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Обновление голосовых данных Mozilla Common Voice 9.0

28.04.2022 22:15

Компания Mozilla представила обновление наборов голосовых данных Common Voice, включающих примеры произношения около 200 тысяч человек. Данные опубликованы как общественное достояние (CC0). Предложенные наборы можно использовать в системах машинного обучения для построения моделей распознавания и синтеза речи.

По сравнению с прошлым обновлением объём речевого материала в коллекции увеличился на 10% - с 18.2 до 20.2 тысяч часов речи. Число поддерживаемых языков возросло с 87 до 93. Для 27 языков накоплено более 100 часов речевых данных, а для 9 - более 500 часов речевых данных. Для 9 языков также удалось добиться доли женской речи, составляющей как минимум 45%.

В подготовке материалов на английском языке приняли участие более 81 тысяч человек, надиктовавших 2953 часов речи (было 79 тысяч участников и 2886 часов). Набор для белорусского языка охватывает 6326 участников и 1054 часа речевого материала (было - 6160 участников и 987 часов), русского языка - 2585 участников и 201 час (было 2452 участника и 193 часа), узбекского - 1503 участника и 231 час (было 1355 участников и 227 часов), украинского языка - 696 участников и 79 часов (было 684 участника и 76 часов).

Проект Common Voice нацелен на организацию совместной работы по накоплению базы голосовых шаблонов, учитывающей всё разнообразие голосов и манер речи. Пользователям предлагается озвучить выводимые на экран фразы или оценить качество данных, добавленных другими пользователями. Накопленную базу данных c записями различного произношения типовых фраз человеческой речи без ограничений можно использовать в системах машинного обучения и в исследовательских проектах.



  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2022...)
  2. OpenNews: Обновление голосовых данных Mozilla Common Voice 8.0
  3. OpenNews: Компания Mozilla представила движок распознавания речи DeepSpeech 0.9
  4. OpenNews: Новые модели для распознавания русской речи в библиотеке Vosk
  5. OpenNews: Инициатива по созданию полнофункциональной свободной системы распознавания речи
  6. OpenNews: NVIDIA инвестирует 1.5 млн долларов в проект Mozilla Common Voice
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57102-mozilla
Ключевые слова: mozilla, voice
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, nshmyrev (ok), 22:22, 28/04/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Друзья, про Воск можно не повторять в каждом новом выпуске MCV ;) Один раз написал уже.
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:38, 28/04/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:47, 28/04/2022 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:54, 28/04/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.5, Kuromi (ok), 23:20, 28/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Меня в некотором смысле удивляет дикая активность белорусов - в 5 раз больше материала чем на русском (и всего примерно в 3 раза меньше английского). Кроме того, у них даже прирост больше - 67 часов против 8 у русского, т.е. отставание нарастает.
    Впечатляет.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:06, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это при том, что в самой Беларуси все говорят на русском, кроме 3,5 змагаров
     

  • 1.6, Андрей (??), 23:48, 28/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    А есть торрент ?
     
  • 1.7, Андрей (??), 23:51, 28/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    До сих пор умиляет призыв "Пожертвуйте свой голос"
     

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