Выпуск СУБД SQLite 3.53

|1.1, Аноним (1), 12:05, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> распространяется как общественное достояние (public
> domain), т.е. может использоваться без ограничений и
> безвозмездно в любых целях
Настоящее Свободное ПО.
А не как у некоторых...
|3.3, Аркагоблин (?), 12:22, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А ещё он легковесный, чтобы встроить для хранения истории посещений самое оно
|2.7, Аноним (7), 12:47, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Настоящее Свободное ПО.
Для кого оно свободное? Только для того кто первым закроет? Вся остальная цепочка, включая конечного потребителя, пользуется проприетарной версией, с полной зависимостью от закрывшего. ГПЛ такое предотвращает, поэтому ГПЛ и лучше.
|3.8, Аркагоблин (?), 12:51, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Лучше объясните мне кому именно надо закрывать утилитарную библиотеку? Такого типа проекты используют в основном без изменений, как сырьё. Копилефт имеет смысл только в проектах которые изменяют и продают
|4.11, Аноним (11), 12:56, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Лучше объясните мне кому именно надо закрывать утилитарную библиотеку?
Скорее всего это измышления "а вдруг!"
> Такого типа проекты используют в основном без изменений, как сырьё.
Угу. И чем меньше в нем копаешься - тем лучше.
> Копилефт имеет смысл только в проектах которые изменяют и продают
Но т.к продать ты его не сможешь (адепты Щво6одки™ будут кричать ʼкачайте бесплатную версиюʼ), то копилефт для таких ковершенно не имеет смысла.
Если посмотреть исторически то копилефт вообще не имеет смысла))
|5.16, Аноним (7), 13:24, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Если посмотреть исторически то копилефт вообще не имеет смысла))
Да, смотрим популярность линуса и бсд. У тебя там своя альтернативная история на плоской земле?
>Но т.к продать ты его не сможешь (адепты Щво6одки™ будут кричать ʼкачайте бесплатную версиюʼ), то копилефт для таких ковершенно не имеет смысла.
И как редхад смог его продать? Может ты плохой продаван, вот и бесишься :)
|6.17, Аноним (17), 13:30, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Да, смотрим популярность линуса и бсд.
Посмотри популярность бсд и хурда))
> И как редхад смог его продать? Может ты плохой продаван, вот и бесишься :)
Отличны пример! Вот только редхат как раз научилась обходить жпл))
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59343
Конечно это не мешает всяким Альма/Роки и прочим 06pыганам тырить изменения шапки, но добавляет очень много проблем.
|6.20, Аноним (20), 13:38, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Да, смотрим популярность линуса и бсд.
А чего не популярность макоси (которая на базе открытого кода)?
Что может линукс без кодов под свободной лицензией?
Х11 у тебя под гнураком?
А может браузеры под гнураком (всякое овно типа дилло за браузер не считается).
А может у тебя опенофис под гнураком?
Что нет?
Без свободных программ ты бы сидел с голым ядром (которое кстати под ЖПЛ2 и Торвальдс отказался переходить на безумную ЖПЛ-3) и пырился в консольку.
> У тебя там своя альтернативная история на плоской земле?
Лол, плоскоземельщики такие же фанатики, как и адепты гнурака.
>>Но т.к продать ты его не сможешь (адепты Щво6одки™ будут кричать ʼкачайте бесплатную версиюʼ), то копилефт для таких ковершенно не имеет смысла.
> И как редхад смог его продать?
Он продает код или поддержку?
По какой-то причине FSF, SFC и прочие Щво6одьковцы на овно исходит, от того что красношапка не хочет давать клованам-халявщикам доступ к srpm-пакетам.
|7.23, Аноним (7), 14:17, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>А чего не популярность макоси (которая на базе открытого кода)?
Про это и речь шла, что на базе, от которой 0 толку всем, кроме яблока. Для остальных это черный ящик, что там реально осталось от "базы" никто не знает, и помять ес-но в этой базе юзер ничего не может.
>Х11 у тебя под гнураком?
гном уже выкинул его. а сам гном под гпл.
>А может у тебя опенофис под гнураком?
под мпл или лгпл.
>Без свободных программ ты бы сидел с голым ядром (которое кстати под ЖПЛ2 и Торвальдс отказался переходить на безумную ЖПЛ-3) и пырился в консольку.
без бсд все было бы норм, а без гпл было бы вин сервер, вин фон, все с реколом и рекламой на декстопе. и веба бы не было, был бы проприетарный IE онли протокол. ГПЛ3 - заставляет давать рут доступ к софту, если оно надо. По факту необходимость это отдельно прописывать это зависит от юрисдикции, в США плохие законы просто.
|4.14, Аноним (7), 13:20, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Такого типа проекты используют в основном без изменений, как сырьё.
Потом появляются серьёзные фреймворки, мидлеваре и прочие. И они внезапно закрытые или гпл. БСД это для лефтпада только.
|4.33, Аноним (33), 15:53, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Лучше объясните мне кому именно надо закрывать утилитарную библиотеку?
Для того, чтобы не давать конкурентам возможность бесплатно использовать свои труды.
>Копилефт имеет смысл только в проектах которые изменяют и продают
Авторское лево нужно для того, чтобы изменения обратно возвращались в родительский проект, а так же снижали порог входа.
|2.24, Аноним (24), 14:20, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Публичное достояние это не лицензия, а статус произведения. В разных странах этот статус регулируется по разному. Например в России ты не можешь ни ускорить, ни замедлить переход в этот статус (разумными способами). Ближайшая к public domain лицензия - WTFPL, так же не имеющая юридического статуса.
|3.32, Аноним (32), 15:32, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Публичное достояние это не лицензия, а статус произведения.
А где ты в первом сообщении увидел слово "лицензия"?
Вроде его нет и не было.
|1.19, Аркагоблин (?), 13:37, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Давайте будем честны. Если бы всё было под GPL, как хотят местные комментаторы, то мир бы делился на закрытый софт и маргинальную горстку GPL-софта. Тогда даже всякие JSON-парсеры и прочее мелкие винтики были бы проприетарными, потому что корпы лучше уж заплатят чем выполнят условия GPL. Именно благодаря пермиссивным лицензиям открытость библиотек стала де-факто стандартом.
|2.25, Аноним (7), 14:28, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>потому что корпы лучше уж заплатят чем выполнят условия GPL
И как же так получилось, что линукс стал популярен? GPL оказалось глобально выгоднее, вот и все. Как и с патентами, нужен баланс защиты инвестиций в развитие и вечной монополией, того кто первым бумажки оформил.
>Именно благодаря пермиссивным лицензиям открытость библиотек стала де-факто стандартом.
Каких библиотек? Лефтпадов, клонов ls? Так это уже старые технологии их можно сразу в паблик домейн паблишить. Допустим анриал или даже юнити чет не открытые.
|3.27, Аркагоблин (?), 14:43, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Rust, Lua, Python, C#, Go, Dart, Kotlin, NodeJS, React, Vue, Angular, Svelte, Babel, Chromium, VS Code, Godot, Bitcoin, Avalonia, Electron, Xorg, Wayland, libpng, Android, да почти всё. В игровой индустрии, которую ты привел, там да, до сих пор распространена проприетарная бизнес модель. Но в сфере веб и системной разработки библиотеки с пермиссивной лицензией - стандарт.
|4.29, Аноним (7), 14:56, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Но в сфере веб и системной разработки библиотеки с пермиссивной лицензией - стандарт.
скажи это аггрид. может в сфере хоум пейджей и стандарт. в норм разработке приложений далеко нет.
> Android
угу основная часть на гпл.
>C#
ага, особенно вин апи и ui слой.
>Chromium
но без гугл сервисов.
>VS Code
но без плагинов.
>Rust, Lua, Python, C#, Go, Dart
А чего про cuda забыл? Или c++ icc?
|5.31, Аноним (31), 15:10, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> Android
> угу основная часть на гпл.
Чо?
AOSP - это не гпл.
Попробуй выкинуть всё не-гпл и посмотри там воообше андроид останется или только ядро)
>>Chromium
> но без гугл сервисов.
Так какая лицензия Chromium?
>>Rust, Lua, Python, C#, Go, Dart
> А чего про cuda забыл? Или c++ icc?
А ты чего про clang забыл)?
|2.28, Аноним (28), 14:48, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Чтобы понять, где мы были бы, если бы вместо GPL все использовали пермиссивные лицензии, достаточно посмотреть, где сейчас находится FreeBSD.
|3.30, Аркагоблин (?), 15:06, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не вопрос, тогда было бы всё проприетарным, даже языки программирования. Ты бы платил за всё. Потому что в мире где есть только копилефт и коммерческое, а третьего не дано, компании выберут коммерческое, и у каждой компании было бы всё своё несовместимое друг с другом, как в эпоху кнопочных телефонов.
