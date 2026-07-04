Ядро Linux оказалось на первом месте по числу CVE-идентификаторов уязвимостей

|
|1.1, Аноним (1), 10:41, 04/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Большинство опасных уязвимостей устраняются без CVE, их никто не заполняет. В чём смысл сабжа не совсем ясно, какой-то привет из 80х. Хотя, может, LLM теперь будет следить за уязвимостями, подавать их в базу, и сабж станет релевантным.
|
|
|
|2.13, Аноним (13), 11:59, 04/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Большинство опасных уязвимостей устраняются без CVE, их никто не заполняет.
Какие ваши доказательства? (с)
Хартблид, башдор, корова... у них всех есть индентификатор CVE, а у некоторых даже страничка в википедии))
|
|1.2, Аноним (2), 10:57, 04/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Теперь повсюду: "Линукс официально признан зияющей дырой! Переходи на ...". Объяснения же никто читать не будет. Палестинские технологии.
|
|
|
|
|
|3.8, Да ну нахер (?), 11:17, 04/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Спасибо, у меня уже есть настоящая операционная система. Все работает. А что не работает, то не нужно(tm).
|
|
|
|4.10, Аноним (10), 11:39, 04/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
После FreeBsd, наверное станешь властелином мира?),
Или нужно переходить на Linux From Scratch, или Gentoo?).
|
|1.7, Ананоним (?), 11:16, 04/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Это было мне ясно, когда я впервые глянул на код Linux. Тогда мне стало очень печально.
|
|1.12, Аноним (13), 11:56, 04/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Сейчас придут те кто скажет "и чем вам они помешали? вас что лично взломали?".
Ванька83 например)
Грег мог бы добавить "но есть способ как уменьшить кол-во ошибок связанных с памятью" и устроить глобальное потепление в комментариях *trollface*
|
|
|
|2.15, aname (ok), 12:26, 04/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С ансейфами уж точно всё исправит.
Мы уже видели примеры, как понаисправляли. Лучше не будет.
Бтв, спасибо нейросетям. С их помощью не понадобиться тянуть лишних сущностей в ведро (фанатики всё равно протащат, конечно же, что не делает нинужное нужным).
|
|
|
|3.17, Аноним (17), 12:48, 04/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Мы уже видели примеры, как понаисправляли. Лучше не будет.
Пф, и что ты видел?
> Лучше не будет.
А сейчас типа "хорошо"?
Или 10 лет назад было?
Самое главное что таких как ты спрашивать не будут.
Просто отправят на Хурд за идеальным кодом.
|