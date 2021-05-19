В менеджере паролей 1Password реализована полноценная поддержка Linux

В популярном проприетарном менеджере паролей 1Password реализована полноценная поддержка платформы Linux, включая интеграцию с рабочими столами GNOME, KDE, а также любыми оконными менеджерами. Для управления паролями реализован апплет, вызываемый из системного лотка. Из дистрибутивов заявлена поддержка Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora, Arch Linux и RHEL. Дополнительно подготовлены самодостаточные пакеты в формате snap и универсальная сборка, поставляемая в архиве .tar.gz.

Из возможностей отмечается автоматическая активация тёмной темы оформления на основе выбранной GTK-темы, поддержка обращения к внешним ресурсам через FTP, SSH и SMB, интеграция поддержки буферам обмена X11, поддержка GNOME Keyring и KDE Wallet, управляющий API на основе DBUS и командной строки, интеграция с хранителем экрана и сервисами, вызываемыми при неактивности в системе.

Для безопасного взаимодействия компонентов, например, менеджера паролей для рабочего стола и браузера, задействовано предоставляемое ядром Linux хранилище ключей. В версии для Linux также представлены некоторые новшества, пока отсутствующие в выпусках для macOS, Windows, iOS и Android: безопасное прикрепление файлов, архивирование документов, интерфейс для наглядной оценки безопасности паролей, ведение лога доступа, функция быстрого поиска и новая концепция оформления интерфейса.

Код приложения написан на языке Rust с использованием модуля Ring для шифрования, платформы Electron и фреймворка React для интерфейса. Проектом также открыты два подготовленных в процессе создания Linux-версии пакета - electron-secure-defaults и electron-hardener, включающие элементы для повышения безопасности приложений, использующих платформу Electron. 1Password является проприетарным платным продуктом, но разработчикам любых открытых проектов предоставлена возможность использовать программу бесплатно (нужно отправить pull-запрос), включая неограниченный доступ к сервису Secrets Automation.