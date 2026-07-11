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Опубликован исходный код игры Unturned

11.07.2026 23:08 (MSK)

Студия Smartly Dressed Games объявила о публикации исходного кода игры Unturned, реализованной в жанре симулятора выживания с открытым миром. Игра написана на языке C# с использованием платформы .NET и проприетарного игрового движка Unity. В опубликованный код не вошли античит-библиотеки и сторонний движок поиска пути A*.

Код распространяется под ограничительной лицензией, которая допускает создания бесплатно распространяемых модов для ПК, до запрещает использование в коммерческих целях и формирование сборок для игровых консолей и мобильных устройств. При этом разработчики не исключают изменение лицензии на MIT после завершения работы над другой игрой.



  1. Главная ссылка к новости (https://store.steampowered.com...)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65889-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:13, 11/07/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Крутая игра была, поиграл в неё в своё время немного
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:18, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я тоже, примерно 2 минуты. Хорошая игра.
     
  • 2.7, Джон Титор (ok), 01:48, 12/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:26, 11/07/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    >В опубликованный код не вошли античит-библиотеки и сторонний движок поиска пути A*.

    Так она ещё и бесплатная:
    https://store.steampowered.com/app/304930/Unturned/

     
  • 1.4, Аноним (4), 00:07, 12/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –4 +/
     
  • 1.6, Frestein (ok), 01:41, 12/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    Ого, неожиданно, в особенности от разработчиков игры с сомнительным DLC - Permanent Gold Upgrade. Может быть о ней еще вспомнят.
     

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