Разработчик GNOME Calendar обвинил Linux Mint в игнорировании проблемы с устаревшим пакетом

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|1.1, Аноним (1), 10:56, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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А в чём проблема? У пользователей минта некроверсия, отвечай -- обновитесь. Их дистрибутив их выбор.
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|2.3, Аноним (3), 11:05, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Заманало отвечать на такие багрепорты, может быть. Хотя сомневаюсь что их за все время было хоть какое то внушительное количество.
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|3.9, Аноним (1), 11:12, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Именно. Тут какие-то личные заморочки, ну, все мы знаем, кто разрабатывает гном. Но выбор между этими и китайцеиндусами кед.
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|4.66, Аноним (66), 13:16, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Разработчик GNOME Calendar пояснил, что у него нет времени анализировать
Гномер сам сознался, что он не разбирался в ситуации и не понимает, что вообще происходит.
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|3.31, анони (?), 11:50, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Этот крендель выпускает новую версию, прибитую гвоздями к новому гному, и хочет, чтобы его поделку обновили. Получается надо обновлять весь гном из-за какого-то календаря? Пофиксить же старую версию оно не может, оно слишком занято cpaчами в багтрекере.
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|4.73, Аноним (73), 14:00, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он хочет, чтобы если "его поделку" не обновляют, то чтобы убрали инфу о его ответственности за предоставляемый старый пакет "неподелки". А мэйнтэйнер решил притвориться шлангом и перевести стрелки на Ubuntu/Debian.
Ему прямо говорят «Ко мне приходят с жалобами пользователи твоего дистрибутива, а не Ubuntu и Debian. Выпили инфу, что по проблемам с календарём этим идти ко мне, потому что у меня есть обновлённая версия, которую ты пока не впиливаешь себе.»
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|5.84, анони (?), 14:25, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да, обновить весь гном из-за календаря, потратить херову тонну времени и сил на тестирование, и всё это из-за неадекватов, которые разрабатывают только в одной текущей ветке, и у которых одна актуальная версия
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|6.91, Аноним (-), 14:40, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если ты не хочешь обновлять калькулятор, то не ной, что в нем что то не работает
если ты портишь код своими изменениями (а это скорее всего так, так как от абанти и добиана нет репортов), то меняй хотя бы описание, а лучше и имя проекта
если не нравятся эти варианты - выпили из реп этот софт
вроде все просто
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|7.116, Аноним (-), 16:13, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> от абанти и добиана нет репортов
Это если причины не идеологические.
> если не нравятся эти варианты - выпили из реп этот софт
Это опенсоурс, тут никто ничего никому не должен.
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|8.132, Аноним (-), 17:37, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
это какие такие идеологические прчины не слать багрепорты есть у пользователей т... большой текст свёрнут, показать
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|10.144, Аноним (-), 18:26, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
специально для любителей вот такой вот чушью пострадать дак это же хорошо при во... большой текст свёрнут, показать
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|6.129, morphe (?), 17:28, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ему кто-то платит за LTS релизы и их поддержку? Неадекваты это те кто сидят на LTS дистрибутивах и считают что им все разработчики должны портировать свой код под старые библиотеки
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|5.120, freehck (ok), 16:40, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ему прямо говорят «Ко мне приходят с жалобами пользователи твоего дистрибутива, а не Ubuntu и Debian...
Ну так пусть сделает шаблон в багтрекере, чтобы в котором так прямо и напишет, что первое место, куда нужно обращаться — это багтрекер дистрибутива. Все нормальные разработчики так и делают, а не идут в багтрекер дистра, требуя от мейнтейнера сделать форк и ребрендинг.
К нему идут именно из Mint-а потому, что Mint популярен. Фактически, Mint вообще-то оказывает ему услугу, ибо без Mint-а у него просто было бы сильно меньше пользователей.
То, что он не может банально процессы наладить — его личная проблема, к дистрибутиву отношения не имеющая.
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|6.145, Аноним (-), 18:41, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ну давай да, порассказывай, кому что делать и как жить надо критерии нормальност... большой текст свёрнут, показать
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|5.146, Аноним (146), 18:45, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Он хочет, чтобы если "его поделку" не обновляют, то чтобы убрали инфу о его ответственности за предоставляемый старый пакет "неподелки".
Ну, то есть, он хочет, чтобы люди вообще не запускали старые версии его недоделия, и чтобы не нажимали на ссылку в диалоге "О программе", которую он сам же туда вставил.
Прочитай обсуждение. У персонажа менталитет на уровне ребенка:
https://gitlab.com/linuxmint/pins/mint/gnome-calendar/-/work_items/1
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|4.119, freehck (ok), 16:34, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пофиксить же старую версию оно не может, оно слишком занято cpaчами в багтрекере.
Не факт, что это возможно. Как уже неоднократно обсуждалось, у GNOME во-первых нет LTS-релизов, во-вторых они поддерживают максимум два последних релиза, а релизы выпускаются раз в полгода, ну и в-третьих они известны тем, что кладут болт на обратную совместимость.
Так что разработчик не совсем "прибивает" новую версию к новому гному. Скорее всего он просто в режиме бешеной гонки пытается сделать так, чтобы его программа в новом гноме просто продолжала работать. А оставлять какие-то кусочки кода для того, чтобы продолжало работать и в старых версиях — у него, вероятно, времени не хватает. Ну или экспертизы, who knows?
Поэтому он, естественно, задолбанный вхламину. Но виноват в этом, конечно же, Mint. =)
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|5.130, morphe (?), 17:30, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но виноват в этом, конечно же, Mint. =)
Mint виноват в том что не следует циклу разработки гнома и как ты сам и сказал поставляют неподдерживаемую самим гномом версию
А если гном в дистрибутиве вечно старый и корявый - то может его просто не поставлять вместе с дистрибутивом?
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|6.131, freehck (ok), 17:32, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А если гном в дистрибутиве вечно старый и корявый - то может его просто не поставлять вместе с дистрибутивом?
А вот этот тезис я — целиком и полностью поддерживаю.
Всё RedHat-овское "добро" проблем создаёт больше, нежели от него пользы.
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|3.34, iPony128052 (?), 11:57, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вроде бота просто создать?
Если нет версии, то спросить.
Если есть старая версия, то закрыть.
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|1.5, Аноним (5), 11:06, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Вот именно поэтому флатпаки единственная правильная модель дистрибуции по для десктопа, хоть и не без своих недостатков
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|2.8, Аноним (8), 11:09, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Единственная правильная модель дистрибуции для десктопа — HPKG. На втором месте BSD pkg. Остальное — разные степени костылей и недоработанности.
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|3.12, sunjob (ok), 11:14, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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день добрый!
вопрос: чем хайковский/bsd пакет так правильно хорош, что лучше в 100 раз?
- обычных пакетов (устанавливающих файлы в стандартное дерево)
- appimage - пакетов
спасибо
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|4.79, Dependency hater (?), 14:20, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> чем хайковский/bsd пакет так правильно хорош, что лучше в 100 раз?
>обычных пакетов
Всем. Обычные пакеты, это не приложения которые устанавливаются в ОС, а кусок среза конкретной версии дистрибутива, который устанавливается только в конкретную версию дистра, только онлайн и создают тонны dependency hell.
> appimage - пакетов
Тем что является дефолтным стандартом, а не опцией которой пользуются 20% разрабов
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|5.82, Dependency hater (?), 14:23, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Обычные пакеты, это не приложения которые устанавливаются в ОС, а кусок среза конкретной версии дистрибутива, который устанавливается только в конкретную версию дистра, только онлайн и создают тонны dependency hell.
И которые создают ситуацию, где у тебя на выбор 2 стула: lts система в которую ставится только софт 3 летней давности, либо ролинг релиз в котором софт только текущей версии, а не нужной тебе и система которую надо обновлять каждые несколько дней и мейнтейнить, иначе развалится
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|6.118, q (ok), 16:17, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Любопытно, что ты так и не ответил на вопрос, чем hpkg/bsd-хренотень лучше классических дистрибутивных пакетов, appimage и флатпака. Ты можешь сколько угодно перечислять минусы -- они есть везде. Позитивная повестка есть какая-нибудь? Хотя бы одну проблему hpkg/bsd-хренотень решает? Чем они принципиально отличаются от всего остального?
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|7.122, Dependency hater (?), 16:47, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ответил, очевидно отсутствием этих минусов.
>лучше классических дистрибутивных пакетов
Что угодно лучше чем классические дистрибутивные пакеты. Буквально бинарь запакованый в tar.gz лучше.
>чем hpkg-хренотень лучше классических дистрибутивных пакетов
Тем что это дефолтный формат пакетов и без зависимостей. Хочешь поставить софт в любую современную хайку, качаешь hpkg и ставишь. Все.
Технически это тот же appimage, но .appimage это не дефолт, а опция которой разрабы редко пользуются. Если бы весь прикладной софт под линь по дефолту шел в .appimage, проблем бы было в 100 раз меньше.
>Хотя бы одну проблему hpkg-хренотень решает?
Да, позволяет устанавливать софт без гемороя.
В линуксе так нельзя, есть десяток вариантов поставить софт и все с разными минусами и каждая конкретная прога собрана всего в 2-3 вариантах из этого десятка. В итоге ты не можешь просто взять и поставить прогу, каждый раз разный формат гемороя. И все это еще живет нормально только пока систему не обновишь. Потому что нет нормальной модели дистрибуции - LTS система + rolling софт.
>Ты можешь сколько угодно перечислять минусы -- они есть везде
Не везде. У модели мака с .app и андроида с .apk у хайки с .hpkg серьезных минусов нету.
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|8.125, q (ok), 17:01, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
То, что ты не в курсе про минусы, не значит, что их нет Если он лучше, то нах н... текст свёрнут, показать
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|9.137, Аноним (137), 18:05, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не буду касаться недостатков самого флэтпака, скажу лишь, что в нём большое коли... текст свёрнут, показать
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|5.86, q (ok), 14:28, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нихрена не объяснил, зато как грудь выпятил!
> устанавливается только в конкретную версию дистра
В большинстве случаев это вранье. Куча проектов на гитхабе дают свои deb/rpm, никак не указывая дистр. Как ни странно, даже при всех различиях, типичный "дистронезависимый" сторонний rpm прекрасно установится в любой rpm-дистр.
> создают тонны dependency hell
Нихрена не создают.
> Тем что является дефолтным стандартом, а не опцией которой пользуются 20% разрабов
У тебя спрашивали технические преимущества. В абсолютных цифрах, кстати, appimage более популярен, чем все hpkg/bsd-пакеты вместе взятые. Даже если умножишь их на сто.
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|6.103, Аноним (1), 15:19, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Даже в генте и раче спокойно распаковывают эти rpm и устанавливают блобы, всё работает всегда. И appimage ещё более универсальный. Тут просто вендорлок с блобомагазинами пытались навязать. Что флатпак, что снап.
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|6.115, Dependency hater (?), 16:06, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Нихрена не создают.
Аргументация - твой конек.
Не создают dependency hell это когда я ставлю apk из 2015 года на любой современный андроид, даже на китайско-васянский кастом и все работает без задней мысли.
>В большинстве случаев это вранье. Куча проектов на гитхабе дают свои deb/rpm, никак не указывая дистр. Как ни странно, даже при всех различиях, типичный "дистронезависимый" сторонний rpm прекрасно установится в любой rpm-дистр.
Да, да, да. Если автор проги постарается правильно собрать, если повезет, если фаза луны сойдется, если систему не обновлять то работает.
Только ты забыл одну главную фигню: это работает, только если автор проги кладет хер на зависимости и собирает статический бинарник, или линкуется только с либами которые очевидно везде есть типа libz или linpng древних версий.
>У тебя спрашивали технические преимущества
Никто про технические не писал. И в модели дистрибуции пакетов техническая часть это десятое дело.
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|7.117, q (ok), 16:15, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не создают dependency hell это когда я ставлю apk из 2015 года на любой современный андроид, даже на китайско-васянский кастом и все работает без задней мысли.
Ты путаешь с обратной совместимостью. Понимаю, технические термины -- не твой конек. Но я представляю, как тепло тебе становится, когда ты с вумным видом употребляешь термины вроде "поставить apk", "dependency hell". В самом деле, ну и что, что они не относятся к теме? Технические детали -- это дело десятое.
> это работает, только если автор проги кладет хер на зависимости и собирает статический бинарник, или линкуется только с либами которые очевидно везде есть типа libz или linpng древних версий
Это работает, точка. Техническая часть -- это дело десятое (с) Твоя экспертиза.
Послушаем твои дальнейшие нетехнические измышления:
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|9.127, q (ok), 17:04, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Что именно важно в пакетнике, зависит от конкретной задачи Вначале изучаем зада... текст свёрнут, показать
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|1.6, Аноним (6), 11:06, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Разработчик GNOME неадекватен. Некоторые дистрибутивы могут поддерживаться больше 10 лет. Устаревшая версия там будет всегда. К тому же его поделка прибита гвоздями к новой версии гнома. Обновить её не представляются возможным без перепахивания всего дистрибутива.
Вывод напрашивается такой. Надо сразу выпускать нормальную протестированную версию, а не вкидывать сырой нейрослоп, в надежде, что там кто-то чего-то протестирует и обновит.
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|3.17, Аноним (17), 11:26, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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Ему сказали, там пара изменений отличий, а он вместо того чтобы их бегло (как непосредственно понимающий все нюансы своего проекта) посмотреть, предпочёл 9 месяцев сраться в багтрекере, доказывая что у него нет времени.
Смотреть бы в любом случае пришлось, если бы он хотел чтобы его слова были подкреплены фактами, а так - он просто воздуханил.
Отсюда в наше время возникает осторожный вопрос - может у него не код, а нейрослоп в котором он сам не разбирается?
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|4.48, Аноним (-), 12:21, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
а почему он должен их смотреть очевидно, что нет времени - это отговорка есл... большой текст свёрнут, показать
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|5.57, Аноним (57), 12:41, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сразу видно, что ты никакой гномософт собирать не пытался. Там обратной совместимости тупо нет, и любая сборка даже краем заляпанной ручонками гномеров проги моментально валится в dependency hell. Из-за воплей какого-то неадеквата половину дистра никто обновлять не будет.
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|6.94, Аноним (-), 14:44, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
естественно, я его не собирал, я же ведь не разработчик гномога, при этом я норм... большой текст свёрнут, показать
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|4.51, Аноним (51), 12:33, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уважаемый местный нейрослоп, а почему автор должен принимать на веру чьи-то утверждения о паре изменений? Позиция озвучена стороной Mint, они и обязаны доказать, что именно за изменения и какие их последствия, раз по их мнению они (изменения) ни на что не влияют. А так получается, что Mint накосячил, а виноват автор, и ещё что-то должен исправлять ради какого-то проходного дистрибутивчика, единственное достижение которого - нескучные обои.
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|5.68, Аноним (66), 13:23, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Разработчик GNOME Calendar не анализировал изменения, поэтому слова о "значительных изменениях" - это только со слов разработчика GNOME Calendar, который на самом деле не анализировал, есть ли там изменения.
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|5.77, Аноним (77), 14:17, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А так получается, что Mint накосячил
Нет, не получается. Пруфы были? Я вот не увидел. Зато увидел другое - гномерасты не умеют в обратную совместимость, и чтобы обновить сабжевую поделку, нужно обновить весь гном. И это речь о минорном суффиксе в версии, если что.
Это вопрос даже шире. Гномерасты настолько преисполнены собственного величия в том, что диктуют условия целой отрасли, что когда их спокойно послали лесом, у них случилась истерика. Как же так, а? Их не слушаются, с ними не соглашаются. А если узнают, что на опеннете их считают не особо умными - так вообще крышак отъедет о
возмущения.
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|6.111, HotR (?), 15:55, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кедерасты вообще в неадеквате. Лишб юы на гном навалить. Иди папей чего-нибудь просветляющего.
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|3.32, анони (?), 11:53, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Это заявляния самого разработчика, который отказался смотреть на код, чтобы понять чего и сколько там изменено. Поэтому да, этот разработчик - неадекватный. Хотя сложно среди разработчиков гнома иных найти.
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|3.67, Аноним (66), 13:19, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разработчик GNOME Calendar пояснил, что у него нет времени анализировать
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|4.74, Аноним (74), 14:00, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда нет времени анализировать старые ошибки, как можно быть уверенным в том, что в будущем не понаделает те же самые ошибки? На ошибках учатся.
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|3.124, freehck (ok), 16:56, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Абсолютно адекватен. Прочитайте ещё раз:
> с _изменённой_ устаревшей версией
Вообще-то в этом суть всех стабильных дистрибутивов с релизным циклом: при подготовке релиза дистрибутива, мейнтейнеры производят интеграционное тестирование софта в репозитории и исправляют в релизных версиях выявленные минорные баги. И кстати, отправляют информацию о них в апстрим. Более того, когда это возможно — они в течение всего срока поддержки релиза дистрибутива ещё и security fix-ы бэкпортируют из новых версий в дистрибутивные. Для этого стабильные дистрибутивы и существуют.
Фактически пассаж разработчика эквивалентен требованию исключить свой софт из поставки дистрибутива, что идёт вразрез с его же собственной лицензией. Так что правильно ему говорят мейнтейнеры: если он хочет ограничить возможность использовать свой софт, то ему нужно менять лицензию на проприетарную.
PS: справедливости ради, лицензия не запрещает разработчику попросить о ребрендинге, да — именно так появился Iceweasel когда-то; тем не менее, будем честны: права на трейдмарк GNOME — они у GNOME Foundation, который фактически подконтролен Red Hat. И Red Hat на станут судиться с Mint-ом, требуя убрать слово GNOME из дистрибутива. Во-первых это ужасный PR, во-вторых им важнее то, что трейдмарк на слуху. Так что то, что разработчика был далеко послан — в целом закономерно и правильно.
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|2.16, Аноним (-), 11:23, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Некоторые дистрибутивы могут поддерживаться больше 10 лет.
а поддерживать их должны разработчики гномога? или кто? а почему калькулятор вообще часть дистрибутива? есть ли в гнулинуксе нормальный способ установить последнюю версию этого калькулятора?
> Надо сразу выпускать нормальную протестированную версию, а не вкидывать сырой нейрослоп, в надежде, что там кто-то чего-то протестирует и обновит.
надо сразу делать хорошо, делать плохо не надо
зачем вы, ллмные любители отработанных в блендере фруктов, пишете плохо? так не надо
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|2.19, dannyD (?), 11:34, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>>... Некоторые дистрибутивы могут поддерживаться больше 10 лет.
>>Устаревшая версия там будет всегда. ...
>>Обновить её не представляются возможным без перепахивания всего дистрибутива.
ага... значит Линус обязан вам поддержвать ядро 2.59 больше и больше...
ну ну...
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|3.33, анони (?), 11:55, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, он должен приходить в багтрекеры дистрибутивов и вонять, чтобы обновили устаревшее ядро на новую мажорную версию, потому что только там всё исправлено
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|3.38, Аноним (38), 12:03, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ядро Linux версии 4.4 было выпущено 10 января 2016 года
Промышленная поддержка (SLTS): Сверхдлинный жизненный цикл от консорциума Civil Infrastructure Platform (CIP) завершится в январе 2027 года
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|4.52, dannyD (?), 12:33, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>от консорциума Civil Infrastructure Platform (CIP)
а Линус вам ничего не обязан, и может посылать вас с вашими багрепортами....
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|5.56, Аноним (38), 12:41, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а Линус вам ничего не обязан, и может посылать вас с вашими багрепортами....
Линус не смотрит багрепорты.
За каждое направление отвечают назначенные им люди. Но и они багрепорты, обычно не смотрят. Они лишь оценивают присылаемые им ветки патчей.
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|6.70, dannyD (?), 13:28, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Линус не смотрит багрепорты.
ах да, пардон, забыл...
он Бог! от него сияние исходит!
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|7.89, Аноним (89), 14:37, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ах да, пардон, забыл...
> он Бог! от него сияние исходит!
Странная у тебя религия.
Я же говорил, что процесс построен так, что он не смотрит багрепорты.
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|2.85, Dependency hater (?), 14:26, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Система должна быть LTS, а софт роллинг, как во всех нормальных ОС. Но комьюнити из транс-гномов как герой новости запилить такое не осиливает
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|3.126, freehck (ok), 17:04, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Система должна быть LTS, а софт роллинг, как во всех нормальных ОС.
Да.
> Но комьюнити из транс-гномов как герой новости запилить такое не осиливает
А как он тебе это осилит, если GNOME в принципе LTS не предусматривает?
Разраб сам завязался на вечно нестабильную платформу, теперь страдает.
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|4.147, morphe (?), 18:57, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разраб сам завязался на вечно нестабильную платформу, теперь страдает.
Дистрибутив выставляет вечно нестабильную платформу как LTS а затем юзеры доёбываются до разработчиков софта которые знать не знали ни про какие linux mint
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|1.13, Аноним (13), 11:20, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Однажды гномеры (в смысле разработчики) перестанут вести себя как самые последние проприетарщики с гиперконтролем, но не сегодня.
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|Часть нити удалена модератором
|3.25, Аноним (-), 11:42, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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задал прямой вопрос в гугл "что было с signal полгода назад"
гугл сказал, что ничего не было
как это связано с убогостью системы распространения софта в линуксе?
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|2.29, Аноним (-), 11:46, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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в том, что для него нет LTS версии, он не выпускает LTS версии, а то, что какие то там люди, клепающие по тысяче дистрибутивов на деревню, сказали, что их дистрибутив LTS, ну дак пускай эти люди и поддерживают, и за ошибки тоже отвечают они
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|3.36, анони (?), 12:00, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну да, гном весь такой из себя, у него нет лтс версии, поэтому обновляйтесь в рамках одной версии дистрибутива до новой мажорной версии. И пoxер, что гном в очередной раз всё поломал, главное - новая версия. Типичная модель разработки красной шапки. Потому что лтс - только за денюжку.
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|4.45, Аноним (-), 12:16, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> поэтому обновляйтесь в рамках одной версии дистрибутива до новой мажорной версии
именно так
> И пoxер, что гном в очередной раз всё поломал, главное - новая версия
щито поделать, раз уж в гнулинуксе так все плохо с распространением софта?
> Типичная модель разработки красной шапки
ну да, а как красношапка должна делать? как ей на опеннетике скажут?
> Потому что лтс - только за денюжку.
ну естественно
бесплатный только сыр в мышеловке
хочешь решения проблем - плати
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|5.49, Аноним (57), 12:30, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Решение проблемы: повсеместно выкинуть Гном в /dev/null. А кому оно сильно нужно - есть красношапка.
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|5.78, анони (?), 14:19, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>именно так
Разработчики, которые диктуют другим сидеть только на текущей версии, которая единственная актуальная - неадекваты. Роллинг-пepдoлинг кушайте смми, не подавитесь.
>щито поделать, раз уж в гнулинуксе так все плохо с распространением софта?
С больной головы на здоровую. Каким боком тут распространение софта и желание тяп-ляпать каждые полгода новую мажорную несовместимую единственно актуальную версию?
>ну да, а как красношапка должна делать? как ей на опеннетике скажут?
Пускай делает как хочет. А мэнтейнерам минта пожелаю стойкости, чтобы не выпилили никуда о разработчиках этой поделки календаря. Пользователи должны знать этих тяпляперов красношапки.
>хочешь решения проблем - плати
Лучше с поделками красношапки совсем не связываться
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|6.96, Аноним (-), 14:49, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
не пользуйтесь - не заставляют ну и да, раскрой ка мысль, почему они неадекваты ... большой текст свёрнут, показать
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|4.55, Аноним (51), 12:38, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто запрещает разработчикам таких а-ля LTS не использовать в своих поделках Gnome?
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|5.75, анони (?), 14:06, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А кто запрещает им его использовать? Неадекватные разработчики поделок а-ля календарь гнома? Который пришёл повонять, что в старой версии его поделки ашипки и надо обновить весь гном? Ну пусть дальше воняет
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|6.97, Аноним (-), 14:53, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не, не так
разработчика закидали сообщениями об ошибках, которых в его версии нет
разработчик хочет, чтобы обращались к тем, кто создает проблемы, то есть к вредителям-ментейнерам из минта
разработчик не хочет иметь ничего общего с вредителями-ментейнерами из минта, так как это вредит в том числе репутации проекта, изза вредителей-ментейнеров пользователи думают, что поделка с ашипками, а ашипки на самом деле давно пофикшены, возьми и обновись
но нам надо вредителей-ментейнеров же чем то занять
чем? сборкой сломанной устаревшей версии пакета конечно же, с перекидыванием ответственности на разработчика
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|7.99, Аноним (99), 15:04, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю, репутацию он подпортил все же себе, а не мейнтейнерам. Не знать в чем заключается разница между LTS и Rolling release - это как раз уровень разработчиков гнома.
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|3.42, Аноним (38), 12:07, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Немного не так. Для него нет никаких версий, кроме текущей версии разработки.
С его точки зрения все должны сидеть на current.
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|2.90, freehck (ok), 14:39, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В чем проблема разработчика гном-каленадаря пофиксать LTS баги
В том, что у GNOME нет такого понятия, как LTS.
Они выпускают новый "стабильный" релиз каждые полгода. Максимум, что они делают — лениво и не всегда портируют исправления из stable-релиза в old-stable.
Так что по сути, всё GNOME-овское перестаёт получать исправления уже через год.
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|1.21, warlock66613 (ok), 11:37, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Разработчики привыкли, что если налажал в коде, но потом в новой версии исправил, то всё в порядке и ошибки как бы и не было. Так вот это работает далеко не всегда! Иногда надо сразу делать как следует, а если не сделал, то честно нести ответственность за последствия.
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|2.30, Аноним (30), 11:49, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Некоторые из них вообще на каждый коммит запускают автосборку и авторелиз. Это похоже на какое-то отклонение - и у пользователей, и у разработчиков, когда мысль о том, что пользуешься не самым последним коммитом вызывает боль.
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|3.50, Аноним (50), 12:31, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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то есть внести изменения, но не пересобирать и не тестировать, а просто знать что они есть и старательно игнорировать ошибки которые они исправляют, при этом выискивая другие...както не очень
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|4.80, Аноним (80), 14:21, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем ты так старательно проигнорировал слово "авторелиз"?
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|5.112, Аноним (112), 15:55, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что он из тех же самых, кто обмазывается этими конвеншонал коммитами, релизной джобой в девветках и называет это "modern best practices". Хать-тьфу.
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|1.27, Аноним (27), 11:45, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Вся суть, от GNOME нужно держаться подальше. Cinnamon не планируют переводить на Qt?
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|1.43, Аноним (43), 12:09, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Получается, что минтовцы по каким-то причинам более склонны к багреплптам на календарь, чем убунтовцы.
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|2.58, Аноним (51), 12:41, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Может все таки научиться читать текст новости? Проблема именно в дописках, внесённых со стороны Mint. И очевидно, что жалоб от пользователей Ubuntu нет, поскольку нет в этом продукте кода от Mint.
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|3.71, Аноним (66), 13:29, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Проблема именно в дописках, внесённых со стороны Mint
Кто об этом Вам сказал? Разработчик гном календаря сознался, что он не анализировал изменения.
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|3.109, Аноним (66), 15:51, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разные, но у разработчика гном-календаря обе сущности сочетаются гармонично друг с другом.
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|2.128, freehck (ok), 17:11, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот и выросло поколение, которое не умеет багфиксы бекпортировать.
Выросло поколение, которые бросает поддержку своего софта через 6-9 месяцев. Если через пару версий софт уже основательно переписан, а разработчик софта прекратил поддержку старого — бэкпорт любых багфиксов эквивалентен форку и началу новой разработки. Это не дело мейнтейнера. Дело мейнтейнера — отслеживать изменения разработчика и бэкпортировать security fix-ы, и только их. А если разработчик дропнул поддержку — то бэкпортировать нечего, что ж поделать.
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|1.62, майнкрафт форева (?), 13:08, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кагой календарь? Тока терминал. ДЕ тока для винознутых, уоторые припарариярщики и капиталозты жадные. Тока терминал
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|1.64, Аноним (64), 13:10, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Таки бомбануло у чуваков :) Это ж уже не новость (кто в курсе). Но, в принципе, их понять можно: проблемы Минта чуваки пытались повесить на разрабов. лол.
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|1.69, Аноним (69), 13:23, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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То есть разработчик выпустил неоттестированное GavNOME и терроризирует мейнтейнера под предлогом того, что это — GavNOME?
Сказочный разработчик.
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|1.87, Аноним (99), 14:30, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Самоё интересное, я некоторое время назад подбирал себе календарь на Fedora, пробовал и сабж. Даже самая актуальная версия глючила просто невообразимо. От нежелания показывать изменения после синхронизации до сегфолтов на пустом месте. Это был наверно самый раздражающий календарь из всех что я пробовал. Теперь вот разработчик ходит и поучает других как они должны делать свою работу.
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|1.93, Аноним (93), 14:43, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Но ведь разработчик календаря сам поставил под глюками свою подпись. Вот пусть и ловит карму. Хочет обелить карму - может выпустить корректирующую минорную версию, не требующую установку новых библиотек, которых в старом дистрибутиве нет. Думаю, мейнтенер с радостью пойдёт на встречу и будет поставлять обновлённую версию.
Но так было принято двадцать лет назад. Сейчас принято нейрослопить новую версию, не совместимую со старым окружением, вместо того чтобы пофиксить старые баги.
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|1.107, Аноним (66), 15:46, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Разработчик GNOME Calendar пояснил, что у него нет времени анализировать изменения
А почему разработчики гнома такие... как бы мягко сказать... непрофессиональные. Ведут многомесячный флейм, не разобравшись в проблеме?
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|2.114, HotR (?), 15:59, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты статью прочти сначала, минтовцы тупо дурака включили и все камни в соседний огород перекидывают.
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|2.141, Аноним (141), 18:13, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Mint, Gnome.
Кто этим пользуется.
Еще Gnome более менее, но Mint, недавно специально смотрел, это же 2000е. я не про дизайн.
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|1.121, Аноним (121), 16:47, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять разработчики каких-то маргинальных недо дистрибутивов маскируют старое д-рмо под современные версии.
> приложение поставляется под именем GNOME Calendar
По хорошему на этих удаков надо в суд подать, за обман пользователй и порчу репутации.
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