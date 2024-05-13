Debian перешёл на поставку урезанного варианта менеджера паролей KeePassXC

Мэйнтейнер, обеспечивающий сборку для Debian пакетов с менеджерами паролей KeePassXC, перешёл на поставку максимально урезанной версии программы, в которой оставлена только базовая функциональность, необходимая для безопасного хранения паролей на локальной системе. Расширенные функции, среди которых возможность сетевого взаимодействия, код для управления через IPC, компоненты для интеграции с web-браузерами, функции авто-ввода паролей и код для поддержки ключей Yubikey, удалены из стандартного пакета keepassxc, что объясняется избавлением от излишней функциональности, которая увеличивает поверхность атаки и потенциально может негативно влиять на безопасность и конфиденциальность. Для пользователей, которым необходима полная версия KeePassXC, предложен отдельный пакет keepassxc-full, включающий все предлагаемые в исходной версии расширенные возможности. Урезанный пакет размещён в репозиториях Debian sid (unstable) и testing вместо старого полного пакета с тем же именем, что вызвало возмущение некоторых пользователей, которые после обновления столкнулись с отсутствием привычной функциональности и восприняли изменение как сбой. Недовольные изменением предлагают мэйнтейнеру KeePassXC в Debian вернуть исходный вариант пакета, а урезанную версию разместить под именем keepassxc-minimal. С критикой принятого решения также выступил разработчик KeePassXC, который отметил, что пользователи связывают пропадание функциональности с основным проектом и обращаются с жалобами к разработчикам KeePassXC, а не к мейнтейнеру пакета в Debian. Изменение может негативно сказаться на репутации KeePassXC и привести к лишней нагрузке на участников проекта. Кроме того, поднят вопрос о том, насколько правомерно распространять пакет с сохранением названия проекта, но с кардинальным отличием функциональности от базовой сборки, предоставляемой основными разработчиками. В обсуждении сторонники изменения указывают на то, что каждый включённый плагин потенциально приводит к дополнительному риску наличия уязвимостей или внедрения бэкдора. Кроме того, отмечается, что урезанный пакет размещён только в репозиториях unstable и testing, предназначенных для тестирования, а не в стабильных релизах дистрибутива. Разработчики KeePassXC пояснили, что применение термина плагины к удалённым дополнительным возможностям некорректно, так как это встроенная функциональность, которая по умолчанию отключена, но может быть активирована в настройках пользователем. Упоминание избавления от внешних библиотек так же отмечаются как беспочвенное, так как код для поддержки Yubikey больше не завязан на внешней библиотеке libyuibkey и все необходимые для его работы компоненты поставляются в основной кодовой базе KeePassXC.



