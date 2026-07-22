Профиль: Аноним (вход | регистрация) неRU opennet.me  
The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

432 отчёта об уязвимостях в ядре Linux. Локальная root-уязвимость Frag Gap

22.07.2026 13:37 (MSK)

За сутки в списке рассылки linux-cve-announce опубликовано 432 новых отчёта об уязвимостях в ядре Linux, которым присвоены CVE-идентификаторы. Из общей массы можно выделить уязвимость Frag Gap, для которой подготовлен рабочий эксплоит, позволяющий непривилегированному локальному пользователю получить права root в системе.

Уязвимость вызвана записью за пределы выделенного буфера в обработчике фрагментированных UDP-пакетов в IPv6 (CVE-2026-53362) и IPv4 (CVE-2026-5336) стеках ядра. Для эксплуатации уязвимости осуществляется отправка порции данных, размер которых не укладываются в допустимый размер фрагмента (превышает MTU), через UDP-сокет с выставленной опцией UDP_CORK, предписывающей объединять поступающие через сокет данные в одну датаграмму. Проблема возникает при обработке данных, требующих разделения на фрагменты, с параметром MSG_SPLICE_PAGES, который выставляется, например, при передаче данных из pipe-канала в сокет при помощи вызова splice().

Из-за ошибки неверно рассчитывается размер выделяемой памяти, что приводит к записи 15 хвостовых байтов за пределы выделенного буфера, в результате чего перезаписывается часть содержимого идущей следом структуры "skb_shared_info". Среди прочего, в структуре "skb_shared_info" перезаписывается поле "nr_frags", определяющее количество фрагментов. Через изменение данного поля можно создать условия когда ядро будет считать уже освобождённым фрагмент, как остающийся в обработке (use-after-free).

Проблема проявляется начиная с ядра 6.1. Исправление принято в ядро 21 июня и вошло в состав корректирующих выпусков 7.1.3, 6.18.38, 6.12.95, 6.6.144 и 6.1.177. Статус устранения уязвимости в дистрибутивах можно оценить на данных страницах: Debian, Ubuntu, SUSE/openSUSE, RHEL, Gentoo, Arch, Fedora. Для эксплуатации уязвимости через IPv6 достаточно, чтобы ядро было собрано с опцией "CONFIG_IPV6=y", а для атаки через IPv4 требуется возможность создания пространств имён идентификаторов пользователей (user namespace).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Ядро Linux оказалось на первом месте по числу CVE-идентификаторов уязвимостей
  3. OpenNews: Грег Кроа-Хартман рассказал о том, как Rust может помочь в борьбе с ошибками в ядре Linux
  4. OpenNews: CIFSwitch - уязвимость в CIFS-подсистеме ядра Linux, позволяющая получить права root
  5. OpenNews: PEdit-CoW и DirtyClone - уязвимости в ядре Linux, позволяющие получить root через изменение страничного кэша
  6. OpenNews: GhostLock, BadEpoll и Januscape - уязвимости в ядре Linux, позволяющие получить права root и обойти изоляцию KVM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65952-linux
Ключевые слова: linux, kernel, cve
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, bOOster (ok), 14:03, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Ну Линь как обычно бъет все рекорды по дырам!
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:29, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Все просто:
    больше строчек кода - больше дыр.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 15:07, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проблема проявляется начиная с ядра 6.1.

    У меня 3.13

     
     
  • 4.22, ppa (?), 15:24, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    слишком свежо. откатись до 2.6.32
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 16:49, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будто, вот в нём-то дыр нет.
     
  • 5.49, Токсик (?), 17:49, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    слишком старое, обновись на 2.6.35
     
  • 3.25, Аноним (25), 15:53, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Современное ядро Linux насчитывает около 41 млн строк кода

    https://opennet.ru/63771-linux

     
  • 3.41, localhostadmin (ok), 17:24, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда в чем проблема выкинуть из ядра весь мусор?
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:30, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    просто никто не публикует сколько дыр находят в вашем любимом оффтопике
     
     
  • 3.11, Аноним (9), 14:34, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Дыр еще больше будет с ИИ
    Никто не хочет заморачиваться
    Но хотят чего-то нового(из фич например)
     
     
  • 4.19, Аноним (18), 15:09, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Дыр еще больше будет с ИИ

    Линус подтвердил это, сказав, что на первом месте - развитие, а не безопасность.

     
     
  • 5.26, Аноним (-), 15:55, 22/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, Аноним (17), 15:05, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С эпохой ИИ это только начало. Новые модели могут придумать все более хитроумные эксплоиты, будет как в анекдоте про хакера и солонку.
     
  • 2.24, Аноним (-), 15:38, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогичная проблема с сетевым стеком в MS Windows (где баг вообще был zero-click и ломалась любая тачка, услышавшая пакет на интерфейсе, и "решением" было отключение IPv6) где-то год назад как бы намекает. Причём тогда даже не сказали, что пофиксили и в чём была проблема.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:03, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем нужен будет ИИ, когда он найдёт все уязвимости, а мир будет написан на раст?
     
     
  • 2.3, овальный (?), 14:05, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Котики вечны
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 15:00, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они деградируют в плесень.
     
     
  • 4.43, _ (??), 17:28, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну дык а раст - уже плесень, но металла, а не котикафф.
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:26, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если все уязвимости найдены, то зачем языки с контролем
     
     
  • 3.16, Аноним (15), 15:02, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы имитировать бурную деятельность, писать отчёты и получать гранты.
     
     
  • 4.45, _ (??), 17:30, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не понял :)
    Никому твоя писанина на любом ЯП в перспективе - не нужна.
    Это станет как ассемблерный выхлоп компилера, или промежуточный код JIT-а ...
     
  • 2.14, Kilrathi (ok), 14:38, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет как минимум две нейросетки: одна находить, другая патчить
    (Можно, конечно, сделать одну, объединяющую вышеописанные и генерирующую обновления только при нулевом выхлопе по поиску, но тогда не будет такого финансового выхлопа от продаж по отдельности)
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 16:14, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    третья комменты писать четвертая имитировать чтение для формальной статистики.
     
  • 2.36, Аноним (35), 16:51, 22/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, Ананоним (?), 14:17, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    дурушалаг!
     
  • 1.7, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 14:25, 22/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     

  • 1.12, Аноним (13), 14:34, 22/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

  • 1.20, Аноним (20), 15:17, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот за что я люблю LTS дистры. У меня ubuntu-server 20.04 (ESM поддержка до 2030) на ядре 5.4.0 плюс с реальным IPv6.

    > Для эксплуатации уязвимости через IPv6 достаточно, чтобы ядро было собрано с опцией "CONFIG_IPV6=y"
    > проявляется начиная с ядра 6.1

    Могу смело начхать.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 15:57, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Вот за что я люблю LTS дистры.
    >> проявляется начиная с ядра 6.1
    >Могу смело начхать.

    Так то оно так, но предыдущая дырень которая удостоилась новости
    opennet.me/opennews/art.shtml?num=65880
    "позволяющая непривилегированному локальному пользователю получить права root в системе, а также выйти из изолированных контейнеров ... проявляется начиная с ядра Linux 2.6.39 (2011 год)"

    А теперь подумай, будут ли все такие дырени чинить на некроядрах?

     

  • 1.21, Аноним (21), 15:19, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Роллинги заиграли новыми красками. LTS-ники притихли, ибо "стабильный" стало означать "стабильно дырявый в таких-то местах".
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 16:04, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у лтсников дай Бог 5.14, а то и вообще 4.18

    на 6.1 и старше, лтсники перейдут когда вы его до блеска оттестируете!

     
     
  • 3.29, Аноним (-), 16:09, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у лтсников дай Бог 5.14, а то и вообще 4.18
    > на 6.1 и старше, лтсники перейдут когда вы его до блеска оттестируете!

    Ага, конечно отттестируют)

    opennet.me/opennews/art.shtml?num=65880
    "позволяющая непривилегированному локальному пользователю получить права root в системе, а также выйти из изолированных контейнеров ...
    проявляется начиная с ядра Linux 2.6.39 (2011 год)"



     
     
  • 4.33, Аноним (33), 16:23, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каких LTS это не пофиксили?

    В этом плане все фиксы тащат в lts. Новых дыр - нет. Так что по-любому меньше.

     
  • 4.37, Аноним (25), 17:00, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все исправления также появятся в LTS версиях:
    https://ubuntu.com/download/desktop
     
  • 3.39, Anonymouse (?), 17:07, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вариант - LTS+ESM в убунте
    Или пингвина - в топку, и ставить openbsd. Почта, ДНС, httpd - из коробки.
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 17:56, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как вариант - LTS+ESM в убунте

    вариант

    > Или пингвина - в топку, и ставить openbsd.

    Ну хоть не Хурд, уже спасибо.

    Но я пожалуй откажусь.
    "В OpenBSD устранена локальная уязвимость, позволяющая получить права root"

    И я очень смоневаюсь, что у стаи маcтуpбирующих мартышек Тео, есть достаточно ресурссов чтобы регулярно проверять свои выпрограммыми ИИшкой.

    > Почта, ДНС, httpd - из коробки.

    Драйвера? Или запускать из под винды))


     
     
  • 5.53, Anonymouse (?), 18:09, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > локальная уязвимость

    А ты доступ получи для начала!

    > маcтуpбирующих мартышек Тео

    Лучше буду др....ть на его фотку, чем подставлять свою задницу Поттерингу.

    > Драйвера? Или запускать из под винды))

    Пр то, что виртуализацию изобрели ещё в 1970-х рассказать?

     
  • 5.54, Anonymouse (?), 18:14, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > проверять свои выпрограммыми ИИшкой

    Проверили, нашли, ОДНУ, а не 432.

     
     
  • 6.58, Аноним (58), 18:38, 22/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.55, Аноним (55), 18:18, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И я очень смоневаюсь, что у стаи маcтуpбирующих мартышек Тео, есть достаточно ресурссов чтобы регулярно проверять свои выпрограммыми ИИшкой.

    Они элегантно решили эту проблему запретив ии в проекте.

     
  • 4.57, Аноним (-), 18:36, 22/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.34, Kilrathi (ok), 16:24, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Роллинги заиграли новыми красками. LTS-ники притихли, ибо "стабильный" стало означать
    > "стабильно дырявый в таких-то местах".

    Вы не путайте оперативную накатку патчей на LTS и "давайте добавим в ядро эти функции и потестируем как оно взлетит".
    4 июля появилась инфа по cve и в течении суток вышли патчи на lts/stable

     
     
  • 3.38, Аноним (38), 17:00, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    О чём речь? Debian выходит уже устаревшим. А в Ubuntu гоном прибит гвоздями.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 17:09, 22/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.23, Аноним (-), 15:34, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чё-то этот ваш splice какой-то дырявый получился. Они специально не собираются переписывать то, как этот замечательный сискол, позволяющий переписывать рандомную память в ядре, работает, чтобы потом переписать на раст где изначальная проблема (отсутствие проверки разрешений на scatter-gather буферов в пайпах) не будет пофикшена, зато ценою в десятки проверок одних и тех же данных будет чек каждого буфера в 1 байт на всех уровнях ядра будет устранён симптом?
     
  • 1.42, Ivan_83 (ok), 17:27, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Для эксплуатации уязвимости через IPv6 достаточно, чтобы ядро было собрано с опцией "CONFIG_IPV6=y", а для атаки через IPv4 требуется возможность создания пространств имён идентификаторов пользователей (user namespace).

    Опять враньё.
    Нужно иметь возможность притащить и запустить свой код который дёргает сисколы.
    Нету в системе сразу утилиты crackroot чтобы любой запустил и получил рута. И в штатной поставке ничего такого и близко нет.
    В худьшем случае нужно тащить исходник и компилятор.

     
     
  • 2.56, Аноним (55), 18:21, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помнишь, как ты рассказывал в топике про очередные дыры в джумле как всё это не надо патчить? Там всего лишь от nobody можно было запустить произвольный код. Подумай как эти два факта могут сыграть вместе. Не торопись, думай тщательно.
     
  • 2.59, Аноним (-), 18:40, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нужно иметь возможность притащить и запустить свой код который дёргает сисколы.

    RCE в Firefox, например, коих немало.

     

  • 1.44, Ivan_83 (ok), 17:28, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > За сутки в списке рассылки linux-cve-announce опубликовано 432 новых отчёта об уязвимостях в ядре Linux, которым присвоены CVE-идентификаторы. Из общей массы можно выделить уязвимость Frag Gap

    Те ЫЫ нагенерил опять спама всякого.

     
     
  • 2.48, Аноним (51), 17:44, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Те ЫЫ нагенерил опять спама всякого.

    Т.е ванька прочитал все 432 уязвимости и сделал выводчто это спам..
    Прочитал же?

    То что среди этих явно 431 спам-CVE (ванька же не будет врать! он даже СИшку осилил!) есть  432я "уязвимость Frag Gap, для которой подготовлен рабочий эксплоит, позволяющий непривилегированному локальному пользователю получить права root в системе" ему явно плевать.

    Жду шарманку "а что вас лично вщломали? а докажите что вас взломали!"))

     

  • 1.46, Oe (?), 17:31, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    432 отчёта об уязвимостях в ядре Linux и ноль в ядре ведроида.
     
  • 1.47, _ (??), 17:35, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ППЦ, ни дня без новой дырени в ведре!
    яжефинна - делай харакири юка! :-Е
     
  • 1.50, Аноним (50), 17:56, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > написали раз с грехом пополам - так и крутится на радость хацкерам.

    А правда, что с FreeBSD написали?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру