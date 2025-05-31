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Выпуск СУБД SQLite 3.50

31.05.2025 21:40

Опубликован релиз SQLite 3.50, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум.

Основные изменения:

  • Добавлены новые SQL-функции unistr() и unistr_quote() для замены экранированных последовательностей (\uXXXX) в unicode-символы и наоборот.
  • В интерфейсе командной строки отключён прямой вывод управляющих символов. В выводе команды ".dump" обеспечено преобразование cпецсимволов при помощи функции unistr(). Улучшено форматирование частичных индексов в выводе команды ".schema --indent".
  • В sqlite3_rsync, утилите для копирования БД между системами, протокол синхронизации оптимизирован для снижения трафика при переносе похожих БД. Реализована возможность синхронизации БД без включения режима WAL (Write-Ahead Logging).
  • Оптимизирована работа функций jsonb_set() и jsonb_replace() при изменении больших JSON-объектов.
  • Улучшена поддержка сборки с использованием Cygwin, MinGW и Termux.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.sqlite.org/changes...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД SQLite 3.46
  3. OpenNews: Google использовал большую языковую модель для выявления уязвимости в SQLite
  4. OpenNews: Проект Redka развивает реализацию протокола и API Redis поверх SQLite
  5. OpenNews: Выпуск DuckDB 0.10.0, варианта SQLite для аналитических запросов
  6. OpenNews: Проекты CBS и sqld развивают облачный и серверный варианты SQLite
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63334-sqlite
Ключевые слова: sqlite
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:49, 31/05/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Что посоветуете сейчас для переноса в постгрес? Желательно с минимумом затрат и возможностью проверки соответствия. Есть поля с жсоном.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:53, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Посоветую Python. Можно читать SQLite и писать в PostgreSQL.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 22:05, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Посоветую Python. Можно читать SQLite и писать в PostgreSQL.

    Я знаю про Alembic, есть что-нибудь, чтобы мышкой в 2 клика мигрировать?

     

  • 1.4, Аноним (4), 21:56, 31/05/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну что хранители настроек в sqlite очередной раз слушаю почему вы не можете хранить настройки в кейвелью.
     
     
  • 2.6, Alladin (?), 22:06, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где?
     
  • 2.7, Аноним (1), 22:09, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну что хранители настроек в sqlite очередной раз слушаю почему вы не
    > можете хранить настройки в кейвелью.

    Я использовал leveldb, она регулярно рассыпается и обнуляется с потерей всего. Sqlite идеален в этом отношении, ни одного косяка. Всё, что записано, всё потом прочиталось.

     
  • 2.8, НяшМяш (ok), 22:13, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настройки вообще в текстовых файлах хранить можно, зачем там в принципе какая-то база.
     
     
  • 3.9, anonymous (??), 22:28, 31/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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