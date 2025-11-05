Выпуск СУБД SQLite 3.51

2.13 , зоотехник ( ? ), 17:25, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что не так с индексами?

3.14 , Аноним ( 4 ), 17:32, 05/11/2025 Ну, если у приложения их нет. На что смотреть? Я вот взял и сделал в sqlitebrowser, время хорошее у чтения, но будто неэффективно теперь? И размер в 2 раза больше.

4.16 , зоотехник ( ? ), 17:36, 05/11/2025 А как надо, в два раза меньше? Так не бывает. Индекс практически тоже таблица, только отсортированная и условно с двумя колонками, в одно ключ, в другой номер записи.

5.18 , Аноним ( 4 ), 17:53, 05/11/2025 > А как надо, в два раза меньше? Так не бывает. Индекс практически

> тоже таблица, только отсортированная и условно с двумя колонками, в одно

> ключ, в другой номер записи. Файл сжимается в 10 раз и будто бы можно поэффективней? Операции с диском не бесплатные. Конечно хотелось бы оптимизировать записи, их и так под терабайт в день и это практически без нагрузки.

6.20 , Аноним ( 20 ), 17:57, 05/11/2025 Учи структуры данных и реализуй самый лучшей для твоей задачи способ. Sqlite тебе вот ваще не нужен если проблемы о которых ты говоришь реальны.


