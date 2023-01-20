Уязвимость в API привела к утечке персональных данных 37 млн клиентов T-Mobile

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|1.5, Аноним (5), 08:51, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Компания T-Mobile раскрыла сведения об инциденте
Зачем это на Опеннете?
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|2.7, Аноним (7), 09:02, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Чтобы уехавший айтишник клиент Т-мобайл знал что его данные уже давно утекли.
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|3.11, Анонн (?), 09:47, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пффф, всего его данные и так были у майора.
От этой утечки ему максимум тех поддержка сбербанка грозит.
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|4.14, Аноним (14), 10:56, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лол, от майора они утекли к Васяну, теперь пришло время тебе думать головой почему это плохо.
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|5.31, Порнушник (?), 16:03, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Европейский Васян специалист по безопасности позвонит и всё равно по старой памяти скажет что из сбебанка.
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|1.16, ИмяХ (?), 10:59, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Точно такая же "уязвимость" есть в "Сбербанк онлайн" где по номеру телефона любой желающий может узнать ФИО, но всем плевать, это не баг, это фича.
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|2.21, Аноним (14), 12:25, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Узнать что ты пересылаешь именно тому кому надо и не ошибся в номере. Это называется фича.
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|3.23, Аноним (23), 12:30, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но гораздо будь возможность у пользователей менять строчку с ФИО на произвольную
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|3.24, Аноним (24), 12:44, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я не хочу чтобы меня узнавали. Если боишься ошибиться, перепроверь цать раз.
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