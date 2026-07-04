Ядро Linux оказалось на первом месте по числу CVE-идентификаторов уязвимостей

Мы уже видели примеры, как понаисправляли. Лучше не будет.

Бтв, спасибо нейросетям. С их помощью не понадобиться тянуть лишних сущностей в ведро (фанатики всё равно протащат, конечно же, что не делает нинужное нужным).

