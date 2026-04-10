The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск СУБД SQLite 3.53

10.04.2026 11:55 (MSK)

Опубликован релиз SQLite 3.53, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Выпуск 3.52 был отменён. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум.

Основные изменения:

  • Устранена ошибка, приводившая к повреждению БД. Проблема присутствовала начиная с версии SQLite 3.7.0 (2010 год), затрагивала БД в режиме WAL (Write-Ahead Logging) и проявлялась из-за состояния гонки при одновременном открытии двух и более соединений к БД, которые пытались записать или зафиксировать транзакции в одном экземпляре БД. Утверждается, что приводящее к сбою стечение обстоятельств проявляется крайне редко и его удалось повторить только в специально созданном тестовом сценарии.
  • В команде "ALTER TABLE" разрешено удалять проверки "NOT NULL" и "CHECK".
  • Добавлена команда "REINDEX EXPRESSIONS" для перестроения индексов на основе выражений, в которых в качестве элемента индекса используется функция над столбцом или операции над столбцами. Команда может применяться для восстановления протухших индексов.
  • Внутри временных триггеров, создаваемых командой "CREATE TEMP TRIGGER" и применяемым к таблицам в других БД, разрешено изменение таблиц или запросы данных из таблиц.
  • В команде "VACUUM INTO" при указании целевого файла через URL реализовано использование параметра "reserve=N" для определения числа создаваемых резервных копий БД.
  • Реализованы новые SQL-функции json_array_insert() и jsonb_array_insert() для вставки элементов в массивы JSON.
  • Добавлена и задействована в утилите командной строки библиотека QRF (Query Result Formatter) для форматирования результатов выполнения SQL-запросов в удобочитаемый вид.
  • Изменения в утилите командной строки:
    • Значительно расширена команда ".mode".
    • Улучшено формирование вывода, например, включена по умолчанию отрисовка рамок, а числовые значения теперь выравниваются по правую границу при табулированном выводе.
    • Обеспечено игнорирование символов ";" после команд.
    • Содержимое указанных в командной строке файлов с расширениями *.sql и *.txt теперь читается и интерпретируется как наборы SQL-выражений и dot-команд.
    • В команду ".timer" добавлена поддержка значения "once" для применения таймера только к следующему SQL-выражению.
    • В команду ".progress" добавлена опция "--timeout S" для принудительного прерывания SQL-выражения после истечения таймаута.
    • В команде ".indexes" изменено поведение шаблонов, которые теперь применяются к именам индексов, а не к именам проиндексированных таблиц.
  • Внесены оптимизации в планировщик запросов, ускорившие работу слияния таблиц и операций ЕXCEPT, INTERSECT и UNION.
  • Повышена производительность функций преобразования чисел с плавающей запятой в текстовое представление.
  • В реализацию, компилируемую в промежуточный код WebAssembly, добавлена VFS "opfs-wl", идентичная VFS "opfs", но использующая API Web Locks для работы с блокировками.
  • В утилиту sqlite3_rsync добавлена опция "-p|--port".
  • Прекращена поддержка платформы Windows RT.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65182-sqlite
Ключевые слова: sqlite
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24)
  • 1.1, Аноним (1), 12:05, 10/04/2026 [ответить]  
    		• –3 +/
    > распространяется как общественное достояние (public
    > domain), т.е. может использоваться без ограничений и
    > безвозмездно в любых целях

    Настоящее Свободное ПО.
    А не как у некоторых...

     
     
  • 2.2, Аркагоблин (?), 12:19, 10/04/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Согласен. За это и люблю этот проект. Да и сайт у них приятно оформлен
     
     
  • 3.3, Аркагоблин (?), 12:22, 10/04/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    А ещё он легковесный, чтобы встроить для хранения истории посещений самое оно
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:47, 10/04/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    >Настоящее Свободное ПО.

    Для кого оно свободное? Только для того кто первым закроет? Вся остальная цепочка, включая конечного потребителя, пользуется проприетарной версией, с полной зависимостью от закрывшего. ГПЛ такое предотвращает, поэтому ГПЛ и лучше.

     
     
  • 3.8, Аркагоблин (?), 12:51, 10/04/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше объясните мне кому именно надо закрывать утилитарную библиотеку? Такого типа проекты используют в основном без изменений, как сырьё. Копилефт имеет смысл только в проектах которые изменяют и продают
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 12:56, 10/04/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Лучше объясните мне кому именно надо закрывать утилитарную библиотеку?

    Скорее всего это измышления "а вдруг!"

    > Такого типа проекты используют в основном без изменений, как сырьё.

    Угу. И чем меньше в нем копаешься - тем лучше.

    > Копилефт имеет смысл только в проектах которые изменяют и продают

    Но т.к продать ты его не сможешь (адепты Щво6одки™ будут кричать ʼкачайте бесплатную версиюʼ), то копилефт для таких ковершенно не имеет смысла.

    Если посмотреть исторически то копилефт вообще не имеет смысла))


     
     
  • 5.16, Аноним (7), 13:24, 10/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Если посмотреть исторически то копилефт вообще не имеет смысла))

    Да, смотрим популярность линуса и бсд. У тебя там своя альтернативная история на плоской земле?

    >Но т.к продать ты его не сможешь (адепты Щво6одки™ будут кричать ʼкачайте бесплатную версиюʼ), то копилефт для таких ковершенно не имеет смысла.

    И как редхад смог его продать? Может ты плохой продаван, вот и бесишься :)

     
     
  • 6.17, Аноним (17), 13:30, 10/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Да, смотрим популярность линуса и бсд.

    Посмотри популярность бсд и хурда))

    > И как редхад смог его продать? Может ты плохой продаван, вот и бесишься :)

    Отличны пример! Вот только редхат как раз научилась обходить жпл))
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59343

    Конечно это не мешает всяким Альма/Роки и прочим 06pыганам тырить изменения шапки, но добавляет очень много проблем.

     
  • 6.20, Аноним (20), 13:38, 10/04/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Да, смотрим популярность линуса и бсд.

    А чего не популярность макоси (которая на базе открытого кода)?

    Что может линукс без кодов под свободной лицензией?
    Х11 у тебя под гнураком?
    А может браузеры под гнураком (всякое овно типа дилло за браузер не считается).
    А может у тебя опенофис под гнураком?
    Что нет?

    Без свободных программ ты бы сидел с голым ядром (которое кстати под ЖПЛ2 и Торвальдс отказался переходить на безумную ЖПЛ-3) и пырился в консольку.

    > У тебя там своя альтернативная история на плоской земле?

    Лол, плоскоземельщики такие же фанатики, как и адепты гнурака.

    >>Но т.к продать ты его не сможешь (адепты Щво6одки™ будут кричать ʼкачайте бесплатную версиюʼ), то копилефт для таких ковершенно не имеет смысла.
    > И как редхад смог его продать?

    Он продает код или поддержку?
    По какой-то причине FSF, SFC и прочие Щво6одьковцы на овно исходит, от того что красношапка не хочет давать клованам-халявщикам доступ к srpm-пакетам.

     
     
  • 7.23, Аноним (7), 14:17, 10/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    >А чего не популярность макоси (которая на базе открытого кода)?

    Про это и речь шла, что на базе, от которой 0 толку всем, кроме яблока. Для остальных это черный ящик, что там реально осталось от "базы" никто не знает, и помять ес-но в этой базе юзер ничего не может.

    >Х11 у тебя под гнураком?

    гном уже выкинул его. а сам гном под гпл.

    >А может у тебя опенофис под гнураком?

    под мпл или лгпл.

    >Без свободных программ ты бы сидел с голым ядром (которое кстати под ЖПЛ2 и Торвальдс отказался переходить на безумную ЖПЛ-3) и пырился в консольку.

    без бсд все было бы норм, а без гпл было бы вин сервер, вин фон, все с реколом и рекламой на декстопе. и веба бы не было, был бы проприетарный IE онли протокол. ГПЛ3 - заставляет давать рут доступ к софту, если оно надо. По факту необходимость это отдельно прописывать это зависит от юрисдикции, в США плохие законы просто.

     
  • 4.14, Аноним (7), 13:20, 10/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Такого типа проекты используют в основном без изменений, как сырьё.

    Потом появляются серьёзные фреймворки, мидлеваре и прочие. И они внезапно закрытые или гпл. БСД это для лефтпада только.

     
  • 4.33, Аноним (33), 15:53, 10/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Лучше объясните мне кому именно надо закрывать утилитарную библиотеку?

    Для того, чтобы не давать конкурентам возможность бесплатно использовать свои труды.
    >Копилефт имеет смысл только в проектах которые изменяют и продают

    Авторское лево нужно для того, чтобы изменения обратно возвращались в родительский проект, а так же снижали порог входа.

     
  • 3.22, Аноним (22), 14:05, 10/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    https://sqlite.org/copyright.html
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:20, 10/04/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Публичное достояние это не лицензия, а статус произведения. В разных странах этот статус регулируется по разному. Например в России ты не можешь ни ускорить, ни замедлить переход в этот статус (разумными способами). Ближайшая к public domain лицензия - WTFPL, так же не имеющая юридического статуса.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 15:32, 10/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Публичное достояние это не лицензия, а статус произведения.

    А где ты в первом сообщении увидел слово "лицензия"?
    Вроде его нет и не было.

     

  • 1.6, Аноним (6), 12:46, 10/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Как узнать, что индексы протухли?
     
  • 1.19, Аркагоблин (?), 13:37, 10/04/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Давайте будем честны. Если бы всё было под GPL, как хотят местные комментаторы, то мир бы делился на закрытый софт и маргинальную горстку GPL-софта. Тогда даже всякие JSON-парсеры и прочее мелкие винтики были бы проприетарными, потому что корпы лучше уж заплатят чем выполнят условия GPL. Именно благодаря пермиссивным лицензиям открытость библиотек стала де-факто стандартом.
     
     
  • 2.25, Аноним (7), 14:28, 10/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    >потому что корпы лучше уж заплатят чем выполнят условия GPL

    И как же так получилось, что линукс стал популярен? GPL оказалось глобально выгоднее, вот и все. Как и с патентами, нужен баланс защиты инвестиций в развитие и вечной монополией, того кто первым бумажки оформил.

    >Именно благодаря пермиссивным лицензиям открытость библиотек стала де-факто стандартом.

    Каких библиотек? Лефтпадов, клонов ls? Так это уже старые технологии их можно сразу в паблик домейн паблишить. Допустим анриал или даже юнити чет не открытые.

     
     
  • 3.27, Аркагоблин (?), 14:43, 10/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Rust, Lua, Python, C#, Go, Dart, Kotlin, NodeJS, React, Vue, Angular, Svelte, Babel, Chromium, VS Code, Godot, Bitcoin, Avalonia, Electron, Xorg, Wayland, libpng, Android, да почти всё. В игровой индустрии, которую ты привел, там да, до сих пор распространена проприетарная бизнес модель. Но в сфере веб и системной разработки библиотеки с пермиссивной лицензией - стандарт.
     
     
  • 4.29, Аноним (7), 14:56, 10/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Но в сфере веб и системной разработки библиотеки с пермиссивной лицензией - стандарт.

    скажи это аггрид. может в сфере хоум пейджей и стандарт. в норм разработке приложений далеко нет.

    > Android

    угу основная часть на гпл.

    >C#

    ага, особенно вин апи и ui слой.

    >Chromium

    но без гугл сервисов.

    >VS Code

    но без плагинов.

    >Rust, Lua, Python, C#, Go, Dart

    А чего про cuda забыл? Или c++ icc?

     
     
  • 5.31, Аноним (31), 15:10, 10/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    >> Android
    > угу основная часть на гпл.

    Чо?
    AOSP - это не гпл.
    Попробуй выкинуть всё не-гпл и посмотри там воообше андроид останется или только ядро)

    >>Chromium
    > но без гугл сервисов.

    Так какая лицензия Chromium?

    >>Rust, Lua, Python, C#, Go, Dart
    > А чего про cuda забыл? Или c++ icc?

    А ты чего про clang забыл)?


     
  • 2.28, Аноним (28), 14:48, 10/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Чтобы понять, где мы были бы, если бы вместо GPL все использовали пермиссивные лицензии, достаточно посмотреть, где сейчас находится FreeBSD.
     
     
  • 3.30, Аркагоблин (?), 15:06, 10/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Не вопрос, тогда было бы всё проприетарным, даже языки программирования. Ты бы платил за всё. Потому что в мире где есть только копилефт и коммерческое, а третьего не дано, компании выберут коммерческое, и у каждой компании было бы всё своё несовместимое друг с другом, как в эпоху кнопочных телефонов.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру