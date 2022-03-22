Релиз менеджера паролей KeePassXC 2.7

Опубликован значительный выпуск открытого кроссплатформенного менеджера паролей KeePassXC 2.7, предоставляющего средства для безопасного хранения не только обычных паролей, но и одноразовых паролей (TOTP), SSH-ключей и прочей информации, которую пользователь считает конфиденциальной. Данные могут храниться как в локальном зашифрованном хранилище, так и во внешних облачных хранилищах. Код проекта написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензиями GPLv2 и GPLv3. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage, Flatpak, Ubuntu PPA), Windows и macOS. Основные возможности: Создание и работа с БД в формате KDBX.

Систематизация информации с распределением по группам.

Встроенная система поиска.

Генератор надёжных паролей.

Автоподстановка паролей в приложения.

Интеграция с web-браузерами Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Chromium, Vivaldi, Brave и Tor Browser.

Поддержка импорта базы паролей из форматов CSV, 1Password и KeePass1. Экспорт в форматы CSV и HTML.

Анализ качества сохранённых паролей и формирование отчётов со статистикой.

Хранение и генерация одноразовых паролей (TOTP).

Прикрепление файлов и добавление собственных атрибутов.

Поддержка YubiKey и OnlyKey.

Возможность управления из командной строки (keepassxc-cli).

Совместный доступ к БД KeeShare.

Интеграция с SSH Agent.

Поддержка FreeDesktop.org Secret Service, например, для использования вместо GNOME keyring.

Поддержка алгоритмов шифрования Twofish и ChaCha20. В новом выпуске: Обеспечена поддержка формата KDBX 4.1.

Предоставлена возможность привязки тегов и поиска по тегам.

Добавлена быстрая разблокировка через FreeDesktop.org Secret Service (Linux), Windows Hello и macOS Touch ID. В том числе теперь можно быстро разблокировать список паролей сканером отпечатка пальцев по аналогии с тем, как это сделано в KeePassDroid.

Значительно переработаны средства для автоматического ввода паролей. Добавлен учёт различных раскладок клавиатуры при автовводе.

Обеспечено выделение уязвимых паролей в интерфейсе специальной меткой.

Улучшена обработка вложений, в том числе появилась возможность работы с вложениями через CLI.

Переделано отображение истории операций, показано в каких именно полях было изменение и предоставлена возможность отмены операции.

Бэкенд шифрования переведён с libgcrypt на библиотеку Botan.

Добавлена опция для прямой записи в облачное хранилище и GVFS.

Реализована защита от захвата экрана в Windows и macOS.

В интерфейс добавлена новая вкладка в раздел с отчётами о БД, показывающая данные, используемые в браузерном дополнении.

Поддержка определения путей для сохранения резервных копий.

Добавлена функция клонирования групп.

Добавлена поддержка взаимодействия с аппаратными ключами через NFC.

Добавлена поддержка Microsoft Edge на платформе Linux.



