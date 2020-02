Проектом inlinec предложен новый способ inline-интеграции кода на языке Си в скрипты на языке Python. Функции на языке Си определяются непосредственно в одном файле с кодом на языке Python, выделяясь декоратором "@inlinec". Сводный скрипт выполняется как есть интерпретатором сpython и разбирается с использованием предоставляемого в Python механизма кодеков, дающего возможность подключить парсер для преобразования скрипта перед его разбором интерпретатором (как правило, модуль codecs применяется для прозрачной перекодировки текста, но позволяет и произвольным образом трансформировать содержимое скрипта). Парсер подключается в виде модуля ("from inlinec import inlinec"), который выполняет первичную обработку и на лету переводит определения Си-функций, выделенных при помощи аннотаций @inlinec, в ctypes-обвязки и заменяет тело Си-функции на вызов этих обвязок. После подобного преобразования интерпретатор Python получает уже корректный преобразованный исходный текст скрипта, Си-функции в котором вызываются при помощи ctypes. Похожий метод также применяется в проекте Pyxl4, который позволяет перемешивать в одном файле HTML и Python-код. # coding: inlinec from inlinec import inlinec @inlinec def test(): #include<stdio.h> void test() { printf("Hello, world"); } Разработка пока преподносится как экспериментальный прототип, в котором отмечаются такие недоработки, как отсутствие поддержки передачи в функцию указателей (кроме строк), необходимость запуска "gcc -E" для препроцессинга кода, сохранение промежуточных *.so, *.o и *.c файлов в текущем каталоге, отсутствие кеширования преобразованного варианта и выполнение лишних стадий разбора (большие задержки при каждом запуске).