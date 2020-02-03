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Inlinec - новый способ использования Си-кода в Python-скриптах

03.02.2020 22:05

Проектом inlinec предложен новый способ inline-интеграции кода на языке Си в скрипты на языке Python. Функции на языке Си определяются непосредственно в одном файле с кодом на языке Python, выделяясь декоратором "@inlinec". Сводный скрипт выполняется как есть интерпретатором сpython и разбирается с использованием предоставляемого в Python механизма кодеков, дающего возможность подключить парсер для преобразования скрипта перед его разбором интерпретатором (как правило, модуль codecs применяется для прозрачной перекодировки текста, но позволяет и произвольным образом трансформировать содержимое скрипта).

Парсер подключается в виде модуля ("from inlinec import inlinec"), который выполняет первичную обработку и на лету переводит определения Си-функций, выделенных при помощи аннотаций @inlinec, в ctypes-обвязки и заменяет тело Си-функции на вызов этих обвязок. После подобного преобразования интерпретатор Python получает уже корректный преобразованный исходный текст скрипта, Си-функции в котором вызываются при помощи ctypes. Похожий метод также применяется в проекте Pyxl4, который позволяет перемешивать в одном файле HTML и Python-код. 


   # coding: inlinec
   from inlinec import inlinec

   @inlinec
   def test():
       #include<stdio.h>
       void test() {
           printf("Hello, world");
       }

Разработка пока преподносится как экспериментальный прототип, в котором отмечаются такие недоработки, как отсутствие поддержки передачи в функцию указателей (кроме строк), необходимость запуска "gcc -E" для препроцессинга кода, сохранение промежуточных *.so, *.o и *.c файлов в текущем каталоге, отсутствие кеширования преобразованного варианта и выполнение лишних стадий разбора (большие задержки при каждом запуске).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз PyPy 7.1, реализации Python, написанной на языке Python
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  4. OpenNews: Релиз JPype 0.7, библиотеки для доступа к Java-классам из Python
  5. OpenNews: Релиз 19.3.0 виртуальной машины GraalVM и реализаций Python, JavaScript, Ruby и R на её основе
  6. OpenNews: Выпуск компилятора Nuitka 0.6.6. Прекращение поддержки Python 2.7 перенесено на апрель
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: python, gcc, parser, ctypes
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  • 1.1, лысый бубен (?), 22:36, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Наконец в питон добавили фигурные скобки)
     
  • 1.2, даконечно (?), 22:39, 03/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:45, 03/02/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:40, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Выглядит впечатляюще, и код довольно симпатично будет смотреться. А то писать биндинги к C не всегда так уж просто. Жду такое в стандартном CPython 3.10 с кэшированием и -O3 :)
     
  • 1.4, user90 (?), 22:42, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    "Это уже было в Perl", бгг!
     
     
  • 2.28, Доброжелатель (??), 03:17, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваше Х плохое! Давайте сделаем У! Через некоторое время получается У подобное Х ...
    И так будет с каждым.
    Нужно улучшать имеющееся, а не тратить время на изобретение(людям хочется Си подобного синтаксиса! и вот он блин ...)
     

  • 1.6, btmn (?), 22:49, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    присобачьте еще несколько языков. Си будет одиноко
     
  • 1.7, SkyNet (??), 22:51, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Круто! А теперь уберём обёртку из питона и будет всем счастье!
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:00, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пихон и его стремление "ускориться" и "воспользоваться преимуществами си" -- это как девушка "с широкой костью", которая отчаянно пытается похудеть, но ничего не выходит. Да что там, если продолжать аналогию и вспомнить про то, что даже сам создатель пихона, работая в дропбоксе, так и не сумел "ускорить" свое детище, то в случае с девушкой получится, что создавший ее Господь Бог тоже сдался и прекратил всякие попытки ее прохудить.
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 23:07, 03/02/2020 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
  • 2.11, Тот самый Аноним (?), 23:09, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот объясни это тем, кто использует питон для высокнагруженных систем, например разработчикам нейросетей. Может если вам не хватает производительности питона, то вы что то неправильно делаете? Нет, ну не пиксели же или биты переставляете в двоичных массивах на самом деле. Если же я ошибаюсь и вы используете питон для битовых масок и копирования байтов в оперативной памяти, то вам не кукарекать на каждом углу что "питон отстой", "питон тормознутый" и прочее КоКоко, а вам нужно к врачу срочной.
     
     
  • 3.14, user90 (?), 23:20, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > например разработчикам нейросетей

    "Образ выпуклый но решительно неаппетитный"
    Ах извините, чо я встреваю в самом деле, продолжайте пжалуста.

     
  • 3.17, Led (ok), 00:13, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Вот объясни это тем, кто использует питон для высокнагруженных систем,

    Так гвидобейсик и делает их высоконагруженными.

     

  • 1.9, Аноним (9), 23:02, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это явное misuse кодеков и костыль.

    Вместо извращений нужна возможность расширять синтаксис питона питоном.

     
  • 1.12, puntos (?), 23:10, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Теперь от си можно избавляться, так как в питоне есть встроенный си. Что ещё нужно для счастья?
     
     
  • 2.23, nelson (??), 00:44, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Теперь от си можно избавляться

    Казалось бы, причём здесь реформа образования...

     
  • 2.27, Аноним (27), 02:40, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы знаем о вашей любви к программированию, поэтому встроили вам язык программирования в язык программирования, чтобы вы могли программировать, пока программируете.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 03:17, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слушайте, а ведь так можно и SQL и CSS в код встраивать?
     

  • 1.13, Тот самый Аноним (?), 23:17, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Из новости не понятно, исполняется код скомпилированный в родные инструкции процессора, или это по сути встроенный интерпритотор Си? К стати, проблема передачи указателей из питона в си и обратно, не тривиальная, например я не осилил как из питона вызвать функцию получающую указатель на массив указателей, котороый после вызова меняется. Вот только решение которое я нашёл, например в оффициальной питон обёртке к ГТК, там просто написали Си функцию которорая вызывает требуемую, и возвращает в питон данные в простом формате. Поэтому не удивительно что с указателями у авторов предмета, есть только простые Си-строки.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:17, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из вашего комментария видно что вы не умеете читать ?
     
     
  • 3.32, Аноним (27), 03:23, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там можно понять при прочтении? Читателю, незнакомому с питоном, термины кодек и ctypes ничего не говорят, новость написана для питонистов. Не-питонист попросил пояснения - Вы ему нахамили.
     

  • 1.15, Аноним (15), 23:48, 03/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.18, Led (ok), 00:16, 04/02/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.20, nelson (??), 00:31, 04/02/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.16, GentooBoy (ok), 23:49, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Забавно думал это давно было. Ruby так умел еще в году этак 2008, а может и раньше. https://github.com/seattlerb/rubyinline
     
  • 1.21, Аноним (21), 00:39, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ежели я захочу в одном питонячем скрипте и си и хтмл?
     
     
  • 2.30, Аноним (29), 03:18, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждите from inlinehtml import inlinehtml
     

  • 1.22, Аноним (22), 00:39, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая новость для Сишников. Теперь можно программулину на С обернуть в несколько строк на Пайтон и считатся модным молодежным кодером. Фиг же кто оспорит.
     
     
  • 2.25, axredneck (?), 01:22, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь можно в одной программулине оба языка использовать. Иногда такое надо.
     
     
  • 3.26, имя_ (?), 02:31, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    man ffi
     

  • 1.24, axredneck (?), 01:21, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично! Теперь буду скрипты на сях писать.
     
  • 1.31, Аноним (29), 03:19, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не совсем разобрался, а вызовы из Python происходят из основного потока или используется какой-то вариант ThreadPool? Не возникнет ли проблем с реентерабельностью и потокобезопастность в данных C подкладках?
     

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