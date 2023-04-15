Релиз pgAdmin 4 7.0, интерфейса для управления СУБД PostgreSQL

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Опубликован релиз графического интерфейса для управления СУБД PostgreSQL - pgAdmin 4 7.0. В своё время четвёртая серия pgAdmin была переписана с нуля на языках Python и Javascript с задействованием отдельных runtime-компонентов для рабочего стола, написанных на C++ (pgAdmin III поставлялся в виде обособленного графического приложений, написанного на C++ с использованием wxWidgets). Приложение построено в виде встраиваемого фреймворка, возможности которого могут быть расширены через подключение модулей, при помощи которых может быть обеспечена поддержка сторонних надстроек над PostgreSQL. Код поставляется под свободной лицензией PostgreSQL, напоминающей BSD и MIT.
В новом выпуске:
- Реализовано автоматическое раскрытие формы редактирования при добавлении новой строки для первичного и внешнего ключей, а также ограничений UNIQUE и EXCLUDE.
- В серверном режиме добавлена возможность монтирования совместного хранилища.
- В настройках клавиатурных комбинаций добавлен вывод примечания для клавиш активации элемента (Accesskey).
- Предоставлена возможность развёртывания серверов PostgreSQL в Google Cloud.
- Добавлена поддержка API BigAnimal v3.
- Обеспечено копирование в буфер обмена полного имени при нажатии Ctrl+C при просмотре дерева со структурой объекта.
- Добавлена опция для создания ограничений "UNIQUE NULLS NOT DISTINCT".
- Осуществлён переход с библиотеки psycopg2 на psycopg3. Обновлены версии SQLAlchemy, Flask, Flask-SQLAlchemy. Прекращено использование Bootstrap и jQuery.