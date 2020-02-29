Релиз JPype 0.7.2, библиотеки для доступа к Java-классам из Python

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|1.5, Аноним (5), 20:00, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нужная вещь, иногда софт бывает только в жабе реализован. Ну и опять же, это удобно.
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|1.6, Аноним (6), 20:07, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> библиотеки для доступа к Java-классам из Python
Где-то я такое уже видел. О, точно: JavaScript с самого начала существования предоставлял бесшовную интеграцию с Java. Другое дело, что от этого потом отказались, но пихону еще только предстоит перепройти это приключение, в котором оказался JavaScript в 1990-ых.
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|2.7, Аноним (5), 20:12, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Тут обратная ситуация. Емнип жабоскрипт изначально был субсетом жабы, тут же скорее возникло требование интеграции из-за больших объёмов уникальных продуктов на обоих языках. Интересно, а с андроидом оно интегрируется?
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|3.8, Аноним (3), 20:17, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> жабоскрипт изначально был субсетом жабы
никогда не был, хватит трындеть
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|4.9, Аноним (5), 20:33, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так принято считать, да. Однако. они появились в одно время и я читал, что жс всю жизнь был рипофом жабки, да и назначение у них весьма схожее. Отсюда потом и родились интероперабельные реализации (не помню, как назывались, да и не интересно).
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|4.10, A.Stahl (ok), 20:34, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мне какой-то явист рассказывал, что в ранних версиях (а может и сейчас, не помню) ЯваСкрипта были зарезервированы все Ява команды. Видимо с расчётом на "потом доделаем"
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|5.14, Lex (??), 21:32, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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жЫЭска была совершенно отдельной штуковиной. Однако её название - результат работы маркетологов( жаба тогда была весьма популярна и жабаскрипт похожим названием помышлял переманить к себе часть народу и урвать часть популярности ).
А то явись, наверное, рассказывал о мозиловском js-движке( Rhino ), который написан полностью на жабе и вполне мб там нечто подобное имелось.
Всё-таки, это были темные и страшные времена, когда народ всерьёз думал, что жаба захватит мир
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|6.18, Аноним (18), 21:46, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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но ведь блин захватила. Вёдра на яве, IDE к ним - тоже, разрабатывать - невозможно.
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|1.11, анонимно (?), 20:40, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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надо наконец то реализовать синтаксис python в jvm и будет полная любовь и согласие )
Два корифея ООП на самом деле java и python.
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|3.16, Аноним (18), 21:41, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GraalVM. На самом деле у меня есть фреймворк, сглаживающий различия между JPype и GraalPython, но никак руки не доходят его выделить в отдельную либу и опубликовать.
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|1.15, Lex (??), 21:35, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Походу, это какая-то хитрая многоходовочка по уничтожению нескольких ЯП и всех и фанов одним разом.
Ну серьезно, это же воистину гениально - совместить тормознутость питона с прожорливостью ресурсов джавы :)
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|2.17, Аноним (18), 21:44, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не в гениальности дело. А исключительно в либах. Есть большие поделия, переписать которые с явы/скалы/котлина/closure на питон - титанический труд, который приведёт только к одному - необходимости поддерживать как оригинал, так и форк.
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|2.26, пох. (?), 01:12, 01/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дааа, Господь не торопится - он их на этот пароход уже сколько, 25 лет собирал?
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|2.27, Аноним (3), 02:21, 01/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>тормознутость питона с прожорливостью ресурсов джавы
очередной мамкин иксперт опеннета, не имеющий за плечами ни опыта, ни знаний, не способный подтвердить свой жалкий высер ничем, но таки дооооо, мнение имеющий
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|1.19, nelson (??), 22:54, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> полный доступ Python-приложений к библиотекам классов на языке Java
походу это такой тонкий троллинг качества готовых решений на пистоне
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|2.22, Аноним (18), 23:43, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хромает не только качество, но и покрытие. У всех языков так, ибо большинство софта написано на конкретном языке без транспиляции в твой.
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|1.20, Аноним (20), 23:02, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну а что, бизнесслогика на Java, а морда на PyQt. Поскольку биндинг к Qt для Java заброшен лет 10 назад.
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|1.21, Аноним (21), 23:16, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вместо одной VM память и ресурсы будут жрать сразу две.
Электрон давится от зависти в углу...
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|2.24, Аноним (18), 23:46, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Живые мейнтейнеры портов нужных либ на питон сожрали бы гораздо больше.
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