Выпуск СУБД SQLite 3.50

Опубликован релиз SQLite 3.50, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум. Основные изменения: Добавлены новые SQL-функции unistr() и unistr_quote() для замены экранированных последовательностей (\uXXXX) в unicode-символы и наоборот.

В интерфейсе командной строки отключён прямой вывод управляющих символов. В выводе команды ".dump" обеспечено преобразование cпецсимволов при помощи функции unistr(). Улучшено форматирование частичных индексов в выводе команды ".schema --indent".

В sqlite3_rsync, утилите для копирования БД между системами, протокол синхронизации оптимизирован для снижения трафика при переносе похожих БД. Реализована возможность синхронизации БД без включения режима WAL (Write-Ahead Logging).

Оптимизирована работа функций jsonb_set() и jsonb_replace() при изменении больших JSON-объектов.

Улучшена поддержка сборки с использованием Cygwin, MinGW и Termux.



