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Клон SQLite на Rust, воссозданный AI на основе спецификаций

23.07.2026 14:34 (MSK)

Компания Cursor опубликовала исходный код minisqlite, реализации СУБД SQLite, воссозданной на языке Rust и успешно проходящей официальный набор тестов sqllogictest от проекта SQLite. Проект подготовлен в ходе эксперимента, в котором проверялась эффективность работы AI-моделей GPT-5.5, Grok 4.5, Opus 4.8 и Fable 5, по воссозданию SQLite только на основе официального 835-страничного руководства, без доступа к оригинальному коду, интернету, наборам тестов и исполняемому файлу SQLite. Основная идея эксперимента - использование подробной спецификации в качестве промпта для создания сложного продукта.

Опубликованная реализация основывается на результатах, полученный при использовании AI-модели Opus 4.8. Minisqlite включает около 200 тысяч строк кода на Rust, не содержащего unsafe-блоков в коде библиотеки. Библиотека может открывать файлы, созданные в оригинальном sqlite3, и записывать файлы, которые можно прочитать в sqlite3. Реализация охватывает диалект SQL от SQLite, поддержку транзакций, 90 встроенных функций, планировщик запросов, движок выполнения запросов и движок хранения, совместимый с дисковым форматом SQLite 3. Из внешних зависимостей задействован только пакет elsa, с использованием которого реализован страничный кэш.

  1. Главная ссылка к новости (https://cursor.com/blog/agent-...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД SQLite 3.53
  3. OpenNews: Переписывание кода при помощи AI для перелицензирования открытых проектов
  4. OpenNews: Проблемы с соблюдением авторского права при переписывании ScanCode на Rust при помощи AI
  5. OpenNews: Anthropic опубликовал Си-компилятор, созданный AI-моделью Claude Opus и способный собрать ядро Linux
  6. OpenNews: pgrust - клон PostgreSQL на Rust, проходящий все регрессионные тесты
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65963-sqlite
Ключевые слова: sqlite, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:54, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А сколько таких проектов еще не опубликовали... Не одну ОС из них собрать пожалуй можно.
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 15:23, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Клон SQLite на Rust, воссозданный AI на основе спецификаций

    Я бы в нем свои данные хранить точно не стал. А что, есть желающие?

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:29, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В эпоху раста количество уязвимостей почему-то катастрофически растёт.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 16:01, 23/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 4.25, Аноним (25), 16:06, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не эпоха раста, а эпоха LLM, поэтому дырявый карточный домик Си/Си++ и начал рассыпаться.
     
     
  • 5.33, анони (?), 16:31, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ржавчину выбирают для ии просто потому, что эти все ии нагoвнoкoдят с памятью похлеще любого человека, ии не умеют в написание нормального кода на с/с++. Но ты наслаждайся дальше своим розовым миром единорогов.
     
     
  • 6.39, Аноним (-), 16:48, 23/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 4.26, aname (ok), 16:14, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Это безопасно" © Дэвид
     
  • 3.42, Аноним (42), 16:56, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    данные разные бывают, некоторые именно такие, выбросить не жалко, я бы через dqlite потестил, на кластере, но уже etcd
     
  • 2.17, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 15:43, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раст + ИИ. Специально, чтоли, такое комбо подбирают?
     
     
  • 3.37, apple_fun_boy (?), 16:36, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чтоб у дидов подгорало сильнее
     
     
  • 4.43, Аноним (42), 16:57, 23/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.22, Аноним (23), 16:00, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не одну ОС из них собрать пожалуй можно.

    Bolgerust OS

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:55, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Жестко.

    Но все эти 835 страниц документации писались разработчиками все время пока разрабатывается и сопровождается SQLite. Эта документация не раз правилась когда в ней находились неточности и грубые ошибки. Т.е. она по факту отражает текущее состояние SQLite после первого релиза в 2000 году.

    Вот так вот взять и написать полную документацию/промпт для AI размером 835 страниц, это та еще задача. ))

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:28, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может лучше сначала попросить ИИ написать документацию по актуальному коду?
     
     
  • 3.20, пох.. (?), 15:52, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и делаем, разумеется. Редко бывают такие проекты как sqlite, с томами исчерпывающей документации. (который, вообще-то как раз и нет смысла переписывать, кроме рекламного) Просто в этом случае будут вопросы к чистоте переписанного. К тому же для библиотеки соответствие писанному апи важнее соответствия глюкам реализации.

    Если они тебя не колебут, потому что ты хотел баги исправить и фичи доделать, а не переписывал ради переписывания, то ровно так все и работает. Обычно клава сама догадывается, но полезно пнуть.

     
  • 2.35, Аноним (35), 16:34, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот так вот взять и написать полную документацию/промпт для AI размером 835 страниц, это та еще задача. ))

    Уже было. Называлось DbC, не взлетело потому что написать контракт достаточно высокого качества требует где-то 80% усилий от написания кода по этому контракту. Мясным лень было считай два раза одну и ту же работу делать. Но теперь код ллм написать может, так что DbC опять актуален, если не по букве, то по духу уж точно. Что и продемонстрировали.

     

  • 1.3, Токсик (?), 14:57, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    воссодайте там уже windows 11 на языке M по спецификациям от windows 3.1.

    Остальным уже не впечатлить.

     
  • 1.4, Аноним (4), 15:01, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    т.е. если этому ии подсунуть спецификацию на какой нибудь виндуз, он и виндуз на русте напишет? тогда нахрина нужны индусы, который энтот виндуз пишат?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:06, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    венда никогда не работала по собственным спекам, иначе у вайна не было бы столько проблем
     
     
  • 3.6, Аноним (4), 15:10, 23/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 15:11, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Specification Driven Development. Неплохой результат.
     
  • 1.8, Аноним (8), 15:11, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    т.е. в llm побывала не одна копия этого самого sqlite, побывали спеки, если хозяин не уследил, то и тестсьют на tcl, а они это зовут clean room?
     
     
  • 2.36, Аноним (35), 16:35, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажешь место, где там исходники sqlite?
     
     
  • 3.45, anonymous (??), 16:59, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А внешнюю зависимость elsa она откуда взяла, и как узнала, что именно ее нужно использовать, а не написать свою реализацию?
     

  • 1.9, Аноним (9), 15:14, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Minisqlite включает около 200 тысяч строк кода на Rust, не содержащего unsafe-блоков в коде библиотеки

    А сколько unwrap? Сколько гонок данных* и ошибок при работе с потоками*?

    *Признаны логическими ошибками.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:28, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А сколько unwrap?

    А когда unwrap стал запрещенной конструкцией?
    Просто для Result<T, E> корректно обрабатываешь все Е.

    > Сколько гонок данных* и ошибок при работе с потоками*?
    > *Признаны логическими ошибками.

    Ну так найди и посчитай.
    Если я спрошу "сколько ошибкок в СИ програме" ты сможешь назватиь число?
    Или будешь просто пyk-cpeньк в комметариях делать)?

     
     
  • 3.41, Аноним (9), 16:55, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А когда unwrap стал запрещенной конструкцией?
    >Просто для Result<T, E> корректно обрабатываешь все Е.

    Просто проверяй указатель перед работой и не забывай освобождать память.

    >Если я спрошу "сколько ошибкок в СИ програме" ты сможешь назватиь число?

    - А вот в Си...
    Я ни слова не сказал про Си.

     
  • 2.18, Аноним1234 (?), 15:45, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>А сколько unwrap

    4519

    >>Сколько гонок данных

    0. В rust асинхронный вызовы безопасны.

    >>ошибок при работе с потоками

    0, так как нет потоков. Да и если бы были потоки, в rust написать поточную ошибку это нужно постораться.

     
  • 2.30, Аноним (-), 16:25, 23/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.14, Жироватт (ok), 15:35, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ехал слоп через слоп,
    Видит ЫЫ-агент - в промте слоп
    Сунул ЫЫ-агент в рой промт со слопом
    Слоп слоп слоп слоп слоп

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 16:25, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ехал Жироватт через Жироватт,
    Видит Жироватт - в промте Жироватт
    Сунул Жироватт в рой Жироватт со Жироватт
    Жироватт Жироватт Жироватт Жироватт Жироватт


     

  • 1.15, Mik Foxi (ok), 15:38, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    "без доступа к оригинальному коду" - так ИИ видели этот оригинальный код не раз ранее, когда интернет индексировали. и почему тесты сравнения скорости не привели, работать то быстрее стало или какой смысл был в переписывании ради переписывания?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 15:50, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > "без доступа к оригинальному коду" - так ИИ видели этот оригинальный код не раз ранее, когда интернет индексировали.

    А это еще надо доказать ;)

    > и почему тесты сравнения скорости не привели, работать то быстрее стало или какой смысл был

    "Проект подготовлен в ходе эксперимента"
    Конкретно в этом - взаимодействие разнотипных агентов которые работают вместе.
    Со сравнением затрат.

    Думаю будет еще минимум 2-3 публикации с разными аспектами.
    Или ты хотел все в один блог-пост уместить? А как потом рекламу делать)?

     

  • 1.16, Аноним (16), 15:42, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В очень страшное время живём, то ли ещё будет...
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 16:33, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Буууууу!
     

  • 1.21, Аноним (21), 15:53, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Minisqlite включает около 200 тысяч строк кода на Rust

    Оригинал около 160 тысяч строк. Но это не одним продуктом а аккуратно разбито на библиотеки и утилиты. Аккуратно задокументированные. И получается максимум на десяток тысяч строк одна задача.

    Ну и главное: уже существующие 92 миллиона строк кода тестов. На которых все проверялось.

    Вполне по силам ИИ.

     
  • 1.24, Георгий (??), 16:05, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вряд ли настолько же надёжно, как оригинальный SQLite, который тестировался годами.
     
  • 1.28, Аноним (28), 16:24, 23/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.32, небесный ученый (ok), 16:30, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    теперь осталось дело за малым - отловить все логические ошибки в коде допущенные ИИ
     
     
  • 2.46, Сладкая булочка (?), 17:03, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > осталось дело за малым

    Разитас.жпг

     

  • 1.38, анонец (?), 16:42, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где LICENSE.md, Билли?
     
  • 1.44, menangen (?), 16:58, 23/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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