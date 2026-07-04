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Ядро Linux оказалось на первом месте по числу CVE-идентификаторов уязвимостей

04.07.2026 10:28 (MSK)

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной и "staging" веток ядра Linux, сообщил, что за первые 6 месяцев 2026 года в ядре Linux было выявлено 2308 уязвимостей, которым присвоены отдельные CVE-идентификаторы. Таким образом ядро Linux поднялось со второго на первое место по числу присвоенных CVE-идентификаторов среди производителей ПО. Подобный показатель не является объективным, так как большинство производителей присваивают CVE-идентификаторы только опасным уязвимостям, в то время как в ядре Linux учитываются все потенциальные уязвимости, независимо от степени опасности.

Число присвоенных CVE с группировкой по производителям:

  • 2308 "Linux"
  • 1752 "Google"
  • 1308 "n/a"
  • 843 "Microsoft"
  • 495 "OpenClaw",
  • 445 "Oracle Corporation"
  • 395 "Adobe"
  • 340 "Red Hat"
  • 310 "Apache Software Foundation"
  • 284 "Apple"

Число присвоенных CVE с группировкой по отдельным продуктам:

  • 2309 "Linux"
  • 1584 "Chrome"
  • 888 "n/a"
  • 497 "OpenClaw"
  • 284 "Windows 10 Version 1607"
  • 255 "Firefox" (в Firefox под одним CVE может агрегироваться информация о сотнях уязвимостей, например, под CVE-2026-6785 собрано 155 уязвимостей, а под CVE-2026-6786 - 110).
  • 153 "Android"
  • 141 "AVideo"
  • 136 "Red Hat Enterprise Linux 10"
  • 124 "iOS and iPadOS"


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Для независимого ведения CVE учреждена организация CVE Foundation
  3. OpenNews: Рейтинг из 20 самых эксплуатируемых уязвимостей
  4. OpenNews: В CVE опубликованы отчёты о ложных уязвимостях в curl, PostgreSQL и других проектах
  5. OpenNews: Интервью с Грегом Кроа-Хартманом о созданных через AI отчётах об ошибках
  6. OpenNews: Грег Кроа-Хартман рассказал о том, как Rust может помочь в борьбе с ошибками в ядре Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65841-cve
Ключевые слова: cve, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:41, 04/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Большинство опасных уязвимостей устраняются без CVE, их никто не заполняет. В чём смысл сабжа не совсем ясно, какой-то привет из 80х. Хотя, может, LLM теперь будет следить за уязвимостями, подавать их в базу, и сабж станет релевантным.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:59, 04/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Большинство опасных уязвимостей устраняются без CVE, их никто не заполняет.

    Какие ваши доказательства? (с)

    Хартблид, башдор, корова... у них всех есть индентификатор CVE, а у некоторых даже страничка в википедии))

     
     
  • 3.14, Аноним (1), 12:11, 04/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это самые распиаренные. Если никто не пиарит, никто не знает.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:57, 04/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь повсюду: "Линукс официально признан зияющей дырой! Переходи на ...". Объяснения же никто читать не будет. Палестинские технологии.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:05, 04/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Переходи на

    https://opennet.ru/65697-freebsd

     
     
  • 3.8, Да ну нахер (?), 11:17, 04/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, у меня уже есть настоящая операционная система. Все работает. А что не работает, то не нужно(tm).
     
     
  • 4.9, Аноним (3), 11:28, 04/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >настоящая операционная система

    ReactOS ? Респект тогда.

     
  • 4.10, Аноним (10), 11:39, 04/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После FreeBsd, наверное станешь властелином мира?),
    Или нужно переходить на Linux From Scratch, или Gentoo?).
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:10, 04/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обогнать Chrome по дырам, это реально уровень.
     
     
  • 2.5, Аноним (3), 11:13, 04/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/65422-google
     

  • 1.7, Ананоним (?), 11:16, 04/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это было мне ясно, когда я впервые глянул на код Linux. Тогда мне стало очень печально.
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:51, 04/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну хоть где-то первый!
     
  • 1.12, Аноним (13), 11:56, 04/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас придут те кто скажет "и чем вам они помешали? вас что лично взломали?".
    Ванька83 например)

    Грег мог бы добавить "но есть способ как уменьшить кол-во ошибок связанных с памятью" и устроить глобальное потепление в комментариях *trollface*

     
     
  • 2.15, aname (ok), 12:26, 04/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С ансейфами уж точно всё исправит.

    Мы уже видели примеры, как понаисправляли. Лучше не будет.

    Бтв, спасибо нейросетям. С их помощью не понадобиться тянуть лишних сущностей в ведро (фанатики всё равно протащат, конечно же, что не делает нинужное нужным).

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:48, 04/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мы уже видели примеры, как понаисправляли. Лучше не будет.

    Пф, и что ты видел?

    > Лучше не будет.

    А сейчас типа "хорошо"?
    Или 10 лет назад было?

    Самое главное что таких как ты спрашивать не будут.
    Просто отправят на Хурд за идеальным кодом.

     
     
  • 4.18, aname (ok), 12:56, 04/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме этой помойки, слава Богу, есть ещё нормальные ОС
     

  • 1.16, небесный ученый (ok), 12:38, 04/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это всё глазастый ИИ виноват, на кол его
     

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