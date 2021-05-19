В менеджере паролей 1Password реализована полноценная поддержка Linux

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|2.6, Леголас (ok), 10:25, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Код приложения написан на языке Rust с использованием модуля Ring для шифрования, платформы Electron и фреймворка React для интерфейса
> спасибо, ешьте сами
fixed
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|2.8, виндотролль (ok), 10:27, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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надеюсь, кто-то будет есть.
Сделано круто, на самом деле: дбас, кде-валлет, гноме-кейринг. Не тупой порт с винды, а сделано с умом (ну, по описанию).
Если этим будут пользоваться и это станет примером для других вендоров более нужного софта, весь линукс только выиграет.
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|2.12, Аноним (12), 10:29, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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потому что лучшего по удобству пока что ничего нет. самый ближайший конкурент из открытого -- это bitwarden, но он довольно тормозной, особенно заметно на андроиде(на базе из 500-600 паролей он открывается секунд 10, 1password - моментально), ну и десктоп клиент у того -- тоже на электроне.
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|5.27, flexagoon (ok), 10:56, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> при чем тут консольный клиент?
Ну если у вас гуй медленно запускается, используйте его. Лучше так, чем закрытый 1Password
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|3.29, Аноним (29), 11:00, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ахах, а ты как хотел? Варден же не может себе позволить шифрование понарошку как в этих смешных поделках где нужно доверять свои секреты хз какому софту и хз какому дяде на стороне, дядя ещё и заранее сообщает что он с органами на короткой ноге и если надо то все предоставит.
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|1.4, Аноним (4), 10:24, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так есть же нормальный KeePassXC. Там уже и авторизацию по сканеру пальца подвезли для самых ленивых
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|2.10, Аноним (10), 10:28, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так а для чего еще нужны новости как не для того, чтобы в комментариях узнать что-то новое?
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|1.7, Werwolf (?), 10:26, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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не прошло и ста лет блин, сделали, можно потестить..
> Electron
не, расходимся, не сделали, не потестить. просто кучу гумна выкатили, сказали "нате, жрите".
благо всегда есть keepass/keepassx/keepassxc которые не подводят уже много лет
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|1.15, Аноним (15), 10:39, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>платформы Electron и фреймворка React для интерфейса.
Спасибо, я лучше на KeePassX на Qt-формах посижу.
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|2.17, Аноним (17), 10:45, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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можешь присунуть себе что-нибудь ещё при этом, кедерастхеров
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|1.24, amenshchikov (ok), 10:50, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Если кто-то сравнивал с Enpass'ом (на linux'е) — поделитесь мнением, как оно в плане удобства пользования.
Enpass, вроде, по функциональности не уступает + бесплатен для linux'а, но UI/UX местами вгоняет в тоску.
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|1.26, Аноним (29), 10:56, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странно что никто не вспомнил открытый аналог bitwarden, там и плагины под браузеры и клиенты на все платформы. Да электрон в клиентах но если вот с этой закрытой поделкой сравнивать то Варден вне конкуренции.
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