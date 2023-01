Обновление голосовых данных Mozilla Common Voice 12.0

>> на рынке предостаточно

> а мне бы без рынка распознавалку

> Vosk is a speech recognition toolkit. The best things in Vosk are: Supports 20+ languages and dialects - English, Indian English, German, French, Spanish, Portuguese, Chinese, Russian, Turkish, Vietnamese, Italian, Dutch, Catalan, Arabic, Greek, Farsi, Filipino, Ukrainian, Kazakh, Swedish, Japanese, Esperanto, Hindi, Czech, Polish, Uzbek, Korean. More to come. Наглядная иллюстрация моего тезиса.