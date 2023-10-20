Распространение вредоносного ПО через рекламу домена, неотличимого от домена проекта KeePass

Исследователи из компании Malwarebytes Labs выявили продвижение через рекламную сеть Google подставного сайта свободного менеджера паролей KeePass, распространяющего вредоносное ПО. Особенностью атаки стало использование злоумышленниками домента "ķeepass.info", на первый взгляд неотличимого по написанию от официального домена проекта "keepass.info". При поиске по ключевому слову "keepass" в Google реклама подставного сайта размещалась на первом месте, раньше чем ссылка на официальный сайт.

Для обмана пользователей была применена давно известная техника фишинга, основанная на регистрации интернационализированных доменов (IDN), содержащих омоглифы - символы, внешне похожие на латинские буквы, но имеющие другое значение и имеющие свой unicode-код. В частности, домен "ķeepass.info" на деле зарегистрирован как "xn--eepass-vbb.info" в punycode-нотации и если хорошо присмотреться к показываемому в адресной строке имени, можно заметить точку под буквой "ķ", которая воспринимается большинством пользователей как соринка на экране. Иллюзию достоверности открытого сайта усиливало то, что подставной сайт открывался через HTTPS с корректным TLS-сертификатом, полученным для интернационализированного домена.

Для блокирования злоупотреблений регистраторы не позволяют регистрировать IDN-домены, в которых смешиваются символы из разных алфавитов. Например, подставной домен аpple.com ("xn--pple-43d.com") не получится создать путём замены латинской "a" (U+0061) на кириллическую "а" (U+0430). Также блокируется смешивание в доменном имени латиницы и Unicode-символов, но в этом ограничении есть исключение, которым и пользуются злоумышленники, - в домене разрешается смешивание с Unicode-символами, относящимися к группе латинских символов, принадлежащих к одному алфавиту. Например, использованная в рассматриваемой атаке буква "ķ" входит в латышский алфавит и допустима для доменов на латышском языке.

Для обхода фильтров рекламной сети Google и для отсеивания ботов, способных выявить вредоносное ПО, в качестве основной ссылки в рекламном блоке был указан промежуточный сайт-прослойка keepasstacking.site, выполняющий перенаправление на подставной домен "ķeepass.info" пользователей, удовлетворяющих определённым критериям.

Оформление подставного сайта было стилизовано под официальный сайт KeePass, но изменено для более агрессивного навязывания загрузок программы (узнаваемость и стиль официального сайта были сохранены). На странице загрузки для платформы Windows предлагался msix-инсталлятор с вредоносным кодом, который поставлялся с корректной цифровой подписью. В случае выполнения загруженного файла на системе пользователя дополнительно запускался FakeBat-скрипт, загружающий с внешнего сервера вредоносные компоненты для атаки на систему пользователя (например, для перехвата конфиденциальных данных, подключения к ботнету или замены номеров криптокошельков в буфере обмена).