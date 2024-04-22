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PEdit-CoW и DirtyClone - уязвимости в ядре Linux, позволяющие получить root через изменение страничного кэша

26.06.2026 23:51 (MSK)

Раскрыта информация о двух новых уязвимостях в ядре Linux, позволяющих непривилегированному пользователю получить права root, перезаписав данные в страничном кэше. Для обеих уязвимостей подготовлены рабочие эксплоиты.

  • PEdit-CoW (CVE-2026-46331, эксплоит 1, эксплоит 2) - ошибка при применении механизма copy-on-write в коде изменения заголовков пакетов (act_pedit), используемом в планировщике сетевых пакетов (net/sched), позволяет записать данные за пределы выделенного буфера, что может использоваться для перезаписи данных в страничном кэше по выбранному смещению. Ошибка вызвана тем, что проверка допустимой области для записи данных производилась без учёта того, что смещение на редактируемые поля может измениться во время выполнения операции.

    Проблема проявляется начиная с ядра Linux 5.18 и устранена в выпусках 7.1, 7.0.13, 6.18.36 и 6.12.94. Заявлена возможность эксплуатации проблемы в RHEL 8/9/10, Debian 11/12, openSUSE Leap 15.6, SUSE Linux 15-SP7/16.0 и Ubuntu 18.04-25.10 (в версии Ubuntu 26.4 по умолчанию заблокировано создание user namespace). В качестве обходного пути защиты рекомендуется заблокировать загрузку модуля ядра act_pedit (перестанут работать правила ограничения трафика и перезапись заголовков через "tc pedit")" 

    
   echo "blacklist act_pedit" > /etc/modprobe.d/blacklist-act-pedit.conf
   rmmod act_pedit
  • DirtyClone (CVE-2026-43503, эксплоит) - обходной путь эксплуатации уязвимости Dirty Frag в модуле xfrm-ESP, используемом для ускорения операций шифрования в IPsec с использованием протокола ESP (Encapsulating Security Payload). Для клонирование структуры skb в новом эксплоите используется манипуляция с TEE-расширением к netfilter (модуль xt_TEE), выполняющим операцию клонирования сетевых пакетов.

    Уязвимость устранена в выпусках 7.1, 7.0.10, 5.10.257, 5.15.208, 6.1.174, 6.6.141, 6.12.91 и 6.18.33. Проблема проявляется в Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL и SUSE. В качестве обходного пути блокирования уязвимости можно запретить загрузку модулей ядра esp4 и esp6.

Для эксплуатации обеих уязвимостей требуются права доступа CAP_NET_ADMIN, которые можно получить при возможности создания пространств имён идентификаторов пользователей (user namespace). В Ubuntu подобная операция по умолчанию запрещена, но может быть разрешена через sysctl "kernel.apparmor_restrict_unprivileged_userns=0" или профили AppArmor. В остальных дистрибутивах доступность "user namespace" непривилегированным пользователям зависит от выставления sysctl "kernel.unprivileged_userns_clone" (если 0, то запрещено).

Эксплуатация уязвимостей сводится к чтению файла программы /bin/su с флагом suid root, для его оседания в страничном кэше, и замене в страничном кэше части кода программы кодом для запуска /bin/sh. Последующий запуск программы приведёт к тому, что в память будет загружен не оригинальный исполняемый файл с накопителя, а изменённая копия из страничного кэша.

Дополнительно можно отметить создание эксплоита для уязвимости CVE-2026-23111 в подсистеме nf_tables, устранённой в февральских обновлениях ядра Linux. Уязвимость вызвана обращением к памяти после её освобождения (use-after-free) и позволяет непривилегированному пользователю получить права root в системе. Для атаки и у пользователя должна быть возможность создания пространств имён идентификаторов пользователей (user namespace). Работа эксплоита продемонстрирована в Debian 12/13 и Ubuntu 22.04/24.04.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/Explo...)
  2. OpenNews: DirtyDecrypt - очередная уязвимость класса Copy Fail, предоставляющая права root в Linux
  3. OpenNews: Fragnesia - уязвимость в ядре Linux, позволяющая получить root через изменение страничного кэша
  4. OpenNews: Уязвимости Dirty Frag, изменяющие страничный кэш для получения root в любых дистрибутивах Linux
  5. OpenNews: Copy Fail - уязвимость в ядре Linux, позволяющая получить root в большинстве дистрибутивов
  6. OpenNews: GRO Frag - седьмая уязвимость класса Copy Fail, предоставляющая права root в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65784-kernel
Ключевые слова: kernel, exploit
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:24, 27/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Опять? Это какой уже раз, 5?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:29, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так выводы же не делают. Давно пора принимать коммиты исключительно на раст. А на си только фиксы уязвимостей.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 00:47, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно пора сменить систему управления проектом вместе с начальством.
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:31, 27/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.5, Аноним (6), 00:40, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ж говорил, что через неделю новые будут.
     

  • 1.2, Аноним (3), 00:28, 27/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Сейчас бы послушать тех, кто тут заливает, что AI ничего не может и раст не нужен.
     

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