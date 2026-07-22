432 отчёта об уязвимостях в ядре Linux. Локальная root-уязвимость Frag Gap

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|2.10, Аноним (10), 14:30, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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просто никто не публикует сколько дыр находят в вашем любимом оффтопике
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|3.11, Аноним (9), 14:34, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Дыр еще больше будет с ИИ
Никто не хочет заморачиваться
Но хотят чего-то нового(из фич например)
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|4.19, Аноним (18), 15:09, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Дыр еще больше будет с ИИ
Линус подтвердил это, сказав, что на первом месте - развитие, а не безопасность.
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|2.17, Аноним (17), 15:05, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С эпохой ИИ это только начало. Новые модели могут придумать все более хитроумные эксплоиты, будет как в анекдоте про хакера и солонку.
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|2.24, Аноним (-), 15:38, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аналогичная проблема с сетевым стеком в MS Windows (где баг вообще был zero-click и ломалась любая тачка, услышавшая пакет на интерфейсе, и "решением" было отключение IPv6) где-то год назад как бы намекает. Причём тогда даже не сказали, что пофиксили и в чём была проблема.
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|1.2, Аноним (2), 14:03, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Зачем нужен будет ИИ, когда он найдёт все уязвимости, а мир будет написан на раст?
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|4.43, _ (??), 17:28, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну дык а раст - уже плесень, но металла, а не котикафф.
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|3.16, Аноним (15), 15:02, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чтобы имитировать бурную деятельность, писать отчёты и получать гранты.
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|4.45, _ (??), 17:30, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не понял :)
Никому твоя писанина на любом ЯП в перспективе - не нужна.
Это станет как ассемблерный выхлоп компилера, или промежуточный код JIT-а ...
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|2.14, Kilrathi (ok), 14:38, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Будет как минимум две нейросетки: одна находить, другая патчить
(Можно, конечно, сделать одну, объединяющую вышеописанные и генерирующую обновления только при нулевом выхлопе по поиску, но тогда не будет такого финансового выхлопа от продаж по отдельности)
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|3.32, Аноним (32), 16:14, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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третья комменты писать четвертая имитировать чтение для формальной статистики.
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|1.20, Аноним (20), 15:17, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот за что я люблю LTS дистры. У меня ubuntu-server 20.04 (ESM поддержка до 2030) на ядре 5.4.0 плюс с реальным IPv6.
> Для эксплуатации уязвимости через IPv6 достаточно, чтобы ядро было собрано с опцией "CONFIG_IPV6=y"
> проявляется начиная с ядра 6.1
Могу смело начхать.
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|2.27, Аноним (27), 15:57, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Вот за что я люблю LTS дистры.
>> проявляется начиная с ядра 6.1
>Могу смело начхать.
Так то оно так, но предыдущая дырень которая удостоилась новости
opennet.me/opennews/art.shtml?num=65880
"позволяющая непривилегированному локальному пользователю получить права root в системе, а также выйти из изолированных контейнеров ... проявляется начиная с ядра Linux 2.6.39 (2011 год)"
А теперь подумай, будут ли все такие дырени чинить на некроядрах?
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|1.21, Аноним (21), 15:19, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Роллинги заиграли новыми красками. LTS-ники притихли, ибо "стабильный" стало означать "стабильно дырявый в таких-то местах".
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|2.28, Аноним (28), 16:04, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у лтсников дай Бог 5.14, а то и вообще 4.18
на 6.1 и старше, лтсники перейдут когда вы его до блеска оттестируете!
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|3.29, Аноним (-), 16:09, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> у лтсников дай Бог 5.14, а то и вообще 4.18
> на 6.1 и старше, лтсники перейдут когда вы его до блеска оттестируете!
Ага, конечно отттестируют)
opennet.me/opennews/art.shtml?num=65880
"позволяющая непривилегированному локальному пользователю получить права root в системе, а также выйти из изолированных контейнеров ...
проявляется начиная с ядра Linux 2.6.39 (2011 год)"
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|4.33, Аноним (33), 16:23, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В каких LTS это не пофиксили?
В этом плане все фиксы тащат в lts. Новых дыр - нет. Так что по-любому меньше.
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|3.39, Anonymouse (?), 17:07, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как вариант - LTS+ESM в убунте
Или пингвина - в топку, и ставить openbsd. Почта, ДНС, httpd - из коробки.
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|4.51, Аноним (51), 17:56, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как вариант - LTS+ESM в убунте
вариант
> Или пингвина - в топку, и ставить openbsd.
Ну хоть не Хурд, уже спасибо.
Но я пожалуй откажусь.
"В OpenBSD устранена локальная уязвимость, позволяющая получить права root"
И я очень смоневаюсь, что у стаи маcтуpбирующих мартышек Тео, есть достаточно ресурссов чтобы регулярно проверять свои выпрограммыми ИИшкой.
> Почта, ДНС, httpd - из коробки.
Драйвера? Или запускать из под винды))
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|5.53, Anonymouse (?), 18:09, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> локальная уязвимость
А ты доступ получи для начала!
> маcтуpбирующих мартышек Тео
Лучше буду др....ть на его фотку, чем подставлять свою задницу Поттерингу.
> Драйвера? Или запускать из под винды))
Пр то, что виртуализацию изобрели ещё в 1970-х рассказать?
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|5.55, Аноним (55), 18:18, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И я очень смоневаюсь, что у стаи маcтуpбирующих мартышек Тео, есть достаточно ресурссов чтобы регулярно проверять свои выпрограммыми ИИшкой.
Они элегантно решили эту проблему запретив ии в проекте.
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|2.34, Kilrathi (ok), 16:24, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Роллинги заиграли новыми красками. LTS-ники притихли, ибо "стабильный" стало означать
> "стабильно дырявый в таких-то местах".
Вы не путайте оперативную накатку патчей на LTS и "давайте добавим в ядро эти функции и потестируем как оно взлетит".
4 июля появилась инфа по cve и в течении суток вышли патчи на lts/stable
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|3.38, Аноним (38), 17:00, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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О чём речь? Debian выходит уже устаревшим. А в Ubuntu гоном прибит гвоздями.
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|1.23, Аноним (-), 15:34, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Чё-то этот ваш splice какой-то дырявый получился. Они специально не собираются переписывать то, как этот замечательный сискол, позволяющий переписывать рандомную память в ядре, работает, чтобы потом переписать на раст где изначальная проблема (отсутствие проверки разрешений на scatter-gather буферов в пайпах) не будет пофикшена, зато ценою в десятки проверок одних и тех же данных будет чек каждого буфера в 1 байт на всех уровнях ядра будет устранён симптом?
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|1.42, Ivan_83 (ok), 17:27, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Для эксплуатации уязвимости через IPv6 достаточно, чтобы ядро было собрано с опцией "CONFIG_IPV6=y", а для атаки через IPv4 требуется возможность создания пространств имён идентификаторов пользователей (user namespace).
Опять враньё.
Нужно иметь возможность притащить и запустить свой код который дёргает сисколы.
Нету в системе сразу утилиты crackroot чтобы любой запустил и получил рута. И в штатной поставке ничего такого и близко нет.
В худьшем случае нужно тащить исходник и компилятор.
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|2.56, Аноним (55), 18:21, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Помнишь, как ты рассказывал в топике про очередные дыры в джумле как всё это не надо патчить? Там всего лишь от nobody можно было запустить произвольный код. Подумай как эти два факта могут сыграть вместе. Не торопись, думай тщательно.
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|2.59, Аноним (-), 18:40, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нужно иметь возможность притащить и запустить свой код который дёргает сисколы.
RCE в Firefox, например, коих немало.
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|1.44, Ivan_83 (ok), 17:28, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> За сутки в списке рассылки linux-cve-announce опубликовано 432 новых отчёта об уязвимостях в ядре Linux, которым присвоены CVE-идентификаторы. Из общей массы можно выделить уязвимость Frag Gap
Те ЫЫ нагенерил опять спама всякого.
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|2.48, Аноним (51), 17:44, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Те ЫЫ нагенерил опять спама всякого.
Т.е ванька прочитал все 432 уязвимости и сделал выводчто это спам..
Прочитал же?
То что среди этих явно 431 спам-CVE (ванька же не будет врать! он даже СИшку осилил!) есть 432я "уязвимость Frag Gap, для которой подготовлен рабочий эксплоит, позволяющий непривилегированному локальному пользователю получить права root в системе" ему явно плевать.
Жду шарманку "а что вас лично вщломали? а докажите что вас взломали!"))
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|1.46, Oe (?), 17:31, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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432 отчёта об уязвимостях в ядре Linux и ноль в ядре ведроида.
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|1.47, _ (??), 17:35, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ППЦ, ни дня без новой дырени в ведре!
яжефинна - делай харакири юка! :-Е
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|1.50, Аноним (50), 17:56, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> написали раз с грехом пополам - так и крутится на радость хацкерам.
А правда, что с FreeBSD написали?
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