языках типа эсперанто... текст свёрнут, показать
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|7.25, Пушок (?), 16:27, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты написал такой хороший ответ, что мне стало неловко за свою бычку и захотелось извиниться.
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|4.23, YetAnotherOnanym (ok), 16:12, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, на эрланге можно наваять прокладку, у которой за спиной будет over9000 серверов, которые она сама обновляет, переносит, бэкапит, ресторит, запускает, перезапускает, аудитит, балансирует нагрузку и всё прочее, а клиент без лишних рефлексий коннектится к ней, как к обычному серверу.
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|4.29, beck (??), 18:10, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, тоже не понимаю, зачем руби...
Складывается ощущение, что это курсач или диплом какого-то студента.
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|1.27, Аноним (28), 18:00, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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костыли и велосипеды. нормальной ide до сих пор нет, а для mysql/mariadb нормальной ide уже нет. так и живём
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