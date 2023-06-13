Уязвимость в EPP-серверах позволяла получить контроль над 19 доменами первого уровня

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|1.2, Аноним (2), 16:07, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>отсутствия проверок наличия символов "/.." при формировании имени файла
Прыжки на грабли пора вносить в олимпийские виды спорта.
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|1.5, Аноним (5), 16:40, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ох уж эти энтерпрайзные интеграции со своими не имеющими аналогов протоколами...
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|3.24, Аноним (24), 18:53, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ошибки есть везде, но вот тестировать и проверять это нужно,
а там зачастую просто халатно к этому отнеслись.
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|4.29, Аноним (29), 19:41, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Протестировать все фичи XML - нормальный такой scope, вам на следующие три жизни работы хватит.
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|1.13, Аноним (13), 17:25, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> содержимое закрытого SSH-ключа администратора сервера
Как? Зачем он хранил свой ключ на сервере, который администрировал? Зачем у него вообще был какой-то постоянный ключ? Какой-то позор.
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|2.15, Аноним (15), 17:43, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так работает энтерпрайз. Главным считается вторичное для ИТ и основное оказывается вне внимания. Автоматизация, сесурити и т.д. оказываются вторичны.
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|3.17, Аноним (7), 17:54, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Менеджеры говорят что это интересы бизнеса. И типа айтишники не умеют разговаривать с бизнесом. Вот и получают все сразу. Это же какое-то продолжительное время работало, значит можно не напрягаться. Преждевременная оптимизация это лишние траты.
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|4.20, Аноним (20), 18:09, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И типа айтишники не умеют разговаривать с бизнесом.
Бузинес понимает только язык денег
Бузинес любит слайды с большими, яркими, разноцветными картинками и кучу умных циферек, как именно плохое сесурити может сделать минус много денег, ай ай
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|4.27, Аноним (27), 19:13, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> типа айтишники не умеют разговаривать с бизнесом.
Я всегда считал, что это бизнес должен уметь договариваться со всеми.
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|2.16, Аноним (7), 17:52, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Администратор меняется каждый квартал. Если ключ не будет лежать там его 100% с концами про..теряют. По другому это не работает.
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|2.19, Аноним (29), 18:03, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если кодеру можно использовать формат позволяющий инклюд посторонних файлов с сервака, то почему админу нельзя колючи раскидать где попало? Или вы думали что если квалификация кодеров дно, то админы с чего-то будут лучше?
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|2.22, Аноним (21), 18:41, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как вариант, у меня, например, много где лежат закрытые ключи... фигня в том что они тут и сгенерены просто чтоб место не пропадало... и они никак не используются, открытых к ним ключей никуда не положено, можете заняться попытками с ними куда либо зайти.. (если к вам пришёл коммивояжёр, займите его увлекательной беседой, спасите 5 человек..)
заодно и в логах насрёте попытками логинов, с неверными ключами....
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|3.23, Аноним (21), 18:50, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ps, тут больше интересно другое, этот файл не должен читаться никем, кроме самого пользователя (ну и рута)... всё запущено от рута ? Ну чо, маладцы!.
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|4.31, Анонус (?), 19:44, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А разве закрытая часть ключа настолько отвественного сервиса (это не бложек скучающей домохозяйки, а РЕГИСТРАТОР целой зоны) не должна как минимум лежать на внешнем аппаратном токене? Теоретически сломать могут и их, но это на порядки сложнее, чем несколько слешей подсатвить в запрос.
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|1.25, Аноним (25), 19:06, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Используя уязвимость исследователям удалось получить содержимое
Сухари пусть сушат, ибо felony.
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|2.32, Аноним (29), 19:45, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы скорее настаивал на "criminal negligence" - для тех кто XML допер как формат поюзать, не зная про такие вещи. Это было бы намного правильнее. И взыскать с вот именно кодивших ЭТО весь ущерб еще. Чтобы в следующий раз трезвее оценивали силенки проаудитить универсальный формат на все оказии, например.
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|2.28, Хру (?), 19:37, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не угадал. Язык тут не при чем. "При чем" тут не выключенная функциональность ХаМЛо-разборщиков, как рекомендует OWASP. Этот функционал в библиотеке либо есть, либо нет, и зависит от архитектора а не от языка
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|2.30, Аноним (29), 19:43, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не угадал! Проабузили официальную фичу XML. О которой кодеры вон того разумеется ни в раз не подумали. А хакеры, оказывается, нехорошие какие, могут что угодно в XMLки вталкивать. Даже вот совершенно левый файл заинклюдить без спросу - опачки!
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