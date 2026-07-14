Анализ безопасности 281 VPN-приложения для Android

2.11 , Жироватт ( ok ), 10:05, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Дочь офицера, залогинься

3.17 , Аноним ( 17 ), 10:16, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Дочери охфицеров (ну те которые охфицнры рабсияне) радостная катает белую ладу.

Ну катала, сейчас чота бенз подорожал, но это всё временные трудности из-за дачников. А если серьезно - то чувак предлагает тупость.

Лишнехромосомным выборы не нужны, за них умные люди и так все посчитают.

Дедушку обнулят еще пару раз, он ведь до 150 решил жить.

3.34 , Аноним ( 8 ), 10:35, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы ребят странные. Вам введут осенью платный зарубежный трафик, а вы рады будете? Приложения через Гугл Плэй через что обновлять будете? Обновления для линукса через что качать будете? Или у вас платная Астра или РедОС остановлены? Я еще помню, что такое лимитный интернет за конские деньги. Для меня в свое время анлим 256Кбит/с был огромным чудом, т.к. можно было наконец не считать каждый байт трафика и парится из за кучи прог, в которых обновление конечно же было включено по умолчанию. Я что то как то не хочу возвращаться в те времена.

2.13 , нах. ( ? ), 10:09, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – "я и сама жена офицера!" Давай, поагитируй еще за выборы. Ведь твой голос чего-то стоит! (15 pyблей) 3.15 , Жироватт ( ok ), 10:12, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, 15 рублей. Тут центры в Эстонии, там в евроцентах платят. Недавно уже была незаметная новость о выделении 140 миллионов ойро на подобное.

4.20 , Аноним ( 20 ), 10:17, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тут центры в Эстонии, там в евроцентах платят Это ты из своего опыта пишешь? Работал и там, и там? > Недавно уже была незаметная новость о выделении 140 миллионов ойро на подобное. На первом к-aнале? Или соловьиный помет напел?

4.26 , нах. ( ? ), 10:28, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну, 15 рублей. Тут центры в Эстонии, там в евроцентах платят. Недавно В евроцентах платят за рассказы про рабского Гену и что надо рабов лишить виз. Чтобы больше места в уежище освободить любителям осликов и овечек. Но для этого надо было получать внж пока еще раздавали, хоть и со скрипом. А теперь остается только про вред кевеен рассказывать. Про клещей вот еще он забыл, а мог бы. 5.30 , Аноним ( 30 ), 10:32, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В евроцентах платят за рассказы про рабского Гену и что надо рабов лишить виз. А зачем рабам визы? > Чтобы больше места в уежище освободить любителям осликов и овечек. Дыдрдырка и прочие россияне-овцелюбы смотрит на теба реальным недоумением.

Извынысь!! Ты просто сравни чего наделали всякие арабы, а что ваньки.

Каждый владелец паспорта должен нести ответственность за свой выбор (ничего неделанье это тоже выбор).

Надеюсь к осени пыпа психанет и пойдет к странам балтии.

Тогда весь скот можно будет по паспорту просто выпереть к березкам через третьи страны.

3.27 , craftwr ( ? ), 10:29, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зеленский хочет твои почки и печень!

4.38 , Ваня ( ?? ), 10:43, 14/07/2026 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 2.18 , Тот_Самый_Анонимус_ ( ? ), 10:17, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Но вообще это типичная Россия. Вместо того, чтобы думать о том Интересно, а в стране макдакнета думают о том что их неизвестные отцы ими управляют? Ну там йутуп и фейкбук... Когда гугл банит неугодные приложения и соцсети и регулирует результаты выдачи. Почему же они не выберут нормальную власть? Дай угадаю: их власть нормальна для них, как и наша для нас. А ты и дальше строчи комменты за пару гривен.

2.19 , xPhoenix ( ok ), 10:17, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > выбрать нормальную власть

> выбрать

> власть Отличная шутка! Лучшая из всех, что я сегодня видел.

3.25 , Аноним ( 25 ), 10:28, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Отличная шутка! Лучшая из всех, что я сегодня видел. Чел, который пишет, наверное с запада или от х-хлов.

Он не понимает русскую ментальность. Много лет назад великий Пушкин написал:

Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич Сkоту не нужна свобода, он позволит его поставить в стойло, на пеньки посадить, убить об какое-то бабкасело.

Не будет никаких революций, выступелений.

Максимум покричат "мы здесь власть", покидают самолетики и наcpут в ватoзаке 2.24 , Аноним ( 24 ), 10:28, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >"Я сам айтишник"

>"Это проблема называется "горе от ума"" Это называется ЧСВ. Когда вы из-за мелочи пытаетесь дуть своё самомнение. Видемо у вас совсем всё плохо и вы нечего в жизни не добились.

3.29 , craftwr ( ? ), 10:31, 14/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это 100% хохло. Проще их игнорировать, они так весело потом лопаются.

