Релиз pgAdmin 4 7.0, интерфейса для управления СУБД PostgreSQL

Опубликован релиз графического интерфейса для управления СУБД PostgreSQL - pgAdmin 4 7.0. В своё время четвёртая серия pgAdmin была переписана с нуля на языках Python и Javascript с задействованием отдельных runtime-компонентов для рабочего стола, написанных на C++ (pgAdmin III поставлялся в виде обособленного графического приложений, написанного на C++ с использованием wxWidgets). Приложение построено в виде встраиваемого фреймворка, возможности которого могут быть расширены через подключение модулей, при помощи которых может быть обеспечена поддержка сторонних надстроек над PostgreSQL. Код поставляется под свободной лицензией PostgreSQL, напоминающей BSD и MIT. В новом выпуске: Реализовано автоматическое раскрытие формы редактирования при добавлении новой строки для первичного и внешнего ключей, а также ограничений UNIQUE и EXCLUDE.

В серверном режиме добавлена возможность монтирования совместного хранилища.

В настройках клавиатурных комбинаций добавлен вывод примечания для клавиш активации элемента (Accesskey).

Предоставлена возможность развёртывания серверов PostgreSQL в Google Cloud.

Добавлена поддержка API BigAnimal v3.

Обеспечено копирование в буфер обмена полного имени при нажатии Ctrl+C при просмотре дерева со структурой объекта.

Добавлена опция для создания ограничений "UNIQUE NULLS NOT DISTINCT".

Осуществлён переход с библиотеки psycopg2 на psycopg3. Обновлены версии SQLAlchemy, Flask, Flask-SQLAlchemy. Прекращено использование Bootstrap и jQuery.