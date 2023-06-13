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Уязвимость в EPP-серверах позволяла получить контроль над 19 доменами первого уровня

13.06.2023 15:17

Исследователи безопасности из группы Hackcompute опубликовали результат своих экспериментов по изучению защищённости регистраторов доменных имён, атака на которых может привести, например, к изменению DNS-серверов для перенаправления запросов на хост злоумышленника. В результате исследования в одной из реализаций XML-протокола EPP (Extensible Provisioning Protocol), применяемого для организации обмена данными между регистратором и оператором реестра доменных имён, выявлена критическая уязвимость, позволяющая прочитать содержимое любых файлов на сервере.

Используя уязвимость исследователям удалось получить содержимое закрытого SSH-ключа администратора сервера, отвечающего за доменную зону "ai" и учётные данные для хранения резервных копий всего содержимого. Персонал регистратора, отвечающего за домен первого уровня "ai" подтвердил, что уязвимость позволяет скомпрометировать сервер и получить полный контроль над любыми доменами в DNS-зоне ".ai", в том числе можно изменить DNS-серверы для любого домена. Кроме инфраструктуры зоны ".ai" проявление уязвимости удалось выявить на серверах, отвечающих за ведение реестра доменных имён в зонах .bj, .bw, .ci, .gl, .ke, .kn, .lb, .ly, .mr, .ms, .mz, .ng, .py, .rw, .so, .ss, .td и .zm.

Отдельный интерес представляет то, как была найдена уязвимость. Так как протокол EPP использует XML и принимает соединения на 700 сетевом порту, исследователи через сканирование портов в глобальной сети построили список хостов, на которых открыт 700 порт и попытались отправить запросы, используя известные типовые приёмы атак на уязвимые XML-библиотеки. На серверах c ПО CoCCA Registry Software сработал приём с подстановкой внешних ресурсов через манипуляции с элементом XXE (XML external entity). Например, для чтения файла /etc/passwd с сервера достаточно было отправить запрос: 

 

   <?xml version="1.0" standalone="no"?> 
   <!DOCTYPE foo [ <!ENTITY xxe SYSTEM "file:///etc/passwd"> ]> 
   <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
   <command> 
      <poll op='req' /> 
      <clTRID>&xxe;</clTRID> 
   </command> 
   </epp>

Далее исследователи изучили Web API, предоставляемый на серверах с CoCCA Registry Software и доступный на стадии до прохождения аутентификации. В Java-классе CitiesServlet была найдена ещё одна уязвимость, позволяющая передать содержимого любого локального файла. Проблема возникла из-за отсутствия проверки наличия символов "/.." при формировании имени файла на основе одного из параметров URI. Сочетание данной уязвимости с XXE-уязвимостью в парсере XML позволило получить доступ к любым файлам в системе, так как ПО CoCCA Registry Software выполняется с правами root.

В ходе атаки XXE-уявзимость использовалась для определения структуры файлов и каталогов на сервере, а уязвимость в Web API для простой загрузки нужных файлов с сервера (например, для загрузки /etc/shadow достаточно выполнить запрос "https://epp.whois.ai/cities?country=/../../../../../../../../etc/shadow"). Исследователи сообщили о проблемах разработчикам ПО CoCCA Registry Software и в настоящее время уязвимости уже устранены.

  1. Главная ссылка к новости (https://hackcompute.com/hackin...)
  2. OpenNews: Техника атаки, позволившая получить контроль над всеми доменами в зоне .io
  3. OpenNews: Атака на регистраторов доменов привела к перенаправлению крупнейших сайтов
  4. OpenNews: Google открыл код ПО для регистраторов доменов первого уровня
  5. OpenNews: Атакующие получили контроль над доменом проекта Metasploit через обман регистратора
  6. OpenNews: Утечка хэшей паролей Whois-сервиса интернет-регистратора APNIC
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59285-dns
Ключевые слова: dns, xml, xxe
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, ryoken (ok), 16:04, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>файла /etc/passwd

    А разве не /etc/shadow ..?

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 18:09, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, хочется надеяться что сервис работает не от рута, и к shadow у него прав не окажется..

    а вот с https://epp.whois.ai/cities?country=/../../../../../../../../etc/shadow похоже всё совсем не хорошо...

     

  • 1.2, Аноним (2), 16:07, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >отсутствия проверок наличия символов "/.." при формировании имени файла

    Прыжки на грабли пора вносить в олимпийские виды спорта.

     
  • 1.5, Аноним (5), 16:40, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ох уж эти энтерпрайзные интеграции со своими не имеющими аналогов протоколами...
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:49, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно подумать там сверхразумы сидят.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 18:53, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошибки есть везде, но вот тестировать и проверять это нужно,
    а там зачастую просто халатно к этому отнеслись.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 19:41, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Протестировать все фичи XML - нормальный такой scope, вам на следующие три жизни работы хватит.
     

  • 1.13, Аноним (13), 17:25, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > содержимое закрытого SSH-ключа администратора сервера

    Как? Зачем он хранил свой ключ на сервере, который администрировал? Зачем у него вообще был какой-то постоянный ключ? Какой-то позор.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 17:43, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так работает энтерпрайз. Главным считается вторичное для ИТ и основное оказывается вне внимания. Автоматизация, сесурити и т.д. оказываются вторичны.
     
     
  • 3.17, Аноним (7), 17:54, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Менеджеры говорят что это интересы бизнеса. И типа айтишники не умеют разговаривать с бизнесом. Вот и получают все сразу. Это же какое-то продолжительное время работало, значит можно не напрягаться. Преждевременная оптимизация это лишние траты.  
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 18:09, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И типа айтишники не умеют разговаривать с бизнесом.

    Бузинес понимает только язык денег

    Бузинес любит слайды с большими, яркими, разноцветными картинками и кучу умных циферек, как именно плохое сесурити может сделать минус много денег, ай ай

     
  • 4.27, Аноним (27), 19:13, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > типа айтишники не умеют разговаривать с бизнесом.

    Я всегда считал, что это бизнес должен уметь договариваться со всеми.

     
  • 2.16, Аноним (7), 17:52, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Администратор меняется каждый квартал. Если ключ не будет лежать там его 100% с концами про..теряют. По другому это не работает.
     
  • 2.19, Аноним (29), 18:03, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если кодеру можно использовать формат позволяющий инклюд посторонних файлов с сервака, то почему админу нельзя колючи раскидать где попало? Или вы думали что если квалификация кодеров дно, то админы с чего-то будут лучше?
     
  • 2.22, Аноним (21), 18:41, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как вариант, у меня, например, много где лежат закрытые ключи... фигня в том что они тут и сгенерены просто чтоб место не пропадало... и они никак не используются, открытых к ним ключей никуда не положено, можете заняться попытками с ними куда либо зайти.. (если к вам пришёл коммивояжёр, займите его увлекательной беседой, спасите 5 человек..)
    заодно и в логах насрёте попытками логинов, с неверными ключами....
     
     
  • 3.23, Аноним (21), 18:50, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ps, тут больше интересно другое, этот файл не должен читаться никем, кроме самого пользователя (ну и рута)... всё запущено от рута ? Ну чо, маладцы!.
     
     
  • 4.31, Анонус (?), 19:44, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве закрытая часть ключа настолько отвественного сервиса (это не бложек скучающей домохозяйки, а РЕГИСТРАТОР целой зоны) не должна как минимум лежать на внешнем аппаратном токене? Теоретически сломать могут и их, но это на порядки сложнее, чем несколько слешей подсатвить в запрос.
     

  • 1.25, Аноним (25), 19:06, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Используя уязвимость исследователям удалось получить содержимое

    Сухари пусть сушат, ибо felony.

     
     
  • 2.32, Аноним (29), 19:45, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы скорее настаивал на "criminal negligence" - для тех кто XML допер как формат поюзать, не зная про такие вещи. Это было бы намного правильнее. И взыскать с вот именно кодивших ЭТО весь ущерб еще. Чтобы в следующий раз трезвее оценивали силенки проаудитить универсальный формат на все оказии, например.
     

  • 1.26, cheburnator9000 (ok), 19:09, 13/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дайте угадать. Си?
     
     
  • 2.28, Хру (?), 19:37, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не угадал. Язык тут не при чем. "При чем" тут не выключенная функциональность ХаМЛо-разборщиков, как рекомендует OWASP. Этот функционал в библиотеке либо есть, либо нет, и зависит от архитектора а не от языка
     
  • 2.30, Аноним (29), 19:43, 13/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не угадал! Проабузили официальную фичу XML. О которой кодеры вон того разумеется ни в раз не подумали. А хакеры, оказывается, нехорошие какие, могут что угодно в XMLки вталкивать. Даже вот совершенно левый файл заинклюдить без спросу - опачки!
     

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