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Релиз менеджера паролей KeePassXC 2.7

22.03.2022 20:53

Опубликован значительный выпуск открытого кроссплатформенного менеджера паролей KeePassXC 2.7, предоставляющего средства для безопасного хранения не только обычных паролей, но и одноразовых паролей (TOTP), SSH-ключей и прочей информации, которую пользователь считает конфиденциальной. Данные могут храниться как в локальном зашифрованном хранилище, так и во внешних облачных хранилищах. Код проекта написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензиями GPLv2 и GPLv3. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage, Flatpak, Ubuntu PPA), Windows и macOS.

Основные возможности:

  • Создание и работа с БД в формате KDBX.
  • Систематизация информации с распределением по группам.
  • Встроенная система поиска.
  • Генератор надёжных паролей.
  • Автоподстановка паролей в приложения.
  • Интеграция с web-браузерами Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Chromium, Vivaldi, Brave и Tor Browser.
  • Поддержка импорта базы паролей из форматов CSV, 1Password и KeePass1. Экспорт в форматы CSV и HTML.
  • Анализ качества сохранённых паролей и формирование отчётов со статистикой.
  • Хранение и генерация одноразовых паролей (TOTP).
  • Прикрепление файлов и добавление собственных атрибутов.
  • Поддержка YubiKey и OnlyKey.
  • Возможность управления из командной строки (keepassxc-cli).
  • Совместный доступ к БД KeeShare.
  • Интеграция с SSH Agent.
  • Поддержка FreeDesktop.org Secret Service, например, для использования вместо GNOME keyring.
  • Поддержка алгоритмов шифрования Twofish и ChaCha20.

В новом выпуске:

  • Обеспечена поддержка формата KDBX 4.1.
  • Предоставлена возможность привязки тегов и поиска по тегам.
  • Добавлена быстрая разблокировка через FreeDesktop.org Secret Service (Linux), Windows Hello и macOS Touch ID. В том числе теперь можно быстро разблокировать список паролей сканером отпечатка пальцев по аналогии с тем, как это сделано в KeePassDroid.
  • Значительно переработаны средства для автоматического ввода паролей. Добавлен учёт различных раскладок клавиатуры при автовводе.
  • Обеспечено выделение уязвимых паролей в интерфейсе специальной меткой.
  • Улучшена обработка вложений, в том числе появилась возможность работы с вложениями через CLI.
  • Переделано отображение истории операций, показано в каких именно полях было изменение и предоставлена возможность отмены операции.
  • Бэкенд шифрования переведён с libgcrypt на библиотеку Botan.
  • Добавлена опция для прямой записи в облачное хранилище и GVFS.
  • Реализована защита от захвата экрана в Windows и macOS.
  • В интерфейс добавлена новая вкладка в раздел с отчётами о БД, показывающая данные, используемые в браузерном дополнении.
  • Поддержка определения путей для сохранения резервных копий.
  • Добавлена функция клонирования групп.
  • Добавлена поддержка взаимодействия с аппаратными ключами через NFC.
  • Добавлена поддержка Microsoft Edge на платформе Linux.


  1. Главная ссылка к новости (https://keepassxc.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Релиз Vaultwarden 1.23, альтернативного сервера для менеджера паролей Bitwarden
  3. OpenNews: Эксперимент с определением паролей пользователей 70% Wi-Fi сетей Тель-Aвива
  4. OpenNews: Открыты исходные тексты программы для аудита паролей L0phtCrack
  5. OpenNews: Открыт код сервиса проверки паролей HaveIBeenPwned
  6. OpenNews: В менеджере паролей 1Password реализована полноценная поддержка Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56895-keepassxc
Ключевые слова: keepassxc, passwd
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:04, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Храню все пароли в браузере, они синхронизируются с гугл аккаунтом, полностью доволен! Намного удобнее чем кривые менеджеры паролей
     
     
  • 2.2, васёк (?), 21:06, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гугл могут заблокировать в РФ - а почему не скажу - а то может тут удалит этот пост
     
     
  • 3.21, Аноним84701 (ok), 22:19, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Гугл может просто заблокировать аккаунт, потому что потому.

    https://www.businessinsider.com/google-users-locked-out-after-years-2020-10
    https://news.ycombinator.com/item?id=26390833
    https://www.reddit.com/r/GooglePixel/comments/7nrx07/google_permanently_banned
    Пофиксил, не благодари.

     
  • 3.23, bandera (?), 22:40, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что случилось?
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 23:05, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интерстеллар показывают
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:19, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Согласен, это лучшее, что придумали спецслужбы за всю историю, очень удобно. Бэкдоры в криптографию пихать конечно тоже надо, но так быстрее и элегантнее. ЕМНИП это даже не секрет и вполне официальная политика про-западных государств.
     
     
  • 3.9, Агент Смит (?), 21:49, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пруфы будут? Или опять одна бабка сказала?
     
     
  • 4.15, Аноним (4), 22:07, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда интересовался вопросом, это всё было официально проводимая политика под эгидой 5 eyes, тем очень не нравилось, что раньше не всегда могли получить доступ к любым аккаунтам любого пользователя в любой стране и вроде сошлись на том, что надо улучшать централизацию данных на подконтрольных платформах. Были ссылки на известные обсуждения на правительственных сайтах.
     
  • 4.22, Аноним (22), 22:24, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На техническую возможность? Если да, то широко известный в узких кругах факт, что по дефолту гуглопароли не шифруются и доступны гуглу (в отличие от e2e в Firefox Sync). Только если юзер полезет и включит e2e шифрование через фразу, тогда возможно там есть настоящее e2e.
    Пруф на конспирологию не имею, но по-моему достаточно технического факта, чтобы не отрицать возможность доступа третьим лицам.
     
  • 2.8, Аноним (-), 21:46, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > гугл
    > синхронизация
    > и всё это новомодное г@#$мно

    Cноуден для кого вылил массу документов секретного характера про гугл, амазон, эпл, майкрософт, призм, твиттер, фэйсбук и иже с ним до кучи? Для клоунов?

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 23:49, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для клоунов?

    Да. Но им уже ничем не помочь.

     
  • 2.11, Тот самый (?), 21:58, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Намного удобнее чем кривые менеджеры паролей

    Стикеры с паролями на мониторе и ПИН-код, записанный на карте, еще более удобнее будет.
    Искренне рекомендую.

     
  • 2.16, Вася (??), 22:07, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Круто тебе. А я пользуюсь несколькими разными браузерами и совсем не пользуюсь синхронизацией через их сервера.
     
  • 2.20, Аноним (20), 22:13, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тут люди у которых несколько разных железок, несколько разных браузеров и зоопарк хозяйства (начиная с SSH, RDP...), а по работе ещё больше всякого, в т.ч. от железок и лицензионные ключи такие "вау, а что, у школьников каникулы весенние начались?"
     

  • 1.5, Устин (ok), 21:22, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, было бы приложение под android...
     
     
  • 2.6, KeePassUser (?), 21:27, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Под Android есть KeePassDX, крайне похожее и более опрятное, чем KeePassDroid
     
     
  • 3.7, cluas1232139 (?), 21:41, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два чаю, сам юзаю из F-Droid
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 21:53, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слобак, кочаю с гитхаба.
     
  • 3.14, Аноним (20), 22:06, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если оно такое прекрасное, то что у него с рейтингом и количеством установок? И да, чем оно лучше кроме твоих личных предпочтений в дизайне то?
     

  • 1.12, Аноним (12), 22:04, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    бумажная записная книжка? или это слишком просто :D
     
     
  • 2.18, Аноним (20), 22:09, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примерно на 20-ом хотя бы 16-значном достаточно секурном (т.е. с разными буквоцифрами и спецзнаками) пароле у тебя где-то что-то полыхнёт, особенно когда ты выяснишь что писал ты второпях и теперь сам свой пароль прочесть не можешь. И это всё ещё не про безопасность, потому что любой нашедший книжку мимокрокодил будет иметь все твои пароли, а ты уже нет
     

  • 1.13, Вася (??), 22:05, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Добавлен учёт различных раскладок клавиатуры при автовводе. "

    Вот это очень годно. Особенно на Линухе. Это такой косяк был серьезный, когда при установке любого сочетания клавиш для автоввода, сбивалась раскладка клавиш для переключения раскладок клавиатуры. Любых языков. Скорее бы эту версию в репозиторий для Linux Mint собрали.

     
     
  • 2.25, Er (??), 23:29, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешает подключить реп KeePassXC в минт? Обнова еще с утра (а может и раньше) светилась.
     

  • 1.17, Аноним (-), 22:08, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поскорее бы отказались от авторизации через логин и пароль и всё привязали к криптовалютному кошельку для доступа к которому нужно 12 слов.
     
     
  • 2.19, Аноним (20), 22:10, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какой-то лютый хипстерский бредняк
     

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