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В менеджере паролей 1Password реализована полноценная поддержка Linux

19.05.2021 10:17

В популярном проприетарном менеджере паролей 1Password реализована полноценная поддержка платформы Linux, включая интеграцию с рабочими столами GNOME, KDE, а также любыми оконными менеджерами. Для управления паролями реализован апплет, вызываемый из системного лотка. Из дистрибутивов заявлена поддержка Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora, Arch Linux и RHEL. Дополнительно подготовлены самодостаточные пакеты в формате snap и универсальная сборка, поставляемая в архиве .tar.gz.

Из возможностей отмечается автоматическая активация тёмной темы оформления на основе выбранной GTK-темы, поддержка обращения к внешним ресурсам через FTP, SSH и SMB, интеграция поддержки буферам обмена X11, поддержка GNOME Keyring и KDE Wallet, управляющий API на основе DBUS и командной строки, интеграция с хранителем экрана и сервисами, вызываемыми при неактивности в системе.

Для безопасного взаимодействия компонентов, например, менеджера паролей для рабочего стола и браузера, задействовано предоставляемое ядром Linux хранилище ключей. В версии для Linux также представлены некоторые новшества, пока отсутствующие в выпусках для macOS, Windows, iOS и Android: безопасное прикрепление файлов, архивирование документов, интерфейс для наглядной оценки безопасности паролей, ведение лога доступа, функция быстрого поиска и новая концепция оформления интерфейса.

Код приложения написан на языке Rust с использованием модуля Ring для шифрования, платформы Electron и фреймворка React для интерфейса. Проектом также открыты два подготовленных в процессе создания Linux-версии пакета - electron-secure-defaults и electron-hardener, включающие элементы для повышения безопасности приложений, использующих платформу Electron. 1Password является проприетарным платным продуктом, но разработчикам любых открытых проектов предоставлена возможность использовать программу бесплатно (нужно отправить pull-запрос), включая неограниченный доступ к сервису Secrets Automation.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.1password.com/wel...)
  2. OpenNews: Небезопасное хранение данных в менеджерах паролей для платформы Android
  3. OpenNews: Утечка идентификаторов пользователя через встроенный в браузер менеджер паролей
  4. OpenNews: Представлен менеджер паролей Firefox Lockwise
  5. OpenNews: Depix, утилита для воссоздания пикселизированных паролей на скриншотах
  6. OpenNews: Выпуск механизма управления теневыми паролями tcb 1.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55176-1password
Ключевые слова: 1password, password
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  • 1.1, Аноним (1), 10:20, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >проприетарном

    спасибо, ешьте сами

     
     
  • 2.6, Леголас (ok), 10:25, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Код приложения написан на языке Rust с использованием модуля Ring для шифрования, платформы Electron и фреймворка React для интерфейса
    > спасибо, ешьте сами

    fixed

     
     
  • 3.21, Аноним (1), 10:47, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я даже не читал дальше, тут всё и так понятно.
     
  • 2.8, виндотролль (ok), 10:27, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    надеюсь, кто-то будет есть.

    Сделано круто, на самом деле: дбас, кде-валлет, гноме-кейринг. Не тупой порт с винды, а сделано с умом (ну, по описанию).

    Если этим будут пользоваться и это станет примером для других вендоров более нужного софта, весь линукс только выиграет.

     
     
  • 3.11, Леголас (ok), 10:29, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у вас жир потёк
     

  • 1.2, flexagoon (ok), 10:21, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем использовать закрытый менеджер паролей? Ещё и электрон...
     
     
  • 2.5, жиесть (?), 10:25, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А зачем вообще где-то хранить пароли?
     
     
  • 3.9, Леголас (ok), 10:28, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    keeping your secrets secret
     
  • 3.18, flexagoon (ok), 10:45, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты можешь запомнить пароли по типу "b$oavbQqE9c7%YxJ7J2ZZ$xLi" ?
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:29, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    потому что лучшего по удобству пока что ничего нет. самый ближайший конкурент из открытого -- это bitwarden, но он довольно тормозной, особенно заметно на андроиде(на базе из 500-600 паролей он открывается секунд 10, 1password - моментально), ну и десктоп клиент у того -- тоже на электроне.
     
     
  • 3.19, flexagoon (ok), 10:46, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://bitwarden.com/help/article/cli/
     
     
  • 4.25, Аноним (12), 10:53, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    при чем тут консольный клиент?
     
     
  • 5.27, flexagoon (ok), 10:56, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > при чем тут консольный клиент?

    Ну если у вас гуй медленно запускается, используйте его. Лучше так, чем закрытый 1Password

     
  • 3.29, Аноним (29), 11:00, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахах, а ты как хотел? Варден же не может себе позволить шифрование понарошку как в этих смешных поделках где нужно доверять свои секреты хз какому софту и хз какому дяде на стороне, дядя ещё и заранее сообщает что он с органами на короткой ноге и если надо то все предоставит.
     

  • 1.3, Рейка Сметанова (ok), 10:23, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ура, Электрон для хранения паролей, наканеста, как же без него можно жить в современном мире
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:24, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так есть же нормальный KeePassXC. Там уже и авторизацию по сканеру пальца подвезли для самых ленивых
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:28, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так а для чего еще нужны новости как не для того, чтобы в комментариях узнать что-то новое?
     
     
  • 3.13, Леголас (ok), 10:32, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так что бы тролли питались ещё
     

  • 1.7, Werwolf (?), 10:26, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    не прошло и ста лет блин, сделали, можно потестить..

    > Electron

    не, расходимся, не сделали, не потестить. просто кучу гумна выкатили, сказали "нате, жрите".

    благо всегда есть keepass/keepassx/keepassxc которые не подводят уже много лет

     
  • 1.15, Аноним (15), 10:39, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >платформы Electron и фреймворка React для интерфейса.

    Спасибо, я лучше на  KeePassX на Qt-формах посижу.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:45, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    можешь присунуть себе что-нибудь ещё при этом, кедерастхеров
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:41, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Enpass one love
     
  • 1.20, Аноним (20), 10:47, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Password Safe в топе, остальное ненужно
     
  • 1.22, Fracta1L (ok), 10:49, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > проприетарном менеджере паролей

    Это провал

     
  • 1.23, Лентяй (??), 10:49, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    KeeepassXC наше всё!!! :3
     
  • 1.24, amenshchikov (ok), 10:50, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если кто-то сравнивал с Enpass'ом (на linux'е) — поделитесь мнением, как оно в плане удобства пользования.
    Enpass, вроде, по функциональности не уступает + бесплатен для linux'а, но UI/UX местами вгоняет в тоску.
     
  • 1.26, Аноним (29), 10:56, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно что никто не вспомнил открытый аналог bitwarden, там и плагины под браузеры и клиенты на все платформы. Да электрон в клиентах но если вот с этой закрытой поделкой сравнивать то Варден вне конкуренции.
     
  • 1.28, Кир (?), 10:58, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто-нибудь может сказать, чем сие лучше KeePassXC?
     

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