Уязвимость в API привела к утечке персональных данных 37 млн клиентов T-Mobile

2.7 , Аноним ( 7 ), 09:02, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Чтобы уехавший айтишник клиент Т-мобайл знал что его данные уже давно утекли.

3.11 , Анонн ( ? ), 09:47, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Пффф, всего его данные и так были у майора.

От этой утечки ему максимум тех поддержка сбербанка грозит.

4.14 , Аноним ( 14 ), 10:56, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лол, от майора они утекли к Васяну, теперь пришло время тебе думать головой почему это плохо.

5.18 , Аноним ( 18 ), 11:40, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – майор - это васян со связями. Что хуже?

6.20 , Аноним ( 14 ), 12:24, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У тебя не получилось думай дальше.

7.22 , Аноним ( 18 ), 12:27, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Перепроверил - оказывается получилось, ты ошибся.

8.30 , Порнушник ( ? ), 16:01, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Так давай дальше начнём с того что майор это не Васян потому что он майор Попро... 9.32 , Аноним ( 18 ), 16:21, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать ты снова ошибся, попробуй в следующий раз не ошибаться Я в тебя верю ... 4.27 , Аноним ( 27 ), 14:23, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – T-Mobile это европейский

5.31 , Порнушник ( ? ), 16:03, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Европейский Васян специалист по безопасности позвонит и всё равно по старой памяти скажет что из сбебанка.

2.25 , Аноним ( 25 ), 13:06, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зачем это на Опеннете? Зачем ты на Опеннете?

