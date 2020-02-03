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|1.3, Аноним (3), 22:40, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выглядит впечатляюще, и код довольно симпатично будет смотреться. А то писать биндинги к C не всегда так уж просто. Жду такое в стандартном CPython 3.10 с кэшированием и -O3 :)
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|2.28, Доброжелатель (??), 03:17, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ваше Х плохое! Давайте сделаем У! Через некоторое время получается У подобное Х ...
И так будет с каждым.
Нужно улучшать имеющееся, а не тратить время на изобретение(людям хочется Си подобного синтаксиса! и вот он блин ...)
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|1.8, Аноним (8), 23:00, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пихон и его стремление "ускориться" и "воспользоваться преимуществами си" -- это как девушка "с широкой костью", которая отчаянно пытается похудеть, но ничего не выходит. Да что там, если продолжать аналогию и вспомнить про то, что даже сам создатель пихона, работая в дропбоксе, так и не сумел "ускорить" свое детище, то в случае с девушкой получится, что создавший ее Господь Бог тоже сдался и прекратил всякие попытки ее прохудить.
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|2.11, Тот самый Аноним (?), 23:09, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот объясни это тем, кто использует питон для высокнагруженных систем, например разработчикам нейросетей. Может если вам не хватает производительности питона, то вы что то неправильно делаете? Нет, ну не пиксели же или биты переставляете в двоичных массивах на самом деле. Если же я ошибаюсь и вы используете питон для битовых масок и копирования байтов в оперативной памяти, то вам не кукарекать на каждом углу что "питон отстой", "питон тормознутый" и прочее КоКоко, а вам нужно к врачу срочной.
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|3.14, user90 (?), 23:20, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> например разработчикам нейросетей
"Образ выпуклый но решительно неаппетитный"
Ах извините, чо я встреваю в самом деле, продолжайте пжалуста.
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|3.17, Led (ok), 00:13, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Вот объясни это тем, кто использует питон для высокнагруженных систем,
Так гвидобейсик и делает их высоконагруженными.
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|1.9, Аноним (9), 23:02, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это явное misuse кодеков и костыль.
Вместо извращений нужна возможность расширять синтаксис питона питоном.
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|1.12, puntos (?), 23:10, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь от си можно избавляться, так как в питоне есть встроенный си. Что ещё нужно для счастья?
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|2.23, nelson (??), 00:44, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Теперь от си можно избавляться
Казалось бы, причём здесь реформа образования...
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|2.27, Аноним (27), 02:40, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы знаем о вашей любви к программированию, поэтому встроили вам язык программирования в язык программирования, чтобы вы могли программировать, пока программируете.
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|1.13, Тот самый Аноним (?), 23:17, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Из новости не понятно, исполняется код скомпилированный в родные инструкции процессора, или это по сути встроенный интерпритотор Си? К стати, проблема передачи указателей из питона в си и обратно, не тривиальная, например я не осилил как из питона вызвать функцию получающую указатель на массив указателей, котороый после вызова меняется. Вот только решение которое я нашёл, например в оффициальной питон обёртке к ГТК, там просто написали Си функцию которорая вызывает требуемую, и возвращает в питон данные в простом формате. Поэтому не удивительно что с указателями у авторов предмета, есть только простые Си-строки.
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|3.32, Аноним (27), 03:23, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что там можно понять при прочтении? Читателю, незнакомому с питоном, термины кодек и ctypes ничего не говорят, новость написана для питонистов. Не-питонист попросил пояснения - Вы ему нахамили.
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|1.22, Аноним (22), 00:39, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошая новость для Сишников. Теперь можно программулину на С обернуть в несколько строк на Пайтон и считатся модным молодежным кодером. Фиг же кто оспорит.
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|2.25, axredneck (?), 01:22, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь можно в одной программулине оба языка использовать. Иногда такое надо.
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|1.31, Аноним (29), 03:19, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не совсем разобрался, а вызовы из Python происходят из основного потока или используется какой-то вариант ThreadPool? Не возникнет ли проблем с реентерабельностью и потокобезопастность в данных C подкладках?
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