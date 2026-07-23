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|1.1, Аноним (1), 14:54, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А сколько таких проектов еще не опубликовали... Не одну ОС из них собрать пожалуй можно.
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|2.10, Аноним (-), 15:23, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Клон SQLite на Rust, воссозданный AI на основе спецификаций
Я бы в нем свои данные хранить точно не стал. А что, есть желающие?
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|3.13, Аноним (13), 15:29, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В эпоху раста количество уязвимостей почему-то катастрофически растёт.
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|4.25, Аноним (25), 16:06, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это не эпоха раста, а эпоха LLM, поэтому дырявый карточный домик Си/Си++ и начал рассыпаться.
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|5.33, анони (?), 16:31, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ржавчину выбирают для ии просто потому, что эти все ии нагoвнoкoдят с памятью похлеще любого человека, ии не умеют в написание нормального кода на с/с++. Но ты наслаждайся дальше своим розовым миром единорогов.
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|3.42, Аноним (42), 16:56, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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данные разные бывают, некоторые именно такие, выбросить не жалко, я бы через dqlite потестил, на кластере, но уже etcd
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|1.2, Аноним (2), 14:55, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Жестко.
Но все эти 835 страниц документации писались разработчиками все время пока разрабатывается и сопровождается SQLite. Эта документация не раз правилась когда в ней находились неточности и грубые ошибки. Т.е. она по факту отражает текущее состояние SQLite после первого релиза в 2000 году.
Вот так вот взять и написать полную документацию/промпт для AI размером 835 страниц, это та еще задача. ))
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|2.12, Аноним (12), 15:28, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Может лучше сначала попросить ИИ написать документацию по актуальному коду?
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|3.20, пох.. (?), 15:52, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так и делаем, разумеется. Редко бывают такие проекты как sqlite, с томами исчерпывающей документации. (который, вообще-то как раз и нет смысла переписывать, кроме рекламного) Просто в этом случае будут вопросы к чистоте переписанного. К тому же для библиотеки соответствие писанному апи важнее соответствия глюкам реализации.
Если они тебя не колебут, потому что ты хотел баги исправить и фичи доделать, а не переписывал ради переписывания, то ровно так все и работает. Обычно клава сама догадывается, но полезно пнуть.
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|2.35, Аноним (35), 16:34, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот так вот взять и написать полную документацию/промпт для AI размером 835 страниц, это та еще задача. ))
Уже было. Называлось DbC, не взлетело потому что написать контракт достаточно высокого качества требует где-то 80% усилий от написания кода по этому контракту. Мясным лень было считай два раза одну и ту же работу делать. Но теперь код ллм написать может, так что DbC опять актуален, если не по букве, то по духу уж точно. Что и продемонстрировали.
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|1.3, Токсик (?), 14:57, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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воссодайте там уже windows 11 на языке M по спецификациям от windows 3.1.
Остальным уже не впечатлить.
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|1.4, Аноним (4), 15:01, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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т.е. если этому ии подсунуть спецификацию на какой нибудь виндуз, он и виндуз на русте напишет? тогда нахрина нужны индусы, который энтот виндуз пишат?
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|2.5, Аноним (5), 15:06, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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венда никогда не работала по собственным спекам, иначе у вайна не было бы столько проблем
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|1.8, Аноним (8), 15:11, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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т.е. в llm побывала не одна копия этого самого sqlite, побывали спеки, если хозяин не уследил, то и тестсьют на tcl, а они это зовут clean room?
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|3.45, anonymous (??), 16:59, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А внешнюю зависимость elsa она откуда взяла, и как узнала, что именно ее нужно использовать, а не написать свою реализацию?
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|1.9, Аноним (9), 15:14, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Minisqlite включает около 200 тысяч строк кода на Rust, не содержащего unsafe-блоков в коде библиотеки
А сколько unwrap? Сколько гонок данных* и ошибок при работе с потоками*?
*Признаны логическими ошибками.
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|2.11, Аноним (11), 15:28, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А сколько unwrap?
А когда unwrap стал запрещенной конструкцией?
Просто для Result<T, E> корректно обрабатываешь все Е.
> Сколько гонок данных* и ошибок при работе с потоками*?
> *Признаны логическими ошибками.
Ну так найди и посчитай.
Если я спрошу "сколько ошибкок в СИ програме" ты сможешь назватиь число?
Или будешь просто пyk-cpeньк в комметариях делать)?
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|3.41, Аноним (9), 16:55, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А когда unwrap стал запрещенной конструкцией?
>Просто для Result<T, E> корректно обрабатываешь все Е.
Просто проверяй указатель перед работой и не забывай освобождать память.
>Если я спрошу "сколько ошибкок в СИ програме" ты сможешь назватиь число?
- А вот в Си...
Я ни слова не сказал про Си.
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|2.18, Аноним1234 (?), 15:45, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>А сколько unwrap
4519
>>Сколько гонок данных
0. В rust асинхронный вызовы безопасны.
>>ошибок при работе с потоками
0, так как нет потоков. Да и если бы были потоки, в rust написать поточную ошибку это нужно постораться.
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|1.14, Жироватт (ok), 15:35, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ехал слоп через слоп,
Видит ЫЫ-агент - в промте слоп
Сунул ЫЫ-агент в рой промт со слопом
Слоп слоп слоп слоп слоп
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|2.29, Аноним (29), 16:25, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ехал Жироватт через Жироватт,
Видит Жироватт - в промте Жироватт
Сунул Жироватт в рой Жироватт со Жироватт
Жироватт Жироватт Жироватт Жироватт Жироватт
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|1.15, Mik Foxi (ok), 15:38, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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"без доступа к оригинальному коду" - так ИИ видели этот оригинальный код не раз ранее, когда интернет индексировали. и почему тесты сравнения скорости не привели, работать то быстрее стало или какой смысл был в переписывании ради переписывания?
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|2.19, Аноним (19), 15:50, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> "без доступа к оригинальному коду" - так ИИ видели этот оригинальный код не раз ранее, когда интернет индексировали.
А это еще надо доказать ;)
> и почему тесты сравнения скорости не привели, работать то быстрее стало или какой смысл был
"Проект подготовлен в ходе эксперимента"
Конкретно в этом - взаимодействие разнотипных агентов которые работают вместе.
Со сравнением затрат.
Думаю будет еще минимум 2-3 публикации с разными аспектами.
Или ты хотел все в один блог-пост уместить? А как потом рекламу делать)?
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|1.21, Аноним (21), 15:53, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Minisqlite включает около 200 тысяч строк кода на Rust
Оригинал около 160 тысяч строк. Но это не одним продуктом а аккуратно разбито на библиотеки и утилиты. Аккуратно задокументированные. И получается максимум на десяток тысяч строк одна задача.
Ну и главное: уже существующие 92 миллиона строк кода тестов. На которых все проверялось.
Вполне по силам ИИ.
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|1.24, Георгий (??), 16:05, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вряд ли настолько же надёжно, как оригинальный SQLite, который тестировался годами.
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