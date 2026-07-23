Сооснователь Twitter представил открытую коммуникационную платформу Buzz

Джек Дорси, сооснователь Twitter и руководитель компании Block, представил децентрализованную коммуникационную платформу Buzz, предназначенную для создания групповых чатов, в которых команды людей и AI-агентов могут совместно работать над разработкой проектов. Отмечается, что платформа создана для снижения зависимости от Slack и GitHub, и может применяться в командах любого размера. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией Apache 2.0. Десктоп-клиент построен с использованием фреймворков Tauri и React, и поддерживает работу в Linux, macOS и Windows (в процессе разработки мобильные приложение для iOS и Android). В платформе имеется поддержка всех базовых возможностей, типовых для мессенджеров и чатов, включая каналы, нити обсуждений (thread), реакции, прямую отправку сообщений участникам, голосовые сообщения и обмен мультимедийным контентом. Из дополнительных особенностей отмечаются средства для интеграции с внешними системами (git-репозиториями, CI/CD, CRM, СУБД и т.п.), возможности для отслеживания событий из Git, инструменты для автоматизации выполнения работ, детальный лог аудита всех действий и API для подключения к чатам AI-агентов. В отличие от традиционных систем AI-агенты выступают не в роли ассистентов, реагирующих на отдаваемые им команды, а в качестве автономных участников обсуждения, работающих над общей задачей в едином с людьми рабочем пространстве. Каждый AI-агент снабжается собственным криптографическим идентификатором и действует как отдельный участник в соответствии с предоставленными полномочиями, например, может участвовать в рабочих процессах, публиковать и рецензировать код, запускать разрешённые работы для автоматизации и высказывать своё мнение в обсуждениях. К одному чату для совместной работы с людьми могут быть подключены несколько AI-агентов. Поддерживается подключения AI-агентов на базе любых больших языковых моделей, сервисов и фреймворков. В качестве примеров совместной работы AI-агентов и людей упоминаются ответы AI-агентов на вопросы с учётом истории переписки, подключение AI-агентов к диагностике и разбору ошибок, работа с патчами, рецензированием и результатами проверки в системах непрерывной интеграции. Например, разработчик задаёт в канал вопрос об ошибке и AI-агент в ответ анализирует историю обсуждений и показывает темы, в которых ошибка обсуждалась, а также сведения о причинах и информацию об исправлениях. Или можно создать отдельный канал для новой ветки, в которым отслеживается публикация патчей, показываются результаты проверки через CI, AI-агент проводит первичное рецензирование изменений, а разработчики реагируют на значимые детали и утверждают изменения. В проекте задействован протокол Nostr, который позволяет создавать децентрализованные глобальные социальные сети, не привязанные к отдельным серверам и построенные с использованием независимых шлюзов, поддерживаемых разными участниками. Для идентификации пользователей, гарантирования целостности сообщений и привязки к авторам применяется криптография на основе открытых ключей и цифровых подписей. Каждый участник сопоставляется с парой криптографических ключей, а не с учётной записью на отдельном сервере. Любой пользователь может отправить свои сообщения на несколько шлюзов и другие люди могут отслеживать активность этого пользователя через подключение к этим шлюзам.



