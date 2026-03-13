The OpenNET Project / Index page

Предложение по переводу системных логов lastlog, btmp, utmp и wtmp на использование SQLite

13.03.2026 08:11 (MSK)

В списке рассылки linux-api выставлено на обсуждение предложение (RFC) заменить устаревшие бинарные форматы системных журналов lastlog, btmp, utmp и wtmp на новые разделяемые библиотеки, использующие SQLite в качестве бэкенда. Инициатива направлена на решение накопившихся проблем, среди которых переполнение 32-разрядных счётчиков времени в 2038 году, отсутствие расширяемости, низкая производительность запросов и отсутствие атомарности при записи.

В настоящее время для хранения данных о сеансах и попытках аутентификации в Linux используются следующие бинарные файлы, имеющие фиксированную структуру:

  • /var/log/lastlog - время последнего входа (структура "struct lastlog" с полем "ll_time" 32-разрядного типа time_t);
  • /var/log/btmp - неудачные попытки входа;
  • /var/run/utmp - текущие сеансы;
  • /var/log/wtmp - история входов и выходов.

Формат данных файлов был разработан несколько десятилетий назад и имеет ряд фундаментальных ограничений:

  • Поле "tv_sec" в структуре "utmpx" и поле "ll_time" в "lastlog" имеют тип "int32_t", значение счётчиков времени на основе которого переполнится 19 января 2038 года. Из-за требований ABI‑совместимости даже на 64-разрядных системах эти поля остаются 32-разрядными, поэтому проблема затронет все установки Linux.
  • Фиксированный размер записей не позволяет добавлять новые поля (например, идентификатор контейнера, имя сервиса, IP-адрес) без полной замены формата и перекомпиляции всех утилит.
  • Утилиты last, lastb, who и lastlog вынуждены линейно перебирать содержимое файлов. При большом размере журналов без использования индексов, позволяющих эффективно фильтровать записи, нагрузка на систему ввода/вывода и задержки при выполнении запросов становятся неприемлемыми.
  • Запись в бинарный файл не является атомарной операцией. При сбое запись может быть частично повреждена.
  • Для исключения конфликтов при одновременной записи в журтал несколькими процессами (например, sshd и login) используются flock-блокировки, которые не гарантируют атомарность и могут приводить к взаимным блокировкам.

Автор RFC предлагает полностью отказаться от бинарных форматов в пользу специализированных разделяемых библиотек, использующих SQLite. Для каждого типа журналов создаётся отдельная библиотека с единообразным C-интерфейсом: liblastlog2, libbtmp2, libutmp2 и libwtmp2. Все библиотеки работают с БД, схема которых включает 64-разрядные временные метки (тип INTEGER) и индексы по пользователю и времени. Имеется возможность добавления новых полей без нарушения совместимости (через ALTER TABLE).

Среди доводов в пользу использования SQLite упоминается использование 64-разрядного типа INTEGER для хранения эпохального времени, задействование индексов для снижения ввода/вывода за счёт выборочного обращения к записями вместо полного сканирования, возможность добавления новых полей без изменения существующих записей, поддержка ACID-транзакций, режим WAL (Write-Ahead Logging) для конкурентного доступа без блокировок, проверенная надёжность работы SQLite.

Для обеспечения плавного перехода предлагается стратегия "двойной записи" (dual-write):

  • Программы, которые пишут в бинарные файлы (login, sshd, sudo, cron и др.), модифицируются так, чтобы одновременно выполнять запись и в старый бинарный файл, и в новую SQLite-базу через соответствующую библиотеку.
  • Разрабатываются новые версии утилит (last2, lastb2, who2, lastlog2), которые читают данные из SQLite-баз, используя индексы для быстрой работы. Старые утилиты продолжают работать с прежними файлами.
  • Через несколько лет, когда подавляющее большинство систем обновятся, поддержка записи в старые форматы может быть отключена, а старые утилиты - объявлены устаревшими.

Вопросы, выставленные для дополнительного обсуждения:

  • Целесообразность разделения на отдельные библиотеки или объединения в одну (например, libsession2).
  • Выбор имён для библиотек и утилит (сохранить исторические названия или перейти к более общим).
  • Расположение файлов баз данных (/var/lib/ как для состояния приложений или /var/log/ как для логов).
  • Механизм версионирования схемы и миграции.
  • Параметры производительности SQLite для различных сценариев (серверы, встраиваемые системы).
  • Предоставление fallback-бэкенда, хранящего журналы в упрощённом бинарном формате, для систем, на которых SQLite может оказаться избыточным (например, встраиваемые устройства с жёсткими ограничениями по памяти).


Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64981-wtmp
Ключевые слова: wtmp, log, sqlite
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


