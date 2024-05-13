Debian перешёл на поставку урезанного варианта менеджера паролей KeePassXC

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|2.6, Аноним (6), 18:49, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не за что благодарить. Давай ещё сюда открытым тестом вложи пароли.
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|3.11, Аноним (11), 18:56, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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ты зашифровать файлик без невнятной васянской тулзы не осилишь?
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|4.16, Аноним (6), 19:08, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вижу, что ты не осилил чем отличается менеджер паролей от зашифрованного файла.
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|7.59, Аноним (59), 20:50, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Чего ты такой токсичный. Объясни парню что там интеграция с браузером,
а то два барана лбом уперлись, а мне читать ваше бадание...
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|6.42, Аноним (42), 20:30, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не верю, что айтишное образование у нас в _настолько_ плохом состоянии, что люди не могут ответить на вопрос "чем программа отличается от файла".
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|7.45, Аноним (45), 20:36, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сам-то можешь ответить? Дай чёткое определение чем программа отличается от файла.
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|9.61, Аноним (61), 20:54, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А программа исполняет Выполнением инструкций занимается CPU GPU, а программа их... текст свёрнут, показать
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|4.65, Аноним (65), 20:59, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ты зашифровать файлик без невнятной васянской тулзы не осилишь?
Твой файлик
1 - замучишся обслуживать,
2 - прочитать может чуть ли не из браузера сайт, кда ты заходил не скучать.
А программа, в отличии от файлика, так просто доступ не даст, т.к. и ввод-вывод и оперативная память от других программ прикрыты куда сильнее, чем файлик на диске.
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|5.81, Аноним (81), 21:26, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Т.е. по твоему программа хранит пароли не в файле на диске, а в какой-то квантовой суперпозиции, к которой другим доступ принципиально не даёт? :-)
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|3.15, Аноним (2), 19:05, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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:X это не смайлик, это команда Х - шифрование файла, поддерживаются и минетрыба и чача
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|4.92, Аноним (92), 21:57, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой у вас, гардемарин, словарный запас… своеобразный. Узкоспециализированный, даже.
Такого перевода для «blowfish» встречать ранее не доводилось.
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|2.22, Beta Version (ok), 19:30, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Мейнтейнер облажался. Программа называется KeePassXC - пакет должен называться keepassxc, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать проблемы, которые он создал пользователям и авторам программы.
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|3.34, pic (?), 20:15, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мейнтейнер с такими правка должен был форкнуть и назвать его по другому, потому что функциональность не соответствует авторскому проекту, а что там под вывеской оригинального названия наплодят и кому отвечать за это, то явно уже не автору.
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|4.40, Аноним (40), 20:29, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Соответствует. Это буквально тот же самый проект с другими флагами сборки.
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|4.44, Аноним (42), 20:33, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, стандартная практика в опенсорсе, что название пакета = название программы в апстриме. Через тире, точку, запятую и тп. уже называются фантазии мейнтейнеров. -git, -minimal, -superpuper и тд. Эндлузер должен быть уверен, что установив пакет firefox он, млин, получит firefox, а не iceweasel.
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|2.62, Аноним (65), 20:55, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мэйнтейнер всё правильно сделал.
Но - нет.
Изменения такой силы, как выключение флагами сборки сразу многих крупных возможностей, не могут быть без предупреждений.
Например, изменение можно было привязать к новому релизу дистрибутива и написать в release notes о изменении. До этого можно было просто посоветоваться с широким кругом.
Но есть сложные люди, с которыми по жизни сложно. У инклюзивных - мейнтенера поправят, у токсичных - выгонят.
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|3.74, Аноним (74), 21:13, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Скажи, что ты никогда не использовал Debian, не говоря, что ты никогда не использовал Debian."
> изменение можно было привязать к новому релизу дистрибутива и написать в release notes о изменении
Именно так Debian и работает. Изменение затронет только следующий стабильный релиз. Об измнении написано в архиве с программой. При обновлении будет выведено сообщение в терминале.
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|1.7, Аноним (7), 18:51, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот оно величие опенсорса, ты им написал программу, бесплатно раздаешь направо и налево.
А потом какой-то малохольный покоцал твое творение, выкинул все что не осилила его дурнаватая башка и представил в дистрибутиве под тем же именем.
И польтзователи думают "что это за отстойная утилита, вообще ничего не умеет".
Надо в лицензию добавить пункт "под таким именем публикуется только AS IS", а всякие полуфабрикаты публикуйте под своим.
Например "недо-KeePassXC-от-Демьяна-неосилятора".
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|3.56, Аноним (-), 20:48, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну добавлю, и что ты мне сделаешь)?
Слава богу комми еще не захватили мир и не обязывают работать бесплатно на благо ленивых паразитов.
Хотя конкретно для хранилки паролей, проверка целостности это вещь полезная, как бы оно не было реализовано.
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|3.55, Аноним (42), 20:45, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сильно сомневаюсь, что keepassxc является предметом авторского права. Люди почему-то всегда забывают, что прав в вакууме не существует. Право - это результат какого-то соглашения.
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|4.83, Аноним (83), 21:28, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да товарищ pic везде видит нарушения: хочешь слинковать статически -- форкай, хочешь собрать appimage -- форкай, хочешь положить результат компиляции в разные пакеты -- форкай, пользователь захотел тему в DE поменять -- должен форкнуть вообще всё
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|1.8, anonymous (??), 18:54, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Наглядная иллюстрация того, зачем нужен gentoo и другие source-based дистрибутивы. Чтобы выставить настройки и собрать пакет какой нужно, а не плодить драму на пустом месте.
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|1.9, Аноним (9), 18:54, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>вырезаны компоненты для интеграции с web-браузерами
Ну конечно это сделано исключительно с заботой о пользователе для "уменьшения поверхности атаки".
В Хроме ведь есть собственный встроенный менеджер паролей с облачным хранением в гугле и on-line проверкой паролей на утечки.
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|2.21, Аноним (45), 19:27, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> В Хроме ведь есть собственный встроенный менеджер паролей с облачным хранением в гугле и on-line проверкой паролей на утечки.
Одна из лучших фич современных браузеров. То, что меня ЦРУ через Гугл взломает я не сильно боюсь, а в остальном мне что сабж, что хром — ровно одинаковый код, в котором я всё не разбираюсь, и даже если бы мог разобраться, всё равно не стал бы тратить на это время. У встроенной хранилки паролей интеграция с браузером самая удобная, плюс автоматические бэкапы и синхронизация. Пару реально важных паролей храню в текстовом файле с симметричным шифром, а остальное не имеет такой ценности.
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|3.29, Аноним (29), 19:46, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У встроенной хранилки паролей проблема ровно одно - хрен ты слезешь с браузера, не потеряв пароли. Я свою базу битвардена таскаю уже лет 10 наверное, за это время попробовал почти все существующие браузеры, и везде имел доступ к своим кредам.
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|4.30, User999 (?), 19:58, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Битвардкн же надо выставлять наружу как сервер, фиг ты внесешь новыйтпарооль в клиент если нет связи в битвард сервером. А вообще кошерно - vaultwarden.
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|5.51, rshadow (ok), 20:39, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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vaultwarden да. Оригинальный битварден комбайн хранения всего и привязки к их аккаунтам прям отталкивает.
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|5.53, Аноним (45), 20:44, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уж чего-чего, а оверлейных сетей и VPN-решений на Линуксе как грязи, прямо не слезая с локалхоста. Для vaultwarden (и прочего self-hosted) хватает за глаза.
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|4.47, rshadow (ok), 20:38, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В фф есть экспорт паролей в csv. Которые потом битвардену и скармливаются.
А вообще сервер паролей и для фф был свой. Только они переделывая мобильный фф все там разломали.
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|4.48, Аноним (45), 20:38, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У встроенной хранилки паролей проблема ровно одно - хрен ты слезешь с браузера, не потеряв пароли.
Только что экспортировал пароли в CSV. Полистал — вроде все на месте. Мы точно говорим об одном и том же?
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|5.57, Аноним (65), 20:48, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А теперь добавь в другой. Все, сразу, без долгого хранения CSV на диске.
Заморочно вышло? Каждый раз так заморочно?
Вот потому браузер и не подходит, что сделан для другого.
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|6.64, Аноним (45), 20:57, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А теперь добавь в другой. Все, сразу, без долгого хранения CSV на диске.
Я браузер последний раз менял уже не помню когда, но для такого случая не забуду сохранить файл в $XDG_RUNTIME_DIR. Действительно, аккуратность в обращении с паролями никому ещё не повредила. Ещё какое-нибудь неоспоримое преимущество сможешь придумать, почему «браузер и не подходит»?
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|7.84, Аноним (65), 21:29, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть это в интернете в лучших практиках Иногда браузер надо откатить назад по... большой текст свёрнут, показать
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|8.91, Аноним (45), 21:52, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ни разу в жизни не делал этого Крайне сомневаюсь, что это делает больше 1 поль... большой текст свёрнут, показать
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|2.75, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:13, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В Хроме ведь есть собственный встроенный менеджер паролей с облачным хранением в гугле и on-line проверкой паролей на утечки.
В голову не приходило, что можно просто копировать пароль из KeePassXC в форму?
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|3.80, Аноним (80), 21:25, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю, есть ли такая фича в XC, но KeePass может вообще по хоткею вводить пароль в форму. Достаточно лишь установить расширение, которое в заголовок окна браузера добавляет текущий домен. KeePass читает заголовок и на основе домена из заголовка окна выбирает запись из базы с таким же доменом.
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|3.93, Аноним (45), 22:06, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В голову не приходило, что можно просто копировать пароль из KeePassXC в форму?
В голову не приходило, что можно ничего никуда не копировать? Поразительно, с каким терпетом средний пользователь Линукс готов защищать свой пароль аккаунта в магазине кошачьего корма и местного форума радиолюбителей. Реально важных паролей и данных подобного рода вряд ли наскребётся больше десятка, и для них достаточно текстового файла в AES. На остальное можно просто не тратить время, оно того не стоит.
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|1.10, Аноним (45), 18:54, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ох, да будет вам кокетничать, сразу делайте минимальную базу чтобы загрузиться до юзерленда, а остальное юзер из флатпака сам поставит. И ругаться ни с кем не надо, и обновлять легко, и кризис с выгоранием майнтейнеров 100500 пакетов решится. Можно сразу тарбол публиковать, а всю разработку свести к автоматизации A/B загрузки и CI/CD для сборки самого тарбола. Год работы, и потом только сиди и циферки версии меняй.
Погодите, это ж почти Убунта со Снапом. Ох, щи~
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|2.54, Аноним (65), 20:44, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А они так и сделали. Налепили своих обвязок на чужие tar... Давно очевидно: система стоит из софта, который плохо связан в целое, оставалось только блобиков проприетарных прошивок досыпать и наскриптовать связей между софтинками.
Но выстрелила стааарая особенность восприятия: типа инсталляторы и скрипты интеграции - второй сорт. Ну оно и вышло вторым сортом. Довольно юзабельно, но есть нюансы (типа приваренности пакетного менеджера к Systemd иниту с строго PID=1). Да и tar чужие в основном.
В общем - оказалось, что всё было не просто так сделано, как было.
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|1.13, Аноним (9), 19:00, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Вот огромный плюс Убунты - подключил официальный PPA KeePassXC и ни какой придурoк (или продажный) мантейнер мне не указ.
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|2.24, Аноним (24), 19:41, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот тут точно поверхность атаки растет. Ломанули один ppa и вся система пошла по...
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|2.49, Аноним (65), 20:38, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот огромный плюс Убунты - подключил официальный PPA KeePassXC и ни какой придурoк (или продажный) мантейнер мне не указ.
Ты знаешь, это тоже можно во всех дистрибутивах вообще. Пакетный менеджер + репо с пакетами есть везде. И куча мест где Apt + Deb, как в Дебиане. Для популярного мэйнтэйнер найдётся быстро, если нужно Rpm или ещё чего.
Но ещё больше: в этом плюс не только Linux, а вообще опенсорс софта: ./configure && make && make install и тебе мэйнтэйнер не указ.
А PPA - это не совсем официально. С оговорками.
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|3.58, Аноним (42), 20:49, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>./configure && make && make install
Ещё в 90-е за такое наперво били по рукам так, чтобы неповадно было. Второй раз били уже так, чтобы пальцы никогда больше на клавиатуру нажимать не могли. Побойтесь за свою карьеру)
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|1.23, Аноним (19), 19:35, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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из debian'а asterisk исчез...
а где гарантия, что frrouting не исчезнит...
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|2.46, Аноним (42), 20:37, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дебиан превращается в ос для контейнеров, а зачем в контейнере Астериск? Всё логично)
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|2.86, Аноним (83), 21:35, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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mysqld тянет akonadi, который разбит на несколько пакетов и позволяет выбрать sqlite бэкенд.
Который может повиснуть на блокировке, например при удалении 2-3 писем подряд
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|1.31, sqrt (?), 20:03, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> код для поддержки Yubikey больше не завязан на внешней библиотеке libyuibkey и все необходимые для его работы компоненты поставляются в основной кодовой базе KeePassXC
Вообще не понимаю. То сначала "не изобретайте велосипед, тем более, не пишите криптографию сами — незаметные ошибки, уязвимости, тайминг-атаки, вот это все — воспользуйтесь библиотекой". А теперь нет, завендорим, а то и сами напишем. Пожалуй, не зря в дефолтной поставке это дело выкинули.
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|2.67, Аноним (65), 21:06, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> требую отдельную версию git с master по умолчанию!
Торвальдс основал традицию: сделайте сами.
Но это не должно внезапно людям завалить пэт-проджекты, и до кучи - работу. А то в новостях выполощут.
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|2.87, Аноним (83), 21:38, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так оно вроде как до сих пор по умолчанию. Только при создании репозитория пишет как задать "правильное" имя ветки.
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|2.41, Аноним (65), 20:30, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Неа. В новости иначе написано.
О как. Прикинь: прочёл и не понял.
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|1.43, Аноним (65), 20:31, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У нас тут недавно была идея доамшние папки перенести из директории /home в другой каталог.
Полно ж простых людей: сначала сделал, потом узнал. :))))
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|3.90, Аноним (70), 21:49, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне тоже не нравится жмакать кнопки в терминале, я себе gui написал к нему. в чем проблема? А кто написать не умеет - можно найти готовые 100500 штук.
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|4.96, Аноним (14), 22:19, 13/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Или взять KeePassXC и сразу перейти к стадии «использование по назначению»
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|1.72, Аноним (73), 21:11, 13/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Открыто говорят храните пароли на стикерах монитора. Нам слишком безопасные пользователи не нужны.
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