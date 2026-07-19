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Разработчик GNOME Calendar обвинил Linux Mint в игнорировании проблемы с устаревшим пакетом

19.07.2026 10:51 (MSK)

Один из разработчиков GNOME Calendar (Hari Rana) вынес на публику конфликт с сопровождающим пакет в дистрибутиве Linux Mint. Конфликт обусловлен тем, что в Linux Mint поставляется пакет с изменённой устаревшей версией GNOME Calendar. Несмотря на наличие специфичных изменений, приложение поставляется под именем GNOME Calendar, из-за чего у пользователей возникает впечатление об использовании оригинального проекта.

В варианте GNOME Calendar от Linux Mint остаются неисправленными некоторые ошибки и пользователи регулярно обращаются по этому поводу к основным разработчикам GNOME Calendar, считая, что они ответственны за возникающие проблемы. На странице "About" в приложении сохранены контактные данные основного проекта и пользователи направляют уведомления о проблемах напрямую разработчикам GNOME Calendar, при том, что описываемые проблемы либо уже исправлены в актуальных версиях GNOME Calendar, либо вызваны изменениями, внесёнными сопровождающим пакет в Linux Mint.

Девять месяцев назад один из ключевых разработчиков GNOME Calendar создал тикет в трекере ошибок Linux Mint, в котором попросил сопровождающего пакет с GNOME Calendar удалить все ссылки, указывающие на основной проект, и выполнить ребрендинг, заменив пиктограмму приложения. Шесть месяцев запрос оставался без ответа, и после напоминания о его существовании, сопровождающий пакет в Linux Mint попросил уточнить, о каких именно проблемных изменениях речь. Он также подчеркнул, что в поддерживаемых ветках Linux Mint и LMDE используются пакеты, импортированные из Ubuntu 24.04 LTS и Debian 13, и соответствующие поставляемым в этих дистрибутивах версиям GNOME 46 и 48.

Разработчик GNOME Calendar пояснил, что у него нет времени анализировать изменения в пакете из Linux Mint и удаление отдельных изменений не решит проблему, так как пакет на базе GNOME 46 и 48 сильно отстаёт от актуальной версии. По его мнению проблему можно решить удалив пакет или проведя ребрендинг форка и удалив все ссылки, указывающие на GNOME.

Сопровождающий пакет ответил, что дополнительно проверил все специфичные для Linux Mint изменения и не выявил в них проблем. Он также указал, что пакеты с устаревшей версией GNOME Calendar из Ubuntu 24.04 LTS и Debian 13 используют миллионы пользователей и уточнил, не собирается ли разработчик потребовать у Debian и Ubuntu прекратить поставку их пакетов.

Разработчик GNOME Calendar ответил, что речь не столько об исправлении изменений, сколько о том, что Linux Mint поставляет проблемные версии GNOME Calendar, вынуждающие пользователей отправлять отчёты об ошибках в основной проект. И речь не о пакетах из Debian Stable или Ubuntu LTS, а о пакете из Linux Mint и о жалобах, поступающих именно от пользователей Linux Mint, а не от пользователей Debian и Ubuntu. Если бы жалобы отправлялись пользователями пакетов Debian и Ubuntu, то аналогичная просьба была бы направлена этим проектам.

Сопровождающий пакет в Linux Mint написал, что разница в пакетах из Debian/Ubuntu и пакетом из Linux Mint лишь в некоторых дополнительных исправлениях, и поставляя в дистрибутиве GNOME 46 он никаким образом не может обновить GNOME Calendar до состояния из GNOME 50. Удалив специфичный для Linux Mint пакет пользователи получат ещё более проблемную версию, но уже из репозитория Ubuntu 24.04 LTS, также основанную на GNOME 46, но без исправлений ошибок, добавленных сопровождающим пакет в Linux Mint. Поэтому единственная возможность блокировать поставку в Linux Mint и LMDE устаревших версий GNOME Calendar - это удалить пакет из Ubuntu 24.04 LTS и Debian 13, иначе эти версии всё равно установятся из репозиториев этих дистрибутивов.

Один из участников дискуссии предложил решить проблему, добавив поле с версией GNOME Calendar в шаблон заполнения отчёта об ошибках, что позволило бы сразу закрывать запросы, связанные с устаревшими версиями. Разработчик GNOME Calendar написал, что поступление жалоб не ограничивается официальной формой отправки отчётов об ошибках, и многие пользователи сообщают о проблемах через социальные сети, Matrix-чат и прочие каналы связи. В ответ сопровождающий пакет задал вопрос - причём тогда здесь удаление ссылок в диалоге "About" о которых изначально шла речь, когда разработчик просто не желает, чтобы пользователи запускали старые версии.

После этого сопровождающий закрыл тикет, пояснив, что удаление ссылок в диалоге "About" лишь решит вопрос в краткосрочной перспективе, но не устранит системную проблему с поставкой устаревших версий в LTS-дистрибутивах. Кроме того, подобное изменение тогда нужно вносить и в Debian с Ubuntu, так как нет никаких причин, по которым проблема может затрагивать только Mint, но не проявляться в Ubuntu и Debian. Лицензия на код GNOME Calendar допускает неограниченное распространение программы и для запрета поставки старых версий необходим переход на несвободную лицензию.

Разработчик GNOME Calendar остался при своём мнении и опубликовал статью с критикой поставки старой версии в Linux Mint, в которой упомянул, что Linux Mint перекладывает на разработчиков GNOME Calendar ответственность за ошибки и, вероятно, нарушает товарный знак GNOME, распространяя неподдерживаемые сборки, но преподнося их как поддерживаемые основным проектом и вводя пользователей в заблуждение, чтобы самостоятельно не заниматься их поддержкой.

  1. Главная ссылка к новости (https://tesk.page/2026/07/18/h...)
  2. OpenNews: Нарушение авторского права в хранителе экрана GNOME и производных проектах
  3. OpenNews: Конфликт из-за поставки устаревшей версии XScreenSaver в Debian
  4. OpenNews: Debian перешёл на поставку урезанного варианта менеджера паролей KeePassXC
  5. OpenNews: Проекту Fedora пригрозили иском из-за поставки сбойного flatpak-пакета с OBS Studio
  6. OpenNews: OBS Studio и Fedora урегулировали конфликт
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Аноним
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65930-linuxmint
Ключевые слова: linuxmint, gnome, license
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (134) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:56, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    А в чём проблема? У пользователей минта некроверсия, отвечай -- обновитесь. Их дистрибутив их выбор.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:05, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Заманало отвечать на такие багрепорты, может быть. Хотя сомневаюсь что их за все время было хоть какое то внушительное количество.
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 11:12, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Именно. Тут какие-то личные заморочки, ну, все мы знаем, кто разрабатывает гном. Но выбор между этими и китайцеиндусами кед.
     
     
  • 4.65, Аноним (-), 13:16, 19/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.66, Аноним (66), 13:16, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Разработчик GNOME Calendar пояснил, что у него нет времени анализировать

    Гномер сам сознался, что он не разбирался в ситуации и не понимает, что вообще происходит.

     
     
  • 5.108, HotR (?), 15:51, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы хоть статью прочитайте сначала и логику включите.
     
  • 3.31, анони (?), 11:50, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Этот крендель выпускает новую версию, прибитую гвоздями к новому гному, и хочет, чтобы его поделку обновили. Получается надо обновлять весь гном из-за какого-то календаря? Пофиксить же старую версию оно не может, оно слишком занято cpaчами в багтрекере.
     
     
  • 4.73, Аноним (73), 14:00, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он хочет, чтобы если "его поделку" не обновляют, то чтобы убрали инфу о его ответственности за предоставляемый старый пакет "неподелки". А мэйнтэйнер решил притвориться шлангом и перевести стрелки на Ubuntu/Debian.
    Ему прямо говорят «Ко мне приходят с жалобами пользователи твоего дистрибутива, а не Ubuntu и Debian. Выпили инфу, что по проблемам с календарём этим идти ко мне, потому что у меня есть обновлённая версия, которую ты пока не впиливаешь себе.»
     
     
  • 5.84, анони (?), 14:25, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, обновить весь гном из-за календаря, потратить херову тонну времени и сил на тестирование, и всё это из-за неадекватов, которые разрабатывают только в одной текущей ветке, и у которых одна актуальная версия
     
     
  • 6.91, Аноним (-), 14:40, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если ты не хочешь обновлять калькулятор, то не ной, что в нем что то не работает

    если ты портишь код своими изменениями (а это скорее всего так, так как от абанти и добиана нет репортов), то меняй хотя бы описание, а лучше и имя проекта

    если не нравятся эти варианты - выпили из реп этот софт

    вроде все просто

     
     
  • 7.116, Аноним (-), 16:13, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > от абанти и добиана нет репортов

    Это если причины не идеологические.

    > если не нравятся эти варианты - выпили из реп этот софт

    Это опенсоурс, тут никто ничего никому не должен.

     
     
  • 8.132, Аноним (-), 17:37, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это какие такие идеологические прчины не слать багрепорты есть у пользователей т... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.140, Аноним (140), 18:13, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интересно, почему тогда в mpl есть пункт о них Наверное просто юристы мозиллы н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.142, Аноним (140), 18:16, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и да, я так спешил ответить, что назвал календарь калькулятором... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.143, Аноним (-), 18:17, 19/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 10.144, Аноним (-), 18:26, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    специально для любителей вот такой вот чушью пострадать дак это же хорошо при во... большой текст свёрнут, показать
     
  • 6.129, morphe (?), 17:28, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ему кто-то платит за LTS релизы и их поддержку? Неадекваты это те кто сидят на LTS дистрибутивах и считают что им все разработчики должны портировать свой код под старые библиотеки
     
  • 5.120, freehck (ok), 16:40, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ему прямо говорят «Ко мне приходят с жалобами пользователи твоего дистрибутива, а не Ubuntu и Debian...

    Ну так пусть сделает шаблон в багтрекере, чтобы в котором так прямо и напишет, что первое место, куда нужно обращаться — это багтрекер дистрибутива. Все нормальные разработчики так и делают, а не идут в багтрекер дистра, требуя от мейнтейнера сделать форк и ребрендинг.

    К нему идут именно из Mint-а потому, что Mint популярен. Фактически, Mint вообще-то оказывает ему услугу, ибо без Mint-а у него просто было бы сильно меньше пользователей.

    То, что он не может банально процессы наладить — его личная проблема, к дистрибутиву отношения не имеющая.

     
     
  • 6.145, Аноним (-), 18:41, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну давай да, порассказывай, кому что делать и как жить надо критерии нормальност... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.146, Аноним (146), 18:45, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он хочет, чтобы если "его поделку" не обновляют, то чтобы убрали инфу о его ответственности за предоставляемый старый пакет "неподелки".

    Ну, то есть, он хочет, чтобы люди вообще не запускали старые версии его недоделия, и чтобы не нажимали на ссылку в диалоге "О программе", которую он сам же туда вставил.

    Прочитай обсуждение. У персонажа менталитет на уровне ребенка:

    https://gitlab.com/linuxmint/pins/mint/gnome-calendar/-/work_items/1

     
  • 4.119, freehck (ok), 16:34, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пофиксить же старую версию оно не может, оно слишком занято cpaчами в багтрекере.

    Не факт, что это возможно. Как уже неоднократно обсуждалось, у GNOME во-первых нет LTS-релизов, во-вторых они поддерживают максимум два последних релиза, а релизы выпускаются раз в полгода, ну и в-третьих они известны тем, что кладут болт на обратную совместимость.

    Так что разработчик не совсем "прибивает" новую версию к новому гному. Скорее всего он просто в режиме бешеной гонки пытается сделать так, чтобы его программа в новом гноме просто продолжала работать. А оставлять какие-то кусочки кода для того, чтобы продолжало работать и в старых версиях — у него, вероятно, времени не хватает. Ну или экспертизы, who knows?

    Поэтому он, естественно, задолбанный вхламину. Но виноват в этом, конечно же, Mint. =)

     
     
  • 5.130, morphe (?), 17:30, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но виноват в этом, конечно же, Mint. =)

    Mint виноват в том что не следует циклу разработки гнома и как ты сам и сказал поставляют неподдерживаемую самим гномом версию

    А если гном в дистрибутиве вечно старый и корявый - то может его просто не поставлять вместе с дистрибутивом?

     
     
  • 6.131, freehck (ok), 17:32, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если гном в дистрибутиве вечно старый и корявый - то может его просто не поставлять вместе с дистрибутивом?

    А вот этот тезис я — целиком и полностью поддерживаю.
    Всё RedHat-овское "добро" проблем создаёт больше, нежели от него пользы.

     
  • 3.34, iPony128052 (?), 11:57, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде бота просто создать?

    Если нет версии, то спросить.
    Если есть старая версия, то закрыть.

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:06, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Вот именно поэтому флатпаки единственная правильная модель дистрибуции по для десктопа, хоть и не без своих недостатков
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:09, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственная правильная модель дистрибуции для десктопа — HPKG. На втором месте BSD pkg. Остальное — разные степени костылей и недоработанности.
     
     
  • 3.12, sunjob (ok), 11:14, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    день добрый!
    вопрос: чем хайковский/bsd пакет так правильно хорош, что лучше в 100 раз?
    - обычных пакетов (устанавливающих файлы в стандартное дерево)
    - appimage - пакетов
    спасибо
     
     
  • 4.79, Dependency hater (?), 14:20, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > чем хайковский/bsd пакет так правильно хорош, что лучше в 100 раз?
    >обычных пакетов

    Всем. Обычные пакеты, это не приложения которые устанавливаются в ОС, а кусок среза конкретной версии дистрибутива, который устанавливается только в конкретную версию дистра, только онлайн и создают тонны dependency hell.

    > appimage - пакетов

    Тем что является дефолтным стандартом, а не опцией которой пользуются 20% разрабов

     
     
  • 5.82, Dependency hater (?), 14:23, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Обычные пакеты, это не приложения которые устанавливаются в ОС, а кусок среза конкретной версии дистрибутива, который устанавливается только в конкретную версию дистра, только онлайн и создают тонны dependency hell.

    И которые создают ситуацию, где у тебя на выбор 2 стула: lts система в которую ставится только софт 3 летней давности, либо ролинг релиз в котором софт только текущей версии, а не нужной тебе и система которую надо обновлять каждые несколько дней и мейнтейнить, иначе развалится

     
     
  • 6.118, q (ok), 16:17, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Любопытно, что ты так и не ответил на вопрос, чем hpkg/bsd-хренотень лучше классических дистрибутивных пакетов, appimage и флатпака. Ты можешь сколько угодно перечислять минусы -- они есть везде. Позитивная повестка есть какая-нибудь? Хотя бы одну проблему hpkg/bsd-хренотень решает? Чем они принципиально отличаются от всего остального?
     
     
  • 7.122, Dependency hater (?), 16:47, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ответил, очевидно отсутствием этих минусов.

    >лучше классических дистрибутивных пакетов

    Что угодно лучше чем классические дистрибутивные пакеты. Буквально бинарь запакованый в tar.gz лучше.

    >чем hpkg-хренотень лучше классических дистрибутивных пакетов

    Тем что это дефолтный формат пакетов и без зависимостей. Хочешь поставить софт в любую современную хайку, качаешь hpkg и ставишь. Все.

    Технически это тот же appimage, но .appimage это не дефолт, а опция которой разрабы редко пользуются. Если бы весь прикладной софт под линь по дефолту шел в .appimage, проблем бы было в 100 раз меньше.

    >Хотя бы одну проблему hpkg-хренотень решает?

    Да, позволяет устанавливать софт без гемороя.

    В линуксе так нельзя, есть десяток вариантов поставить софт и все с разными минусами и каждая конкретная прога собрана всего в 2-3 вариантах из этого десятка. В итоге ты не можешь просто взять и поставить прогу, каждый раз разный формат гемороя. И все это еще живет нормально только пока систему не обновишь. Потому что нет нормальной модели дистрибуции - LTS система + rolling софт.

    >Ты можешь сколько угодно перечислять минусы -- они есть везде

    Не везде. У модели мака с .app и андроида с .apk у хайки с .hpkg серьезных минусов нету.

     
     
  • 8.125, q (ok), 17:01, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То, что ты не в курсе про минусы, не значит, что их нет Если он лучше, то нах н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.133, Dependency hater (?), 17:49, 19/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 9.137, Аноним (137), 18:05, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не буду касаться недостатков самого флэтпака, скажу лишь, что в нём большое коли... текст свёрнут, показать
     
  • 5.86, q (ok), 14:28, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нихрена не объяснил, зато как грудь выпятил!

    > устанавливается только в конкретную версию дистра

    В большинстве случаев это вранье. Куча проектов на гитхабе дают свои deb/rpm, никак не указывая дистр. Как ни странно, даже при всех различиях, типичный "дистронезависимый" сторонний rpm прекрасно установится в любой rpm-дистр.

    > создают тонны dependency hell

    Нихрена не создают.

    > Тем что является дефолтным стандартом, а не опцией которой пользуются 20% разрабов

    У тебя спрашивали технические преимущества. В абсолютных цифрах, кстати, appimage более популярен, чем все hpkg/bsd-пакеты вместе взятые. Даже если умножишь их на сто.

     
     
  • 6.103, Аноним (1), 15:19, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Даже в генте и раче спокойно распаковывают эти rpm и устанавливают блобы, всё работает всегда. И appimage ещё более универсальный. Тут просто вендорлок с блобомагазинами пытались навязать. Что флатпак, что снап.
     
  • 6.115, Dependency hater (?), 16:06, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Нихрена не создают.

    Аргументация - твой конек.

    Не создают dependency hell это когда я ставлю apk из 2015 года на любой современный андроид, даже на китайско-васянский кастом и все работает без задней мысли.

    >В большинстве случаев это вранье. Куча проектов на гитхабе дают свои deb/rpm, никак не указывая дистр. Как ни странно, даже при всех различиях, типичный "дистронезависимый" сторонний rpm прекрасно установится в любой rpm-дистр.

    Да, да, да. Если автор проги постарается правильно собрать, если повезет, если фаза луны сойдется, если систему не обновлять то работает.

    Только ты забыл одну главную фигню: это работает, только если автор проги кладет хер на зависимости и собирает статический бинарник, или линкуется только с либами которые очевидно везде есть типа libz или linpng древних версий.

    >У тебя спрашивали технические преимущества

    Никто про технические не писал. И в модели дистрибуции пакетов техническая часть это десятое дело.

     
     
  • 7.117, q (ok), 16:15, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не создают dependency hell это когда я ставлю apk из 2015 года на любой современный андроид, даже на китайско-васянский кастом и все работает без задней мысли.

    Ты путаешь с обратной совместимостью. Понимаю, технические термины -- не твой конек. Но я представляю, как тепло тебе становится, когда ты с вумным видом употребляешь термины вроде "поставить apk", "dependency hell". В самом деле, ну и что, что они не относятся к теме? Технические детали -- это дело десятое.

    > это работает, только если автор проги кладет хер на зависимости и собирает статический бинарник, или линкуется только с либами которые очевидно везде есть типа libz или linpng древних версий

    Это работает, точка. Техническая часть -- это дело десятое (с) Твоя экспертиза.

    Послушаем твои дальнейшие нетехнические измышления:

     
     
  • 8.123, Dependency hater (?), 16:52, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нечего сказать - докопайся до терминов Запомнить умные технические слова можешь... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.127, q (ok), 17:04, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что именно важно в пакетнике, зависит от конкретной задачи Вначале изучаем зада... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.134, Dependency hater (?), 17:54, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня задача поставить рандомную прогу нужной версии под дефолтный десктопный л... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.138, Dependency hater (?), 18:06, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пофикшу, чтоб не докопались до формулировок... текст свёрнут, показать
     
  • 10.135, Dependency hater (?), 18:00, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пакетник это не профессиональный инструмент, а дефолотная часть ос, уровня экран... текст свёрнут, показать
     
  • 10.136, Dependency hater (?), 18:01, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше иметь один нормальный вариант без выбора, чем большой выбор из сортов говн... текст свёрнут, показать
     
  • 2.35, Аноним (35), 11:58, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://apps.gnome.org/ru/Calendar/
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:06, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Разработчик GNOME неадекватен. Некоторые дистрибутивы могут поддерживаться больше 10 лет. Устаревшая версия там будет всегда. К тому же его поделка прибита гвоздями к новой версии гнома. Обновить её не представляются возможным без перепахивания всего дистрибутива.

    Вывод напрашивается такой. Надо сразу выпускать нормальную протестированную версию, а не вкидывать сырой нейрослоп, в надежде, что там кто-то чего-то протестирует и обновит.

     
     
  • 2.11, Colorado_House_of_Representatives (?), 11:12, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Абсолютно адекватен. Прочитайте ещё раз:
    > с _изменённой_ устаревшей версией

    Вывод напрашивается такой, что вы не умеете читать.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:26, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Ему сказали, там пара изменений отличий, а он вместо того чтобы их бегло (как непосредственно понимающий все нюансы своего проекта) посмотреть, предпочёл 9 месяцев сраться в багтрекере, доказывая что у него нет времени.

    Смотреть бы в любом случае пришлось, если бы он хотел чтобы его слова были подкреплены фактами, а так - он просто воздуханил.

    Отсюда в наше время возникает осторожный вопрос - может у него не код, а нейрослоп в котором он сам не разбирается?

     
     
  • 4.48, Аноним (-), 12:21, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    а почему он должен их смотреть очевидно, что нет времени - это отговорка есл... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.57, Аноним (57), 12:41, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сразу видно, что ты никакой гномософт собирать не пытался. Там обратной совместимости тупо нет, и любая сборка даже краем заляпанной ручонками гномеров проги моментально валится в dependency hell. Из-за воплей какого-то неадеквата половину дистра никто обновлять не будет.
     
     
  • 6.94, Аноним (-), 14:44, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    естественно, я его не собирал, я же ведь не разработчик гномога, при этом я норм... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.101, iPony128052 (?), 15:10, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > еще раз - для софта нет LTS ветки

    У GNOME же есть баг фиксы к старым веткам

     
  • 7.102, iPony128052 (?), 15:17, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот не секурный фикс. Исправление сумасшедшего переключкния раскладки

    https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-shell/-/merge_requests/4101

    Оно не только в последнюю версию GNOME прилетело.

     
     
  • 8.106, Аноним (-), 15:39, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну дак у гномога или у гномогокалендаря а этот перенос, он почему был а он об... текст свёрнут, показать
     
  • 5.63, Аноним (-), 13:09, 19/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.51, Аноним (51), 12:33, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уважаемый местный нейрослоп, а почему автор должен принимать на веру чьи-то утверждения о паре изменений? Позиция озвучена стороной Mint, они и обязаны доказать, что именно за изменения и какие их последствия, раз по их мнению они (изменения) ни на что не влияют. А так получается, что Mint накосячил, а виноват автор, и ещё что-то должен исправлять ради какого-то проходного дистрибутивчика, единственное достижение которого - нескучные обои.
     
     
  • 5.68, Аноним (66), 13:23, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Разработчик GNOME Calendar не анализировал изменения, поэтому слова о "значительных изменениях" - это только со слов разработчика GNOME Calendar, который на самом деле не анализировал, есть ли там изменения.
     
  • 5.77, Аноним (77), 14:17, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А так получается, что Mint накосячил

    Нет, не получается. Пруфы были? Я вот не увидел. Зато увидел другое - гномерасты не умеют в обратную совместимость, и чтобы обновить сабжевую поделку, нужно обновить весь гном. И это речь о минорном суффиксе в версии, если что.

    Это вопрос даже шире. Гномерасты настолько преисполнены собственного величия в том, что диктуют условия целой отрасли, что когда их спокойно послали лесом, у них случилась истерика. Как же так, а? Их не слушаются, с ними не соглашаются. А если узнают, что на опеннете их считают не особо умными - так вообще крышак отъедет о
    возмущения.

     
     
  • 6.111, HotR (?), 15:55, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кедерасты вообще в неадеквате. Лишб юы на гном навалить. Иди папей чего-нибудь просветляющего.
     
  • 4.60, Colorado_House_of_Representatives (?), 12:51, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, что, если даст слабину сейчас, потом придут эти горе-писатели уникальных старых версий с новыми запросами. Таких надо на корню рубить.
     
  • 3.32, анони (?), 11:53, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Это заявляния самого разработчика, который отказался смотреть на код, чтобы понять чего и сколько там изменено. Поэтому да, этот разработчик - неадекватный. Хотя сложно среди разработчиков гнома иных найти.
     
  • 3.67, Аноним (66), 13:19, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разработчик GNOME Calendar пояснил, что у него нет времени анализировать
     
     
  • 4.74, Аноним (74), 14:00, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда нет времени анализировать старые ошибки, как можно быть уверенным в том, что в будущем не понаделает те же самые ошибки? На ошибках учатся.
     
  • 3.124, freehck (ok), 16:56, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Абсолютно адекватен. Прочитайте ещё раз:
    > с _изменённой_ устаревшей версией

    Вообще-то в этом суть всех стабильных дистрибутивов с релизным циклом: при подготовке релиза дистрибутива, мейнтейнеры производят интеграционное тестирование софта в репозитории и исправляют в релизных версиях выявленные минорные баги. И кстати, отправляют информацию о них в апстрим. Более того, когда это возможно — они в течение всего срока поддержки релиза дистрибутива ещё и security fix-ы бэкпортируют из новых версий в дистрибутивные. Для этого стабильные дистрибутивы и существуют.

    Фактически пассаж разработчика эквивалентен требованию исключить свой софт из поставки дистрибутива, что идёт вразрез с его же собственной лицензией. Так что правильно ему говорят мейнтейнеры: если он хочет ограничить возможность использовать свой софт, то ему нужно менять лицензию на проприетарную.

    PS: справедливости ради, лицензия не запрещает разработчику попросить о ребрендинге, да — именно так появился Iceweasel когда-то; тем не менее, будем честны: права на трейдмарк GNOME — они у GNOME Foundation, который фактически подконтролен Red Hat. И Red Hat на станут судиться с Mint-ом, требуя убрать слово GNOME из дистрибутива. Во-первых это ужасный PR, во-вторых им важнее то, что трейдмарк на слуху. Так что то, что разработчика был далеко послан — в целом закономерно и правильно.

     
  • 2.16, Аноним (-), 11:23, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Некоторые дистрибутивы могут поддерживаться больше 10 лет.

    а поддерживать их должны разработчики гномога? или кто? а почему калькулятор вообще часть дистрибутива? есть ли в гнулинуксе нормальный способ установить последнюю версию этого калькулятора?

    > Надо сразу выпускать нормальную протестированную версию, а не вкидывать сырой нейрослоп, в надежде, что там кто-то чего-то протестирует и обновит.

    надо сразу делать хорошо, делать плохо не надо

    зачем вы, ллмные любители отработанных в блендере фруктов, пишете плохо? так не надо

     
  • 2.19, dannyD (?), 11:34, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >>... Некоторые дистрибутивы могут поддерживаться больше 10 лет.
    >>Устаревшая версия там будет всегда. ...  
    >>Обновить её не представляются возможным без перепахивания всего дистрибутива.

    ага... значит Линус обязан вам поддержвать ядро 2.59 больше и больше...

    ну ну...

     
     
  • 3.33, анони (?), 11:55, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, он должен приходить в багтрекеры дистрибутивов и вонять, чтобы обновили устаревшее ядро на новую мажорную версию, потому что только там всё исправлено
     
     
  • 4.37, dannyD (?), 12:02, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    согласен
     
  • 4.54, Аноним (51), 12:36, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже поддерживаю. Именно так Линус и должен поступать.
     
  • 3.38, Аноним (38), 12:03, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро Linux версии 4.4 было выпущено 10 января 2016 года

    Промышленная поддержка (SLTS): Сверхдлинный жизненный цикл от консорциума Civil Infrastructure Platform (CIP) завершится в январе 2027 года

     
     
  • 4.52, dannyD (?), 12:33, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>от консорциума Civil Infrastructure Platform (CIP)

    а Линус вам ничего не обязан, и может посылать вас с вашими багрепортами....

     
     
  • 5.56, Аноним (38), 12:41, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а Линус вам ничего не обязан, и может посылать вас с вашими багрепортами....

    Линус не смотрит багрепорты.

    За каждое направление отвечают назначенные им люди. Но и они багрепорты, обычно не смотрят. Они лишь оценивают присылаемые им ветки патчей.

     
     
  • 6.70, dannyD (?), 13:28, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Линус не смотрит багрепорты.

    ах да, пардон, забыл...

    он Бог! от него сияние исходит!

     
     
  • 7.89, Аноним (89), 14:37, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ах да, пардон, забыл...
    > он Бог! от него сияние исходит!

    Странная у тебя религия.

    Я же говорил, что процесс построен так, что он не смотрит багрепорты.

     
     
  • 8.92, dannyD (?), 14:41, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да в ты вообще читать умеешь что я написал и может посылать вас с вашими баг... текст свёрнут, показать
     
  • 2.110, HotR (?), 15:53, 19/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.10, trolleybus (ok), 11:12, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот поэтому LTS для десктопов не нужны. Это тебе не сервер
     
     
  • 2.40, Аноним (38), 12:05, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отказаться от ниши поставляемого оборудования?
     
  • 2.41, Аноним (41), 12:05, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если б ещё роллинги нормальные существовали в природе.
     
     
  • 3.88, Аноним (88), 14:30, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Tumbleweed. Btrfs+Snapper спасёт отца русской демократии.
     
  • 3.104, Аноним (104), 15:20, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fedora?
     
  • 2.85, Dependency hater (?), 14:26, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Система должна быть LTS, а софт роллинг, как во всех нормальных ОС. Но комьюнити из транс-гномов как герой новости запилить такое не осиливает
     
     
  • 3.126, freehck (ok), 17:04, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Система должна быть LTS, а софт роллинг, как во всех нормальных ОС.

    Да.

    > Но комьюнити из транс-гномов как герой новости запилить такое не осиливает

    А как он тебе это осилит, если GNOME в принципе LTS не предусматривает?
    Разраб сам завязался на вечно нестабильную платформу, теперь страдает.

     
     
  • 4.147, morphe (?), 18:57, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разраб сам завязался на вечно нестабильную платформу, теперь страдает.

    Дистрибутив выставляет вечно нестабильную платформу как LTS а затем юзеры доёбываются до разработчиков софта которые знать не знали ни про какие linux mint

     

  • 1.13, Аноним (13), 11:20, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Однажды гномеры (в смысле разработчики) перестанут вести себя как самые последние проприетарщики с гиперконтролем, но не сегодня.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.25, Аноним (-), 11:42, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    задал прямой вопрос в гугл "что было с signal полгода назад"

    гугл сказал, что ничего не было

    как это связано с убогостью системы распространения софта в линуксе?

     
     
  • 4.39, dannyD (?), 12:04, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>гугл сказал, что ничего не было

    расходимся :lol:

     

  • 1.20, Аноним (20), 11:36, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В чем проблема разработчика гном-каленадаря пофиксать LTS баги
     
     
  • 2.23, warlock66613 (ok), 11:39, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все баги можно пофиксить в минорном обновлении продукта.
     
  • 2.29, Аноним (-), 11:46, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в том, что для него нет LTS версии, он не выпускает LTS версии, а то, что какие то там люди, клепающие по тысяче дистрибутивов на деревню, сказали, что их дистрибутив LTS, ну дак пускай эти люди и поддерживают, и за ошибки тоже отвечают они
     
     
  • 3.36, анони (?), 12:00, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну да, гном весь такой из себя, у него нет лтс версии, поэтому обновляйтесь в рамках одной версии дистрибутива до новой мажорной версии. И пoxер, что гном в очередной раз всё поломал, главное - новая версия. Типичная модель разработки красной шапки. Потому что лтс - только за денюжку.
     
     
  • 4.45, Аноним (-), 12:16, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > поэтому обновляйтесь в рамках одной версии дистрибутива до новой мажорной версии

    именно так

    > И пoxер, что гном в очередной раз всё поломал, главное - новая версия

    щито поделать, раз уж в гнулинуксе так все плохо с распространением софта?

    > Типичная модель разработки красной шапки

    ну да, а как красношапка должна делать? как ей на опеннетике скажут?

    > Потому что лтс - только за денюжку.

    ну естественно

    бесплатный только сыр в мышеловке

    хочешь решения проблем - плати

     
     
  • 5.49, Аноним (57), 12:30, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Решение проблемы: повсеместно выкинуть Гном в /dev/null. А кому оно сильно нужно - есть красношапка.
     
     
  • 6.95, Аноним (-), 14:46, 19/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.78, анони (?), 14:19, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >именно так

    Разработчики, которые диктуют другим сидеть только на текущей версии, которая единственная актуальная - неадекваты. Роллинг-пepдoлинг кушайте смми, не подавитесь.
    >щито поделать, раз уж в гнулинуксе так все плохо с распространением софта?

    С больной головы на здоровую. Каким боком тут распространение софта и желание тяп-ляпать каждые полгода новую мажорную несовместимую единственно актуальную версию?
    >ну да, а как красношапка должна делать? как ей на опеннетике скажут?

    Пускай делает как хочет. А мэнтейнерам минта пожелаю стойкости, чтобы не выпилили никуда о разработчиках этой поделки календаря. Пользователи должны знать этих тяпляперов красношапки.
    >хочешь решения проблем - плати

    Лучше с поделками красношапки совсем не связываться

     
     
  • 6.96, Аноним (-), 14:49, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не пользуйтесь - не заставляют ну и да, раскрой ка мысль, почему они неадекваты ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.55, Аноним (51), 12:38, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто запрещает разработчикам таких а-ля LTS не использовать в своих поделках Gnome?
     
     
  • 5.75, анони (?), 14:06, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А кто запрещает им его использовать? Неадекватные разработчики поделок а-ля календарь гнома? Который пришёл повонять, что в старой версии его поделки ашипки и надо обновить весь гном? Ну пусть дальше воняет
     
     
  • 6.97, Аноним (-), 14:53, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не, не так

    разработчика закидали сообщениями об ошибках, которых в его версии нет

    разработчик хочет, чтобы обращались к тем, кто создает проблемы, то есть к вредителям-ментейнерам из минта

    разработчик не хочет иметь ничего общего с вредителями-ментейнерами из минта, так как это вредит в том числе репутации проекта, изза вредителей-ментейнеров пользователи думают, что поделка с ашипками, а ашипки на самом деле давно пофикшены, возьми и обновись

    но нам надо вредителей-ментейнеров же чем то занять

    чем? сборкой сломанной устаревшей версии пакета конечно же, с перекидыванием ответственности на разработчика

     
     
  • 7.99, Аноним (99), 15:04, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, репутацию он подпортил все же себе, а не мейнтейнерам. Не знать в чем заключается разница между LTS и Rolling release - это как раз уровень разработчиков гнома.
     
     
  • 8.105, Аноним (-), 15:38, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а разработчик этой софтины где то себя обязывал делать LTS релизы или раз какой... текст свёрнут, показать
     
  • 3.42, Аноним (38), 12:07, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Немного не так. Для него нет никаких версий, кроме текущей версии разработки.

    С его точки зрения все должны сидеть на current.

     
     
  • 4.76, анони (?), 14:07, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом тут его защищают, что он адекватный
     
  • 4.98, Аноним (98), 15:03, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До RHEL он докопаться не рискнул, однако :D
     
  • 2.90, freehck (ok), 14:39, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В чем проблема разработчика гном-каленадаря пофиксать LTS баги

    В том, что у GNOME нет такого понятия, как LTS.

    Они выпускают новый "стабильный" релиз каждые полгода. Максимум, что они делают — лениво и не всегда портируют исправления из stable-релиза в old-stable.

    Так что по сути, всё GNOME-овское перестаёт получать исправления уже через год.

     

  • 1.21, warlock66613 (ok), 11:37, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Разработчики привыкли, что если налажал в коде, но потом в новой версии исправил, то всё в порядке и ошибки как бы и не было. Так вот это работает далеко не всегда! Иногда надо сразу делать как следует, а если не сделал, то честно нести ответственность за последствия.
     
     
  • 2.26, Аноним (-), 11:44, 19/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:49, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Некоторые из них вообще на каждый коммит запускают автосборку и авторелиз. Это похоже на какое-то отклонение - и у пользователей, и у разработчиков, когда мысль о том, что пользуешься не самым последним коммитом вызывает боль.
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 12:31, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    то есть внести изменения, но не пересобирать и не тестировать, а просто знать что они есть и старательно игнорировать ошибки которые они исправляют, при этом выискивая другие...както не очень
     
     
  • 4.80, Аноним (80), 14:21, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем ты так старательно проигнорировал слово "авторелиз"?
     
     
  • 5.112, Аноним (112), 15:55, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что он из тех же самых, кто обмазывается этими конвеншонал коммитами, релизной джобой в девветках и называет это "modern best practices". Хать-тьфу.
     

  • 1.27, Аноним (27), 11:45, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Вся суть, от GNOME нужно держаться подальше. Cinnamon не планируют переводить на Qt?
     
     
  • 2.113, HotR (?), 15:57, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередные кедарастические фантазии. Убогие вы кдеешники.
     

  • 1.43, Аноним (43), 12:09, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Получается, что минтовцы по каким-то причинам более склонны к багреплптам на календарь, чем убунтовцы.
     
     
  • 2.58, Аноним (51), 12:41, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Может все таки научиться читать текст новости? Проблема именно в дописках, внесённых со стороны Mint. И очевидно, что жалоб от пользователей Ubuntu нет, поскольку нет в этом продукте кода от Mint.
     
     
  • 3.71, Аноним (66), 13:29, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Проблема именно в дописках, внесённых со стороны Mint

    Кто об этом Вам сказал? Разработчик гном календаря сознался, что он не анализировал изменения.

     

  • 1.46, Аноним (46), 12:17, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Форкнуть или переписать и в мейнтейнерство X-Apps.
     
  • 1.47, Аноним (46), 12:20, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >hostile distributions
    >работает на федору

    Ясно, понятно.

     
  • 1.61, Аноним (61), 12:52, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и выросло поколение, которое не умеет багфиксы бекпортировать.
     
     
  • 2.72, iPony128052 (?), 13:44, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не могу и не хочу - это разные вещи.
     
     
  • 3.109, Аноним (66), 15:51, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разные, но у разработчика гном-календаря обе сущности сочетаются гармонично друг с другом.
     
  • 2.128, freehck (ok), 17:11, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот и выросло поколение, которое не умеет багфиксы бекпортировать.

    Выросло поколение, которые бросает поддержку своего софта через 6-9 месяцев. Если через пару версий софт уже основательно переписан, а разработчик софта прекратил поддержку старого — бэкпорт любых багфиксов эквивалентен форку и началу новой разработки. Это не дело мейнтейнера. Дело мейнтейнера — отслеживать изменения разработчика и бэкпортировать security fix-ы, и только их. А если разработчик дропнул поддержку — то бэкпортировать нечего, что ж поделать.

     

  • 1.62, майнкрафт форева (?), 13:08, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кагой календарь? Тока терминал. ДЕ тока для винознутых, уоторые припарариярщики и капиталозты жадные. Тока терминал
     
  • 1.64, Аноним (64), 13:10, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Таки бомбануло у чуваков :) Это ж уже не новость (кто в курсе). Но, в принципе, их понять можно: проблемы Минта чуваки пытались повесить на разрабов. лол.
     
  • 1.69, Аноним (69), 13:23, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    То есть разработчик выпустил неоттестированное GavNOME и терроризирует мейнтейнера под предлогом того, что это — GavNOME?
    Сказочный разработчик.
     
  • 1.81, Аноним (81), 14:22, 19/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.83, freehck (ok), 14:25, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Почитал переписку и статью Разработчик 8212 снежинка, неадекват и лицемер Н... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.87, Аноним (99), 14:30, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самоё интересное, я некоторое время назад подбирал себе календарь на Fedora, пробовал и сабж. Даже самая актуальная версия глючила просто невообразимо. От нежелания показывать изменения после синхронизации до сегфолтов на пустом месте. Это был наверно самый раздражающий календарь из всех что я пробовал. Теперь вот разработчик ходит и поучает других как они должны делать свою работу.
     
  • 1.93, Аноним (93), 14:43, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Но ведь разработчик календаря сам поставил под глюками свою подпись. Вот пусть и ловит карму. Хочет обелить карму - может выпустить корректирующую минорную версию, не требующую установку новых библиотек, которых в старом дистрибутиве нет. Думаю, мейнтенер с радостью пойдёт на встречу и будет поставлять обновлённую версию.

    Но так было принято двадцать лет назад. Сейчас принято нейрослопить новую версию, не совместимую со старым окружением, вместо того чтобы пофиксить старые баги.

     
  • 1.100, Аноним (100), 15:05, 19/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.107, Аноним (66), 15:46, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Разработчик GNOME Calendar пояснил, что у него нет времени анализировать изменения

    А почему разработчики гнома такие... как бы мягко сказать... непрофессиональные. Ведут многомесячный флейм, не разобравшись в проблеме?

     
     
  • 2.114, HotR (?), 15:59, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты статью прочти сначала, минтовцы тупо дурака включили и все камни в соседний огород перекидывают.
     
  • 2.141, Аноним (141), 18:13, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mint, Gnome.
    Кто этим пользуется.
    Еще Gnome более менее, но Mint, недавно специально смотрел, это же 2000е. я не про дизайн.
     

  • 1.121, Аноним (121), 16:47, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять разработчики каких-то маргинальных недо дистрибутивов маскируют старое д-рмо под современные версии.
    > приложение поставляется под именем GNOME Calendar

    По хорошему на этих удаков надо в суд подать, за обман пользователй и порчу репутации.

     
  • 1.139, Аноним (139), 18:11, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гунытй мир, под апач указанно что имя - трейдмарк.
     

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