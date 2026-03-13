Предложение по переводу системных логов lastlog, btmp, utmp и wtmp на использование SQLite

|
|2.18, Жироватт (ok), 08:44, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Недостаточно стильно@модно@молодёжно и обновлялась не "в прошлом месяце"
Хотя я не удивлён был бы, если бы туда по решению платинового спонсора предложили запихнуть sql server 2026 localDB
|4.32, Жироватт (ok), 09:15, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Почему перебор? Самый раз. Полноценный движок баз, который потом можно будет смигрировать на
"
Три файла БД – для логов царственных демонов в системдишных шатрах,
Семь – для пользовательских профилей программ и гуртовщиков мыши,
Девять – для всеъ, облечённых в сисопские права,
Один движок запустит Владыка на облачном троне,
В ядре по имени linux, где уже распростёрся мрак.
Один ms sql server в системе покорит их, он соберет их,
скуль сервер притянет их и в чёрную цепь скуёт их
В ядре по имени linux, где уже распростёрся мрак.
"
|5.88, Аноним (88), 11:46, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но ведь можно как это любят оптимизровать sqlite инплейс заменить на Mysql, Postgres, MSSQL, Oracle наконец, чтобы было энтерпрайзненько.
|6.95, Жироватт (ok), 12:31, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но ведь можно как это любят оптимизровать sqlite инплейс заменить на
Ну или хотя бы единый движок СУБД типа марии, который будет тянутся уже ядром, но это херит любые встраивыемые сценарии.
|3.21, Аноним (21), 08:56, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
- Для каждого типа журналов создаётся отдельная библиотека
- задействование индексов
- одновременно выполнять запись и в старый бинарный файл, и в новую SQLite-базу
Странная система логирования. Мы точно логи пишем?
|4.33, Жироватт (ok), 09:16, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, для времени миграции с базы на базу - вполне.
Далее старый способ фиксации логов отключается, когда новый уже достаточно отлажен
|5.44, Аноним (21), 09:46, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Уточню проблему, если кто не понял:
- Для каждого типа журналов создаётся отдельная библиотека
- задействование индексов
Точно логи пишем?
|1.2, User (??), 08:25, 13/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Автор RFC предлагает полностью отказаться
Так вроде ж и отказались уже - в пользу journald?
|1.3, Аноним (52), 08:28, 13/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
"Запись в бинарный файл не является атомарной операцией. При сбое запись может быть частично повреждена."
Так это и к journald относится, разве нет?
|2.16, Олег (??), 08:42, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Да не слушай их. Программисты деградируют походу. Если записывать не больше страницы за раз, то вполне себе атомарная. А дальше уже работает журнал ФС. Sqlite хорошая штука, но зачем тащить её сюда, не понятно.
|2.46, Аноним (21), 09:54, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> При сбое запись может быть частично повреждена
Дак это и к скуляйту относится. Что они подразумевают под сбоем? Железо гикнулось? Система в панике? Приложение кривое? Первым двум скуляйт не поможет. Остаётся приложение. Если приложение глюкнуло - мы в логах ничего не увидим. Скуляйт намекает, что сервера логирование теперь нету, а записью занимается непосредственно само приложение.
|3.64, Аноним (64), 10:38, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет, логированием занимается не приложение, а все так же система / системный демон. Но пишет оно теперь не в конкретно-специфичный бинарный файл, а в гораздо более широко распространенном формате. Приложению (если только оно не занимается анализом тех самых специфичных бинарных файлов) что в лоб, что по лбу - оно от этой смены бэкэнда никак не зависит.
|2.80, Аноним (80), 11:38, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
GDBM как-то обеспечивает атомарность через reflink copying и создание двух файлов БД: старой и новой версии, которые меняются местами.
|1.6, iCat (ok), 08:31, 13/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Кому-то очень хочется внедрить нечитаемую систему протоколирования из мира Windows в мир GNU/Linux ?
А зачем?
Системды мало?
|2.9, Аноним (9), 08:32, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Когда свободу на хлеб, остаются и без свободы и без хлеба.
|2.28, Аноним (52), 09:12, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А это "год линукса на десктопе против серверного линукса" ака "функциональность против простоты"
И то, и другое имеет право на жизнь...
|3.92, Аноним (92), 12:06, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Тогда в Unbreakable Linux будет Oracle DB для lastlog, btmp, utmp и wtmp.
|1.7, Аноним (9), 08:31, 13/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Хранение логов в тормозлайт худшая идея, какую можно придумать. Ещё это завязывает на стороннего разработчика, который неизвестно что может сделать и с продуктом и со своим форматом. Если они такие любители прокладок пусть пишут новые либы для нового бинарного собственного и если надо расширяемого формата. А не превращают всю систему в один единый тормозящий скуль.
|2.13, Фонтимос (?), 08:37, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Подтверждаю, линукс станет тормозом. Хотя по мне, пучть внедряют, быстрее все слиняют на ФриБиЭсДи.
|3.30, gz (?), 09:14, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
все ненадо, ато слиняют ведь и те внедрятели с чудесатыми предложениями сделать чтото во фряхе
|2.17, User (??), 08:43, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, в доelastic'овскую пору - я вот вполне себе делал центральный rsyslog с хранением в mysql - вполне себе работало.
|4.41, User (??), 09:39, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну да - sqlite в таких сценариях прям сильно быстрее будет.
|2.38, Аноним (38), 09:24, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Хранение логов в тормозлайт
По сравнению с чем SQLite тормозной?
|4.87, Аноним (87), 11:45, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Отличная аргументация.
Может, хотя бы попробуешь ссылки какие-то найти, бенчмарки?
|2.39, letsmac (ok), 09:36, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
1C в свое время такое уже пробовал. В итоге вернулись к бинарным журналам. Тормозило на больших файлах знатно.
|3.74, Аноним (88), 11:26, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я даже не удивлён что они попробовали этот заведомо провальный варинт это фишка их компании.
|2.40, Аноним (38), 09:38, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> это завязывает на стороннего разработчика, который неизвестно что может сделать и с продуктом
Ничего он не может сделать после того, как конкретная версия опубликована.
> Если они такие любители прокладок пусть пишут новые либы для нового бинарного собственного и если надо расширяемого формата
Да вон уже понаписали велосапедов; список в новости. В пятый раз наступать на те же грабли изобретением пятого велосапеда, видимо, не хотят.
> А не превращают всю систему в один единый тормозящий скуль
Тем временем в новости:
"проблем, среди которых [...] низкая производительность запросов"
Но в пятом велосапеде обязательно получится быстро!
|1.8, Аноним (8), 08:31, 13/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А в чём проблема писать условный protobuf? Быстро, дёшево, достаточно атомарно
|1.12, Аноним (12), 08:35, 13/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
т.е. если все равно переписывать, то они предлагают переписать так, чтобы сразу отсечь кору дуба и embedded системы, вместо того чтобы решить проблему создать новую
|1.19, Duck Fi (?), 08:45, 13/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Идея неплохая, но мб пора задуматься и унифицировать не только это ?
Почти каждый файл конфигурации и данных имеет свой формат.
Например /etc/passwd, мб что то по типу yaml применять.
И обязательно сохранить текстовый формат, можно потерпеть скорость, потому что тут она не на что не влияет.
|2.22, User (??), 09:00, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Да сделали бы сразу "реестр linux - можно поверх sqlite'а", что ли - чего стесняться-то?
|3.31, Аноним (31), 09:15, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Было бы неплохо, если одним методом/способом модно было управлять настройками всего софта, как на системном, так и на пользовательском уровне. Вроде были попытки /etc в xml/json записать. Но это надо от религии отказаться. Потому что как и во всякой религии наибольшее сопротивление любому (даже самому здравому изменению) будет от упоротых фундамендалистов.
Хотите чтобы все было как 20 лет назад? В чем проблема - скачайте из архива линукс 20 летней давности и пользуйте.
Проблема виндового реестра в бинарности и монолитности, что легко решаемо технически. Но В еще большей мере в отсутствии документации, и зоопарком подходов чего и зачем там хранить.
|5.42, Аноним (31), 09:45, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это понимает любой, кому приходится часто лезть в потроха линуксовых систем. Ну а школота на то и школота - ей, как собачке, главное заявить о своем присутствии опИсав самый высокий столб/дерево/забор что они нашли в пределах своей видимости.
|4.43, User (??), 09:46, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А не нужно уже. Проблема "в общем" решена дополнительными уровнями абстракции в виде terraform+(ansible|salt|черт-в-ступе) - _ты_ управляешь состоянием системы плюс-минус декларативно, описывая его да-да, вот этими вот yaml'ями плюс-минус в одном месте - а то, что "под капотом" там ошмётки потрохов с 70х еще годов... Ну вот у связистов еще с 40х наследие не разгребли до конца, а у энергетиков - так и вовсе девятнаха местами, и чО? Не переделывать же, право-слово.
|5.69, Аноним (69), 11:14, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Раз в 40 лет можно и переделать. С учётом накопившегося опыта, так сказать.
|5.91, Аноним (64), 12:05, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну дык, о чем и речь. С уровня абстракции выше какая разница что там в потрохах ниже. Но вот кто-то решил разгрести и привести их в порядок. Я так скажу - эти бинарные файлы меня иногда раздражали, ибо их так быстро и просто не посмотришь, надо утильку соотвествующую запускать. Благо это не часто требуется. Но раз эту утильку не обойти, какая разница в каком конкретно бинарном формате оно свое барахлишко хранит. Насчет ресурсов тоже какой-то просто анекдот. Это что за линукс системы такие, что ядро там и куча юзерспейса взлетает, пользователи какие то подразумеваются (ссш там например, или консоль какая-то, не говоря уж про шелл), а вот для скулайта уже не хватает? да любой пакетный менеджер в разы больше отожрет.
|4.60, Аноним (21), 10:25, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
фиксэд:
> Вроде были попытки /etc в xml/json записать. Но это надо религию принять. Потому что как и во всякой религии наибольшее сопротивление любому существующему инструменту будет от упоротых религиозных. Хотите чтобы всё менялось каждую неделю? В чём проблема - делайте форк от форка каждую неделю.
|5.65, Аноним (64), 10:42, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дык оно и меняется, каждую неделю, причем безо всяких форков. Нужно быть идиотом, чтобы требовать чтобы что-то развивалось/улучшалось, но при этом не менялось. То что не развивается - оно уже мертво и давно на свалке. А вот кому хочется чтобы все оставалось как есть - ради бога, делайте форк и держитесь за него крепко. Ибо апстрим (если он еще не сдох - см. выше) БУДЕТ меняться независимо от вашего желания.
|2.96, Фнон (?), 12:36, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В мозгах линуксоидов, явно, наблюдается отход от принципов построения UNIX: "всё есть файл".
Ещё немного, и линукс превратится в System i, где "всё есть запись в табличке в реляционной БД".
|3.105, Аноним (64), 13:41, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Действительно, имеется проблема в мозгах отдельных линуксоидов. Некоторые не могут понять что между "все есть файл" и "все есть текстовый файл" огромная разница.
|2.103, Аноним (12), 13:22, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
настройки лучше сразу в расте сохранять, чтобы сразу видно было какие из них небезопасные
|1.23, Аноним (23), 09:01, 13/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Короче, нельзя поменять то, нельзя поменять сё, потому что совместимость. Тогда давайте все на sqlite переведем, ведь он остается совместимым с тем что было до него.
|2.49, Аноним (21), 10:05, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> все на sqlite переведем
Надо не забыть структуру полей лога тоже хранить в таблице скуляйт для переносимости и совместимости, и формат структуры тоже в таблице, и таблицу тоже в таблице.
|1.24, Аноним (21), 09:02, 13/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Фиксированный размер записей не позволяет добавлять новые поля
А текстовый формат всё позволял.
|2.37, Жироватт (ok), 09:24, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это не стильно, не модно, нужно знать grep+awk и иметь квалификацию повыше, чем one-button-monkey.
|4.62, Аноним (21), 10:31, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пройдёт немного времени - и логи в скуляйте станут "по-дидовски и пердольно". А внуки будут топить за новое, например, логи в облачном блокчейте через торренты.
|1.26, Аноним (23), 09:08, 13/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Предоставление fallback-бэкенда, хранящего журналы в упрощённом бинарном формате, для систем, на которых SQLite может оказаться избыточным (например, встраиваемые устройства с жёсткими ограничениями по памяти).
А там что с изначальными ограничениями будет? Если их нет, то почему тогда этот fallback и не использовать везде вместо sqlite?
|1.27, Аноним (21), 09:10, 13/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> не позволяет добавлять новые поля (например, идентификатор контейнера, имя сервиса, IP-адрес)
> liblastlog2, libbtmp2, libutmp2 и libwtmp2... возможность добавления новых полей ... (через ALTER TABLE)
Надо так: liblastlog2containerid liblastlog2servicename liblastlog2ipaddress libbtmp2containerid libbtmp2servicename libbtmp2ipaddress libutmp2containerid libutmp2servicename libutmp2ipaddress libwtmp2containerid libwtmp2servicename libwtmp2ipaddress
|1.47, Диды (ok), 10:04, 13/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Для исключения конфликтов при одновременной записи в журтал несколькими процессами (например, sshd и login) ....
Чёт не понятно, как тут sqlite поможет
|3.56, Аноним (21), 10:15, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Этот механизм эксклюзивный только для скуляйта? Больше нигде нельзя использовать?
|5.79, Аноним (80), 11:36, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Звучит как шикарная возможность организовать DoS, если кто-то блокировку не отпустит.
|1.53, Аноним (21), 10:10, 13/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Предоставление fallback-бэкенда, хранящего журналы в упрощённом бинарном формате, для систем, на которых SQLite может оказаться избыточным
Получается, скуляйт более жрущий память и более тормозной, а не то, что расписали в новости.
|1.66, Аноним (66), 10:51, 13/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
> lastlog, btmp, utmp и wtmp
А оно вообще нужно? Первый раз о таких слышу.
> специализированных разделяемых библиотек, использующих SQLite. Для каждого типа журналов создаётся отдельная библиотека с единообразным C-интерфейсом: liblastlog2, libbtmp2, libutmp2 и libwtmp2
Логгинг системных событий должен делаться через интерфейсы ОС, а не сбоку, какими-то спец. либами.
|1.67, Ахз (?), 10:54, 13/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Текстовый формат это ущерб.
Логи всегда структурированы, набор полей почти всегда предопределен. имхо очень здравая и полезная идея, когда к логам можно обратиться кверей, а не отправлять на стдин грепа тонну овна в поисках вхождения.
|2.76, Аноним (88), 11:32, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Кто предопределяет набор полей? Министерство логов, отдел наименования полей?
|1.70, Аноним (70), 11:14, 13/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Из-за требований ABI‑совместимости
Ага, вот и шиза вскрылась - api у них нонсенс а abi железобетоно нетрогать. Биполярочка
|2.77, Аноним (88), 11:34, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так это внутреннее abi, которое по кругу используют все программы и имеют жесткие связи. Как только меняешь тебе сразу прилетает. А api пользуется тот кто тебя никогда не достанет и не узнает где ты живешь.
|1.71, mumu (ok), 11:22, 13/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Есть опасения насчет устойчивости к bad-секторам и т.п. проблемам, если файлы немного побились. SQL-ям от этого обычно очень плохо
|2.82, Аноним (88), 11:41, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
sqlite терял данные и потому что место на диске кончилось и просто так. Худшее решение для всего как electron.
|2.83, Аноним (88), 11:42, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Резиновые жесткие диски уже завезли или служебная информация в текстовом виде более красиво?
|3.85, Аноним (85), 11:44, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> - /var/log/lastlog - время последнего входа (структура "struct lastlog" с полем "ll_time" 32-разрядного типа time_t);
> - /var/log/btmp - неудачные попытки входа;
> - -var/run/utmp - текущие сеансы;
> - /var/log/wtmp - история входов и выходов.
Для чего из этого вам не хватает нынешних объёмов диска?
|1.84, Аноним (84), 11:43, 13/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В принципе неплохой вариант - стандартизировать API с библиотеками. А как именно библиотеки будет хранить - это уже будет вторично (backend хоть на простых текстовых, хоть на бинарных, хоть в XML/JSON/etc.., хоть интегрируют в это journald)
|1.94, Аноним (94), 12:27, 13/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Вроде бы я когда-то видел предостережение от Мозиллы, в котором она призывала с осторожностью относиться к sqlite и не использовать его для новой функциональности. Видимо, они им очень наелись с Лисой.
|2.98, анон (?), 12:39, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кеды с непомуком своим мучались с sqlite-ом, мучались, а потом сказали что нужен встроенный mysql, т.к. у них не решаемые проблемы с конкурентным доступом к sqlite из разных процессов.
|3.101, Аноним (94), 12:58, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поискал и не нашел. Давно это было, лет 10-15 тому или даже раньше. Может быть с тех пор что-то поменялось. Насколько я помню содержание статейки, основная мысль была в том, что базу надо аккуратно и грамотно обслуживать, ее нельзя оставить на самотек. Ну и, конечно, всё зависит от данных и сценариев использования, насколько часто они удаляются/обновляются. В свое время (а может быть и сейчас) в интернете были советы "как ускорить Лису" - всё сводилось к операции vacuum на разросшейся и фрагментированной sqlite-базе.
|1.106, Аноним (106), 13:42, 13/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Блин, можно сто угодно но не скулайт? Медленная, нанадёжная, однопоточная базёнка, без типизации, с непонятной моделью разработки от непонятного BDFL, не принимающего контрибушоны, в самописной недо vcs?
