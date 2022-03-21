|
|1.1, Аноним (1), 10:33, 29/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> TLDR: A distro-specific Linux LPE found by harnessing LLMs into better multihop knowledge composition. Read on for affected distros, mitigations, and vulnerability details.
Ну конечно же LLM нашли, а не люди.
|
|
|
|2.10, Аноним83 (?), 11:49, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Так оно никому не мешало, как и множество других ошибок которые ИИ находит.
Всё что приводило к падениями и без того пофиксили.
|
|1.3, Аноним (3), 10:39, 29/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Каждый день больше сотни уязвимостей находят нейронки. Так за лет десять можно добиться и приемлемого качества устаревших к тому моменту версий ядра.
|
|1.4, Sm0ke85 (ok), 10:47, 29/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Каждый день больше сотни уязвимостей находят нейронки. Так за лет десять можно добиться и приемлемого качества устаревших к тому моменту версий ядра.
В свете еще и постквантовых историй, думаю, получится лагучее нечто, которое сравнимо будет по жору ресурсов с виндой, правда та скорее всего к тому времени вообще вся только на вебе будет (тупо магазин-на-диване) ))))
|
|
|
|2.18, Пыщь (?), 12:43, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Где-то в недрах этого форума один комментатор пытался возразить на низкую производительность солярки (может другой почтительной ОС, почему-то солярка в башке крутится) по сравнению с линухами и фряхами. Его упоминиание, "когда подтянете безопасность и изоляцию до сравнимого уровня - вот тогда и сравним производительность" (так мне припоминается, суть та же), было пропущено мимо кассы.
|
|2.21, проапоаоапроап (?), 13:02, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
> лагучее нечто, которое сравнимо будет по жору ресурсов с виндой
У меня Windows работает без видимых тормозов и глюков.
А в интерфесе Гнома я замечаю легкое подтораживание при операциях.
А се потому, что Windows создавали специалисты за зарплату, а не бесплатные GPL-рабы.
|
|
|
|3.32, Аноним83 (?), 14:38, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так пока гном пилили бесплатный он и был вполне, а потом там создали фонд бездельников, которые сделали гтк3 с css и прочей фигнёй - вот тогда тормоза и начались в полный рост.
В венде же оконное АПИ с 90х капитально не менялось, только расширялось по сути.
Поэтому даже дотнеты и всякие мфк до того не могли надёжно затормозить гуй :)
|
|3.41, нах. (?), 15:10, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А в интерфесе Гнома я замечаю легкое подтораживание при операциях.
> А се потому, что Windows создавали специалисты за зарплату, а не бесплатные
бесплатные тебе athena widgets создали - оно выглядело конечно страшненько, по сравнению даже с 95й вендой, но и создано было на десять лет раньше.
А гомотормоза - это как раз платные, на деньги ibm. И это ты еще их os/2 workplace shell не видал. Вот где тормоза всем тормозам тормоза были!
(у microsoft в ее presentation manager все было страшненько но вполне быстренько по уровню того железа, понадобилась личная антимидасовская рука IBM чтоб все замедлить до полного безобразия)
|
|1.5, нах. (?), 10:50, 29/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Для эксплуатации уязвимости в системе должно быть разрешено создание пространств имён идентификаторов пользователей (user namespace)
опять двадцатьпять - мы дали пользователям рута но так чтоб они не стали рутами, но они стали рутами!
тьфу, расходимся, не на что тут смотреть.
|
|
|
|2.19, Ы (?), 12:50, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мне недавно рассказывали namespace это другое, это избавляет от suid и спасает мир.
|
|
|
|3.26, нах. (?), 14:14, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну вот мы тут уже двести раз эти грабли обсуждали, а оно снова вот.
|
|2.20, RM (ok), 12:51, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
за пространства имен не скажу, может и так.
но я смотрел эти upcall относительно недавно, вангую там еще есть места где по тому же приципу можно порезвиться.
|
|1.6, Аноним (6), 10:52, 29/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
CIFS — это устаревший диалект SMB 1.0. Сегодня ему на смену пришли более быстрые и безопасные версии SMB 2.0 и SMB 3.0. Из-за уязвимостей в безопасности первая версия CIFS/SMB 1.0 по умолчанию отключена в современных операционных системах. Для работы с современными файловыми серверами рекомендуется использовать протоколы SMB 2/3.
|
|
|
|
|
|3.11, Аноним (6), 11:52, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В Windows нужно специально компонент CIFS ставить для доступа к серверам, работающим на SMB1.
|
|
|
|4.13, Аноним (6), 11:54, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А в 11-ке еще и вручную реестр править в 2-х местах (для версии Pro, для Home еще один компонент найти и установить).
|
|
|
|
|
|3.14, bOOster (ok), 12:06, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Нет, не самая. В ядре еще есть HTTP сервер.
HTTP протокол много проще чем SMB/CIFS
|
|
|
|
|
|5.29, bOOster (ok), 14:28, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>>много проще
> И это оправдывает запихивание в ядро прикладухи?
Если архитектура Линя убога и крива - что делать остается?
Во FreeBSD, например, все решается посредством NetGraph. Не в ядре - но со всеми "ядерными" бонусами.
|
|4.24, Аноним83 (?), 13:57, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы бы видели сколько там навалили заголовков и прочего в этот HTTP, а ещё всякие хитрые переносы строк, дублирующиеся заголовки которые не должны дублироватся, миме кодировки и прочая....
Уж лучше SFTP/FTP если хочется именно файлы и простоты.
|
|3.25, Аноним83 (?), 13:58, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это с каких пор!?
Там был простенький accept фильтр который не возвращал эвент о приёме соединения пока не поступят данные, а про http я не слышал.
|
|2.27, нах. (?), 14:15, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Самая бестолковая идея была тащить CIFS в ядро.
действительно, где ж фс еще должна быть, не в ядре же ж! Точно не в ядре!
|
|
|
|3.28, bOOster (ok), 14:26, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>> Самая бестолковая идея была тащить CIFS в ядро.
> действительно, где ж фс еще должна быть, не в ядре же ж!
> Точно не в ядре!
Конечно не в ядре. Во FreeBSD такие тупые костыли решаются посредством NetGraph. Не в ядре, но со всеми бонусами ядерного расположения.
Ну а линь подчеркивает свое абсолютно убогое проектирование.
|
|
|
|4.33, Аноним83 (?), 14:40, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Даже не знаю с чего начать.
1. Во фре есть ядерный самба модуль, но заброшенный вроде.
2. нетграф - тоже ядерные модули.
|
|
|
|5.38, нах. (?), 14:58, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Даже не знаю с чего начать.
с вызова бригады психиатров, там их клиент.
netgraph всего лишь набор фильтров. (и да, ядерных, но вообще-то это мы как раз могли бы прекрасненько в user space пережить. Т.е. тут ровно наоборот сделано - то что в нормальных ос обрабатывается в userspace - вынесено в ядро, потому что могли. А вот доступ к vfs у нас только из ядра.)
|
|1.15, Archer73 (ok), 12:10, 29/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А как разместить собственный файл конфигурации /etc/nsswitch.conf не имея прав администратора?
|
|
|
|2.16, Аноним (16), 12:16, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В private namespace у тебя вся фс, начиная с / может принадлежать пользователю (и быть пустой, без файлов). Просто создаешь нужный файл и все.
|
|1.30, Аноним (30), 14:30, 29/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я правильно понимаю, что ОС Альт/Роса/РедОС/Астра неуязвимы? ФСТЭК сертифицированные дистрибутивы отечественных Linux защищены?
|
|
|
|
|
|3.40, нах. (?), 15:02, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Проверь и отпишись, что ты как маленький!
что это ты не по уставу обращаешься?
"ПРОВЕРИТЬ И ДОЛОЖИТЬ! БЕГОМ! УВА, УВА, УВА!"
|