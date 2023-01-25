Обновление голосовых данных Mozilla Common Voice 12.0

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|1.4, Аноним (4), 10:29, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> белорусского языка охватывает 7903 участников и 1419 часов
> русского языка - 2815 участников и 229 часов
И не надо мне рассказывать о количестве населения.
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|3.25, Анонус (?), 13:50, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Выводы очевидные. Качественных распознавалок русского языка на рынке предостаточно. Спрос на новые невелик. А вот носителям разных малых и исчезающих языков приходиться волонтерствовать, чтобы хоть немного улучшить ситуацию.
// Из 229 часов русского - полчаса моих, если что.
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|5.29, Анонус (?), 14:14, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> на рынке предостаточно
> а мне бы без рынка распознавалку
> Vosk is a speech recognition toolkit. The best things in Vosk are:
Supports 20+ languages and dialects - English, Indian English, German, French, Spanish, Portuguese, Chinese, Russian, Turkish, Vietnamese, Italian, Dutch, Catalan, Arabic, Greek, Farsi, Filipino, Ukrainian, Kazakh, Swedish, Japanese, Esperanto, Hindi, Czech, Polish, Uzbek, Korean. More to come.
Наглядная иллюстрация моего тезиса.
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|1.7, Аноним (7), 11:27, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>русского языка - 2815 участников и 229 часов (было 2731 участник и 215 часов)
Бросятся ли местные эксперты-неалкаши заполнять базу данных? Или как всегда?
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|1.8, Амомин (?), 11:28, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Очень годный проект, стоит уделять свободную минутку хотя бы на отслушивание
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|1.9, Аноним (7), 11:30, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Но вообще страшно помогать роботам учиться.
Потом меня уволят, а вместо меня посадят робота.
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|2.10, Аноним (10), 11:52, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Женщину вынут, автомат засунут.
Но вообще если вы хотите мне вместо робота делать text2speech, я не против.
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|3.22, Аноним (28), 13:02, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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text2speech как раз попой ешь, вот в speech recognition абсолютно по нулям. всякие сфинксы а-ля прибей гвоздями в конфиге полторы команды - такое себе
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|4.24, Аноним (10), 13:32, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот лучше бы большинство из голосовых движков попа и съела. Нормальных по пальцам пересчитать, а уж если оффлайн нужен, да ещё не английский, то вообще печально всё.
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|1.12, Аноним (11), 12:35, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хм.. обидно и не понятно , почему так мало на русском
Пойду попробую чуть помочь :)
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|2.30, Аноним (28), 15:26, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не понятно
> Пойду попробую чуть помочь :)
хочешь помочь - не мешай
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