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Релиз JPype 0.7.2, библиотеки для доступа к Java-классам из Python

29.02.2020 12:11

Доступен релиз прослойки JPype 0.7.2, позволяющей организовать полный доступ Python-приложений к библиотекам классов на языке Java. При помощи JPype из Python можно использовать специфичные для Java библиотеки, создавая гибридные приложения, сочетающие код на Java и Python. В отличие от Jython, интеграция с Java достигается не через создание варианта Python для JVM, а через взаимодействие на уровне обеих виртуальных машин, используя разделяемую память. Предложенный подход позволяет не только добиться хорошей производительности, но и предоставляет доступ ко всем библиотекам CPython и Java. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Основные изменения:

  • Исключения, выброшенные в C++ и Java коде, теперь предоставляют стек исключений при возникновении исключения в коде на Python. Таким образом, чтобы получить информацию о стеке исключений отныне не нужно больше вызывать stacktrace().
  • В три раза увеличена скорость возврата при вызовах.
  • Существенно (на порядки) увеличена скорость передачи в numpy буферов многомерных массивов. Многомерные примитивы передают доступные только для чтения копии, созданные внутри JVM с непрерывной раскладкой C.
  • Все выставляемые внутренние компоненты заменены на реализации из CPython, а символы __javaclass__, __javavalue__ и __javaproxy__ удалены. Ко всем типам CPython, унаследованным от типов класса jpype, добавлен выделенный Java-слот. Все приватные таблицы перенесены в CPython. Java-типы теперь должны наследоваться от метакласса JClass, который использует слоты типов. Примеси для базовых классов Python не допускаются. Типы Object, Proxy, Exception, Number и Array и наследуются напрямую от внутренних реализаций CPython.
  • Улучшена трассировка и обработка исключений.
  • Срезы массивов (Array slices) теперь обрабатываются в виде представлений, поддерживающих обратную запись в оригинал, такой как массив numpy. Для срезов массивов обеспечена поддержка установки и получения значения с шагом (slice(start, stop, step)).
  • В массивах реализована поддержка "__reversed__".
  • В Java-массивах обеспечена поддержка API memoryview и убрана зависимость от numpy для передачи содержимого буфера.
  • Numpy теперь не является зависимостью (extra) и передача памяти в numpy доступна без компиляции с поддержкой numpy.
  • JInterface оформлен в виде мета-класса. Используйте isinstance(cls, JInterface) для проверки на интерфейсы.
  • В импорты по умолчанию добавлены пропущенные TLD "mil", "net" и "edu".
  • Во время запуска улучшены сообщения об ошибках для UnsupportedClassVersion.
  • java.util.Map теперь выдаёт KeyError, если элемент не найден. Значения, которые null, по-прежнему возвращают None как и ожидается. Используйте get(), если пустые ключи требуется обрабатывать как None.
  • Удалён java.util.Collection, так как он странно перегружается между remove(Object) и remove(int) на List-ах. Используйте Java-метод remove() для доступа к оригинальному Java-поведению, но приведение типа строго рекомендуется для управления перегрузкой.
  • java.lang.IndexOutOfBoundsException теперь может быть пойман с помощью класса для исключений IndexError при доступе к элементам java.util.List.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jpype-proje...)
  2. OpenNews: Релиз JPype 0.7, библиотеки для доступа к Java-классам из Python
  3. OpenNews: Релиз PyPy 7.3, реализации Python, написанной на языке Python
  4. OpenNews: Выпуск компилятора Nuitka 0.6.6. Прекращение поддержки Python 2.7 перенесено на апрель
  5. OpenNews: Ценой перевода Mercurial на Python 3 может стать шлейф непредвиденных ошибок
  6. OpenNews: Inlinec - новый способ использования Си-кода в Python-скриптах
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: jpype, java, python
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 19:30, 29/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:37, 29/02/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.2, Аноним (-), 19:33, 29/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +4 +/
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 19:38, 29/02/2020 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:00, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужная вещь, иногда софт бывает только в жабе реализован. Ну и опять же, это удобно.
     
  • 1.6, Аноним (6), 20:07, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > библиотеки для доступа к Java-классам из Python

    Где-то я такое уже видел. О, точно: JavaScript с самого начала существования предоставлял бесшовную интеграцию с Java. Другое дело, что от этого потом отказались, но пихону еще только предстоит перепройти это приключение, в котором оказался JavaScript в 1990-ых.

     
     
  • 2.7, Аноним (5), 20:12, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Тут обратная ситуация. Емнип жабоскрипт изначально был субсетом жабы, тут же скорее возникло требование интеграции из-за больших объёмов уникальных продуктов на обоих языках. Интересно, а с андроидом оно интегрируется?
     
     
  • 3.8, Аноним (3), 20:17, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > жабоскрипт изначально был субсетом жабы

    никогда не был, хватит трындеть

     
     
  • 4.9, Аноним (5), 20:33, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так принято считать, да. Однако. они появились в одно время и я читал, что жс всю жизнь был рипофом жабки, да и назначение у них весьма схожее. Отсюда потом и родились интероперабельные реализации (не помню, как назывались, да и не интересно).
     
  • 4.10, A.Stahl (ok), 20:34, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне какой-то явист рассказывал, что в ранних версиях (а может и сейчас, не помню) ЯваСкрипта были зарезервированы все Ява команды. Видимо с расчётом на "потом доделаем"
     
     
  • 5.14, Lex (??), 21:32, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жЫЭска была совершенно отдельной штуковиной. Однако её название - результат работы маркетологов( жаба тогда была весьма популярна и жабаскрипт похожим названием помышлял переманить к себе часть народу и урвать часть популярности ).

    А то явись, наверное, рассказывал о мозиловском js-движке( Rhino ), который написан полностью на жабе и вполне мб там нечто подобное имелось.

    Всё-таки, это были темные и страшные времена, когда народ всерьёз думал, что жаба захватит мир

     
     
  • 6.18, Аноним (18), 21:46, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    но ведь блин захватила. Вёдра на яве, IDE к ним - тоже, разрабатывать - невозможно.
     

  • 1.11, анонимно (?), 20:40, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    надо наконец то реализовать синтаксис python в jvm и будет полная любовь и согласие )
    Два корифея ООП на самом деле java и python.
     
     
  • 2.12, Анонимм (??), 21:07, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GraalVM?
     
     
  • 3.16, Аноним (18), 21:41, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    GraalVM. На самом деле у меня есть фреймворк, сглаживающий различия между JPype и GraalPython, но никак руки не доходят его выделить в отдельную либу и опубликовать.
     

  • 1.13, Аноним (13), 21:08, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нужная вещь в хозяйстве
     
  • 1.15, Lex (??), 21:35, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Походу, это какая-то хитрая многоходовочка по уничтожению нескольких ЯП и всех и фанов одним разом.

    Ну серьезно, это же воистину гениально - совместить тормознутость питона с прожорливостью ресурсов джавы :)

     
     
  • 2.17, Аноним (18), 21:44, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да не в гениальности дело. А исключительно в либах. Есть большие поделия, переписать которые с явы/скалы/котлина/closure на питон - титанический труд, который приведёт только к одному - необходимости поддерживать как оригинал, так и форк.
     
  • 2.26, пох. (?), 01:12, 01/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дааа, Господь не торопится - он их на этот пароход уже сколько, 25 лет собирал?

     
  • 2.27, Аноним (3), 02:21, 01/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >тормознутость питона с прожорливостью ресурсов джавы

    очередной мамкин иксперт опеннета, не имеющий за плечами ни опыта, ни знаний, не способный подтвердить свой жалкий высер ничем, но таки дооооо, мнение имеющий

     

  • 1.19, nelson (??), 22:54, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >> полный доступ Python-приложений к библиотекам классов на языке Java

    походу это такой тонкий троллинг качества готовых решений на пистоне

     
     
  • 2.22, Аноним (18), 23:43, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хромает не только качество, но и покрытие. У всех языков так, ибо большинство софта написано на конкретном языке без транспиляции в твой.
     
  • 2.28, Аноним (3), 02:22, 01/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на пистоне

    пистон бомжа в заднице, твой мамаши-шлюхи

     

  • 1.20, Аноним (20), 23:02, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну а что, бизнесслогика на Java, а морда на PyQt. Поскольку биндинг к Qt для Java заброшен лет 10 назад.
     
     
  • 2.23, Аноним (18), 23:44, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У джавы свой GUI тулкит.
     

  • 1.21, Аноним (21), 23:16, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вместо одной VM память и ресурсы будут жрать сразу две.

    Электрон давится от зависти в углу...

     
     
  • 2.24, Аноним (18), 23:46, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Живые мейнтейнеры портов нужных либ на питон сожрали бы гораздо больше.
     

  • 1.25, Анонас (?), 23:53, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Имя им легион
    https://talvi.net/a-brief-overview-of-python-java-bridges-in-2020.html
     

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