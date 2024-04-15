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Проект Redka развивает реализацию протокола и API Redis поверх SQLite

15.04.2024 09:43

Опубликованы первые выпуски проекта Redka, нацеленного на предоставление RESP-протокола и API, совместимых с СУБД Redis, но реализованных поверх библиотеки SQLite. Задействование SQLite дополнительно позволяет обращаться к данным при помощи языка SQL, например, для формирования отчётов или анализа данных. Поддерживается использование ACID-транзакций. Redka может запускаться в форме сервера, принимающего запросы по сети, или использоваться в виде модуля для языка Go. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией BSD.

В настоящее время в Redka добавлена поддержка типов для работы со строками и хэшами, а также команд для манипуляции строковыми данными, ключами, транзакциями и хэшами. Например, доступны команды для установки и получения одного или нескольких привязанных к ключу строковых значений, задания времени жизни ключей, инкремента/декремента значений, поиска ключей по шаблону, переименования ключей, выполнения серии команд в рамках транзакции, отмены транзакции, работы с полями в хэшах.

В ближайшее время планируется добавить поддержку списков, коллекций (sets) и отсортированных коллекций. В отдалённой перспективе ожидается реализация алгоритма HyperLogLog, возможности для манипуляции географическими координатами и команд для взаимодействия с использованием модели publish/subscribe. Пока не планируется добавлять поддержку скриптов на языке Lua, аутентификацию, ACL, watch/unwatch и возможность работы в одном сервере с несколькими БД. Точно не будет реализована поддержка кластеров (Redis Cluster) и мониторинга (Redis Sentinel).

Тестирование производительности с использованием инструментария от проекта Redis, показало, что Redka в 2-6 раз отстаёт от Redis из-за отсутствия специфичных оптимизаций для хранения данных в формате ключ/значение. В частности, в созданном тестовом окружении Redis продемонстрировал производительность в 133 тысяч операций SET в секунду и 139 тысяч операций GET в секунду, в то время как производительность Redka составила 30 тысяч SET в секунду и 63 тысячи GET в секунду в ситуации, когда БД размещалась в оперативной памяти. При хранении БД на диске производительность Redka составила 22 тысячи операций SET в секунду и 56 тысяч GET в секунду.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск Redict 7.3.0, форка СУБД Redis
  3. OpenNews: Amazon, Google, Oracle, Ericsson и Snap основали Valkey, форк СУБД Redis
  4. OpenNews: СУБД Redis переходит на проприетарную лицензию. Обсуждение удаления Redis из Fedora
  5. OpenNews: Microsoft открыл код хранилища Garnet, совместимого с Redis
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск FerretDB, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60992-redka
Ключевые слова: redka, redis, sqlite
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 10:13, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Типичный пример не подходящего использования скулайта. Сделали потому что могут. И так почти везде где применяется скулайт.  
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:29, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще и в два раза медленее
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:24, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Redka в 2-6 раз отстаёт от Redis

    Это вин, ящитаю. Потрудились на славу.

     
     
  • 2.8, Аноним (7), 10:30, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучшие гошники трудились. Странно что в название проекта нет названия языка
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:36, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну может оно хоть нормально в кроссплатформ будет наконец-то
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:45, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Планов громадьё, но полной совместимости не достичь. Поэтому, сами знаете что делать.
     

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