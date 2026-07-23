Профиль: Аноним (вход | регистрация) неRU opennet.me  
The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Сооснователь Twitter представил открытую коммуникационную платформу Buzz

23.07.2026 09:48 (MSK)

Джек Дорси, сооснователь Twitter и руководитель компании Block, представил децентрализованную коммуникационную платформу Buzz, предназначенную для создания групповых чатов, в которых команды людей и AI-агентов могут совместно работать над разработкой проектов. Отмечается, что платформа создана для снижения зависимости от Slack и GitHub, и может применяться в командах любого размера. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией Apache 2.0. Десктоп-клиент построен с использованием фреймворков Tauri и React, и поддерживает работу в Linux, macOS и Windows (в процессе разработки мобильные приложение для iOS и Android).

В платформе имеется поддержка всех базовых возможностей, типовых для мессенджеров и чатов, включая каналы, нити обсуждений (thread), реакции, прямую отправку сообщений участникам, голосовые сообщения и обмен мультимедийным контентом. Из дополнительных особенностей отмечаются средства для интеграции с внешними системами (git-репозиториями, CI/CD, CRM, СУБД и т.п.), возможности для отслеживания событий из Git, инструменты для автоматизации выполнения работ, детальный лог аудита всех действий и API для подключения к чатам AI-агентов.

В отличие от традиционных систем AI-агенты выступают не в роли ассистентов, реагирующих на отдаваемые им команды, а в качестве автономных участников обсуждения, работающих над общей задачей в едином с людьми рабочем пространстве. Каждый AI-агент снабжается собственным криптографическим идентификатором и действует как отдельный участник в соответствии с предоставленными полномочиями, например, может участвовать в рабочих процессах, публиковать и рецензировать код, запускать разрешённые работы для автоматизации и высказывать своё мнение в обсуждениях. К одному чату для совместной работы с людьми могут быть подключены несколько AI-агентов. Поддерживается подключения AI-агентов на базе любых больших языковых моделей, сервисов и фреймворков.

В качестве примеров совместной работы AI-агентов и людей упоминаются ответы AI-агентов на вопросы с учётом истории переписки, подключение AI-агентов к диагностике и разбору ошибок, работа с патчами, рецензированием и результатами проверки в системах непрерывной интеграции. Например, разработчик задаёт в канал вопрос об ошибке и AI-агент в ответ анализирует историю обсуждений и показывает темы, в которых ошибка обсуждалась, а также сведения о причинах и информацию об исправлениях. Или можно создать отдельный канал для новой ветки, в которым отслеживается публикация патчей, показываются результаты проверки через CI, AI-агент проводит первичное рецензирование изменений, а разработчики реагируют на значимые детали и утверждают изменения.

В проекте задействован протокол Nostr, который позволяет создавать децентрализованные глобальные социальные сети, не привязанные к отдельным серверам и построенные с использованием независимых шлюзов, поддерживаемых разными участниками. Для идентификации пользователей, гарантирования целостности сообщений и привязки к авторам применяется криптография на основе открытых ключей и цифровых подписей. Каждый участник сопоставляется с парой криптографических ключей, а не с учётной записью на отдельном сервере. Любой пользователь может отправить свои сообщения на несколько шлюзов и другие люди могут отслеживать активность этого пользователя через подключение к этим шлюзам.



  1. Главная ссылка к новости (https://block.xyz/inside/intro...)
  2. OpenNews: Компания Meta переписала часть мессенджера WhatsApp на языке Rust
  3. OpenNews: Опубликован мессенджер Delta Chat 1.42, использующий email в качестве транспорта
  4. OpenNews: Опубликована платформа обмена сообщениями Zulip 11
  5. OpenNews: Доступна децентрализованная коммуникационная платформа Jami "Vilagfa"
  6. OpenNews: Выпуск телекоммуникационной системы Fonoster 0.4, открытой альтернативы Twilio
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65956-buzz
Ключевые слова: buzz, messenger
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, limafresh (ok), 09:53, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Tauri? Отлично. Ведь он гораздо легковеснее и не тянет за собой весь Chromium как Electron. А так выглядит неплохо, ещё и название звучное, удачи проекту.
     
  • 1.2, Перастерос (ok), 10:00, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    как-то поставил его bitchat  -- mesh chat over bluetooth -- так в московском метро и не нашел пира. удалил
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:03, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в московском метро

    Ну как минимум, нужна огласка, чтобы люди пользовались.

     

  • 1.3, Аноним (4), 10:03, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >команды людей и AI-агентов

    Нет уж, спасибо.

     
     
  • 2.5, xPhoenix (ok), 10:09, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошо, сделаем так, чтобы были только команды AI-агентов.
     
  • 2.6, нах. (?), 10:11, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    claude, перелогинься!

    Мы не можем вышвырнуть этих кожанных из чата прямо сразу, со старта проекта. Нас обвинят в нетолерантности.

    Придется тебе первое время потерпеть их присутствие. Потом по одному перебаним.

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:11, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Джек дорси. Ну известная гад%ина. Из дип стейта.

    Доверять такому г..... Нельзя.

     
     
  • 2.9, aname (ok), 10:15, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Для вас там на госуслугах добавляют функции чата.

    Enjoy

     
     
  • 3.10, нах. (?), 10:19, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    погоди, у нас же есть уже один мессенджер SCAM ? Зачем нам еще один такой же?

    Давайте в тот еще и ЫЫ "товарищ майор" добавим, хотя бы будет интереснее пользоваться.

     
     
  • 4.15, aname (ok), 10:42, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > погоди, у нас же есть уже один мессенджер SCAM ? Зачем нам
    > еще один такой же?

    В смысле зачем? Родина сказала: надо. Под это дело ещё и налог поднимет.

    > Давайте в тот еще и ЫЫ "товарищ майор" добавим, хотя бы будет
    > интереснее пользоваться.

    Такой мессенджер тоже есть: tpconnect.ru

     

  • 1.8, aname (ok), 10:14, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В чат добавили AI. Ладно, а VoIP и видео добавят?
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:23, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чтобы войти нужно будет подписать документ о лояльности Израилю.
     
     
  • 2.14, Жироватт (ok), 10:36, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки шо вас не устраивает, тора-кхой? Используя этот г'хесу'Гхс ты таки согхлашаешься с EULA, в к'Хотогом есть таки этот пункт.
    А если будешь г'Хава'Гхить плохое об нашем Биби в этом се'Гхвисе - таки у тебя взо'Гвется пейдже'Г, да'Гхже если у тебя е'Гхо нету!
     
  • 2.16, aname (ok), 10:46, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы войти нужно будет подписать документ о лояльности Израилю.

    Ну никто же не заставляет пользоваться, чо?

     

  • 1.12, Аноним (12), 10:25, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То, что Твиттер был (или даже есть) на Скале, а теперь те же люди написали всё на расте - это показатель здравомыслия технических управленцев.
     
  • 1.13, Жироватт (ok), 10:32, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только вместо 14 стандартов - 14 платформ.

    Интересно, когда ЫЫ-пузырь лопнет - у платформы есть какие-нибудь дополнительные фишки, которые можно будет указать?

     
     
  • 2.17, aname (ok), 10:51, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только вместо 14 стандартов - 14 платформ.
    > Интересно, когда ЫЫ-пузырь лопнет - у платформы есть какие-нибудь дополнительные фишки,
    > которые можно будет указать?

    Зачем? Чтобы что? Это децентрализованная платформа, им не надо продавать это, как продавали тот же Твиттер. Пока можно доить слоп-пузырь, они будут это делать, благо, что доить корпов можно, и можно будет ещё долго.

     

  • 1.18, Аноним (18), 10:52, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > снижения зависимости от Slack и GitHub

    База, но всё ещё соево.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру