В менеджере паролей 1Password реализована полноценная поддержка Linux

2.5 , жиесть ( ? ), 10:25, 19/05/2021 А зачем вообще где-то хранить пароли?

3.9 , Леголас ( ok ), 10:28, 19/05/2021 keeping your secrets secret

3.18 , flexagoon ( ok ), 10:45, 19/05/2021 А ты можешь запомнить пароли по типу "b$oavbQqE9c7%YxJ7J2ZZ$xLi" ?

2.12 , Аноним ( 12 ), 10:29, 19/05/2021 потому что лучшего по удобству пока что ничего нет. самый ближайший конкурент из открытого -- это bitwarden, но он довольно тормозной, особенно заметно на андроиде(на базе из 500-600 паролей он открывается секунд 10, 1password - моментально), ну и десктоп клиент у того -- тоже на электроне.

3.19 , flexagoon ( ok ), 10:46, 19/05/2021 https://bitwarden.com/help/article/cli/

4.25 , Аноним ( 12 ), 10:53, 19/05/2021 при чем тут консольный клиент?

5.27 , flexagoon ( ok ), 10:56, 19/05/2021 > при чем тут консольный клиент? Ну если у вас гуй медленно запускается, используйте его. Лучше так, чем закрытый 1Password

3.29 , Аноним ( 29 ), 11:00, 19/05/2021 Ахах, а ты как хотел? Варден же не может себе позволить шифрование понарошку как в этих смешных поделках где нужно доверять свои секреты хз какому софту и хз какому дяде на стороне, дядя ещё и заранее сообщает что он с органами на короткой ноге и если надо то все предоставит.