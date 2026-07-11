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Представлен дистрибутив B1ackOS GNU/Linux

11.07.2026 22:41 (MSK)

Проект B1ackOS GNU/Linux развивает дистрибутив на базе Debian Sid (Unstable), использующий модель непрерывной публикации обновлений (Rolling). В качестве системы инициализации используется systemd, а управление пакетами осуществляется с помощью APT. Проект использует собственный репозиторий пакетов. В качестве инсталлятора в консольной сборке задействован Debian Installer, а в графических редакциях - Calamares. Поддерживаются архитектуры amd64, i386 и arm64.

По умолчанию B1ackOS поставляется в минимальной конфигурации, напоминающей Arch Linux: после установки пользователь получает практически пустую систему с оболочкой Fish, которую можно настроить под себя и создать рабочее окружение, соответствующее конкретным задачам.

Для пользователей, которым сразу после установки нужна готовая рабочая среда, предлагается сборка с рабочим столом Cinnamon и предустановленным набором приложений (браузер Chromium, офисный пакет ONLYOFFICE, графический редактор Krita, видеоплеер Clapper и магазин приложений MintInstall). Помимо Cinnamon из репозитория можно установить KDE Plasma, GNOME, Xfce и MATE.

  1. Главная ссылка к новости (https://os.b1ack.net/en...)
Автор новости: Морковка
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65887-b1ackos
Ключевые слова: b1ackos
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 23:20, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Шёл 2026 год, а люди так и переизобетали себе убунту.
     
  • 1.4, q (ok), 23:50, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Нигде в доках нет инфы о том, нахрена дистр вообще создан. Даже Попов имел хоть какие-то киллер-фичи (нескучные обои, антивирус Попова и т.д.)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:17, 12/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот же, крутое хацкерное название. Неужто недостаточно?
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:29, 12/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Киллер-фичи "необязательны". Просто кто-то пилит для себя.
     
  • 2.11, rm1 (?), 01:33, 12/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Застраховались если дебиан дропнет дедовий i386, видимо только за этим
     

  • 1.8, Морковка (ok), 00:49, 12/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    так там же есть и вики и много чужих обзоров которые они у себя в телеграме закрепляют. а с убунту не позорься, она такая проблемная стала
     
  • 1.9, Аноним (9), 01:08, 12/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нет бы потратить силы на харденинг дебиан, создать сборку с усиленными политиками безопасности и хорошими дефолтными настройками; создают зачем то очередной дистрибутив🫢. С таким подходом мы никогда не придем к единому, безопасному, быстрому, удобному, десктопному линуксу.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 01:29, 12/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    один удобный, один быстрый, один фюре...а нет
     
     
  • 3.12, Аноним (10), 01:35, 12/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
      О/
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    / \
     
  • 2.15, localhostadmin (ok), 02:20, 12/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так сделай такой дистр. Зачем к случайным разрабам приставать?
     

  • 1.13, etar125 (ok), 01:38, 12/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ээ, а смысл этого поделия, если можно просто сразу Debian Sid поставить?
     
  • 1.14, Аноним (14), 01:55, 12/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот и до сотворения дистрибутивов нейрослоп дошел, количество Поповых увеличивается по экспоненте.
     

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