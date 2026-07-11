Представлен дистрибутив B1ackOS GNU/Linux

Проект B1ackOS GNU/Linux развивает дистрибутив на базе Debian Sid (Unstable), использующий модель непрерывной публикации обновлений (Rolling). В качестве системы инициализации используется systemd, а управление пакетами осуществляется с помощью APT. Проект использует собственный репозиторий пакетов. В качестве инсталлятора в консольной сборке задействован Debian Installer, а в графических редакциях - Calamares. Поддерживаются архитектуры amd64, i386 и arm64.

По умолчанию B1ackOS поставляется в минимальной конфигурации, напоминающей Arch Linux: после установки пользователь получает практически пустую систему с оболочкой Fish, которую можно настроить под себя и создать рабочее окружение, соответствующее конкретным задачам.

Для пользователей, которым сразу после установки нужна готовая рабочая среда, предлагается сборка с рабочим столом Cinnamon и предустановленным набором приложений (браузер Chromium, офисный пакет ONLYOFFICE, графический редактор Krita, видеоплеер Clapper и магазин приложений MintInstall). Помимо Cinnamon из репозитория можно установить KDE Plasma, GNOME, Xfce и MATE.



