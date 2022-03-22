Релиз менеджера паролей KeePassXC 2.7

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|1.1, Аноним (1), 21:04, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Храню все пароли в браузере, они синхронизируются с гугл аккаунтом, полностью доволен! Намного удобнее чем кривые менеджеры паролей
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|2.2, васёк (?), 21:06, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гугл могут заблокировать в РФ - а почему не скажу - а то может тут удалит этот пост
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|2.4, Аноним (4), 21:19, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Согласен, это лучшее, что придумали спецслужбы за всю историю, очень удобно. Бэкдоры в криптографию пихать конечно тоже надо, но так быстрее и элегантнее. ЕМНИП это даже не секрет и вполне официальная политика про-западных государств.
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|4.15, Аноним (4), 22:07, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда интересовался вопросом, это всё было официально проводимая политика под эгидой 5 eyes, тем очень не нравилось, что раньше не всегда могли получить доступ к любым аккаунтам любого пользователя в любой стране и вроде сошлись на том, что надо улучшать централизацию данных на подконтрольных платформах. Были ссылки на известные обсуждения на правительственных сайтах.
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|4.22, Аноним (22), 22:24, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На техническую возможность? Если да, то широко известный в узких кругах факт, что по дефолту гуглопароли не шифруются и доступны гуглу (в отличие от e2e в Firefox Sync). Только если юзер полезет и включит e2e шифрование через фразу, тогда возможно там есть настоящее e2e.
Пруф на конспирологию не имею, но по-моему достаточно технического факта, чтобы не отрицать возможность доступа третьим лицам.
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|2.8, Аноним (-), 21:46, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> гугл
> синхронизация
> и всё это новомодное г@#$мно
Cноуден для кого вылил массу документов секретного характера про гугл, амазон, эпл, майкрософт, призм, твиттер, фэйсбук и иже с ним до кучи? Для клоунов?
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|2.11, Тот самый (?), 21:58, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Намного удобнее чем кривые менеджеры паролей
Стикеры с паролями на мониторе и ПИН-код, записанный на карте, еще более удобнее будет.
Искренне рекомендую.
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|2.16, Вася (??), 22:07, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Круто тебе. А я пользуюсь несколькими разными браузерами и совсем не пользуюсь синхронизацией через их сервера.
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|2.20, Аноним (20), 22:13, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И тут люди у которых несколько разных железок, несколько разных браузеров и зоопарк хозяйства (начиная с SSH, RDP...), а по работе ещё больше всякого, в т.ч. от железок и лицензионные ключи такие "вау, а что, у школьников каникулы весенние начались?"
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|2.6, KeePassUser (?), 21:27, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Под Android есть KeePassDX, крайне похожее и более опрятное, чем KeePassDroid
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|3.14, Аноним (20), 22:06, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если оно такое прекрасное, то что у него с рейтингом и количеством установок? И да, чем оно лучше кроме твоих личных предпочтений в дизайне то?
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|2.18, Аноним (20), 22:09, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Примерно на 20-ом хотя бы 16-значном достаточно секурном (т.е. с разными буквоцифрами и спецзнаками) пароле у тебя где-то что-то полыхнёт, особенно когда ты выяснишь что писал ты второпях и теперь сам свой пароль прочесть не можешь. И это всё ещё не про безопасность, потому что любой нашедший книжку мимокрокодил будет иметь все твои пароли, а ты уже нет
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|1.13, Вася (??), 22:05, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Добавлен учёт различных раскладок клавиатуры при автовводе. "
Вот это очень годно. Особенно на Линухе. Это такой косяк был серьезный, когда при установке любого сочетания клавиш для автоввода, сбивалась раскладка клавиш для переключения раскладок клавиатуры. Любых языков. Скорее бы эту версию в репозиторий для Linux Mint собрали.
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|2.25, Er (??), 23:29, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что мешает подключить реп KeePassXC в минт? Обнова еще с утра (а может и раньше) светилась.
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|1.17, Аноним (-), 22:08, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поскорее бы отказались от авторизации через логин и пароль и всё привязали к криптовалютному кошельку для доступа к которому нужно 12 слов.
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