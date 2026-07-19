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Возобновлена работа над ОС NextBSD, сочетающей технологии FreeBSD и macOS

19.07.2026 18:02 (MSK)

Началась работа над возрождённым проектом NextBSD, нацеленным на создание операционной системы, использующей технологии macOS, такие как системный менеджер launchd, механизм межпроцессного взаимодействия Mach IPC и библиотека диспетчеризации параллельного выполнения задач libdispatch, поверх современной кодовой базы FreeBSD. Новая реализация создаётся заново, не используя кодовую базу старого проекта NextBSD, прекратившего существование 10 лет назад, но цели и реализуемые идеи у проектов совпадают.

Проект возродил Джо Мэлони (Joe Maloney), принимавший участие в разработке старого NextBSD и смежных проектов, таких как helloSystem, ravynOS, FreeNAS/TrueNAS, PCBSD/TrueOS и GNUstep, а также известный как создатель среды рабочего стола Gershwin, применяемой в GhostBSD. Код распространяется под лицензией BSD-2 и развивается с привлечением AI-ассистента Claude. Для загрузки доступны ежедневного формируемые экспериментальные сборки.

Проектом используется ядро FreeBSD, для которого поставляется патч с реализацией механизма межпроцессного взаимодействия на базе микроядра Mach и ряд надстроек. Специфичные для NextBSD изменения применяются поверх штатной кодовой базы ядра FreeBSD без создания форка. На уровне ABI ядро остаётся совместимо с FreeBSD. Вместо модулей ядра, загружаемых утилитой kldload, применяются расширения ядра (kext), для загрузки которых задействован инструментарий kextload и kextstat из Darwin kext_tools.

Для взаимодействия через Mach IPC в системное окружение включены библиотеки libsystem_kernel, libdispatch, libxpc, liblaunch и libCoreFoundation, используемые в окружении Darwin. Для обработки событий от аппаратных устройств вместо devd в ядро встроен механизм IORegistry (/dev/ioregistry), использующий для передачи сообщений шину Mach IPC, с обработкой уведомлений через библиотеку libIOKit и утилиту ioreg.

В качестве системы инициализации (PID 1) и системного менеджера задействован инструментарий launchd, основанный на последнем открытом выпуске launchd-842.92.1, который был портирован на использование интегрированных в ядро FreeBSD компонентов Mach и стека libxpc. Порт стека межпроцессного обмена сообщениями libxpc перенесён из проекта ravynOS.

Вместо rc-скриптов и настроек rc.conf задействованы plist-файлы с описаниями сервисов, размещаемые в каталоге /System/Library/LaunchDaemons/. Для настройки сетевого стека вместо dhclient применён фоновый процесс IPConfiguration (ipconfigd), а для хранения сетевых настроек - реестр configd (netconfigd), хранящий данные в формате ключ/значение.

Вместо syslogd для ведения логов задействована система ASL (Apple System Log), а для обработки событий и доставки уведомлений - фоновый процесс notifyd. Из окружения Darwin перенесены некоторые утилиты командной строки, такие как launchctl, ipconfig, ioreg и syslog, при сохранении базовых системных утилит FreeBSD, таких как top, ps и pkg. При этом помимо типовых для FreeBSD библиотек в систему интегрированы библиотеки GNUstep и swift-corelibs.

В планах отмечено задействование в NextBSD поставляемых в Darwin наборов утилит bootstrap_cmds (для Mach RPC), network_cmds (ifconfig, route, netstat...), file_cmds (cp, mv, ls, chmod...), shell_cmds (echo, test, kill, su...), system_cmds (ps, sysctl, login...), text_cmds (sort, uniq, cut, cat...) и adv_cmds (last, finger, работа с локалью). Для переноса из Darwin также запланированы инструменты для управления энергопотреблением (pmset) и монтирования накопителей (DiskArbitration поверх libgeom и devctl). Намечено создание инсталлятора и системы upd для проверки и установки обновлений.

  1. Главная ссылка к новости (https://bsd.slashdot.org/story...)
  2. OpenNews: Проект NextBSD приступил к развитию BSD-системы нового поколения
  3. OpenNews: Представлен Open Launchd, порт системного менеджера OS X для FreeBSD
  4. OpenNews: Проект Airyx развивает редакцию FreeBSD, совместимую с приложениями macOS
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива helloSystem 0.7, использующего FreeBSD и напоминающего macOS
  6. OpenNews: Выпуск ravynOS 0.6, редакции FreeBSD, нацеленной на совместимость c macOS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65928-nextbsd
Ключевые слова: nextbsd, freebsd, apple, darwin, macos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:06, 19/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +4 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 18:08, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А чем next bsd отличается от net bsd?
     
     
  • 2.16, онанист (?), 19:24, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    x
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:11, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели непонятно, что внедрение Ии во все и вся, это тупиковая ветвь,
    Ну может каике то Microsoft, еще потянут.
    Но не команда Васянов.
    Например dumb-phones, сейчас модно выпускать с Ai кнопкой, но уже много раз слышал, что этот самый Ai (*я не знаю зачем он там), во многих случаях в лучшем случае лагает на уровне соединения, тоесть это ведь не Siri, не Gemini, которые могут себе позволить поддерживать.
    Это похоже на сетевые фильтры с Usb, модно круто дешево, но технически это китайская тамагочи.
     
     
  • 2.12, Георгий (??), 19:08, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Сейчас всё — камера. Берёте кусок фрукта — он делает ваш снимок."
    Из стендап-концерта 2009 года.
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:12, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нам не хватало именно этого. Вот теперь будет идеальная система!
     
     
  • 2.5, bOOster (ok), 18:27, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если под FreeBSD запустят Metal - то да, будет идеальная система..
     
     
  • 3.9, morphe (?), 18:49, 19/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:41, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вам лишь бы некропроприетарью обмазаться.
     
  • 2.13, Аноним (-), 19:09, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нам не хватало именно этого. Вот теперь будет идеальная система!




    задействован инструментарий launchd, основанный на последнем открытом выпуске launchd-842.92.1



    Ну да, вы вы не пoнимaeте, это дрyгoe, это совсем не ripoff с системдой и ко, и вообще, это корпораты сделали, а не ... какие-то другие корпораты :). Как-то так получается?

     

  • 1.6, Ваня фанат СПО из подмосковья (?), 18:39, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    все шо не systemd интересно. успехов проекту.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 18:55, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут launchd а это был вдохновитель systemd
     
     
  • 3.15, sunjob (ok), 19:15, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так кто кого вдохновлял? :о)
     

  • 1.8, Аноним (8), 18:45, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередная химера.
     
  • 1.14, Аноним (14), 19:09, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по обширному списку начатых и не законченных проектов автора,этот пойдет туда же.
     
  • 1.17, Аноним (17), 19:34, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользователи буду писать багрепорты на старые версии компонентов в macOS, а те в свою очередь будут заводить тикеты для нашего Джо чтобы тот всё обновил или убрал информацию об оригинальном авторстве
     

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