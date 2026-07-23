Клон SQLite на Rust, воссозданный AI на основе спецификаций

Компания Cursor опубликовала исходный код minisqlite, реализации СУБД SQLite, воссозданной на языке Rust и успешно проходящей официальный набор тестов sqllogictest от проекта SQLite. Проект подготовлен в ходе эксперимента, в котором проверялась эффективность работы AI-моделей GPT-5.5, Grok 4.5, Opus 4.8 и Fable 5, по воссозданию SQLite только на основе официального 835-страничного руководства, без доступа к оригинальному коду, интернету, наборам тестов и исполняемому файлу SQLite. Основная идея эксперимента - использование подробной спецификации в качестве промпта для создания сложного продукта.

Опубликованная реализация основывается на результатах, полученный при использовании AI-модели Opus 4.8. Minisqlite включает около 200 тысяч строк кода на Rust, не содержащего unsafe-блоков в коде библиотеки. Библиотека может открывать файлы, созданные в оригинальном sqlite3, и записывать файлы, которые можно прочитать в sqlite3. Реализация охватывает диалект SQL от SQLite, поддержку транзакций, 90 встроенных функций, планировщик запросов, движок выполнения запросов и движок хранения, совместимый с дисковым форматом SQLite 3. Из внешних зависимостей задействован только пакет elsa, с использованием которого реализован страничный кэш.



