Раскрыты детали и опубликован эксплоит для уязвимости CIFSwitch (CVE пока не присвоен) в модуле ядра CIFS и инструментарии cifs-utils, позволяющей непривилегированному пользователю получить права root в системе. Исправление доступно только в виде патча, который опубликован 16 мая и 19 мая был принят в основную ветку ядра Linux (корректирующие выпуски ядра ещё недоступны).

Уязвимость затрагивает код, обеспечивающий поддержку механизма cifs.spnego для выполнения аутентификации по протоколу SPNEGO (Simple and Protected GSSAPI Negotiation) при подключении к SMB-серверам. При использовании cifs.spnego для определения ключей из Kerberos/SPNEGO ядро вызывает обработчик cifs.upcall, предоставляемый пакетом cifs-utils и выполняемый в пользовательском пространстве с правами root.

Непривилегированный пользователь может инициировать вызов обработчика через отправку запроса, требующего получения ключа "cifs.spnego", с поддельным описанием "CIFS SPNEGO". В обработчике cifs.upcall не выполняются дополнительные проверки корректности параметров, переданных через ядро, среди прочего он воспринимает заслуживающими доверия значения полей pid, uid, creduid и upcall_target. После активации обработчик cifs.upcall переключается в пространства имён пользовательского процесса, через который был отправлен запрос, и до сброса привилегий выполняет поиск в системной базе NSS (Name Service Switch).

Атакующий может запустить свой процесс в отдельном пространстве имён точек монтирования, что приведёт к выполнению обращения к NSS в его контексте. Для эксплуатации уязвимости достаточно внутри созданного атакующим окружения разместить собственный файл конфигурации /etc/nsswitch.conf и набор подставных библиотек libnss_*.so.2. Выполнение NSS-запроса обработчиком cifs.upcall приведёт к загрузке подставленных атакующим библиотек с правами root.

Для эксплуатации уязвимости в системе должно быть разрешено создание пространств имён идентификаторов пользователей (user namespace) или точек монтирования (mount namespace), а также требуется наличие в системе установленного пакета cifs-utils. Дистрибутивы, в которых возможна эксплуатация уязвимости в конфигурации по умолчанию:

Linux Mint Cinnamon 21.3/22.3

CentOS Stream 9 GNOME

Rocky Linux 9 Workstation

Kali Linux

AlmaLinux 9.7 Workstation

SUSE 15 SP7/SAP 15 SP7/SAP 16

Дистрибутивы, в которых для работы эксплоита требуется установка пакета cifs-utils:

Ubuntu 18.04/20.04/22.04 Desktop/Server

Pop!_OS 22.04 Intel/24.04 Generic

Ubuntu 24.04 Desktop minimal/full and Server

Debian 11/12/13 netinst standard and GNOME/KDE/standard/XFCE

CentOS Stream 9 Cinnamon/KDE/MATE/XFCE

Rocky Linux 9 KDE/Workstation-Lite

openSUSE Leap 15.6 GNOME/KDE

openSUSE Tumbleweed GNOME/KDE

Rocky Linux 8 GenericCloud

Oracle Linux 8/9 KVM

Amazon Linux 2023 KVM

Дистрибутивы, в которых в конфигурации по умолчанию применяются настройки, блокирующие эксплуатацию уязвимости через SELinux или Apparmor, даже при наличии пакета cifs-utils:

Ubuntu 26.04 Desktop/Server

Fedora 40/41/42/43/44 Workstation/Server

CentOS Stream 10 GNOME/KDE

Rocky Linux 10 Workstation

AlmaLinux 10.1 Workstation

Oracle Linux 10 KVM

openSUSE Tumbleweed GNOME/KDE

openSUSE Leap 16.0 OEM GNOME/KDE/Minimal-VM

SUSE Linux 16

В качестве обходного пути защиты можно заблокировать автоматическую загрузку модуля ядра cifs:

sh -c "printf 'install cifs /bin/false

' > /etc/modprobe.d/cifs.conf; rmmod cifs 2>/dev/null; true"

Также можно запретить использование user namespace ("sysctl -w kernel.unprivileged_userns_clone=0") и удалить или переопределить правило cifs.spnego в настройках cifs-utils:

cat >/etc/request-key.d/cifs.spnego.conf <'EOF' create cifs.spnego * * /usr/sbin/keyctl negate %k 30 %S EOF

Тем временем, за 28 мая опубликовано 137 отчётов об уязвимостях в ядре Linux, а за 27 мая - 277 отчётов.



