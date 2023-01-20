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Уязвимость в API привела к утечке персональных данных 37 млн клиентов T-Mobile

20.01.2023 08:28

Компания T-Mobile раскрыла сведения об инциденте, в результате которого злоумышленники смогли загрузить персональные данные 37 млн клиентов. Для совершения атаки использовались недоработки в реализации API, доступного без авторизации. Вредоносная активность была обнаружена 5 января, разбор показал, что извлечение данных производилось с 25 ноября 2022 года. В руки атакующих попали такие данные как ФИО, адрес, email, номер телефона, дата рождения, номер учётной записи в T-Mobile и сведения о тарифах и оказываемых услугах. Пароли и сведения о платежах не пострадали.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Утечка конфиденциальных данных в Slack, CircleCI и Rackspace
  3. OpenNews: Утечка резервных копий с данными пользователей LastPass
  4. OpenNews: Фишинг-атака на сотрудников Dropbox привела к утечке 130 закрытых репозиториев
  5. OpenNews: Intel подтвердил подлинность утечки кода UEFI-прошивок для чипов Alder Lake
  6. OpenNews: Атака на GitHub, приведшая к утечке приватных репозиториев и доступу к инфраструктуре NPM
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58517-t-mobile
Ключевые слова: t-mobile, leak
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 08:51, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    > Компания T-Mobile раскрыла сведения об инциденте

    Зачем это на Опеннете?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:02, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Чтобы уехавший айтишник клиент Т-мобайл знал что его данные уже давно утекли.
     
     
  • 3.11, Анонн (?), 09:47, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пффф, всего его данные и так были у майора.
    От этой утечки  ему максимум тех поддержка сбербанка грозит.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 10:56, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол, от майора они утекли к Васяну, теперь пришло время тебе думать головой почему это плохо.
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 11:40, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    майор - это васян со связями. Что хуже?
     
     
  • 6.20, Аноним (14), 12:24, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя не получилось думай дальше.
     
     
  • 7.22, Аноним (18), 12:27, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Перепроверил - оказывается получилось, ты ошибся.
     
     
  • 8.30, Порнушник (?), 16:01, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так давай дальше начнём с того что майор это не Васян потому что он майор Попро... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.32, Аноним (18), 16:21, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты снова ошибся, попробуй в следующий раз не ошибаться Я в тебя верю ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.27, Аноним (27), 14:23, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    T-Mobile это европейский
     
     
  • 5.31, Порнушник (?), 16:03, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Европейский Васян специалист по безопасности позвонит и всё равно по старой памяти скажет что из сбебанка.
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:06, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем это на Опеннете?

    Зачем ты на Опеннете?

     

  • 1.16, ИмяХ (?), 10:59, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Точно такая же "уязвимость" есть в "Сбербанк онлайн" где по номеру телефона любой желающий может узнать ФИО, но всем плевать, это не баг, это фича.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:29, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну не Ф.И.О., а Имя Отчество Ф.
     
     
  • 3.19, faa (?), 11:42, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это и в СБП так.
     
  • 2.21, Аноним (14), 12:25, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Узнать что ты пересылаешь именно тому кому надо и не ошибся в номере. Это называется фича.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:30, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но гораздо будь возможность у пользователей менять строчку с ФИО на произвольную
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:44, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я не хочу чтобы меня узнавали. Если боишься ошибиться, перепроверь цать раз.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 13:50, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так вот кто названивает из службы поддержки %)
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 15:50, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозги набекре́нь?
     
  • 2.28, Страдивариус (?), 14:29, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первую букву фамилии. А это разве сберовская? А не СБПшная?
     

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