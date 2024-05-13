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Debian перешёл на поставку урезанного варианта менеджера паролей KeePassXC

13.05.2024 18:34

Мэйнтейнер, обеспечивающий сборку для Debian пакетов с менеджерами паролей KeePassXC, перешёл на поставку максимально урезанной версии программы, в которой оставлена только базовая функциональность, необходимая для безопасного хранения паролей на локальной системе. Расширенные функции, среди которых возможность сетевого взаимодействия, код для управления через IPC, компоненты для интеграции с web-браузерами, функции авто-ввода паролей и код для поддержки ключей Yubikey, удалены из стандартного пакета keepassxc, что объясняется избавлением от излишней функциональности, которая увеличивает поверхность атаки и потенциально может негативно влиять на безопасность и конфиденциальность.

Для пользователей, которым необходима полная версия KeePassXC, предложен отдельный пакет keepassxc-full, включающий все предлагаемые в исходной версии расширенные возможности. Урезанный пакет размещён в репозиториях Debian sid (unstable) и testing вместо старого полного пакета с тем же именем, что вызвало возмущение некоторых пользователей, которые после обновления столкнулись с отсутствием привычной функциональности и восприняли изменение как сбой. Недовольные изменением предлагают мэйнтейнеру KeePassXC в Debian вернуть исходный вариант пакета, а урезанную версию разместить под именем keepassxc-minimal.

С критикой принятого решения также выступил разработчик KeePassXC, который отметил, что пользователи связывают пропадание функциональности с основным проектом и обращаются с жалобами к разработчикам KeePassXC, а не к мейнтейнеру пакета в Debian. Изменение может негативно сказаться на репутации KeePassXC и привести к лишней нагрузке на участников проекта. Кроме того, поднят вопрос о том, насколько правомерно распространять пакет с сохранением названия проекта, но с кардинальным отличием функциональности от базовой сборки, предоставляемой основными разработчиками.

В обсуждении сторонники изменения указывают на то, что каждый включённый плагин потенциально приводит к дополнительному риску наличия уязвимостей или внедрения бэкдора. Кроме того, отмечается, что урезанный пакет размещён только в репозиториях unstable и testing, предназначенных для тестирования, а не в стабильных релизах дистрибутива.

Разработчики KeePassXC пояснили, что применение термина плагины к удалённым дополнительным возможностям некорректно, так как это встроенная функциональность, которая по умолчанию отключена, но может быть активирована в настройках пользователем. Упоминание избавления от внешних библиотек так же отмечаются как беспочвенное, так как код для поддержки Yubikey больше не завязан на внешней библиотеке libyuibkey и все необходимые для его работы компоненты поставляются в основной кодовой базе KeePassXC.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Распространение вредоносного ПО через рекламу домена, неотличимого от домена проекта KeePass
  3. OpenNews: Релиз менеджера паролей KeePassXC 2.7
  4. OpenNews: Прецедент с удалением пакета из репозитория Debian из-за пошлого названия
  5. OpenNews: В Debian разрешено встраивание зависимостей в пакет Kubernetes
  6. OpenNews: Конфликт из-за поставки устаревшей версии XScreenSaver в Debian
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61163-keepassxc
Ключевые слова: keepassxc, debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (85) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 18:43, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    vim
    help :X

    не благодарите, а вот это вот в корзину

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:49, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не за что благодарить. Давай ещё сюда открытым тестом вложи пароли.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 18:56, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ты зашифровать файлик без невнятной васянской тулзы не осилишь?
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 19:01, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    ты запомнить пароли не осилишь?
     
  • 4.16, Аноним (6), 19:08, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вижу, что ты не осилил чем отличается менеджер паролей от зашифрованного файла.
     
     
  • 5.17, Аноним (2), 19:09, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    чем? интеграцией с облаком?
     
     
  • 6.27, Аноним (14), 19:46, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И вправду не осилил
     
     
  • 7.59, Аноним (59), 20:50, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чего ты такой токсичный. Объясни парню что там интеграция с браузером,
    а то два барана лбом уперлись, а мне читать ваше бадание...
     
     
  • 8.71, aname (?), 21:10, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RTFM так сказать... текст свёрнут, показать
     
  • 6.42, Аноним (42), 20:30, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не верю, что айтишное образование у нас в _настолько_ плохом состоянии, что люди не могут ответить на вопрос "чем программа отличается от файла".
     
     
  • 7.45, Аноним (45), 20:36, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам-то можешь ответить? Дай чёткое определение чем программа отличается от файла.
     
     
  • 8.52, Аноним (42), 20:40, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Файл не исполняет инструкции Всё очень просто ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.61, Аноним (61), 20:54, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А программа исполняет Выполнением инструкций занимается CPU GPU, а программа их... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.63, Аноним (42), 20:56, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А копает лопата, а не человек, ага Продолжай шланговать ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.82, Аноним (45), 21:26, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У-у-у-у, дорогой 8230 Прямо забег по граблям Копает конечно же человек Но че... текст свёрнут, показать
     
  • 9.78, Аноним (45), 21:24, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    echo rm -rf runme sh runme sh 8212 это программа или файл ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.94, Аноним (14), 22:11, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Файл с программой Вопросы ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.65, Аноним (65), 20:59, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ты зашифровать файлик без невнятной васянской тулзы не осилишь?

    Твой файлик
    1 - замучишся обслуживать,
    2 - прочитать может чуть ли не из браузера сайт, кда ты заходил не скучать.

    А программа, в отличии от файлика, так просто доступ не даст, т.к. и ввод-вывод и оперативная память от других программ прикрыты куда сильнее, чем файлик на диске.

     
     
  • 5.81, Аноним (81), 21:26, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. по твоему программа хранит пароли не в файле на диске, а в какой-то квантовой суперпозиции, к которой другим доступ принципиально не даёт? :-)
     
     
  • 6.95, Аноним (14), 22:14, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть по первому пункту возражений нет, хорошо
     
  • 3.15, Аноним (2), 19:05, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    :X это не смайлик, это команда Х - шифрование файла, поддерживаются и минетрыба и чача
     
     
  • 4.89, 4333 (?), 21:41, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >минетрыба

    Гусары! молчать!!!

     
  • 4.92, Аноним (92), 21:57, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой у вас, гардемарин, словарный запас… своеобразный. Узкоспециализированный, даже.

    Такого перевода для «blowfish» встречать ранее не доводилось.

     

  • 1.3, Аноним (3), 18:45, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Мэйнтейнер всё правильно сделал.
     
     
  • 2.22, Beta Version (ok), 19:30, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Мейнтейнер облажался. Программа называется KeePassXC - пакет должен называться keepassxc, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать проблемы, которые он создал пользователям и авторам программы.
     
     
  • 3.34, pic (?), 20:15, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мейнтейнер с такими правка должен был форкнуть и назвать его по другому, потому что функциональность не соответствует авторскому проекту, а что там под вывеской оригинального названия наплодят и кому отвечать за это, то явно уже не автору.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 20:29, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Соответствует. Это буквально тот же самый проект с другими флагами сборки.
     
  • 4.44, Аноним (42), 20:33, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, стандартная практика в опенсорсе, что название пакета = название программы в апстриме. Через тире, точку, запятую и тп. уже называются фантазии мейнтейнеров. -git, -minimal, -superpuper и тд. Эндлузер должен быть уверен, что установив пакет firefox он, млин, получит firefox, а не iceweasel.
     
  • 2.62, Аноним (65), 20:55, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мэйнтейнер всё правильно сделал.

    Но - нет.

    Изменения такой силы, как выключение флагами сборки сразу многих крупных возможностей, не могут быть без предупреждений.

    Например, изменение можно было привязать к новому релизу дистрибутива и написать в release notes о изменении. До этого можно было просто посоветоваться с широким кругом.

    Но есть сложные люди, с которыми по жизни сложно. У инклюзивных - мейнтенера поправят, у токсичных - выгонят.

     
     
  • 3.74, Аноним (74), 21:13, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Скажи, что ты никогда не использовал Debian, не говоря, что ты никогда не использовал Debian."

    > изменение можно было привязать к новому релизу дистрибутива и написать в release notes о изменении

    Именно так Debian и работает. Изменение затронет только следующий стабильный релиз. Об измнении написано в архиве с программой. При обновлении будет выведено сообщение в терминале.

     

  • 1.4, beck (??), 18:46, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Дебиан в своём духе.
     
  • 1.7, Аноним (7), 18:51, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот оно величие опенсорса, ты им написал программу, бесплатно раздаешь направо и налево.

    А потом какой-то малохольный покоцал твое творение, выкинул все что не осилила его дурнаватая башка и представил в дистрибутиве под тем же именем.
    И польтзователи думают "что это за отстойная утилита, вообще ничего не умеет".

    Надо в лицензию добавить пункт "под таким именем публикуется только AS IS", а всякие полуфабрикаты публикуйте под своим.
    Например "недо-KeePassXC-от-Демьяна-неосилятора".

     
     
  • 2.18, Аноним (3), 19:13, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DRM ещё добавь, лол.
     
     
  • 3.56, Аноним (-), 20:48, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну добавлю, и что ты мне сделаешь)?
    Слава богу комми еще не захватили мир и не обязывают работать бесплатно на благо ленивых паразитов.

    Хотя конкретно для хранилки паролей, проверка целостности это вещь полезная, как бы оно не было реализовано.

     
  • 2.36, pic (?), 20:16, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совершенно верно, нарушены авторские права.
     
     
  • 3.55, Аноним (42), 20:45, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сильно сомневаюсь, что keepassxc является предметом авторского права. Люди почему-то всегда забывают, что прав в вакууме не существует. Право - это результат какого-то соглашения.
     
     
  • 4.83, Аноним (83), 21:28, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да товарищ pic везде видит нарушения: хочешь слинковать статически -- форкай, хочешь собрать appimage -- форкай, хочешь положить результат компиляции в разные пакеты -- форкай, пользователь захотел тему в DE поменять -- должен форкнуть вообще всё
     

  • 1.8, anonymous (??), 18:54, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Наглядная иллюстрация того, зачем нужен gentoo и другие source-based дистрибутивы. Чтобы выставить настройки и собрать пакет какой нужно, а не плодить драму на пустом месте.
     
  • 1.9, Аноним (9), 18:54, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >вырезаны компоненты для интеграции с web-браузерами

    Ну конечно это сделано исключительно с заботой о пользователе для "уменьшения поверхности атаки".
    В Хроме ведь есть собственный встроенный менеджер паролей с облачным хранением в гугле и on-line проверкой паролей на утечки.

     
     
  • 2.21, Аноним (45), 19:27, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > В Хроме ведь есть собственный встроенный менеджер паролей с облачным хранением в гугле и on-line проверкой паролей на утечки.

    Одна из лучших фич современных браузеров. То, что меня ЦРУ через Гугл взломает я не сильно боюсь, а в остальном мне что сабж, что хром — ровно одинаковый код, в котором я всё не разбираюсь, и даже если бы мог разобраться, всё равно не стал бы тратить на это время. У встроенной хранилки паролей интеграция с браузером самая удобная, плюс автоматические бэкапы и синхронизация. Пару реально важных паролей храню в текстовом файле с симметричным шифром, а остальное не имеет такой ценности.

     
     
  • 3.29, Аноним (29), 19:46, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У встроенной хранилки паролей проблема ровно одно - хрен ты слезешь с браузера, не потеряв пароли. Я свою базу битвардена таскаю уже лет 10 наверное, за это время попробовал почти все существующие браузеры, и везде имел доступ к своим кредам.
     
     
  • 4.30, User999 (?), 19:58, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Битвардкн же надо выставлять наружу как сервер, фиг ты внесешь новыйтпарооль в клиент если нет связи в битвард сервером. А вообще кошерно - vaultwarden.
     
     
  • 5.51, rshadow (ok), 20:39, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    vaultwarden да. Оригинальный битварден комбайн хранения всего и привязки к их аккаунтам прям отталкивает.
     
  • 5.53, Аноним (45), 20:44, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж чего-чего, а оверлейных сетей и VPN-решений на Линуксе как грязи, прямо не слезая с локалхоста. Для vaultwarden (и прочего self-hosted) хватает за глаза.
     
  • 4.47, rshadow (ok), 20:38, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В фф есть экспорт паролей в csv. Которые потом битвардену и скармливаются.

    А вообще сервер паролей и для фф был свой. Только они переделывая мобильный фф все там разломали.

     
  • 4.48, Аноним (45), 20:38, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У встроенной хранилки паролей проблема ровно одно - хрен ты слезешь с браузера, не потеряв пароли.

    Только что экспортировал пароли в CSV. Полистал — вроде все на месте. Мы точно говорим об одном и том же?

     
     
  • 5.57, Аноним (65), 20:48, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь добавь в другой. Все, сразу, без долгого хранения CSV на диске.

    Заморочно вышло? Каждый раз так заморочно?

    Вот потому браузер и не подходит, что сделан для другого.

     
     
  • 6.64, Аноним (45), 20:57, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А теперь добавь в другой. Все, сразу, без долгого хранения CSV на диске.

    Я браузер последний раз менял уже не помню когда, но для такого случая не забуду сохранить файл в $XDG_RUNTIME_DIR. Действительно, аккуратность в обращении с паролями никому ещё не повредила. Ещё какое-нибудь неоспоримое преимущество сможешь придумать, почему «браузер и не подходит»?

     
     
  • 7.84, Аноним (65), 21:29, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть это в интернете в лучших практиках Иногда браузер надо откатить назад по... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.91, Аноним (45), 21:52, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни разу в жизни не делал этого Крайне сомневаюсь, что это делает больше 1 поль... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.75, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:13, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Хроме ведь есть собственный встроенный менеджер паролей с облачным хранением в гугле и on-line проверкой паролей на утечки.

    В голову не приходило, что можно просто копировать пароль из KeePassXC в форму?

     
     
  • 3.80, Аноним (80), 21:25, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, есть ли такая фича в XC, но KeePass может вообще по хоткею вводить пароль в форму. Достаточно лишь установить расширение, которое в заголовок окна браузера добавляет текущий домен. KeePass читает заголовок и на основе домена из заголовка окна выбирает запись из базы с таким же доменом.
     
  • 3.93, Аноним (45), 22:06, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В голову не приходило, что можно просто копировать пароль из KeePassXC в форму?

    В голову не приходило, что можно ничего никуда не копировать? Поразительно, с каким терпетом средний пользователь Линукс готов защищать свой пароль аккаунта в магазине кошачьего корма и местного форума радиолюбителей. Реально важных паролей и данных подобного рода вряд ли наскребётся больше десятка, и для них достаточно текстового файла в AES. На остальное можно просто не тратить время, оно того не стоит.

     

  • 1.10, Аноним (45), 18:54, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ох, да будет вам кокетничать, сразу делайте минимальную базу чтобы загрузиться до юзерленда, а остальное юзер из флатпака сам поставит. И ругаться ни с кем не надо, и обновлять легко, и кризис с выгоранием майнтейнеров 100500 пакетов решится. Можно сразу тарбол публиковать, а всю разработку свести к автоматизации A/B загрузки и CI/CD для сборки самого тарбола. Год работы, и потом только сиди и циферки версии меняй.

    Погодите, это ж почти Убунта со Снапом. Ох, щи~

     
     
  • 2.54, Аноним (65), 20:44, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они так и сделали. Налепили своих обвязок на чужие tar... Давно очевидно: система стоит из софта, который плохо связан в целое, оставалось только блобиков проприетарных прошивок досыпать и наскриптовать связей между софтинками.

    Но выстрелила стааарая особенность восприятия: типа инсталляторы и скрипты интеграции - второй сорт. Ну оно и вышло вторым сортом. Довольно юзабельно, но есть нюансы (типа приваренности пакетного менеджера к Systemd иниту с строго PID=1). Да и tar чужие в основном.

    В общем - оказалось, что всё было не просто так сделано, как было.

     

  • 1.13, Аноним (9), 19:00, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Вот огромный плюс Убунты - подключил официальный PPA KeePassXC и ни какой придурoк (или продажный) мантейнер мне не указ.
     
     
  • 2.20, cheburnator9000 (ok), 19:17, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем проблема авторов keepassxc поднять все возможные дистрибутивы на OBS? в том числе и дибиан.
     
  • 2.24, Аноним (24), 19:41, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тут точно поверхность атаки растет. Ломанули один ppa и вся система пошла по...
     
  • 2.49, Аноним (65), 20:38, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот огромный плюс Убунты - подключил официальный PPA KeePassXC и ни какой придурoк (или продажный) мантейнер мне не указ.

    Ты знаешь, это тоже можно во всех дистрибутивах вообще. Пакетный менеджер + репо с пакетами есть везде. И куча мест где Apt + Deb, как в Дебиане. Для популярного мэйнтэйнер  найдётся быстро, если нужно Rpm или ещё чего.

    Но ещё больше: в этом плюс не только Linux, а вообще опенсорс софта: ./configure && make && make install и тебе мэйнтэйнер не указ.

    А PPA - это не совсем официально. С оговорками.

     
     
  • 3.58, Аноним (42), 20:49, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >./configure && make && make install

    Ещё в 90-е за такое наперво били по рукам так, чтобы неповадно было. Второй раз били уже так, чтобы пальцы никогда больше на клавиатуру нажимать не могли. Побойтесь за свою карьеру)

     
     
  • 4.76, Аноним (65), 21:13, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>./configure && make && make install
    > Ещё в 90-е за такое наперво били по рукам так, чтобы неповадно
    > было. Второй раз били уже так, чтобы пальцы никогда больше на
    > клавиатуру нажимать не могли. Побойтесь за свою карьеру)

    Так ведь в полном варианте:
    ./confugure && make && make install DESTDIR=pack
    а затем - в пакет положить.

    Типа - https://wiki.debian.org/HowToPackageForDebian

    Но ещё вот тут есть короткий обзор что есть и как на это можно взглянуть - https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/stable/chapter08/pkgmgt.html

     

  • 1.19, Аноним (19), 19:14, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    В debian есть проблема, и это systemd...
     
     
  • 2.25, Devuan (?), 19:42, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эту проблему давно решили в Devuan форке
     
     
  • 3.38, Аноним (42), 20:25, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В девуан есть проблема, и это отсутствие systemd
     

  • 1.23, Аноним (19), 19:35, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    из debian'а asterisk исчез...
    а где гарантия, что frrouting не исчезнит...
     
     
  • 2.46, Аноним (42), 20:37, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебиан превращается в ос для контейнеров, а зачем в контейнере Астериск? Всё логично)
     

  • 1.26, Аноним (24), 19:43, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы он kalendar разбил, который тянет mysqld.
     
     
  • 2.86, Аноним (83), 21:35, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mysqld тянет akonadi, который разбит на несколько пакетов и позволяет выбрать sqlite бэкенд.
    Который может повиснуть на блокировке, например при удалении 2-3 писем подряд
     

  • 1.31, sqrt (?), 20:03, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  код для поддержки Yubikey больше не завязан на внешней библиотеке libyuibkey и все необходимые для его работы компоненты поставляются в основной кодовой базе KeePassXC

    Вообще не понимаю. То сначала "не изобретайте велосипед, тем более, не пишите криптографию сами — незаметные ошибки, уязвимости, тайминг-атаки, вот это все — воспользуйтесь библиотекой". А теперь нет, завендорим, а то и сами напишем. Пожалуй, не зря в дефолтной поставке это дело выкинули.

     
  • 1.35, Аноним (35), 20:16, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    требую отдельную версию git с master по умолчанию!
     
     
  • 2.67, Аноним (65), 21:06, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > требую отдельную версию git с master по умолчанию!

    Торвальдс основал традицию: сделайте сами.

    Но это не должно внезапно людям завалить пэт-проджекты, и до кучи - работу. А то в новостях выполощут.

     
     
  • 3.73, Аноним (73), 21:13, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут надо смотреть в чьих интересах действуют собиратели.
     
  • 2.87, Аноним (83), 21:38, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так оно вроде как до сих пор по умолчанию. Только при создании репозитория пишет как задать "правильное" имя ветки.
     

  • 1.37, Аноним (42), 20:24, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда дебиану делать нечего - он пакетики режет.
     
     
  • 2.41, Аноним (65), 20:30, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неа. В новости иначе написано.

    О как. Прикинь: прочёл и не понял.

     

  • 1.43, Аноним (65), 20:31, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У нас тут недавно была идея доамшние папки перенести из директории /home в другой каталог.

    Полно ж простых людей: сначала сделал, потом узнал. :))))

     
  • 1.70, Аноним (70), 21:09, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть же pass, зачем эти велосипеды
     
     
  • 2.85, Аноним (74), 21:31, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Терминал страшный. Нужно больше кнопочек и фреймворков.
     
     
  • 3.90, Аноним (70), 21:49, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне тоже не нравится жмакать кнопки в терминале, я себе gui написал к нему. в чем проблема? А кто написать не умеет - можно найти готовые 100500 штук.
     
     
  • 4.96, Аноним (14), 22:19, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или взять KeePassXC и сразу перейти к стадии «использование по назначению»  
     
  • 4.97, Аноним (24), 22:24, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем "использовать велосипеды", когда можно написать свой?
     

  • 1.72, Аноним (73), 21:11, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Открыто говорят храните пароли на стикерах монитора. Нам слишком безопасные пользователи не нужны.
     
  • 1.77, robot228 (?), 21:21, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость о пакете пакета когда о самой программе zero.
     
  • 1.79, Аноним (79), 21:25, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мейнтейнер бесплатно пропиарил KeePasXC.
     
  • 1.88, Zenitur (ok), 21:39, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну сделайте разделение пакета на обычный и *-extra. Как у пакета ffmpeg.
     

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