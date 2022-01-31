Обновление голосовых данных Mozilla Common Voice 8.0

|
|1.1, Аноньимъ (ok), 09:25, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Есть же аналог GPL для медиа файлов?
Общественное достояние защищает от претензий?
А как насчёт согласия людей в этих данных?
|
|
|
|2.13, Жироватт (ok), 10:18, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
1. Семейство лицензий Creative Commons - это он и есть. Аналог копилефта не на программный код, а на творческие произведения.
2. Да, кроме близких к собственническим CC BY-NC-ND и CC BY-NC-SA. CC0 - аналог общественного достояния
https://creativecommons.org/licenses/?lang=ru
3. "Отправляя ваши данные ... бла-бла-бла ... вы согласны, что они будут распространятся под СС0 и отказываетесь от всех претензий". Тут уже был срачи про такие договоры, вполне себе легальная акцепт-офертная схема
|
|1.2, Корец (?), 09:29, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>распространение записей во вносящем искажения формате MP3.
И что им мешает использовать другой формат?
|
|
|
|
|
|3.12, Аноним (11), 10:14, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
FLAC рулит! Благо сейчас накопители большого объема — не роскошь.
|
|2.9, Жироватт (ok), 10:10, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Современные "погромисты" из мозиллы вряд ли знают что-то кроме МРЗ - Московского РадиоЗаавода.
Про OGG слышали, наверное, единицы, а про форматы без потерь так вообще одни легенды ходят.
А может все гораздо проще? Функции-заклинания из библиотеки-гримуара для эмпэтри они вызывать научились, а потом просто тяп-ляп и в продакшн?
|
|
|
|3.27, Skullnet (ok), 15:50, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Про OGG слышали, наверное, единицы, а про форматы без потерь так вообще одни легенды ходят.
opus лучше.
|
|
|
|3.17, Аноним (17), 11:29, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А затем, чтобы не приходилось при использовании модели кодировать/раскодировать звук из микрофона в mp3 для лучшего распознавания.
|
|1.4, Генри Форд (?), 09:35, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Некогда один из лучших браузеров успешно закопали, теперь можно и в синтез речи поиграться.
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 12:01, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Синтез речи это здорово на самом деле. Правда нее очень понятно, почему этим занимается "браузер".
|
|
|
|2.14, Аноним (14), 10:43, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Они что, всех белорусов опросили?
Хаха... А ещё, судя по всему, всех оставшихся в мире носителях русского языка: "русского языка охватывает 2452 участника".
> Откуда такой большой скачок для них?
Простой гуглинг подсказывает, что была новость на самом большом (по посещаемости) сайте байнета (новостном). И куча перепечаток на новостных сайтах поменьше.
|
|1.19, Аноним (-), 12:10, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>распространение записей во вносящем искажения формате MP3
Использовать для хранения Ogg Vorbis не судьба?
|
|
|
|2.20, Жироватт (ok), 12:15, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чува-а-а-ак, это надо раскуривать либы к ворбису. А это НЕ потраченное на смуззи и травлю сторонников Трампа в твиттере время. Смекаешь?
|
|2.21, Аноним (21), 12:21, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
затея изначально дно, либо поставляйте лосслесс либо вы саботируете развитие технологий совершая преступление против человечества
|
|
|
|3.22, Аноним (-), 15:08, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лослесс проприетарный, лучше от него держатся подальше. FLAC - копилефтный формат.
|
|
|
|4.24, Андрей (??), 15:16, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
flac к сведению без потерь, плюс есть ещё несколько форматов без потерь, которые свободны. С другой стороны даже флак будет означать, что 5ГБ превратятся в 40-80 ГБ, что ПМСМ совсем плохо, особенно если вообще взять белорусский или английский.
|
|
|
|5.25, Аноним (21), 15:25, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сегодня такой размер датасета это ни о чём, особенно учитывая, в каких условиях будут тренировать сети. Можно хоть вообще wave формат раздавать. И да, голос весьма эффективно жмётся.
|
|4.26, Аноним (21), 15:29, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Флак не копилефтный, копилефтные только консольные утилиты для работы с ним. Мп3 для сравнения как формат только пару лет назад перестал быть проприетарным и требовать отчислений за использование (и то с оговорками емнип) и это как-то не мешало использовать его как в коммерческом так и в свободном софте (в основном конечно в коммерческом, потому что кому интересно платить отчисления).
|