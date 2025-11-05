Выпуск СУБД SQLite 3.51

|
1.1, Аноним (1), 16:00, 05/11/2025

|
Хорошая вещь, кормит. Жаль только нет альтер тэйбл для существующей таблицы с позможностью вставить новую колонки между существующими, а только в самый конец
|
|
|
2.3, Жироватт (ok), 16:05, 05/11/2025

|
А оно таки надо? Нет, реально, учитывая, что порядок колонок в таблице вещь условная и может быть переопределен уже на клиенте (для гуя) или вообще не имеет значения (для ipc)
|
|
|
3.10, Аноним (10), 16:32, 05/11/2025

|
Оно начинает быть надо у горе программиста уже пятидесятый столбец и он продолжает использовать sqlite. Хотя ему ненужен ни sqlite ни такая большая таблица.
|
|
|
|
|
3.14, Аноним (4), 17:32, 05/11/2025

|
Ну, если у приложения их нет. На что смотреть? Я вот взял и сделал в sqlitebrowser, время хорошее у чтения, но будто неэффективно теперь? И размер в 2 раза больше.
|
|
|
4.16, зоотехник (?), 17:36, 05/11/2025

|
А как надо, в два раза меньше? Так не бывает. Индекс практически тоже таблица, только отсортированная и условно с двумя колонками, в одно ключ, в другой номер записи.
|
|
|
5.18, Аноним (4), 17:53, 05/11/2025

|
> А как надо, в два раза меньше? Так не бывает. Индекс практически
> тоже таблица, только отсортированная и условно с двумя колонками, в одно
> ключ, в другой номер записи.
Файл сжимается в 10 раз и будто бы можно поэффективней? Операции с диском не бесплатные. Конечно хотелось бы оптимизировать записи, их и так под терабайт в день и это практически без нагрузки.
|
|
|
6.20, Аноним (20), 17:57, 05/11/2025

|
Учи структуры данных и реализуй самый лучшей для твоей задачи способ. Sqlite тебе вот ваще не нужен если проблемы о которых ты говоришь реальны.
|