Анализ безопасности 281 VPN-приложения для Android

|
|
|
|2.3, iCat (ok), 09:36, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Её, по всей видимости, не удостоили своим вниманием...
|
|2.10, нах. (?), 10:03, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
русские ж придумали - сразу нахрен.
Даже если они искренне хотели сделать хорошо а не срубить побыстрому деньжат с наивных рассеян оставшихся без мувиков (чего ни в самой затее ни в поделках около не просматривается и близко, кривые хаки чужого софта три строчки там, две строчки тут, в надежде примитивными методами обмануть фильтры, не работает уже нигде кроме Лондона и Парижа, их собственные серверы давно пользуют xray-core) - никто не может гарантировать что у одного из разработчиков нет престарелой мамы в Саратове, и к ней не придут завтра, если не пришли еще вчера.
тратить токены на этот мусор, фи. Впрочем, какая-то неведомая фирма из, тьфуй, польшы (дай угадаю на каком йезыку разговаривают ее работнички) проводила ж сесурити аудит.
И даже этот сброд из седьмого А нашел таки для начала - rce в Config import. В принципе, на этом можно и закончить, но там еще и загрузка списка серверов по... http! В 2k24м году!
https://7asecurity.com/reports/pentest-report-amneziavpn3-RC1.1.pdf
это ж вообще откуда должны быть руки и что должно быть в головах чтоб в подобной поделке в принципе откуда-то взялся - http?!
|
|
|
|
|
|4.22, нах. (?), 10:24, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
имянно. сама реализация примитивной обертки над wireguard - воспроизводится за пару минут нейрослопом или за пару дней вдумчивым кодингом вручную.
А это и есть единственное что у них было хотя бы относительно полезным.
(еще были ансиблескрипты для авторазвертывания селфхостингов для недалеконьких, но роспозор и агент Дуров успешно справились с этой проблемой, все места где недалеконькие могут развернуть селфхостинг уже несколько месяцев как заблокированы превентивно целиком блоками операторов)
остальное там обычные обертки для перепродажи xray
уже тоже почти неработающего в рф.
|
|2.31, Bob (??), 10:33, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
кто знает на счёт Amnezia - сам и проверит.
Этот же тест больше для домохозяек: не ведитесь на халяву, ибо оной нет. И не стоит ставить рандом даже с play market, июо за качество кода там никто не в ответе.
|
|1.2, Аноним (2), 09:24, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
То-то в AdguardVPN периодически при активно подключении службы geoip всё равно распознают Россию.
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 09:42, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ну, мне недавно гуглобот выдал что я подключен к некому местечковому провайдеру, на вопрос как узнал, он сказал что гдето на моих скриншота был часовой пояс, вот только я уже несколько лет как переехал, и даже случайно там этого быть не могло. Зато родственники остались там и впн общий, так что так.
|
|1.7, Жироватт (ok), 10:01, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Вооооу-воооооу, палехчи, оказывается в вайбкоженных приложениях и ксерокопия-клона-скопированного-дубля-двойника, которые массивами выгружаются в гуглеплей одними и теми же людьми на волне актуальности этого типа прокладок - могут быть и неоптимальные, и ненужные и даже какие-еще настройки и методы, а также утечки траффика и отсутствующее шифрование! Ну надо же! Секрет ЛолиШинели раскрыт - и Полишинель, и Дульсинея, и шинель, и полимеризованная полишинель, и лоли в шинели оказывается горбаты и рогаты! И постоянно треплют друг-друга за тазобедренную кость!
А если серьёзно и с учётом того, что 99% этих приложений уже давно как используются не для приватности и организации безопасного Р2Р-туннеля, а сколько для получения доступа к узлам уже давно разваливающегося на сегменты интернета (а равно как и ресурсам, которым твой IP не люб и ты там побанен) - то эта МОЩЩНАЯ исследовательская работа имеет околонулевую практическую ценность.
Нет, можно положить в основу пугалки (идея для бложека Касперского, давай, я знаю, ты смогёшь!) для обычного плебса, но с учётом их нынешнего назначения (про серьёзные корпоративные и свободные речи не идёт) - это откровенно слабо.
|
|1.8, Аноним (8), 10:01, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Я сам айтишник, но, если честно, именно из за того, что никогда не имел дела с публичными КВН сервисами, побаиваюсь их использовать из за того, что это может быть размен шила на мыло, т.е. еще большая угроза безопасности, чем была. Это проблема называется "горе от ума". Что интересно, какие-нибудь домохозайки пользуются и не парятся. А я вот боюсь.
У меня опыт КВН был только с созданием туннеля ОпенКВН на Linux для раздачи мобильного интернета на другой компьютер через публичную сеть, где его могли тырить.
Но вообще это типичная Россия. Вместо того, чтобы думать о том, чтобы выбрать нормальную власть на выборах, у нас все думают о том, какой КВН для обхода блокировок лучший.
|
|
|
|
|
|3.17, Аноним (17), 10:16, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Дочери охфицеров (ну те которые охфицнры рабсияне) радостная катает белую ладу.
Ну катала, сейчас чота бенз подорожал, но это всё временные трудности из-за дачников.
А если серьезно - то чувак предлагает тупость.
Лишнехромосомным выборы не нужны, за них умные люди и так все посчитают.
Дедушку обнулят еще пару раз, он ведь до 150 решил жить.
|
|3.34, Аноним (8), 10:35, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы ребят странные. Вам введут осенью платный зарубежный трафик, а вы рады будете? Приложения через Гугл Плэй через что обновлять будете? Обновления для линукса через что качать будете? Или у вас платная Астра или РедОС остановлены? Я еще помню, что такое лимитный интернет за конские деньги. Для меня в свое время анлим 256Кбит/с был огромным чудом, т.к. можно было наконец не считать каждый байт трафика и парится из за кучи прог, в которых обновление конечно же было включено по умолчанию. Я что то как то не хочу возвращаться в те времена.
|
|2.13, нах. (?), 10:09, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
"я и сама жена офицера!"
Давай, поагитируй еще за выборы. Ведь твой голос чего-то стоит! (15 pyблей)
|
|
|
|3.15, Жироватт (ok), 10:12, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, 15 рублей. Тут центры в Эстонии, там в евроцентах платят. Недавно уже была незаметная новость о выделении 140 миллионов ойро на подобное.
|
|
|
|4.20, Аноним (20), 10:17, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Тут центры в Эстонии, там в евроцентах платят
Это ты из своего опыта пишешь? Работал и там, и там?
> Недавно уже была незаметная новость о выделении 140 миллионов ойро на подобное.
На первом к-aнале? Или соловьиный помет напел?
|
|4.26, нах. (?), 10:28, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну, 15 рублей. Тут центры в Эстонии, там в евроцентах платят. Недавно
В евроцентах платят за рассказы про рабского Гену и что надо рабов лишить виз. Чтобы больше места в уежище освободить любителям осликов и овечек.
Но для этого надо было получать внж пока еще раздавали, хоть и со скрипом. А теперь остается только про вред кевеен рассказывать. Про клещей вот еще он забыл, а мог бы.
|
|
|
|5.30, Аноним (30), 10:32, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В евроцентах платят за рассказы про рабского Гену и что надо рабов лишить виз.
А зачем рабам визы?
> Чтобы больше места в уежище освободить любителям осликов и овечек.
Дыдрдырка и прочие россияне-овцелюбы смотрит на теба реальным недоумением.
Извынысь!!
Ты просто сравни чего наделали всякие арабы, а что ваньки.
Каждый владелец паспорта должен нести ответственность за свой выбор (ничего неделанье это тоже выбор).
Надеюсь к осени пыпа психанет и пойдет к странам балтии.
Тогда весь скот можно будет по паспорту просто выпереть к березкам через третьи страны.
|
|2.18, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 10:17, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Но вообще это типичная Россия. Вместо того, чтобы думать о том
Интересно, а в стране макдакнета думают о том что их неизвестные отцы ими управляют? Ну там йутуп и фейкбук... Когда гугл банит неугодные приложения и соцсети и регулирует результаты выдачи. Почему же они не выберут нормальную власть? Дай угадаю: их власть нормальна для них, как и наша для нас. А ты и дальше строчи комменты за пару гривен.
|
|2.19, xPhoenix (ok), 10:17, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> выбрать нормальную власть
> выбрать
> власть
Отличная шутка! Лучшая из всех, что я сегодня видел.
|
|
|
|3.25, Аноним (25), 10:28, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Отличная шутка! Лучшая из всех, что я сегодня видел.
Чел, который пишет, наверное с запада или от х-хлов.
Он не понимает русскую ментальность.
Много лет назад великий Пушкин написал:
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич
Сkоту не нужна свобода, он позволит его поставить в стойло, на пеньки посадить, убить об какое-то бабкасело.
Не будет никаких революций, выступелений.
Максимум покричат "мы здесь власть", покидают самолетики и наcpут в ватoзаке
|
|2.24, Аноним (24), 10:28, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>"Я сам айтишник"
>"Это проблема называется "горе от ума""
Это называется ЧСВ. Когда вы из-за мелочи пытаетесь дуть своё самомнение. Видемо у вас совсем всё плохо и вы нечего в жизни не добились.
|
|
|
|3.29, craftwr (?), 10:31, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это 100% хохло. Проще их игнорировать, они так весело потом лопаются.
|
|
|
|2.12, Жироватт (ok), 10:08, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
CIA VPN v1.0.2+
Написан на языке с боровами (unmanaged-часть) и Java (managed-часть).
Проверен лично Господином Колонелем Билли Рубином.
Собирает всего лишь 101% всей доступной информации об устройстве - и исключительно для телеметрии.
Не анализирует твою галерею через гуглосервисы, А МОГ БЫ.
|
|1.23, Аноним (23), 10:25, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну так себе исследование. То что публичные квны собирают инфу (а возможно и сами стучат куда-то) и так понятно. Интересней был-бы анализ клиентов с подключением к собственному серверу. Что в такой схеме утекает
|
|
|
|2.32, нах. (?), 10:34, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну так себе исследование. То что публичные квны собирают инфу (а возможно
> и сами стучат куда-то) и так понятно. Интересней был-бы анализ клиентов
> с подключением к собственному серверу. Что в такой схеме утекает
в такой схеме утекает вообще всьо, потому что сервер который ты, рабский гена, смог оплатить по СБП - принадлежит товарщимайёру. Который теперь знает кто ты, видит откуда ты на этот сервер ходишь, и куда уходишь.
А нормальные кредитки тебе запретили борцы с имперцами по ту сторону забора. Это ж точно помогло побидить терана! (пять лет уже как побидили... или не совсем? Отсюда плохо видново.)
Впрочем, с нормальной кредиткой тоже интересновое бывает. УГль например потребовал подтвердить ее, сообщив данные последней транзакции. И вот как объяснить этим милым людям что тинькова они сами мне запретили, а нормальные банки пришют выписку с интересующими их цифирками... когда-нибудь, месяца через полтора?
|
|
|
|3.37, Аноним (30), 10:38, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> принадлежит товарщимайёру. Который теперь знает кто ты, видит откуда ты на этот сервер ходишь, и куда уходишь.
Зависит от того, в какой стране это товарищъ.
> А нормальные кредитки тебе запретили борцы с имперцами по ту сторону забора.
А зачем нормальные кредитки не нормальным?
> Это ж точно помогло побидить терана! (пять лет уже как побидили... или не совсем? Отсюда плохо видново.)
Ну судя по всему "вы пока не начинали".
Ибо никакой борьбы с тираном не было, так пyк-cpeнь, ножками потопали и пошли толкать заглохшум мeнтовозку.
> Впрочем, с нормальной кредиткой тоже интересновое бывает. УГль например потребовал подтвердить ее, сообщив данные последней транзакции. И вот как объяснить этим милым людям что тинькова они сами мне запретили, а нормальные банки пришют выписку с интересующими их цифирками... когда-нибудь, месяца через полтора?
Никак.
Это просто легальный способ не иметь дело с погаными людьми.
Типа как фесконтроль. Или правило в ОТ "пассажир не должен вонять".
|
|1.28, Doom (??), 10:30, 14/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Люди работающие в ИТ до сих пор ставят на личный девайс VPN от не пойми кого - это прям оксюморон какой-то.
Помимо помощи в сборе и продаже собственной модели предпочтений, психики и настроений разными коллекторами рекламным и не только службам - еще и добровольно заворачивать свои приватные данные незнамо кому…)
|
|
|
|2.33, нах. (?), 10:35, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Люди работающие в ИТ до сих пор ставят на личный девайс VPN
> от не пойми кого - это прям оксюморон какой-то.
то ли дело ты, васян, у тебя-то от пойми кого впны!
|