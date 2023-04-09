Выпуск телекоммуникационной системы Fonoster 0.4, открытой альтернативы Twilio

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|1.1, Аноним (1), 10:53, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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При прочтении подобных новостей всегда возникает вопрос: кроме полутора человек (не включая авторов, они-то явно нет) это кто-нибудь использует?
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|2.2, Аноним (2), 11:41, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пусть будет, скоро на Rust его перепишут и можно будет совершать безопасные звонки, а не эти ваши джаваскриптовые)
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|2.6, OpenEcho (?), 12:19, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>кроме полутора человек
А о ком это вы? Хочу посмотреть на 1.5 землекопа.
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|2.8, OpenEcho (?), 12:24, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, если научится пользоваться интернетом, то вместо того чтоб писать от 1.5 человеках(?), можно найти ответ на гитхубе проекта, где видно что проектом интересуются чуток больше чем полтора человека, - 5,5 тысяч звезд, 275 форков и около сотни наблюдающих за проектом
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|3.12, Аноним (12), 13:14, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты так смешон что считаешь звезды на гитхабе пользователями, что я даже не знаю что тебе сказать. Я ставлю звёзды большим проектами просто так потому что я стадо, но этими поделками не пользуюсь. И так делают всё. Совсем все, Карл!
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|4.14, 4op (?), 13:53, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, и форки тоже для этого делают чаще всего) Чисто форкнуть чтобы просто был) И кто еще смешон
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|5.17, BrainFucker (ok), 15:28, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они случайно делаются. Сам несколько раз случайно создавал форк, промахнувшись по иконке, когда хотел посмотреть дерево форков. Оно там не спрашивало подтверждения хочу ли я создать форк а сразу создавало по первому клику.
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|2.7, Анонус (?), 12:20, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересненько, а коллтрекинг на нем можно сделать?
Или я чего-то не понимаю, но судя по туториалу это штуковина крепко завязана на сервисы компании-автора. Там обязательным шагом прописана регистрация на fonoster.io С другой стороны в ФАКе пишут что есть полностью бесплатный селфхост. Непонятно.
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