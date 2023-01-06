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Утечка конфиденциальных данных в Slack, CircleCI и Rackspace

06.01.2023 07:57

Раскрыта информация о нескольких взломах крупных компаний, приведших к утечке конфиденциальных данных:

  • 27 декабря злоумышленники получили доступ к репозиториям компании Slack, размещённым на GitHub, и смогли загрузить содержимое приватных репозиториев. Причиной стала кража токенов нескольких сотрудников Slack. Отмечается, что пользовательские данные и первичная кодовая база приложения Slack не пострадали.
  • В результате компрометации инфраструктуры сервиса непрерывной интеграции CircleCI с 24 декабря по 4 января атакующие получили доступ ко всем данным клиентов, включая OAuth-токены, ключи доступа к API, переменным окружения, SSH-ключи проектов и токены Runner-ов. По заявлению CircleCI сервисом пользуется более миллиона разработчиков и 30 тысяч компаний. Информация о том, как именно злоумышленники смогли получить доступ к инфраструктуре, не разглашается.
  • Компания Rackspace атакована при помощи ранее неизвестной (0-day) уязвимости в Microsoft Exchange (CVE-2022-41080). В ходе инцидента зафиксирован доступ к почтовой переписке, календарям-планировщикам, спискам задач, адресной книге и прочим данным в PST-файлах (Personal Storage Table) 27 клиентов Rackspace, пользовавшихся сервисом электронной почты на базе Microsoft Exchange. Доступ к информации клиентов был блокирован атакующими с намерением получить выкуп (ransomware), но Rackspace восстановил содержимое из резервных копий. После инцидента принято решение свернуть сервис Hosted Exchange и перевести клиентов (около 30 тысяч пользователей) на новую платформу Microsoft 365.
  • В открытом доступе опубликован архив с информацией о 209 млн учётных записей в Twitter, предположительно полученный в результате утечки персональных данных в конце 2021 года. Архив содержит такие данные, как email, ФИО и время регистрации, что может быть использовано, например, для определения кому принадлежат учётные записи, не раскрывающие детали о владельце. Паролей, номеров телефонов и адресов проживания в опубликованном файле не содержится.


  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: Фишинг-атака на сотрудников Dropbox привела к утечке 130 закрытых репозиториев
  3. OpenNews: Внедрение вредоносного кода в скрипт Codecov привело к компрометации PGP-ключа HashiCorp
  4. OpenNews: GitHub и Twitter по ошибке сохраняли открытые пароли в логе
  5. OpenNews: Инцидент в Twitter, ставший причиной компрометации 130 популярных Twitter-аккаунтов
  6. OpenNews: Утечка резервных копий с данными пользователей LastPass
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58438-slack
Ключевые слова: slack, circleci, twitter, rackspace
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pashev.ru (?), 08:39, 06/01/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Правило простое: нет данных — нет утечек.
     
     
  • 2.2, ivan_erohin (?), 08:53, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    есть более простое правило - чем меньше майкрософта, тем лучше жизнь.
     
  • 2.4, Bob (??), 09:12, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет человека - нет проблемы)
    --
    а вообще - шифровать и ограничивать доступ дополнительно.
     
  • 2.6, OpenEcho (?), 10:01, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Правило простое: нет данных — нет утечек.

    Нет данных, тогда нет человека

     

  • 1.3, Аноним (3), 08:57, 06/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    >  Rackspace атакована при помощи ранее неизвестной (0-day) уязвимости в Microsoft Exchange

    Шо апять? У мягкочелнов(softserve) недавно так всю инфраструктуру слили. Но вантузятники продолжают упорно жевать свой некрософт.

     
  • 1.5, darkshvein (ok), 10:00, 06/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    >Отмечается, что пользовательские данные и первичная кодовая база приложения Slack не пострадали.

    а как они могут это подтвердить? Или джентльменам полагается верить на слово?

     
  • 1.7, Аноним (7), 10:07, 06/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    >Причиной стала кража токенов нескольких сотрудников Slack.

    Интересно, токены цифровые были? Физические токены звучат интереснее.

     
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