Предложение по переводу системных логов lastlog, btmp, utmp и wtmp на использование SQLite

3.25 , Аноним ( 21 ), 09:03, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > можно поверх sqlite'а sqlite'а обязательно в контейнере

4.34 , Жироватт ( ok ), 09:21, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Внутри особой виртуальной машины

3.31 , Аноним ( 31 ), 09:15, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Было бы неплохо, если одним методом/способом модно было управлять настройками всего софта, как на системном, так и на пользовательском уровне. Вроде были попытки /etc в xml/json записать. Но это надо от религии отказаться. Потому что как и во всякой религии наибольшее сопротивление любому (даже самому здравому изменению) будет от упоротых фундамендалистов.

Хотите чтобы все было как 20 лет назад? В чем проблема - скачайте из архива линукс 20 летней давности и пользуйте. Проблема виндового реестра в бинарности и монолитности, что легко решаемо технически. Но В еще большей мере в отсутствии документации, и зоопарком подходов чего и зачем там хранить.

4.35 , Duck Fi ( ? ), 09:21, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Спасибо, а то я уже думал что меня не поняли.

5.42 , Аноним ( 31 ), 09:45, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это понимает любой, кому приходится часто лезть в потроха линуксовых систем. Ну а школота на то и школота - ей, как собачке, главное заявить о своем присутствии опИсав самый высокий столб/дерево/забор что они нашли в пределах своей видимости.

4.43 , User ( ?? ), 09:46, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А не нужно уже. Проблема "в общем" решена дополнительными уровнями абстракции в виде terraform+(ansible|salt|черт-в-ступе) - _ты_ управляешь состоянием системы плюс-минус декларативно, описывая его да-да, вот этими вот yaml'ями плюс-минус в одном месте - а то, что "под капотом" там ошмётки потрохов с 70х еще годов... Ну вот у связистов еще с 40х наследие не разгребли до конца, а у энергетиков - так и вовсе девятнаха местами, и чО? Не переделывать же, право-слово.

5.69 , Аноним ( 69 ), 11:14, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Раз в 40 лет можно и переделать. С учётом накопившегося опыта, так сказать.

5.91 , Аноним ( 64 ), 12:05, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну дык, о чем и речь. С уровня абстракции выше какая разница что там в потрохах ниже. Но вот кто-то решил разгрести и привести их в порядок. Я так скажу - эти бинарные файлы меня иногда раздражали, ибо их так быстро и просто не посмотришь, надо утильку соотвествующую запускать. Благо это не часто требуется. Но раз эту утильку не обойти, какая разница в каком конкретно бинарном формате оно свое барахлишко хранит. Насчет ресурсов тоже какой-то просто анекдот. Это что за линукс системы такие, что ядро там и куча юзерспейса взлетает, пользователи какие то подразумеваются (ссш там например, или консоль какая-то, не говоря уж про шелл), а вот для скулайта уже не хватает? да любой пакетный менеджер в разы больше отожрет.

4.60 , Аноним ( 21 ), 10:25, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – фиксэд: > Вроде были попытки /etc в xml/json записать. Но это надо религию принять. Потому что как и во всякой религии наибольшее сопротивление любому существующему инструменту будет от упоротых религиозных. Хотите чтобы всё менялось каждую неделю? В чём проблема - делайте форк от форка каждую неделю. 5.65 , Аноним ( 64 ), 10:42, 13/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дык оно и меняется, каждую неделю, причем безо всяких форков. Нужно быть идиотом, чтобы требовать чтобы что-то развивалось/улучшалось, но при этом не менялось. То что не развивается - оно уже мертво и давно на свалке. А вот кому хочется чтобы все оставалось как есть - ради бога, делайте форк и держитесь за него крепко. Ибо апстрим (если он еще не сдох - см. выше) БУДЕТ меняться независимо от вашего желания.

3.48 , Аноним ( 52 ), 10:05, 13/03/2026 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / –