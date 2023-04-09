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Выпуск телекоммуникационной системы Fonoster 0.4, открытой альтернативы Twilio

09.04.2023 10:26

Доступен выпуск проекта Fonoster 0.4.0, развивающего открытую альтернативу сервису Twilio. Fonoster позволяет развернуть на своих мощностях облачный сервис, предоставляющий Web API для совершения и приёма звонков, отправки и получения SMS-сообщений, создания голосовых приложений и выполнения других коммуникационных функций. Код проекта написан на JavaScript и распространяется под лицензией MIT.

Основные возможности платформы:

  • Средства для создания программируемых голосовых приложений при помощи web-технологий. Например, можно создавать приложения с реализацией автоответчиков, перенаправления определённых звуковых потоков в ответ на звонок, ботов и систем для автоматического чтения текстовой информации.
  • Инициализация при помощи Cloud-Init.
  • Поддержка многопользовательских (multitenant) окружений.
  • Простое внедрение функциональности АТС.
  • Наличие SDK для платформы Node.js и для web-приложений.
  • Поддержка хранения звуковых данных в Amazon S3.
  • Защита подключения к API на основе сертификатов Let's Encrypt.
  • Поддержка аутентификации при помощи OAuth и JWT.
  • Разделение доступна на основе ролей (RBAC).
  • Инструментарий командной строки с поддержкой расширения через плагины.
  • Поддержка API Google Speech для синтеза речи.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/fonoster/fo...)
  2. OpenNews: Попытка захвата учётных записей Signal через компрометацию SMS-сервиса Twilio
  3. OpenNews: В репозитории NPM выявлен вредоносный пакет twilio-npm
  4. OpenNews: OpenVBX - открытая web-ориентированная система телефонии для бизнеса
  5. OpenNews: Релиз коммуникационной платформы Asterisk 19 и дистрибутива FreePBX 16
  6. OpenNews: Релиз коммуникационной платформы Asterisk 20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58938-fonoster
Ключевые слова: fonoster, voip, twilio, pbx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:53, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    При прочтении подобных новостей всегда возникает вопрос: кроме полутора человек (не включая авторов, они-то явно нет) это кто-нибудь использует?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:41, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть будет, скоро на Rust его перепишут и можно будет совершать безопасные звонки, а не эти ваши джаваскриптовые)
     
  • 2.6, OpenEcho (?), 12:19, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >кроме полутора человек

    А о ком это вы? Хочу посмотреть на 1.5 землекопа.

     
  • 2.8, OpenEcho (?), 12:24, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кстати, если научится пользоваться интернетом, то вместо того чтоб писать от 1.5 человеках(?), можно найти ответ на гитхубе проекта, где видно что проектом интересуются чуток больше чем полтора человека, - 5,5 тысяч звезд, 275 форков и около сотни наблюдающих за проектом
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:14, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты так смешон что считаешь звезды на гитхабе пользователями, что я даже не знаю что тебе сказать. Я ставлю звёзды большим проектами просто так потому что я стадо, но этими поделками не пользуюсь. И так делают всё. Совсем все, Карл!
     
     
  • 4.14, 4op (?), 13:53, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, и форки тоже для этого делают чаще всего) Чисто форкнуть чтобы просто был) И кто еще смешон
     
     
  • 5.17, BrainFucker (ok), 15:28, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они случайно делаются. Сам несколько раз случайно создавал форк, промахнувшись по иконке, когда хотел посмотреть дерево форков. Оно там не спрашивало подтверждения хочу ли я создать форк а сразу создавало по первому клику.
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:56, 09/04/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 13:15, 09/04/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (8)

  • 1.3, Анонус (?), 11:46, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересненько, а коллтрекинг на нем можно сделать?
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 12:00, 09/04/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.7, Анонус (?), 12:20, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересненько, а коллтрекинг на нем можно сделать?

    Или я чего-то не понимаю, но судя по туториалу это штуковина крепко завязана на сервисы компании-автора. Там обязательным шагом прописана регистрация на fonoster.io С другой стороны в ФАКе пишут что есть полностью бесплатный селфхост. Непонятно.

     
     
  • 3.9, OpenEcho (?), 12:32, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там обязательным шагом прописана регистрация на fonoster.io

    https://github.com/fonoster/fonoster/blob/main/docs/operator/deploy-to-digital

    где регистрация с fonoster.io?

     
     
  • 4.10, Анонус (?), 12:40, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тута например
    https://learn.fonoster.com/docs/getting_started/create_an_user_account
     

  • 1.15, Самый Лучший Гусь (?), 13:54, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так интернет же должен заменить звоники как телевизор заменил радио. Очень странно такое видеть, возвращают 2k7.
     
  • 1.16, Ддд (?), 14:42, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в чем отличие от астериска?
     
  • 1.18, Аноним (18), 16:45, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    уже можно звонить через 3g модем?
     

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