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Доступна децентрализованная коммуникационная платформа Jami "Vilagfa"

22.02.2023 09:17

Представлен новый выпуск децентрализованной коммуникационной платформы Jami, распространяемый под кодовым именем "Világfa". Проект нацелен на создание системы коммуникаций, работающей в режиме P2P и позволяющей организовать как общение больших групп, так и выполнение индивидуальных вызовов c предоставлением высокого уровня конфиденциальности и безопасности. Jami, в прошлом известный как Ring и SFLphone, входит в число проектов GNU и распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для GNU/Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, SUSE, RHEL и т.п.), Windows, macOS, iOS, Android и Android TV.

В отличие от традиционных коммуникационных клиентов Jami способен передавать сообщения без обращения к внешним серверам через организацию прямого соединения между пользователями с применением сквозного шифрования (End-to-end, ключи присутствуют только на стороне клиента) и аутентификации на основе сертификатов X.509. Кроме защищённого обмена сообщениями, программа позволяет совершать голосовые и видео-звонки, создавать телеконференции, обмениваться файлами, организовывать совместный доступ к файлам и содержимому экрана. Для видеоконференций на сервере с CPU Intel Core i7-7700K 4.20 GHz, 32 GB ОЗУ и сетевым подключением 100 Mbit/s наилучшее качество достигается при подключении не более 25 участников. На каждого участника видеоконференции требуется пропускная способность примерно в 2 Mbit/s.

Изначально проект развивался как программный телефон на базе протокола SIP, но уже давно вышел за эти рамки в пользу модели P2P, сохранив при этом совместимость с SIP и возможность совершения звонков при помощи данного протокола. Программа поддерживает различные кодеки (G711u, G711a, GSM, Speex, Opus, G.722) и протоколы (ICE, SIP, TLS), обеспечивает надёжное шифрование видео, голоса и сообщений. Из сервисных функций можно отметить переадресацию и удержание вызовов, запись звонков, история вызовов с поиском, автоматический контроль громкости, интеграция с адресными книгами GNOME и KDE.

Для идентификации пользователя в Jami применяется децентрализованный глобальный механизм аутентификации учётных записей, основанный на реализации адресной книги в форме блокчейна (применяются наработки проекта Ethereum). Один идентификатор пользователя (RingID) может использоваться одновременно на нескольких устройствах и позволяет связываться с пользователем независимо от того, какое из устройств активно, без необходимости поддержания разных идентификаторов на смартфоне и ПК. Адресная книга, отвечающая за трансляцию имён в RingID, хранится на группе узлов, поддерживаемых разными участниками, в том числе можно запустить свой узел для поддержания локальной копии глобальной адресной книги (Jami также реализует отдельную внутреннюю адресную книгу, поддерживаемую клиентом).

Для адресации пользователей в Jami используется протокол OpenDHT (распределённая хэш таблица), не требующий применения централизованных реестров c информацией о пользователях. Основу Jami составляет фоновый процесс jami-daemon, который отвечает за обработку соединений, организацию связи, работу с видео и звуком. Взаимодействие с jami-daemon организовано при помощи библиотеки LibRingClient, которая служит основой для построения клиентского ПО и предоставляет всю типовую функциональность, не привязанную к интерфейсу пользователя и платформам. Поверх LibRingClient создаются непосредственно клиентские приложения, что позволяет достаточно просто создавать и поддерживать различные интерфейсы. Основной клиент для ПК написан с использованием библиотеки Qt, дополнительно развиваются клиенты на базе GTK и Electron.

Основные новшества:

  • Продолжено развитие системы групповых коммуникаций "рой" (Swarms), позволяющих создавать полностью распределённые P2P-чаты, история общения в которых совместно хранится на всех устройствах пользователя в синхронизированном виде. Если в ранее в рое допускалось общение только двух участников, в новом выпуске в режиме роя теперь можно создавать небольшие групповые чаты, насчитывающие до 8 человек (в будущих выпусках планируют увеличить допустимое число участников, а также добавить поддержку публичных чатов).

    Для создания групповых чатов добавлена новая кнопка и предоставлена возможность настройки параметров чата.

    После создания группового чата в него можно добавлять новых участников и удалять имеющихся. Имеется три категории участников: приглашённый (добавлен в группу, но пока не подключился к чату), подключившийся и администратор. Каждый участник может отправлять приглашения другим людям, но удалять из группы имеет возможность только администратор (пока может быть только один администратор, но в будущих выпусках появится гибкая система прав доступа и возможность назначения нескольких администраторов).

  • Добавлена новая панель с информацией о чате, такой как список участников, список отправленных документов и настройки.
  • Добавлено несколько видов индикаторов о прочтении сообщения и наборе текста.
  • Предоставлена возможность отправки файлов в чат, при этом участники чата могут получить файл даже если отправитель не находится в сети.
  • Добавлен интерфейс для поиска сообщений в чатах.
  • Добавлена поддержка выставления реакций с использованием символов emoji.
  • Добавлена опция для отображения информации о текущем местоположении.
  • В Desktop-клиент добавлена экспериментальная поддержка группового чата, сопровождающего проведение видеоконференции.


  1. Главная ссылка к новости (https://jami.net/vil/...)
  2. OpenNews: Опубликован децентрализованный коммуникационный клиент Jami "Taranis"
  3. OpenNews: Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Jami
  4. OpenNews: Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Ring 1.0
  5. OpenNews: Обновления систем видеоконференций Jitsi Meet Electron, OpenVidu и BigBlueButton
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58684-jami
Ключевые слова: jami
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, corvuscor (ok), 09:37, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо будет потыкать новую версию.
    Хотелось бы сделать конференции через свой сервер с минимумом затрат,
    но кривой интерфейс в прошлой версии наверняка бы отпугнул коллег.
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:45, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Предоставлена возможность отправки файлов в чат, при этом участники чата могут получить файл даже если отправитель не находится в сети.

    Вот реализацию такого функционала и хотелось бы видеть освещёнными.

    А с криптой поведёшься, проблем не оберёшься. Заспамят блокчейн фейковыми адресами. Достаточно было бы и DHT, мне кажется.

     
     
  • 2.9, Алекс (??), 10:44, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть до свидания, P2P, файлы грузятся налево, я другого варианта не вижу...
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:56, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Варианты:
    - сохраняются на промежуточных узлах сети, возможно, частями на разных (шифрованы, ессно);
    - отсылаются фоновым процессом отправившего узла, когда адресаты заонлайнятся.
     
  • 2.11, Tron is Whistling (?), 10:49, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там одно из двух. Либо файлы утекают на "группу узлов" - т.е. выше правильно отметили - "налево".
    Либо шардинг по произвольной куче узлов (DHT или что-то подобное), но это так себе затея, потому что узлы постоянно приходят и уходят, и надо очень много копий, чтобы дать приемлемый шанс загрузки.
     

  • 1.5, Анонимный_деаноним (?), 09:46, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это .. телеграм напрягся , а дисгорд задумался
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:57, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Skype, telegram - не наш путь!
     
     
  • 3.16, Аноним (13), 11:14, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственная незаменимость Телеги - закрытые Telegram-каналы.
     

  • 1.7, penetrator (?), 10:01, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    подойдет как замена qTox?
     
     
  • 2.8, ryoken (ok), 10:18, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот бродит мнение, что Tox и сабж сравнивать вроде бы не совсем правильно... Поправьте, кто в курсе плз.
     

  • 1.10, Tron is Whistling (?), 10:46, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "хранится на группе узлов, поддерживаемых разными участниками, в том числе можно запустить свой узел для поддержания локальной копии глобальной адресной книги"

    Фразу "не требующий применения централизованных реестров" можно смело убирать. Если там выборочная "группа узлов" - это уже централизация.

     
     
  • 2.15, Werwolf (ok), 11:09, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё же федерация и централизация это разные вещи, хотя согласен что это уже не совсем p2p
     
  • 2.17, Аноним (13), 11:19, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так не все же захотят хранить у себя копию глобальной книги. Поэтому, нужно предоставить юзерам право выбора: хранить/не хранить.
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:55, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше велосипедов хороших и разных!
     

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