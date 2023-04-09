Выпуск телекоммуникационной системы Fonoster 0.4, открытой альтернативы Twilio

3.12 , Аноним ( 12 ), 13:14, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты так смешон что считаешь звезды на гитхабе пользователями, что я даже не знаю что тебе сказать. Я ставлю звёзды большим проектами просто так потому что я стадо, но этими поделками не пользуюсь. И так делают всё. Совсем все, Карл!

4.14 , 4op ( ? ), 13:53, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ага, и форки тоже для этого делают чаще всего) Чисто форкнуть чтобы просто был) И кто еще смешон

5.17 , BrainFucker ( ok ), 15:28, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они случайно делаются. Сам несколько раз случайно создавал форк, промахнувшись по иконке, когда хотел посмотреть дерево форков. Оно там не спрашивало подтверждения хочу ли я создать форк а сразу создавало по первому клику.

