Опубликован исходный код игры Unturned

Студия Smartly Dressed Games объявила о публикации исходного кода игры Unturned, реализованной в жанре симулятора выживания с открытым миром. Игра написана на языке C# с использованием платформы .NET и проприетарного игрового движка Unity. В опубликованный код не вошли античит-библиотеки и сторонний движок поиска пути A*.

Код распространяется под ограничительной лицензией, которая допускает создания бесплатно распространяемых модов для ПК, до запрещает использование в коммерческих целях и формирование сборок для игровых консолей и мобильных устройств. При этом разработчики не исключают изменение лицензии на MIT после завершения работы над другой игрой.