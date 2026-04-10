Выпуск СУБД SQLite 3.53

2.2 , Аркагоблин ( ? ), 12:19, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Согласен. За это и люблю этот проект. Да и сайт у них приятно оформлен

3.3 , Аркагоблин ( ? ), 12:22, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А ещё он легковесный, чтобы встроить для хранения истории посещений самое оно

2.7 , Аноним ( 7 ), 12:47, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Настоящее Свободное ПО. Для кого оно свободное? Только для того кто первым закроет? Вся остальная цепочка, включая конечного потребителя, пользуется проприетарной версией, с полной зависимостью от закрывшего. ГПЛ такое предотвращает, поэтому ГПЛ и лучше.

3.8 , Аркагоблин ( ? ), 12:51, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Лучше объясните мне кому именно надо закрывать утилитарную библиотеку? Такого типа проекты используют в основном без изменений, как сырьё. Копилефт имеет смысл только в проектах которые изменяют и продают

4.11 , Аноним ( 11 ), 12:56, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Лучше объясните мне кому именно надо закрывать утилитарную библиотеку? Скорее всего это измышления "а вдруг!" > Такого типа проекты используют в основном без изменений, как сырьё. Угу. И чем меньше в нем копаешься - тем лучше. > Копилефт имеет смысл только в проектах которые изменяют и продают Но т.к продать ты его не сможешь (адепты Щво6одки™ будут кричать ʼкачайте бесплатную версиюʼ), то копилефт для таких ковершенно не имеет смысла. Если посмотреть исторически то копилефт вообще не имеет смысла))

5.16 , Аноним ( 7 ), 13:24, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Если посмотреть исторически то копилефт вообще не имеет смысла)) Да, смотрим популярность линуса и бсд. У тебя там своя альтернативная история на плоской земле? >Но т.к продать ты его не сможешь (адепты Щво6одки™ будут кричать ʼкачайте бесплатную версиюʼ), то копилефт для таких ковершенно не имеет смысла. И как редхад смог его продать? Может ты плохой продаван, вот и бесишься :)

6.17 , Аноним ( 17 ), 13:30, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да, смотрим популярность линуса и бсд. Посмотри популярность бсд и хурда)) > И как редхад смог его продать? Может ты плохой продаван, вот и бесишься :) Отличны пример! Вот только редхат как раз научилась обходить жпл))

opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59343 Конечно это не мешает всяким Альма/Роки и прочим 06pыганам тырить изменения шапки, но добавляет очень много проблем. 6.20 , Аноним ( 20 ), 13:38, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Да, смотрим популярность линуса и бсд. А чего не популярность макоси (которая на базе открытого кода)? Что может линукс без кодов под свободной лицензией?

Х11 у тебя под гнураком?

А может браузеры под гнураком (всякое овно типа дилло за браузер не считается).

А может у тебя опенофис под гнураком?

Что нет? Без свободных программ ты бы сидел с голым ядром (которое кстати под ЖПЛ2 и Торвальдс отказался переходить на безумную ЖПЛ-3) и пырился в консольку. > У тебя там своя альтернативная история на плоской земле? Лол, плоскоземельщики такие же фанатики, как и адепты гнурака. >>Но т.к продать ты его не сможешь (адепты Щво6одки™ будут кричать ʼкачайте бесплатную версиюʼ), то копилефт для таких ковершенно не имеет смысла.

> И как редхад смог его продать? Он продает код или поддержку?

По какой-то причине FSF, SFC и прочие Щво6одьковцы на овно исходит, от того что красношапка не хочет давать клованам-халявщикам доступ к srpm-пакетам. 7.23 , Аноним ( 7 ), 14:17, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А чего не популярность макоси (которая на базе открытого кода)? Про это и речь шла, что на базе, от которой 0 толку всем, кроме яблока. Для остальных это черный ящик, что там реально осталось от "базы" никто не знает, и помять ес-но в этой базе юзер ничего не может. >Х11 у тебя под гнураком? гном уже выкинул его. а сам гном под гпл. >А может у тебя опенофис под гнураком? под мпл или лгпл. >Без свободных программ ты бы сидел с голым ядром (которое кстати под ЖПЛ2 и Торвальдс отказался переходить на безумную ЖПЛ-3) и пырился в консольку. без бсд все было бы норм, а без гпл было бы вин сервер, вин фон, все с реколом и рекламой на декстопе. и веба бы не было, был бы проприетарный IE онли протокол. ГПЛ3 - заставляет давать рут доступ к софту, если оно надо. По факту необходимость это отдельно прописывать это зависит от юрисдикции, в США плохие законы просто.

4.14 , Аноним ( 7 ), 13:20, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Такого типа проекты используют в основном без изменений, как сырьё. Потом появляются серьёзные фреймворки, мидлеваре и прочие. И они внезапно закрытые или гпл. БСД это для лефтпада только.

4.33 , Аноним ( 33 ), 15:53, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Лучше объясните мне кому именно надо закрывать утилитарную библиотеку? Для того, чтобы не давать конкурентам возможность бесплатно использовать свои труды.

>Копилефт имеет смысл только в проектах которые изменяют и продают Авторское лево нужно для того, чтобы изменения обратно возвращались в родительский проект, а так же снижали порог входа.

3.22 , Аноним ( 22 ), 14:05, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://sqlite.org/copyright.html

2.24 , Аноним ( 24 ), 14:20, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Публичное достояние это не лицензия, а статус произведения. В разных странах этот статус регулируется по разному. Например в России ты не можешь ни ускорить, ни замедлить переход в этот статус (разумными способами). Ближайшая к public domain лицензия - WTFPL, так же не имеющая юридического статуса.

3.32 , Аноним ( 32 ), 15:32, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Публичное достояние это не лицензия, а статус произведения. А где ты в первом сообщении увидел слово "лицензия"?

