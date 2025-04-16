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Для независимого ведения CVE учреждена организация CVE Foundation

16.04.2025 19:35

Правительство США возобновило финансирование деятельности MITRE, связанной с поддержанием базы CVE. Контракт продлён на 11 месяцев. Несмотря на это, участники управляющего совета CVE (CVE Board) объявили о создании некоммерческой организации CVE Foundation, нацеленной на поддержание стабильной деятельности и независимости проекта CVE.

Отмечено, что в управляющем совете проекта CVE уже давно обсуждались опасения об устойчивости и нейтральности сервиса, используемого по всему миру, но целиком зависящего от государственного финансирования. Последний год коалиция из активных членов совета CVE вела разработку стратегии перевода CVE в независимый некоммерческий фонд, который сосредоточится исключительно на продолжении миссии по идентификации уязвимостей и сохранению доступности данных CVE.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.forbes.com/sites/k...)
  2. OpenNews: MITRE не получил финансирование для продолжения ведения базы CVE-индентификаторов уязвимостей
  3. OpenNews: В CVE опубликованы отчёты о ложных уязвимостях в curl, PostgreSQL и других проектах
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63089-cve
Ключевые слова: cve
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 19:39, 16/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    > "Правительство США возобновило финансирование деятельности MITRE"

    Не щедя денег налогоплательщиков США!

     
     
  • 3, animechaos (ok), 19:49, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не отменяет факта полезности проекта

    + событие показало, что DOGE ошибаются, но принимают критику

    + скоро будет независимая от государства организация

    Не вижу минусов по итогу

     

  • 2, Аноним (2), 19:40, 16/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Это была просто шутка, а мы не поняли.
     
  • 4, Аноним (4), 19:50, 16/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    А, то есть все шло по плану и чтобы легче контролировать такую ценную базу данных решили через систему подставных лиц полностью перевести её в частный сектор, а то приходилось перед налоговиками и всякими государствами отчитываться.
     
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