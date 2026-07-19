Разработчик GNOME Calendar обвинил Linux Mint в игнорировании проблемы с устаревшим пакетом

Один из разработчиков GNOME Calendar (Hari Rana) вынес на публику конфликт с сопровождающим пакет в дистрибутиве Linux Mint. Конфликт обусловлен тем, что в Linux Mint поставляется пакет с изменённой устаревшей версией GNOME Calendar. Несмотря на наличие специфичных изменений, приложение поставляется под именем GNOME Calendar, из-за чего у пользователей возникает впечатление об использовании оригинального проекта. В варианте GNOME Calendar от Linux Mint остаются неисправленными некоторые ошибки и пользователи регулярно обращаются по этому поводу к основным разработчикам GNOME Calendar, считая, что они ответственны за возникающие проблемы. На странице "About" в приложении сохранены контактные данные основного проекта и пользователи направляют уведомления о проблемах напрямую разработчикам GNOME Calendar, при том, что описываемые проблемы либо уже исправлены в актуальных версиях GNOME Calendar, либо вызваны изменениями, внесёнными сопровождающим пакет в Linux Mint. Девять месяцев назад один из ключевых разработчиков GNOME Calendar создал тикет в трекере ошибок Linux Mint, в котором попросил сопровождающего пакет с GNOME Calendar удалить все ссылки, указывающие на основной проект, и выполнить ребрендинг, заменив пиктограмму приложения. Шесть месяцев запрос оставался без ответа, и после напоминания о его существовании, сопровождающий пакет в Linux Mint попросил уточнить, о каких именно проблемных изменениях речь. Он также подчеркнул, что в поддерживаемых ветках Linux Mint и LMDE используются пакеты, импортированные из Ubuntu 24.04 LTS и Debian 13, и соответствующие поставляемым в этих дистрибутивах версиям GNOME 46 и 48. Разработчик GNOME Calendar пояснил, что у него нет времени анализировать изменения в пакете из Linux Mint и удаление отдельных изменений не решит проблему, так как пакет на базе GNOME 46 и 48 сильно отстаёт от актуальной версии. По его мнению проблему можно решить удалив пакет или проведя ребрендинг форка и удалив все ссылки, указывающие на GNOME. Сопровождающий пакет ответил, что дополнительно проверил все специфичные для Linux Mint изменения и не выявил в них проблем. Он также указал, что пакеты с устаревшей версией GNOME Calendar из Ubuntu 24.04 LTS и Debian 13 используют миллионы пользователей и уточнил, не собирается ли разработчик потребовать у Debian и Ubuntu прекратить поставку их пакетов. Разработчик GNOME Calendar ответил, что речь не столько об исправлении изменений, сколько о том, что Linux Mint поставляет проблемные версии GNOME Calendar, вынуждающие пользователей отправлять отчёты об ошибках в основной проект. И речь не о пакетах из Debian Stable или Ubuntu LTS, а о пакете из Linux Mint и о жалобах, поступающих именно от пользователей Linux Mint, а не от пользователей Debian и Ubuntu. Если бы жалобы отправлялись пользователями пакетов Debian и Ubuntu, то аналогичная просьба была бы направлена этим проектам. Сопровождающий пакет в Linux Mint написал, что разница в пакетах из Debian/Ubuntu и пакетом из Linux Mint лишь в некоторых дополнительных исправлениях, и поставляя в дистрибутиве GNOME 46 он никаким образом не может обновить GNOME Calendar до состояния из GNOME 50. Удалив специфичный для Linux Mint пакет пользователи получат ещё более проблемную версию, но уже из репозитория Ubuntu 24.04 LTS, также основанную на GNOME 46, но без исправлений ошибок, добавленных сопровождающим пакет в Linux Mint. Поэтому единственная возможность блокировать поставку в Linux Mint и LMDE устаревших версий GNOME Calendar - это удалить пакет из Ubuntu 24.04 LTS и Debian 13, иначе эти версии всё равно установятся из репозиториев этих дистрибутивов. Один из участников дискуссии предложил решить проблему, добавив поле с версией GNOME Calendar в шаблон заполнения отчёта об ошибках, что позволило бы сразу закрывать запросы, связанные с устаревшими версиями. Разработчик GNOME Calendar написал, что поступление жалоб не ограничивается официальной формой отправки отчётов об ошибках, и многие пользователи сообщают о проблемах через социальные сети, Matrix-чат и прочие каналы связи. В ответ сопровождающий пакет задал вопрос - причём тогда здесь удаление ссылок в диалоге "About" о которых изначально шла речь, когда разработчик просто не желает, чтобы пользователи запускали старые версии. После этого сопровождающий закрыл тикет, пояснив, что удаление ссылок в диалоге "About" лишь решит вопрос в краткосрочной перспективе, но не устранит системную проблему с поставкой устаревших версий в LTS-дистрибутивах. Кроме того, подобное изменение тогда нужно вносить и в Debian с Ubuntu, так как нет никаких причин, по которым проблема может затрагивать только Mint, но не проявляться в Ubuntu и Debian. Лицензия на код GNOME Calendar допускает неограниченное распространение программы и для запрета поставки старых версий необходим переход на несвободную лицензию. Разработчик GNOME Calendar остался при своём мнении и опубликовал статью с критикой поставки старой версии в Linux Mint, в которой упомянул, что Linux Mint перекладывает на разработчиков GNOME Calendar ответственность за ошибки и, вероятно, нарушает товарный знак GNOME, распространяя неподдерживаемые сборки, но преподнося их как поддерживаемые основным проектом и вводя пользователей в заблуждение, чтобы самостоятельно не заниматься их поддержкой.



