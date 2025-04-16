Для независимого ведения CVE учреждена организация CVE Foundation

Правительство США возобновило финансирование деятельности MITRE, связанной с поддержанием базы CVE. Контракт продлён на 11 месяцев. Несмотря на это, участники управляющего совета CVE (CVE Board) объявили о создании некоммерческой организации CVE Foundation, нацеленной на поддержание стабильной деятельности и независимости проекта CVE.

Отмечено, что в управляющем совете проекта CVE уже давно обсуждались опасения об устойчивости и нейтральности сервиса, используемого по всему миру, но целиком зависящего от государственного финансирования. Последний год коалиция из активных членов совета CVE вела разработку стратегии перевода CVE в независимый некоммерческий фонд, который сосредоточится исключительно на продолжении миссии по идентификации уязвимостей и сохранению доступности данных CVE.



