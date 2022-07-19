Обновление ОС Qubes 4.1.1, использующей виртуализацию для изоляции приложений

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|1.1, Аноним (-), 13:25, 19/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Идея неплохая, но наличие такой уязвимости как systemd рушит всю систему. Так что только вручную делать через virt-manager.
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|3.3, llolik (ok), 13:46, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда проект выпустился (2010г.), ещё только появился LXC (2008г.). Популяризировавший контейнеры docker появился на три года позже (2013г.).
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|4.10, n00by (ok), 17:00, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проект появился на волне шумихи вокруг BluePill и RedPill, как логичное развитие тех идей на фоне изменения состава команды.
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|5.13, llolik (ok), 18:46, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Проект появился на волне шумихи вокруг BluePill и RedPill, как логичное развитие
> тех идей на фоне изменения состава команды.
Ну да, смутно вспоминаю, что Йоанна там что-то показывала на Black Hat 2006. Я-то в разрезе того, что на момент, когда появились кубы, контейнеры ещё только начали появляться и были довольно нишевой технологией, пока не выстрелил docker (когда собственно допилили user_namespases в 2013-ом).
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|4.17, Минона (ok), 20:12, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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“Jails were first introduced in FreeBSD version 4.0, that was released on March 14, 2000.”
“ Solaris Containers (including Solaris Zones) is an implementation of operating system-level virtualization technology for x86 and SPARC systems, first released publicly in February 2004 in build 51 beta of Solaris 10, and subsequently in the first full release of Solaris 10, 2005.”
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|1.5, Аноним (5), 15:08, 19/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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дистрибутив вообще то расчитан на тотальных параноиков от одноименной секты.
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|2.18, Аноним (18), 20:31, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Думаю, что мы уже научились тому, что параноики очень часто оказываются правы...
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|1.7, кубрик (?), 15:39, 19/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не надо пускать на системе всякий шлак и не надо будет пользоваться таким костылём
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|2.8, Аноним (-), 16:04, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Без виртуализации с трудом можно пользоваться тем же тором, например, потому что всегда будут утечки какие-то.
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|3.20, кубрик (?), 22:08, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В том и прикол. У меня её нет. Я всяких шлак у себя в системе не запускаю и мне эти костыли не нужны. Проблема очевидно у тех кто этим пользуется. Потому что пускают в системе всякий шлак чем и создают себе искусственные - но реальные проблемы.
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|1.16, Аноним (16), 19:40, 19/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Защищенный режим проца, который появился в 80286 - по сути та же виртуализация. Так что ничего нового.
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|2.19, Аноним (18), 20:34, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё время находятся те кто пытается новую виртуализацию сверху старой нагородить, помойму это изначально не очень подход...
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|3.21, Аноним (23), 23:18, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле тот настоящий сегментный защищённый режим сейчас как раз нигде и не используют, есть только защита на уровне страничной трансляции (с вытекающими из неё мельдониями и спектрами).
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|1.22, Аноним (22), 23:21, 19/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, а можно под кубес-ос в Xen Dom-U поставить фрибзду, чтобы потом в ней включить линуксатор и в убунтовском корне гонять браузеры?
Заодно и решится проблема с непросыпающимся интел-войфаем.
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