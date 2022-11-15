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Выпуск temBoard 8.0, интерфейса для удалённого управления СУБД PostgreSQL

15.11.2022 11:19

Увидел свет выпуск проекта temBoard 8.0, развивающего web-интерфейс для удалённого управления, мониторинга, настройки и оптимизации СУБД PostgreSQL. Продукт включает в себя легковесный агент, устанавливаемый на каждый сервер с PostgreSQL, и серверный компонент, централизованно управляющий агентами и собирающий статистику для мониторинга. Код написан на языке Python и распространяется под свободной лицензией PostgreSQL License.

Основные особенности temBoard:

  • Возможность управления через единый централизованный web-интерфейс сотнями экземпляров СУБД PostgreSQL.
  • Наличие информационных экранов для оценки как общего состояния всех СУБД, так и более детальной оценки каждого экземпляра.
  • Мониторинга за состоянием СУБД с использованием различных метрик.
  • Поддержка управления активными в текущий момент сеансами с СУБД.
  • Отслеживание операций чистки (VACUUM) таблиц и индексов.
  • Отслеживание медленных запросов к БД.
  • Интерфейс для оптимизации настроек PostgreSQL.

В новой версии:

  • Переработана аутентификация и организация канала связки между управляющим интерфейсом и агентами. Изменения привели к упрощению развёртывания агентов и повышению защищённости канала связи с ними. Все запросы к агентам теперь дополнительно заверяются цифровой подписью с использованием асимметричного шифрования по открытым ключам, а интерфейс выступает в роли провайдера идентификации для агентов. Аутентификация с использованием паролей, совместно задаваемых на стороне агента и интерфейса, больше не применяется. По паролям теперь осуществляется только организация подключения пользователей к интерфейсу.
  • Предложен новый интерфейс командной строки. Отдельные утилиты temboard-migratedb и temboard-agent-register заменены на встроенные команды, вызываемые через исполняемые файлы temboard и temboard-agent. Добавлены встроенные команды для выполнения типовых операций администрирования и мониторинга из командной строки.
  • Добавлена поддержка PostgreSQL 15, RHEL 9 и Debian 12. Прекращена поддержка PostgreSQL 9.4 и 9.5, а также Python 2.7 и 3.5.
  • В temboard добавлена команда "register-instance" для регистрации агентов, которая в отличие от команды "temboard-agent register", выполняется на стороне сервера и не требует сетевой доступности агента, т.е. может использоваться для добавления новых экземпляров в offline-режиме.
  • Снижена нагрузка агента на систему - на 25% сокращено число выполняемых транзакций, реализовано кэширование типовых значений и мультиплексирование задач.
  • Размер хранимых данных мониторинга сокращён по умолчанию до 2 лет.
  • Добавлена возможность загрузки данных инвентаризации в формате CSV.
  • Обеспечен автоматический перезапуск фоновых процессов интерфейса и агента после аварийного завершения.

Дополнительно можно отметить выпуск инструментария Pyrseas 0.10.0, предназначенного для сопровождения СУБД PostgreSQL и автоматизации операций по обновлению структуры данных. Pyrseas преобразует стандартную схему со структурой БД и сопутствующие метаданные в формат YAML или JSON, более пригодный для использования в системах контроля версий. Используя представление в формате YAML, Pyrseas обеспечивает генерацию SQL для выполнения синхронизации структуры одной БД с другой (т.е. можно легко внести изменения в структуру и распространить их на другие БД). Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией BSD.

Новый выпуск Pyrseas примечателен переходом на Psycopg 3, полностью переработанной ветки модуля для работы с PostgreSQL из программ на языке Python, поддерживающей асинхронное взаимодействие с СУБД и предоставляющего интерфейсы на базе DBAPI и asyncio. В новой версии также прекращена поддержка Python 2.x и из зависимостей удалён pgdbconn. Обеспечена поддержка веток PostgreSQL с 10 по 15.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 15
  3. OpenNews: Проект Postgres WASM подготовил работающее в браузере окружение с СУБД PostgreSQL
  4. OpenNews: Релиз pgAdmin 4 3.0, интерфейса для управления СУБД PostgreSQL
  5. OpenNews: Доступен Pgfe 2, клиентский C++ API к PostgreSQL
  6. OpenNews: Выпуск reshape, утилиты для миграции на новую схему без остановки работы
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58115-temboard
Ключевые слова: temboard, postgresql, pyrseas
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:23, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чем оно лучше pgadmin?
     
     
  • 2.5, Anonymus (?), 11:32, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тем что pgadmin - клиент PGSQL чтоб писать запросы и выполнять их, а эта тулза - для администрирования
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:16, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А эта тулза просто ненужная дыра в безопасности.
     
  • 2.6, Аноним00 (?), 11:32, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хипстерней, смузишней, трендовей, прогрессивней™ наконец
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:57, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Совершенно перпендикулярные вещи.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:55, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сокращение числа транзакций за счёт мультиплексирования задач. Это же новые подходы в математике, пора ноблявскую премию выдавать.
     
     
  • 2.12, лютый ж.... (?), 12:26, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Это же новые подходы в математике

    нет, дубинушка, скорее всего сначала сделали тупо - 1 переменная мониторинга - 1 запрос, а потом переделали нормально.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:17, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально - это нарушение всех канонов Rest, куда главный смузихлёб смотрел?
     

  • 1.13, Аноним (14), 13:15, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Единое место утечки данных? Действительно что может пойти не так? Да ВСЁ, ВСЁ может пойти не так.
     

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